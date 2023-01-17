Пригожин "легализовал" название ЧВК "Вагнер"

51 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Акционерное общество "ЧВК Вагнер Центр" зарегистрировано в ЕГРЮЛ в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге. До сих пор ни одного юрлица с ЧВК "Вагнер" в названии в России не существовало - так называлось лишь воюющее в Украине, но не предусмотренное законами РФ вооруженное формирование. Владельцы акций новой компании не раскрываются. Ее гендиректор Алексей Тенсин ранее возглавлял в Ижевске основную производственную площадку концерна "Калашников".

Налогоплательщик с говорящим названием "ЧВК Вагнер центр" внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря в форме непубличного акционерного общества с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Реестр акционеров ведет ВТБ-регистратор, их имена и количество не раскрываются. Теперь название не имеющей юридического лица и не существующей легально ЧВК "Вагнер" фигурирует в названии официально зарегистрированного "центра", который вправе заключать сделки, нанимать сотрудников, получать государственные заказы и гранты, не раскрывая своих бенефициаров.

Официальный профиль нового АО - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Кроме того, компания указала в ЕГРЮЛ широкий спектр деятельности - от книгоиздания, медиа и научных разработок до аренды и лизинга водного и воздушного транспорта.

Компания зарегистрирована по адресу открывшегося в ноябре одноименного офисного комплекса в спальном районе Петербурга. Здание построило АО "Ритейл", директором которого после открытия здания стал Пригожин. Там проводят патриотические мероприятия для школьников и декларируют привлечение резидентов в сфере IT, медиа, инженерных разработок и начальной военной подготовки "с целью повышения обороноспособности России".

Автор фото, Getty Images

Гендиректором "ЧВК Вагнер Центр" назначен Алексей Тенсин. С 1 октября 2019-го по 16 ноября 2021 года Тенсин управлял основной производственной площадкой базирующегося в Ижевске АО "Концерн «Калашников", а до того занимал в этом холдинге по производству оружия пост директора по качеству, сообщала пресс-служба предприятия.

Судя по открытым данным, производство автоматов Калашникова и другого вооружения было пиком карьеры Тенсина - до этого он также занимался бизнесом в Ижевске и возглавлял республиканскую федерацию подводного спорта.

В октябре 2022 года Тенсин проводил в Удмуртском ДОСААФ семинар "по автомату Калашникова АК12". "Человек, под руководством которого создавалось новое поколение АК", обучал "особенностям прицела" и методикам "приведения к нормальному бою" граждан, получивших повестку на мобилизацию или владельцев одного из трех документов: водительского удостоверения, удостоверения силовых ведомств или охотничьего билета.

В декабре на своей странице во "Вконтакте" Тенсин рассказывал, что возил "заказы" на фронт в Луганск.

Деятельность в "ЧВК Вагнер центре" Тенсин начал с организации хакатона по улучшению моделей дронов. Победивших в нем студентов называли "позором матмеха" за помощь в усовершенствовании техники, которая используется для уничтожения инфраструктуры и мирных жителей в Украине, писала "Бумага".

После регистрации АО "ЧВК Вагнер Центр" доступ к своей странице в соцсети Тенсин закрыл.

Аббревиатура ЧВК в зарегистрированном названии "ЧВК Вагнер Центр" не расшифровывается.

Ветеринарная клиника? Воспитательная колония?

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В ЕГРЮЛ есть еще около 30 компаний с использованием этой аббревиатуры, от частной ветеринарной клиники, до Челябинской воспитательной колонии.

Шесть компаний, занимающихся охраной, расследованиями и системами безопасности и деятельностью коллекторских агентств, а также другими видами бизнеса, с 2014 года официально указывали при регистрации в ЕГРЮЛ полное название "Частная военная компания".

С таким названием в Петербурге сейчас существует ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко. Созданные им так называемые "частные военные компании" МАР и "Вежливые люди" были ликвидированы в 2021 году. В Калининграде действуют ЧВК "Страж" и ЧВК "Глобал" (стала называться "частной военной компанией" в августе 2022 года).

С 2014 по 2021 год в Севастополе действовала "ЧВК-Частная военная компания".

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, отслеживающий активность таких структур, говорил "Медиазоне" (признана в России "иностранным агентом"), что такие ЧВК "ничем чвкшным не занимаются", и советовал не сравнивать их с "группой Вагнера", называя "пиар-проектами отдельных лиц".

Вопреки российскому УК

В 2018 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что "де юре у нас нет таких юридических лиц, как частные военные компании". Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о Пригожине и его связи с ЧВК "Вагнер", которая участвует в боевых действиях в Сирии и Украине, также уверял "по поводу Вагнера", что "все должны оставаться в рамках закона", в том числе - "обычная охранная деятельность". А если они не нарушают российского закона, то "вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", утверждал он.

К тому моменту российские наемники из ЧВК "Вагнер" участвовали в боевых действиях на востоке Украины, в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике. И это при том, что в российском УК действовали статьи о наемничестве и создании незаконных вооруженных формирований.

Осенью 2022 года Пригожин открыто признал, что является основателем воюющей в Украине компании "Вагнер", которая вербует заключенных и вывозит их на фронт.

Создание частных военных компаний для участия в вооруженных конфликтах законодательством РФ не предусмотрено.

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