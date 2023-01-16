День памяти Мартина Лютера Кинга: малоизвестные факты его биографии

Челси Бейли

Би-би-си, Вашинтон

46 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В третий понедельник января США отмечают день памяти Мартина Лютера Кинга-младшего, борца за права чернокожих граждан Соединенных Штатов.

Кинг был убит в апреле 1968 года. Несмотря на то, что со дня его смерти прошло более 50 лет, многие эксперты считают, что борьба с бедностью и неравенством, которой он посвятил свою жизнь, актуальна и по сей день.

Вот 10 малоизвестных фактов о жизни и наследии Мартина Лютера Кинга-младшего.

Речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" была импровизацией

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Мартин Лютер Кинг выступает со своей знаменитой речью "У меня есть мечта"

В 1963 году Кинг выступал со ступеней Мемориала Линкольна во время так называемого Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Вместе с ним на сцене была и певица Махалия Джексон. В середине его речи она крикнула: "Расскажи им о своей мечте, Мартин!"

После этого призыва Кинг, оттолкнувшись от одной из своих прежних проповедей, произнес речь о своем видении американской мечты, о том, как он мечтает жить в стране, в которой все граждане имели бы равные права и возможности.

"Я мечтаю, что придет день, когда мои четверо детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по чертам их характера. Я мечтаю об этом сегодня!" - сказал Кинг.

Позднее Американское сообщество ораторского искусства признало эту речь лучшим образцом ораторского мастерства XX века. Теперь она известна во всем мире под названием "У меня есть мечта".

При этом директор Исследовательского и образовательного института Мартина Лютера Кинга Лерон Мартин считает, что до полного воплощения этой мечты в жизнь еще далеко.

"Эта мечта о равенстве - типично американская, - сказал он. - Несмотря на пережитые им унижения, он сумел показать всем, насколько его цели соответствуют американским идеалам".

Поначалу его звали Мартин Кинг

Автор фото, White House Staff Photographer Подпись к фото, Мартин Лютер Кинг-старший (крайний слева), Коретта Кинг (вторая справа), президент Джимми Картер и его жена на богослужении

Он родился 15 января 1929 года и был назван в честь своего отца - Майклом Кингом. Шесть лет спустя, Майкл Кинг-старший съездил в Германию, где узнал о лидере протестантской Реформации - Мартине Лютере.

Говорят, что он проникся к нему таким уважением, что, вернувшись домой, официально поменял и свое имя, и имя своего сына на Мартина Лютера Кинга.

Кинг решил стать проповедником во время учебы в колледже

Автор фото, Getty/Stephen F. Somerstein Подпись к фото, Мартин Лютер Кинг младший в начале 60-х. Президент Рональд Рейган подписал закон, сделавший день рождения Кинга федеральным выходным днем в 1983 году

В 1944 году 15-летний Мартин Лютер Кинг-младший поступил в Морхаус-колледж в Антанте, столице штата Джорджия. Это престижное учебное заведение для афро-американцев закончили несколько поколений семьи Кингов.

Будущий лидер борьбы за гражданские права ничем не выделялся из студенческой среды, но годы, проведенные в Морхаусе, пробудили в нем страстное желание отстаивать социальное и политической равноправие. Кроме того, именно во время учебы он и решил стать проповедником.

Мартина Лютера Кинга арестовывали 30 раз

Автор фото, Getty/Gado Подпись к фото, Тюремная фотография Кинга после очередного ареста

По данным неправительственной организации "Центр Кинга" (Центр Мартина Лютера Кинга-младшего за ненасильственную борьбу за социальные перемены) за 13 лет, которые он провел в роли лидера движения за гражданские права, Кинг был арестован 30 раз.

Обвинения сводились к нарушениям при организации и проведении гражданских протестов. Можно сказать, что правоохранительные органы цеплялись к нему практически постоянно.

В октябре 1960 года он в очередной раз оказался в тюрьме после сидячей забастовки в одном из универмагов Атланты. Оттуда он написал письмо своей жене Альберте (Коретте), в котором были и такие строки: "Я верю, что страдания, которые переживает наша семья, помогут сделать так, чтобы жизнь и в Атланте, и в Джорджии, и в Америке стала хоть немного лучше".

Мартин Лютер Кинг написал пять книг

Автор фото, Marylandstater Подпись к фото, Средняя школа, в которую ходил Мартин Лютер Кинг

Кинг написал пять книг, а также опубликовал несколько сборников своих писем и проповедей.

В 1964 году из печати вышла его книга "Почему мы не можем ждать". В ней рассказывается о событиях, которые привели к кампании за прекращение сегрегации в городе Бирмингем в штате Алабама.

(Правительство штата Алабама добилось тогда судебного решения, которое объявило все акты гражданского неповиновения незаконными. Кинг и другие лидеры протеста решили продолжить протесты. Он был арестован, причем тюремные власти не дали ему возможности позвонить жене, которая как раз тогда ждала их четвертого ребенка. Разрешение было получено только после того, как Кинг обратился к президенту Кеннеди).

Он был фанатом сериала "Звездный путь"

Автор фото, NASA Подпись к фото, Ниота Ухура в исполнении Николс. Она собиралась уходить из сериала сразу после первого сезона, но передумала после разговора с Кингом

Нишель Николс, первая исполнительница роли лейтенанта Ниоты Ухура в научно-фантастическом телевизионном сериале "Звездный путь", рассказывала, как однажды ее попросили познакомиться с человеком, который, как было сказано, "является ее самым большим поклонником".

Этим человеком и оказался Мартин Лютер Кинг. Знакомство состоялось на церемонии награждения в Фонде телевизионной академии.

В это время Николс решила уйти из сериала, но Кинг был категорически против, уговаривая ее не отказываться от этой культовой роли.

"Он сказал - впервые по телевидению нас видят такими, какими нас должны видеть каждый день: умными, достойными и красивыми людьми… людьми, которые летают в космос", - вспоминала Николс.

"Я просто в тот момент осознала, что каждое его слово является правдой. И в этот момент я стала по-другому смотреть на мир", - призналась актриса.

Николс играла роль Ниоты Ухура еще много лет.

В 1958 году на него напала женщина с ножом. Он ее простил

Автор фото, Getty/Bettmann Подпись к фото, Мартин Лютер Кинг в больнице после первого покушения на его жизнь

В сентябре 1958 года Мартин Лютер Кинг подписывал экземпляры своей последней книги "Шаг к свободе" в Гарлеме, афро-американском квартале Нью-Йорка.

К нему подошла какая-то женщина, и, убедившись, что перед нею действительно, Мартин Лютер Кинг, ударила его 18-ти сантиметровым ножом. Позднее выяснилось, что она страдала от психического заболевания.

Врачи сказали, что Кинг был на волосок от смерти, нож чудом не задел аорту. Узнав, что совершившая покушение женщина была больна, он сказал, что "не гневается на нее", но призвал ее обратиться к врачам.

Его мать тоже была убита

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Кинг с матерью и женой. Пресс-конференция в больнице после первого покушения

30 июня 1974 года, через шесть лет после убийства Мартина Лютера, 23-летний мужчина застрелил его мать, Альберту Уильямс Кинг. Это произошло в баптистской церкви во время богослужения, где она играла на органе.

Убийца был приговорен к смерти, но позднее она была заменена на пожизненное заключение. Отчасти приговор был смягчен потому, что семья Кинг всегда выступала за отмену смертной казни.

Мартин Лютер и Коретта Кинг оплатили медицинские счета матери Джулии Робертс

Автор фото, Christopher Polk Подпись к фото, Джулия Робертс, Гейл Кинг и Опра Уинфри среди зрителей во время 38-й церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award в честь Майка Николса, которая состоялась в Sony Pictures Studios 10 июня 2010 года в Калвер-Сити, Калифорния

В ноябре прошлого года известная актриса Джулия Робертс дала интервью журналистке Гейл Кинг (она не состоит в родстве с Мартином Лютером Кингом). В нем она рассказала как семья Кингов оплатила ее больничные счета.

Она добавила, что Робертсы и Кинги сблизились после того, как ее родители приняли детей Мартина Лютера и Коретты в свою школу актерского мастерства в Атланте.

Так получилось, что родители Джулии Робертс оказались в сложном финансовом положении и не могли позволить себе счет из больницы, в которой рожала ее мать. В результате им на выручку и пришли Кинги.

Его убили в возрасте 39 лет

Автор фото, Santi Visalli Подпись к фото, Прощание с Кингом в Атланте в баптистской церкви Эбенизера

Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года, когда ему было только 39 лет. Его борьба за гражданские права и расовое равноправие длилась всего 13 лет.