Памяти Инны Чуриковой - королевы сцены, сыгравшей Королеву

Юрий Голигорский

Журналист, переводчик

23 минуты назад

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Автор фото, Yuri Goligorsky Подпись к фото, "Было ли трудно работать с Чуриковой и Панфиловым? Очень трудно - и безумно легко", - вспоминает Юрий Голигорский

Что ты должен сказать судьбе, если она подарила тебе дружбу с человеком-легендой? Я говорю судьбе "спасибо" за дружбу с двумя легендами - Инной Михайловной Чуриковой и её супругом - Глебом Анатольевичем Панфиловым.

Нас познакомил живущий в Лондоне сын Панфиловых Иван. Инна Михайловна обожала английский театр, и, разумеется, в каждый её приезд в Лондон вместе с Глебом Анатольевичем мы обязательно ходили на какой-то спектакль.

Так в 2014 году мы посмотрели блистательную "Аудиенцию" по пьесе современного классика британской драматургии Питера Моргана. Эта постановка была одновременно спектаклем года в лондонском Вест-Энде и на Бродвее.

Помню, мы все вышли из театра слегка ошеломленные и темой, и постановкой и игрой, и Инна Михайловна произнесла: "Юрочка! Я хочу играть в этом спектакле…"

Её просьба или просто пожелание были для меня законом. И хотя я был весьма шапочно знаком и с продюсером спектакля Мэтью Байм-Шоу, и с самим автором Питером Морганом, Иван и я пригласили их на обед и высказали то, что по тем временам могло показаться сумасшедшей идеей: мы хотим купить права на русскую версию пьесы, которую я переведу, которую будет продюсировать Иван, которую поставит Глеб Анатольевич и в которой главную роль - Королевы Великобритании Елизаветы II - сыграет Инна Михайловна…

Мэтью и Питер посмотрели на нас с легким испугом, но вслух сказали только, что, мол, "надо подумать и взвесить…"

В этом уравнении для них была масса неизвестных, которые могли повредить международной репутации пьесы: качество перевода, режиссуры, актерского мастерства и т.д… Они практически не знали нас, и, конечно же, ничего не знали о русском театре…

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Понимая, что нам могут вежливо, но твердо отказать, Иван решается на отчаянный шаг: "Питер! А почему бы вам не приехать в Москву, в "Ленком", на спектакль "Аквитанская львица"? Вы сядете в зале, а Юрий будет сидеть за вами и тихонько переводить…"

Видно, в тот час на небесах сошлись звезды, и там было принято решение, что Питер Морган должен увидеть Инну Чурикову на сцене в России… Через неделю Питер, Иван и я уже были в Москве. Перед началом спектакля Питер сказал мне: "Юра, будет плохо - я уйду, не попрощавшись…"

Но плохо быть не могло по определению, потому что на сцене была Инна Михайловна Чурикова. Зал взорвался овацией еще до того, как она произнесла первую реплику. Через три минуты Питер шепнул мне на ухо: "Всё, можешь не переводить! Это моя Королева! Ты выиграл: права на русскую версию "Аудиенции" у тебя и у Ивана…"

"Аквитанская львица" - спектакль со сложнейшей физической нагрузкой на исполнительницу главной роли: более двух часов непрерывно на сцене. Масса текста и - танцы…

Инна Михайловна блистала, и Питер Морган, который буквально до прихода в "Ленком" сомневался с целесообразности нашей затеи, стал её большим энтузиастом. Он тут же пригласил Чурикову и Панфилова в Лондон, чтобы представить их английской труппе "Аудиенции".

Автор фото, Yuri Goligorsky Подпись к фото, Инна Чурикова с Глебом Панфиловым и Кристин Скотт-Томас. Лондон, июль 2015 года

Помню, как мы пришли за несколько часов до начала спектакля, и вся английская труппа во главе с исполнительницей главной роли Кристин Скотт-Томас устроила Инне Михайловне овацию.

Тогда же состоялась как бы и передача эстафетной палочки из Лондона в Москву: Кристин стала помогать Инне Михайловне примерять королевскую мантию и корону. Несколько актеров стали припоминать русские роли, которые им доводилось играть. Конечно же, вспомнили Чехова… Было безумно трогательно…

А дальше - дальше я засел за перевод, а потом началась магия создания русской версии "Аудиенции".

Я был свидетелем многочасовых изнурительных репетиций, где Глеб Анатольевич и Инна Михайловна выверяли каждую деталь встреч королевы Елизаветы с её премьер-министрами: от Черчилля до Дэвида Кэмерона.

Параллельно с ними - громадная нагрузка на Ивана, который должен был перевезти значительную часть реквизита лондонской и нью-йоркской постановок в Москву и вместе с художником спектакля Ниной Кобиашвили воссоздать интерьер и экстерьер Букингемского дворца.

Было ли трудно работать с Чуриковой и Панфиловым? Очень трудно - и безумно легко.

Требовательность, но без сумасшествия. Дотошность, но без хамства. Завораживающая внутренняя интеллигентность. Способность заразить своим энтузиазмом всю команду: от помощника режиссера до актера массовки; от осветителя до билетера.

Все, кто работал тогда над созданием "Аудиенции", были движимы одними идеями. И во главе этой пирамиды, конечно же, актриса от Бога - Инна Чурикова. Невысокая, хрупкая, добрая и - ранимая…

Для меня прелесть дружбы с Инной Михайловной заключалась в том, что на экране, на сцене и в жизни она была органично одинаковой. То есть, создаваемые ею образы и роли были абсолютно разными: от Паши Строгановой до Елизаветы II, но человеческая суть актрисы - абсолютно целостной.

Автор фото, Yuri Goligorsky Подпись к фото, 2015 год, Москва. Инна Чурикова с Питером Морганом (слева) и Юрием Голигорским

И на экране, и на сцене, и в жизни. Даже сидя с ней за одним столом и обсуждая абсолютно приземленные, бытовые темы ты не мог отделаться от мысли, что перед тобой создание иного уровня.

Так же, как люди смотрят на картины Да Винчи, пытаясь разгадать их магию, так и мы еще долго будем смотреть на образы, созданные ею, пытаясь разгадать их глубину. Есть одна фотография, на которой, как кажется, от неё исходит свечение. Очень люблю это фото…

Первым эту особеность, конечно же, увидел Глеб Панфилов, сняв её в своём дебюте "В огне брода нет". Великий художник Панфилов понял сразу: эта муза должна принадлежать ему и только ему…

Сблизившись с момента премьеры "Аудиенции" в Москве в 2017-ом году, мы стали часто общаться и даже вместе работать с Питером Морганом. Время от времени, пытаясь доставить ему приятное, я сообщал, что "вчера в Вахтангова снова был аншлаг на спектакле по твоей пьесе".

Как-то, в очередной раз услышав такое сообщение, Питер сказал мне: "Слушай, эти аншлаги никак не комплимент моей драматургии. Завтра если объявят, что Чурикова просто будет сидеть на сцене и молчать, все равно соберут полный зал…"

Сегодня на мою долю выпала печальная обязанность сказать Питеру, что уже больше не соберут: наша Королева ушла вслед за той, чей образ она так любила воссоздавать на сцене. Не стало Королев. И замены им нет…

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