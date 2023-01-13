Зеленский отобрал украинские паспорта у Медведчука и епископов УПЦ МП. Так можно было?

Святослав Хоменко

Би-би-си, Львов

12 минут назад

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Автор фото, president.gov.ua

Владимир Зеленский лишил гражданства Украины четырех пророссийских политиков, самый известный из которых - кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Это не первый подобный указ Зеленского: на прошлой неделе он отобрал паспорта с тризубом у тринадцати священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Насколько такая практика законна и какие цели может преследовать этими шагами Зеленский?

Был паспорт, и нет паспорта

10 января стало известно, что президент Украины своим указом отобрал украинское гражданство у четырех депутатов Верховной Рады. Всех их причисляли к пророссийскому лагерю украинской политики, все они фактически исчезли из политической жизни страны после начала полномасштабного вторжения России.

Уже 13 января Верховная Рада проголосовала за лишение этих депутатов полномочий. На момент публикации ни один из этих политиков не прокомментировал ни решение прездента о лишении их гражданства, ни решение Рады о лишении их мандатов.

Самой значимой фигурой из этой четверки был Виктор Медведчук. Сооснователь запрещенной сейчас в Украине пророссийской партии ОПЗЖ, старожил украинской политики, кум Владимира Путина, он был задержан в апреле при попытке сбежать из страны. В сентябре он был передан в Россию в рамках обмена. С тех пор достоверных данных о нем в открытом доступе не появлялось, но многих украинцев смущал сам факт того, что даже в этих условиях Медведчук формально сохранял мандат депутата Верховной Рады.

Другой депутат из этой четверки, выпускник академии ФСБ Андрей Деркач, согласно данным Службы безопасности Украины, курировал создание сети охранных фирм, которые должны были содействовать российским военным, если бы те быстро оккупировали территорию страны.

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, пришедшим в Украину, то и наши действия будут соответствующими", - заявил Владимир Зеленский, комментируя лишение их гражданства.

Это признание было показательным: ранее украинская власть воздерживалась от комментариев по поводу решений президента о предоставлении или лишении гражданства, объясняя это секретностью персональных данных фигурантов таких указов.

Например, власти так и не прокомментировали нашумевшую новость недельной давности: тогда ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили о лишении паспортов тринадцати служителей УПЦ МП. Эта информация появилась на фоне непрекращающихся обысков в епархиях и монастырях этой церкви и жесткой риторики власти относительно "коллаборантов в рясах".

Автор фото, Security Service of Ukraine Подпись к фото, Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила документы, "подтверждающие российское гражданство" митрополита Черновицкого УПЦ МП Мелетия. В УПЦ МП отвергают это обвинение

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Точно так же без комментариев оставались сообщения СМИ о том, что Зеленский отобрал паспорта у нескольких влиятельных политиков и бизнесменов - в частности, олигарха Игоря Коломойского, днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана и одного из лидеров партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Позже эти истории подтверждались разве что косвенно. Геннадия Корбана, который на момент издания указа находился за рубежом, не пустили в Украину. А Вадима Рабиновича лишили мандата депутата Верховной Рады - именно со ссылкой на закрытый указ президента о лишении его гражданства.

Практика насильственного лишения граждан Украины их паспортов - не изобретение Зеленского. Сложно не вспомнить, как предыдущий президент Украины Петр Порошенко сначала с помпой предоставил, а потом со скандалом отобрал украинское гражданство у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

При этом и ранее Порошенко, и сейчас Зеленский уверяют: все решения о лишении гражданства, которые они принимали, были абсолютно законными.

Что говорит закон

Абсолютное большинство украинских юристов соглашаются: положения законодательства относительно гражданства противоречивы и уже давно устарели.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В сентябре этого года Виктор Медведчук был выдан в Россию в рамках обмена пленными. Ранее он отрицал наличие у себя гражданства РФ, но сейчас Кремль не комментирует этот вопрос

Разночтения начинаются уже с базовых понятий. Слово "єдиний" по-украински значит и "единый", и "единственный". Поэтому формулировку конституции о том, что "В Украине существует "єдине" гражданство" одни трактуют как то, что иметь второй паспорт гражданину Украины запрещено, другие - как то, что отдельные украинские области не могут вводить свои собственные гражданства. Впрочем, та же конституция вполне однозначно прописывает, что основания приобретения и утраты гражданства Украины определяются законом.

Закон этот, принятый в далеком 2001 году, определяет три случая, на основании которых президент может принять решение о лишении гражданина Украины его паспорта с тризубом:

- добровольное приобретение совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства (отдельно уточняется, что добровольным считается такое приобретение, для которого человек должен был лично обращаться к другому государству с просьбой или ходатайством);

- добровольное поступление на службу в армию другого государства;

- приобретение человеком гражданства Украины на основании недостоверных сведений о себе или фальшивых документов.

Важное дополнение: закон прямо запрещает отбирать гражданство у человека по первым двум из этих причин, если украинский паспорт - единственный, который есть у этого человека.

А еще - при вступлении в украинское гражданство гражданин другой страны должен отказаться от своего предыдущего паспорта.

Два паспорта

Из этих положений законодательства становится понятной логика части президентских указов о лишении гражданства.

Так, Порошенко отобрал гражданство у Саакашвили, потому что бывший президент Грузии якобы не указал в документах на получение украинского паспорта, что находится под следствием на своей родине. Указал недостоверные сведения? Отбираем паспорт.

Саакашвили обратился в суд и пытался доказать, что на самом деле и не обязан был указывать данные о фальсифицированном, как он считал, преследовании. Но пока суд тянулся, Порошенко проиграл выборы, новый президент Зеленский одним из первых решений вернул Саакашвили украинский паспорт, а тот отозвал иск из суда. Сейчас он пребывает в грузинской тюрьме в качестве полноправного гражданина Украины.

Подпись к фото, Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили сначала дали украинский паспорт, потом его отобрали, а потом снова дали

Или вопрос того же Вадима Рабиновича. В сети уже несколько лет гуляли документы, свидетельствующие о том, что в 1994 году, то есть будучи совершеннолетним гражданином Украины, он получил израильский паспорт. Рабинович не подтверждал и не опровергал это, но, если это так, согласно букве закона, это "железное" основание для лишения его украинского гражданства.

Но у этой проблемы есть и другой аспект. Если применять эту же букву закона относительно всех без исключения граждан Украины, на каком-то этапе своей жизни получивших второй паспорт, то Украина может недосчитаться сотен тысяч, а то и миллионов своих граждан.

В 2001 году, когда писался действующий закон о гражданстве, трудовая миграция украинцев на запад была скорее диковинкой: чтобы попасть в ЕС, нужны были шенгенские визы, вопрос двойного гражданства был актуален разве что для представителей диаспоры.

Сегодня - даже если мы говорим о ситуации до начала полномасштабной агрессии - мир изменился. Даже если вынести за скобки вопрос России, готовой "защищать" своих граждан, где бы они ни находились вне зависимости от того, нуждаются ли они в защите, сотни тысяч украинцев работают в странах западной Европы и Америки, многие из них просто для удобства своего пребывания там оформили местные паспорта. Лишить их всех гражданства Украины одним махом, согласно закону, можно, но только будет ли лучше государству от того, что оно само разорвет связь между собой и тысячами своих мобильных, часто имеющих уникальный опыт и вполне патриотические чувства граждан?

Понимая это, в декабре 2021 года Владимир Зеленский внес в Раду пакет законопроектов, принятие которого легализовало бы в Украине двойное гражданство, но обязало бы обладателей двух паспортов декларировать свои отношения с другим государством. Двойное гражданство с Россией и "странами миграционного риска" (в основном экваториальной Африки) Зеленский предлагал запретить. Кроме того, президент выступал за запрет обладателям двух паспортов состоять на госслужбе и принимать участие в выборах.

Подпись к фото, По словам Владимира Зеленского, "максимальное большинство" людей, у которых он отобрал гражданство, обладали двумя паспортами

Шансы этого проекта на принятие эксперты оценивали вполне высоко, однако на границах Украины уже стояли десятки тысяч российских солдат. После 24 февраля любые реформы законодательства о гражданстве пришлось отложить на времена поспокойнее.

То есть сейчас президент Зеленский имеет возможность действовать в рамках старого, несовершенного, но дающего ему огромные полномочия в этой сфере закона.

"Подробности от СБУ"

Вот он и действует. Лишение гражданства четырех депутатов и 13 служителей УПЦ - лишь часть подобных указов, уточнил на этой неделе Зеленский. "Это не последние такие решения. Службы работают", - добавил он.

Указ о священнослужителях, к слову, остается закрытым даже для самих его фигурантов и, рассказал Би-би-си глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря), "если это правда, то довольно сложно сопоставить такие государственные решения с конституцией Украины".

Тем не менее осведомленный источник Би-би-си в украинском правительстве подтвердил наличие такого указа. Лояльные УПЦ СМИ допускают, что следующим шагом властей может стать принудительная депортация этих священнослужителей с территории страны, однако Би-би-си не удалось найти подтверждения таким планам.

Открытым для широкой общественности остается вопрос об основаниях для указов о лишении гражданства депутатов и священнослужителей: официально сообщалось только о том, что это решение было принято на основании материалов Государственной миграционной службы и Службы безопасности Украины. Би-би-си спросила об этом у самого Зеленского во время его визита во Львов на этой неделе.

"К сожалению, я не могу рассказать все подробности, как обеспечивает безопасность нашего государства СБУ, - сказал он. - Часть этих людей лишены гражданства действительно из-за того, что у них есть гражданства других государств. Я бы сказал, максимальное число этих людей. А все остальное - это подробности от СБУ".

Но в таком случае за что отобрали паспорт у Виктора Медведчука, который по крайней мере до начала большой войны не раз заявлял, что обладает единственным гражданством - украинским?

Владимир Зеленский отказался уточнить, есть ли у него данные о том, что Медведчук является гражданином России.

На этой неделе от ответа на этот вопрос воздержался и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Служба безопасности Украины не ответила на просьбу Би-би-си о комментарии.

"Пусть они в соответствующем государстве и живут"

Если допустить, что президент Украины будет в дальнейшем использовать свое право лишать украинских граждан, в сознательном возрасте получивших паспорт другого государства, их гражданства, то что это может значить для тысяч украинцев, обладающих двумя паспортами, сегодня?

Автор фото, Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Или, уточняет в разговоре с Би-би-си митрополит Климент из УПЦ, в открытом доступе можно найти свидетельства о том, как епископы автокефальной Православной церкви Украины получали российские паспорта и сотрудничали с властями самопровозглашенных "республик" Донбасса, - но никакие санкции к ним не применялись.

Митрополит Климент имеет в виду данные о получении российского паспорта митрополитом Симферопольским ПЦУ Климентом (Кущом) - сам иерарх говорит, что получение гражданства РФ в 2014 году было необходимым условием для того, чтобы служить в Крыму, - а также расписку о сотрудничестве с властями самопровозглашенной ЛНР митрополита Тернопольского ПЦУ Тихона (Петранюка) - в ПЦУ называют этот документ фейком.

Отвечая на вопрос Би-би-си, Владимир Зеленский сказал, что проблемы с гражданством не затронут "патриотических граждан нашего государства".

"Наша задача - чтобы все люди, имеющие сегодня по два, по три гражданства, включая гражданство Российской Федерации и имеющие политическое и духовное влияние на наше государство, - чтобы все эти люди обязательно имели одно гражданство, Российской Федерации", - сказал он.

"Думаю, пусть они с этим гражданством в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо", - заключил Владимир Зеленский.