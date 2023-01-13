"Знать героев в лицо". В России официально открыли мемориальную доску заключенному, завербованному воевать в Украине

час назад

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Автор фото, Saratov school № 11

В Саратове в конце 2022 года торжественно открыли мемориальную доску погибшему в Донбассе прапорщику Денису Ковырзину. Как выяснила Би-би-си, его вывезли на фронт из колонии для силовиков, где он сидел за убийство и незаконное хранение оружия. Это первая мемориальная доска воевавшему в ЧВК "Вагнер" заключенному, которую официально установили власти в России.

"Скажу ворью без мата"

Доску погибшему Денису Ковырзину установили на фасаде саратовской школы №11, выпускником которой он был. Ее открыли в "День героев Отечества", малоизвестный государственный памятный день, не так давно предложенный "Единой Россией", - 9 декабря.

Школьники с георгиевскими ленточками принесли к стене корзины цветов и пропели куплет из песни "Я внук того солдата", в которой есть и такие строки: "Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, Цхинвали отстоявшего, Пальмиру и Донбасс".

"Скажу ворью без мата, - старательно выводили дети, - что вороньем кружит…"

Признание в защиту "того солдата" актуализировали: вместо "Ромки и Санька" из текста песни хор славил "Дениса, Игорька".

Автор фото, Saratov school № 11 Подпись к фото, Торжественный митинг в школе, посвященный открытию мемориальной доски

Прапорщику Денису Ковырзину в момент гибели было 39 лет, рядовому Игорю Смирнову, которому установили мемориальную доску рядом, - 38.

На митинге во дворе школы выступали чиновники и крепкие мужчины в камуфляже. Вспоминали "заслуги ребят при жизни", а областной депутат, бывший спецназовец и Герой России в краповом берете Александр Янклович советовал школьникам "знать героев в лицо".

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Но о Смирнове до сих пор известно только то, что он погиб в апреле и награжден орденом Мужества. А биография Ковырзина, которую удалось восстановить Би-би-си из разных источников, ставит под сомнение образ героя, о котором рассказывают детям на патриотических мероприятиях.

Служивший в Росгвардии ветеран войны в Чечне и бывший прапорщик спецназа Ковырзин за 10 лет до развязанной Россией борьбы "с нацистами" застрелил одного из "лиц таджикской национальности" (определение из приговора - Би-би-си). Полиция арестовала его лишь через четыре года, и суд в 2016 году отправил его на семь с половиной лет в колонию строгого режима.

В России бывших силовиков держат в отдельных колониях для их же безопасности. Ковырзин отбывал срок в одной из них - под Нижним Новгородом. Оттуда вербовщики ЧВК "Вагнер" вывезли заключенных. Именно так, по-видимому, он оказался на фронте и в начале августа погиб. Похоронили его в подмосковной Балашихе, где он служил до своего ареста.

Надпись на мемориальной доске в Саратове сообщает, что "прапорщик Ковырзин Денис Александрович награжден медалью "За отвагу" и погиб при проведении боевых действий во время участия в специальной военной операции". Постановление об установке доски подписала 28 ноября мэр города Лада Мокроусова.

Факт участия заключенных в не предусмотренной законом ЧВК "Вагнер" в России до сих пор официально не подтверждали. Но саратовский депутат, спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал региональные и местные власти сделать все, чтобы "увековечить память таких людей".

Был ли Денис Ковырзин помилован президентом перед отправкой на фронт, как обещал в колониях основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, - неизвестно.

"Кто хочет пострелять из калаша?"

В саратовской школе Ковырзина поместили в "Уголок боевой славы" еще при жизни - в 2014 году, за участие в "чеченской кампании". Школьникам тогда рассказали, что он родился в Казахстане 21 октября 1982 года, школу и техникум закончил в Саратове. А в 2003 году пошел по призыву в армию. Получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Суворова, "За Отвагу", "За ратную доблесть" и "За службу на Кавказе" и остался служить по контракту.

Контракт у Ковырзина был заключен с войсковой частью 3179 - это отряд спецназа "Витязь" Росгвардии в Балашихе. В 2012 и 2013 годах отрядом командовал полковник Евгений Вагнер - в интернете активно обсуждали его возможную причастность к ЧВК "Вагнер", однако доказательств этому Би-би-си не нашла.

В Балашихе Ковырзин стал наставником ДМД - Добровольной молодежной дружины, там учили защитить "себя, семью и Родину". Бывшие сотрудники и волонтеры ДМД, комментируя в соцсетях его гибель, называли его "учителем и наставником", "веселым, бесконечно добрым и смелым", воспитавшим "целое поколение прекрасных ребят".

Автор фото, Maria Romanova Подпись к фото, Денис Ковырзин в лагере ДМД

ДМД создавался как волонтерский проект, направленный на профилактику табакокурения, наркомании и употребления алкоголя среди подростков. Организаторы придумали три этапа, через которые проходили участники объединения.

Летом участники ДМД ездили на море, где проходили тренинги. А вторым этапом было участие в военном лагере, нацеленном на "физическое воспитание". Денис Ковырзин был одним из вожатых и наставников этого лагеря.

"Мы были подростками 13-14 лет, которые никогда не сталкивались с военными, - вспоминает участница ДМД Алла Застрелкина. - Для нас все было в диковинку, особенно для девчонок. Парни еще про армию слышат с детства, а девочки были не готовы к такой муштре, к бегу, к утренней зарядке, когда надо проползти по снегу по-пластунски, а периодически слышишь команды типа: 'Граната!' Для нас это было немного дико поначалу. Но из всех вожатых Денис запал в душу, он просто был очень хорошим человеком".

Алла вспоминает, как однажды, когда вся компания была на стрельбище, Денис Ковырзин спросил ребят: "Кто хочет пострелять из "калаша" (автомата Калашникова - Би-би-си)?"

"А я безумно люблю стрелять. У меня была мечта подержать в руках это оружие. И он мне помогал его держать, потому что я была еще девочкой лет 13-ти. Эмоции были - ни с чем не сравнимые", - говорит Алла.

Еще одна знакомая Ковырзина, Мария Романова, описывает второй этап ДМД как "настоящую армию для детей".

Фотографии с таких мероприятий сам Ковырзин размещал в соцсети буквально за два месяца до своего ареста.

Автор фото, Alla Zastrelkina

Обе девушки не знают подробностей уголовного преследования Ковырзина. Алла Застрелкина сказала, что для нее это был "шок", когда она узнала о том, что Ковырзин попал в колонию.

Мария Романова также не знает подробностей дела - от знакомых она слышала, что Ковырзин "вроде вступился за кого-то в драке".

"Я не стала спрашивать, что случилось. Но, зная Дениса, я уверена, что это все случайность, и ничего плохого он никому не сделал. А если и сделал, то из справедливости, потому что у него обостренное чувство справедливости", - считает Алла.

Выстрел в спину и приговор

10 июня 2016 года Дениса Ковырзина арестовали в Москве по обвинению в убийстве. Приговор Перовского райсуда Москвы "запрещен к публикации", говорится на сайте суда. Но апелляционное определение Мосгорсуда, который оставил этот приговор в силе, опубликовано. Из него следует, что 2012 году гвардеец застрелил человека в ходе конфликта с "лицами таджикской национальности".

Столкновение произошло возле магазина. Ковырзин, по версии свидетелей, приехал туда в состоянии опьянения и стал требовать, чтобы находившиеся у магазина мигранты вернули или нашли сумку, якобы украденную в такси у его спутницы.

Мужчины вступили в драку, их разняли. Через полчаса прапорщик вернулся на место драки на такси, достал два пистолета и устроил стрельбу по людям и их машине, говорится в решении суда. Таджики стали разбегаться, одному из них Ковырзин выстрелил в спину, признал суд. Как рассказывал свидетель, потерпевший "упал лицом вниз, пополз по траве и скрылся в темноте".

Сотрудник магазина рассказал, что, услышав крики, вышел на улицу и увидел, как мужчина славянской внешности "побил всех таджиков", а затем пообещал вернуться и застрелить их. Ковырзин угрожал ему пистолетом, а после того, как тот объяснил ему, что он араб и "не связан с таджиками", вернулся к автомобилю таджиков и продолжил его крушить.

Кровь Ковырзина эксперты нашли на осколках разбитого стекла машины. По словам свидетеля, он также требовал "к завтрашнему дню найти сумку, иначе никто из таджиков ни работать, ни жить в этом районе не будет". После чего сел в машину и уехал.

Автор фото, Saratov administration Подпись к фото, Комитет по образованию администрации Саратова опубликовал фотографии из школы №11, где обновили уголок боевой славы, внеся информацию о Денисе Ковырзине. "Гордимся теми, кто внес неоценимый вклад в дело защиты нашей Родины", - подписали они фото.

Знал ли Ковырзин, что его выстрел в спину одному из людей оказался смертельным, в апелляционном определении не говорится. Но правоохранители задержали его лишь спустя четыре года - хотя по утверждению одного из оперативников, "на месте происшествия" был обнаружен конверт с фотографией, на которой очевидцы преступления опознали Ковырзина и его спутницу.

Сам Ковырзин открыто, хотя и под своим прозвищем, а не именем, выкладывал свои фотографии в соцсети как минимум за полгода до ареста. Суд счел, что он все это время скрывался.

В показаниях Ковырзина, которые цитирует суд, говорилось, что "выстрел произошел в ходе борьбы, когда тот пытался отнять пистолет у одного из участников конфликта". Адвокат Дмитрий Шмелев доказывал в суде, что убийство спецназовец совершил по неосторожности, отняв оружие у участников конфликта. Защитник настаивал, что его подзащитного оговорили друзья потерпевшего, выводы эксперта о дистанции выстрела с неблизкого расстояния были научно не обоснованы, а дело рассматривалось с процессуальными нарушениями.

Но суд доводы отверг. В деле также есть показания женщины с фамилией Ковырзина, которая рассказала, что в период их совместного проживания тот якобы "неоднократно демонстрировал имевшиеся у него пистолеты, которые, с его слов, были боевым оружием, а также травматический пистолет. Наличие данного оружия он объяснял тем, что коллекционирование оружия - его хобби".

Ковырзина приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия (ч.1. ст.105 и ч.1 ст.222 УК РФ). Срок мог быть больше, но суд счел смягчающими обстоятельствами госнаграды, участие подсудимого в боевых действиях на Северном Кавказе и общественных организациях, а также состояние здоровья.

Марина Вырупаева, знакомая Дениса Ковырзина, отвечая на вопрос, повлияло ли это дело на ее отношение к Ковырзину, сказала: "Нет, ни грамма. Каждому человеку свойственно ошибаться".

Звания прапорщика суд Ковырзина не лишил. Он был уволен в запас за "неисполнение условий контракта", а через год после приговора, когда он уже сидел в колонии, командование в Балашихе добилось решения суда о выселении бывшего спецназовца из служебного жилья и снятия его с регистрации.

Отбывать наказание Ковырзина отправили в колонию номер 11 в городе Бор Нижегородской области, где сидят осужденные сотрудники правоохранительных органов. Правозащитные организации писали о жестких условиях и насилии в этой колонии.

Краповый берет для заключенного

К моменту ареста у бывшего спецназовца накопились на воле долги, сумма которых за время его пребывания за решеткой росла. С 2017 по 2020 год мировой суд в Балашихе удовлетворил иски "Сетелем банка" и двух коллекторских агентств по кредитам, которые не успел погасить Ковырзин. Судебные приставы в Балашихе возбуждали и прекращали по ним исполнительное производство - о том, где находится Ковырзин, они могли не знать, да и взыскивать с него в колонии было нечего.

Но это не означало списания висевшего над ним долга - после выхода на свободу ему пришлось бы уплатить более 250 тысяч рублей.

В 2021 году, отбыв две трети срока, Ковырзин стал добиваться условно-досрочного освобождения (УДО).

На сайте Борского городского суда Нижегородской области решений по его делам нет, но об отказе освободить заключенного свидетельствуют данные вышестоящего Нижегородского областного суда, куда он трижды подавал апелляцию. Последний раз ему было отказано в УДО 27 мая 2022 года, подтвердили Би-би-си в канцелярии суда.

Через месяц стало известно, что создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует заключенных на войну с Украиной. Предпочтение отдавалось бывшим военным, сообщали родственники заключенных правозащитникам.

Автор фото, Leaked video Подпись к фото, Евгений Пригожин

О том, что вербовщики приехали и в ИК-11, где сидел Ковырзин, в июле рассказал правозащитный портал Gulagu.net. По его данным, в ночь на 7 июля из этой колонии забрали 60 заключенных. Это совпадает с датой помилования первой партии заключенных, которую обнародовали вагнеровцы.

Долги и отсутствие жилья, по словам адвокатов, с которыми говорила Би-би-си, - одна из причин, по которой заключенные, которым оставалось сидеть недолго (у Ковырзина срок истек бы в конце 2023 года), соглашались на предложение ЧВК "Вагнер".

Знакомые и друзья Дениса Ковырзина предполагают, что у него могла быть и другая мотивация.

"Он воин. Он не мог иначе - там были его братишки, краповые береты", - говорит Ольга Подколзина, создательница Добровольной молодежной дружины.

Алла Застрелкина, знакомая Ковырзина, считает, что нет ничего удивительного в том, что он решил поехать воевать: "Другого от него нельзя было ожидать. Он не мог не поехать, не мог отсидеться", - сказала Алла, назвав Ковырзина "патриотом".

Через месяц Денис Ковырзин погиб в Донбассе. Паблики в соцсетях перепостили некролог - в нем говорится, что Ковырзин был "настоящим героем нашего времени и нашей страны". Так "погибают достойные офицеры нашей страны - хоть он и был осужден и пошел добровольцем с ИК 11 Бор Нижегородской области", не скрывал автор некролога Сергей Хомиц, представляющийся военным разведчиком и гвардии подполковником в/ч 08801 - это воюющая в Донбассе так называемая "1-я Славянская бригада Народной милиции ДНР".

На вопрос Би-би-си Хомиц ответил: "Ну вы же там ничего хорошего и правды о достойном человеке не напишете, [вы] западное издание! А Денис был очень достойный парень, о котором можно только хорошее!!!"

На снимке с похорон Дениса Ковырзина рядом с его фотографией лежит краповый берет - темно-красного цвета, среди российских спецназовцев такой считается не просто знаком особого отличия, а буквально святыней. В нем нельзя ходить в туалет, выпивать, курить и есть. Есть даже правило, согласно которому к краповому берету нельзя прикасаться "простым смертным" - брать его в руки имеют право лишь другие "краповики". Краповый берет считается символом не только особой физической силы, но и высоких моральных стандартов. Известны случаи, когда спецназовцев лишали беретов за одну пьяную драку.

Автор фото, Olga Podkolzina Подпись к фото, Прощание с Денисом Ковырзиным. На фото виден краповый берет

Краповый берет можно получить двумя путями - сдать сложнейший экзамен на право его ношения, либо получить как награду за особую храбрость в бою (в том числе и посмертно).

По словам Ольги Подколзиной, краповый берет Денис Ковырзин получил посмертно.

После начала вторжения России в Украину уже более десятка спецназовцев Росгвардии были награждены краповыми беретами посмертно, но все они были кадровыми военнослужащими. Случаи посмертного вручения краповых беретов ветеранам спецназа крайне редки, а случаев вручения беретов осужденным, насколько известно, раньше никогда не было.

Обескураженные власти

В Саратове о гибели Дениса Ковырзина впервые публично заговорили в октябре.

В разгар мобилизации в 11-й школе обновили патриотический уголок и провели "Урок правды". Матери Ковырзина и Смирнова передали в школу личные вещи сыновей и рассказали детям, "какие подвиги совершили герои и при каких обстоятельствах погибли". О том, что один из них сидел в колонии, и о том, как он попал на фронт, в сообщениях школы не говорится.

Корреспондент Би-би-си позвонил с саратовскую школу №11 и объяснил, что хотел бы получить комментарий от администрации школы по поводу установки мемориальной таблички и проведения уроков. Секретарь школы попросила подождать. После продолжительной паузы она сказала, что позвонила кому-то, и ее попросили передать: "У нас есть учредитель. И прежде, чем брать какое-то интервью, вы должны согласовать с нашим учредителем. Это администрация Волжского района".

Автор фото, Saratov school № 11 Подпись к фото, Открытие мемориальной доски Ковырзину в школе №11

Анастасия Усова, пресс-секретарь мэра Саратова, в ответ на вопрос Би-би-си ответила, что впервые слышит о Денисе Ковырзине, а также о мемориальной доске и уроках, посвященных ему.