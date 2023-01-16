Что мы узнали из статьи кума Путина Медведчука о российско-украинском конфликте?

Святослав Хоменко

Би-би-си

55 минут назад

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Автор фото, Reuters

После того как Киев отдал Виктора Медведчука в Россию в рамках обмена, в украинских СМИ и соцсетях можно было нередко наткнуться на комментарии по поводу того, что еще непонятно, где неприятности Медведчука будут большими - в украинской тюрьме или в Москве.

В тюрьме, дескать, все понятно и прогнозируемо, а в Кремле Владимир Путин наверняка задаст своему куму ряд неприятных вопросов - например, куда же подевались те несметные миллиарды, за которые Медведчук якобы должен бы выстроить сеть пророссийских организаций, чьи активисты должны были встречать оккупационные войска с рушниками и караваями.

Эти комментаторы прогнозировали, что Медведчук навсегда пропал из политики и слышать о нем мы будем еще реже, чем о другом украинском Викторе, тоже оказавшемся в России, - Януковиче.

В принципе, само наличие таких прогнозов показывает уровень украинской экспертизы по России. По компетентности она не намного опережает российскую по Украине, но Украина хоть не собиралась Россию захватывать. Но да ладно, не об этом.

Факт состоит в том, что ни в какую опалу Медведчук, как мы видим, не попал. И, более того, вовсе не считает, что его политическая карьера сейчас находится в своей нижайшей точке.

Его статья в "Известиях" - мы же не сомневаемся, что ее прочли, согласовали, а может, и переписали, где нужно - это смесь путинского взгляда на мироустройство ("Россию хотят унизить") и на Украину ("Украина - это еще одна Россия"), намек на возможность ядерной войны в Европе, традиционно использовавшиеся в Украине идеологемы пророссийских сил типа "Донбасс кормит всю страну", обвинения Зеленского в неслыханных репрессиях - одним словом, ничего нового.

Кроме одного. Заявки на то, что выход из войны состоит в том, что "украинцы должны построить свою демократию" - ведь, как объясняется в статье чуть выше, демократия западного образца - это и не демократия вовсе.

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Ключевая роль в построении "своей демократии", очевидно, должна принадлежать новому политическому движению, создание которого анонсирует Медведчук. И - этого в статье нет, но, думается, мы можем продолжить цепочку размышлений, - на лидерство в котором он сам и претендует.

Чем станет движение Медведчука? Убежищем, которое структурирует среду украинских политических эмигрантов в Москве - чем-то вроде не запомнившегося ровно ничем Комитета спасения Украины Владимира Олийныка и Николая Азарова?

Или оно будет олицетворять Украину, с которой будет вести переговоры о мире (и о капитуляции?) Владимир Путин - раз с реально существующей Украиной сесть за стол переговоров на российских условиях не получилось?

Или "своя демократия" в исполнении "нового движения" - это то, что ждет Украину, если российские войска таки перейдут в новое массированное наступление (а ведь о его подготовке предупреждают все, от западных разведок до генерала Валерия Залужного)?

О чем Медведчук молчит

Пока ответы на эти вопросы не сформулированы, давайте поразмыслим, чего в этой статье Медведчука не хватает.

Как для человека, который до сих пор позиционирует себя как украинский политик, он непозволительно мало места в своей статье уделяет вопросу аннексии Россией четырех украинских регионов. По правде говоря, об этом он не пишет вообще ничего.

В своих интервью, в том числе и Би-би-си, Медведчук еще до начала большой войны не раз говорил, что считает Крым территорией Украины. За подобные утверждения при "своей демократии", построенной в России, можно и в колонию загреметь. Интересно, какую позицию займет "новое движение" по территориальному вопросу.

Нет в статье и реакции Медведчука на решение отобрать у него украинское гражданство, принятое на прошлой неделе лично президентом Владимиром Зеленским. Странно ведь получается - "новое украинское движение" создает человек без украинского паспорта.

За все прошедшие месяцы мы не слышали от Медведчука слов сочувствия сотням и тысячам жертв среди мирного населения Украины в результате начатой Владимиром Путиным войны. Впрочем, не слышали мы в эти месяцы особо и новостей о самом Медведчуке.

Сейчас - ситуация другая. Медведчук - вот он. И Днепр, где на выходных попадание ракеты обрушило целую секцию жилой девятиэтажки - тоже вот. Крики из-под развалин дома на Набережной Победы можно услышать практически в прямом эфире. Обратить на них внимание в концептуальной статье о настоящем и будущем Украины было бы правильно просто по-человечески, это раз.

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Вторая же причина, по которой это важно, находится в чисто политическом поле.

Если допустить, что у анонсированного Медведчуком движения ратователей за Украину как другую Россию все еще есть сторонники в Украине (что, кстати, не очевидно и еще нужно будет доказать), то после этого удара их стало значительно, значительно меньше.