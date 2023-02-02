"Войну мы пока не остановили". Чем занимается анархистское подполье в России и как его ищут силовики

Амалия Затари

Би-би-си

час назад

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Протестовать против войны в России опасно. Борьбу против российской агрессии в Украине ведут как подпольные группы, так и те, кто действует в одиночку - способами, которые российские власти в большинстве случаев квалифицируют как терроризм и диверсии: повреждают рельсы, разбирают пути и поджигают военкоматы. Силовики, пытаясь на них выйти, зачастую допрашивают случайных людей. Би-би-си поговорила с анархистами, организовавшими такую подпольную борьбу, и с людьми, ставшими жертвами силовиков.

В конце июня 2022 года неизвестные разобрали рельсы на железной дороге, ведущей к воинской части под городом Киржач во Владимирской области. Именно там располагается 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российского минобороны.

28 июня ответственность за эту диверсию, опубликовав пост в своем телеграм-канале, взяла "Боевая организация анархо-коммунистов" (БОАК) - сохраняющие анонимность леворадикальные активисты, которые выступают против вторжения России в Украину. Свой подход к борьбе они определяют так: "Прямое действие против структур, связанных с репрессиями государства и войной, избегая вреда для гражданских лиц".

По их задумке, проделанные манипуляции с рельсом должны были затормозить поезда с оружием и техникой для российских военных хотя бы на время, пока разведенные рельсы не починят. "Каждый такой шаг - минус снаряды и ракеты, которые могли бы прилететь в мирные украинские города", - объясняли свою мотивацию анархисты в их телеграм-канале.

Ссылку на него анархисты оставили, написав белой краской на сломанном рельсе. Как рассказали в БОАК, через несколько дней им пришло сообщение через бота обратной связи, в котором было видео с разобранным рельсом и текст: "Вы **** *** [с ума сошли]? Пидорасы".

"Так мы и поняли, что диверсия обнаружена", - пояснили в БОАК. Анархисты отвечали на вопросы Би-би-си письменно, используя анонимный электронный почтовый адрес. Один из российских анархистов, поддерживающих связь с БОАК, подтвердил Би-би-си, что адрес принадлежит организации. Фото или видео, подтверждающих личность собеседников, у редакции Би-би-си нет.

Они предполагают, что видео снял один из машинистов - на записи слышен шум заведенного поезда. Исходя из просмотренной записи (она тоже выложена на канале БОАК), они сделали вывод, что поезд следовал в сторону военной части. Действительно ли это так и доехал ли поезд до военных, анархисты не в курсе.

"P.S. Не верьте ментам"

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В начале июля 2022 года, спустя неделю после того как БОАК взяли на себя ответственность за диверсию на железной дороге под Киржачом, 35-летний житель Москвы Иван Ивко и его 32-летняя жена Светлана Орлова обнаружили, что их Google-аккаунты взломаны. Еще через неделю узнали, что какой-то мужчина снимал на телефон дверь в их квартиру.

Ивко и Орлова - анархисты со стажем. Они участвуют в жизни левого протестного движения еще с конца нулевых. Последние несколько лет они наблюдали за тем, как из России уезжают их друзья и знакомые по анархотусовке.

Люди покидали страну из опасений уголовного преследования - сначала на фоне слухов о том, что ФСБ разыскивает "московскую ячейку" "Сети" (в России организация признана террористической и запрещена, фигуранты дела получили большие тюремные сроки по обвинению в планировании терактов, сами они говорили в суде, что организация полностью выдумана ФСБ, и заявляли о пытках.) Потом - на фоне массовых обысков и задержаний анархистов по подозрению в причастности к "Народной самообороне" (также признана террористической и запрещена в России). Массовые репрессии против этой анархистской организации продолжались с 2018 года, а в 2020 году в соцсетях стали публиковаться длинные списки людей, которых силовики якобы считают участниками НС, и из России начался новый "исход", вспоминает Ивко.

Он и его супруга в Москве уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. В конце 2010 года они пустили пожить у себя на съемной квартире анархистов из Беларуси, которых из-за участия в протестах искали сотрудники белорусского КГБ. Вместе со своими российскими коллегами они приехали в квартиру к Ивко с обыском. Белорусов в квартире тогда уже не было, но именно после того случая, считают Ивко и Орлова, они сами оказались у российских силовиков "на карандаше".

В 2011 году супруги заметили за собой слежку. За ней последовали обыск и задержание - анархистов заподозрили в причастности к взрыву у поста ДПС на 22-м километре МКАД. Ответственность за нападение взял на себя "Черный блог", анархистский анонимный ресурс, который брал на себя ответственность и за некоторые поджоги того времени, в том числе за поджоги нескольких военкоматов и одного опорного пункта полиции в Москве и Московской области.

Взрыв у поста ДПС 7 июня стал одной из самых заметных леворадикальных акций 2011 года и продолжает оставаться "белым пятном" в истории российского анархизма. Силовики тогда допрашивали многих публичных российских анархистов и антифашистов, десяток задержали, но в итоге всех отпустили за недостатком улик.

При обыске у Ивко и Орловой тогда тоже ничего не нашли, а их самих отпустили после успешного прохождения полиграфа на Петровке, 38.

В последние годы супруги увлекались стрелковыми видами спорта и проводили для анархистов тренировки по страйкболу. Дома у них хранилось страйкбольное оружие, на которое у супругов имелись все документы и разрешения, но тем не менее о своем увлечении они предпочитали особо не распространяться - в печально известном деле "Сети", фигурантов которого тоже объединяла любовь к страйкболу, следователи использовали видеозаписи их тренировок в лесу как доказательство того, что обвиняемые готовились к терактам.

После допросов на Петровке Ивко с Орловой установили на входной двери видеоглазок с датчиком движения, который записывает стоящих у двери "гостей" на видео и отправляет его на телефон владельцу. Так супругам удалось обнаружить слежку в 2022 году - Ивко получил от "умного" глазка видео, как их дверь снимает на телефон неизвестный.

Несмотря на репрессии в отношении анархистов и постоянные отъезды друзей, Ивко с Орловой уезжать из России не планировали. Они никогда не были за границей, у них даже не было загранпаспортов. Но на этот раз ждать не стали. Телефоны они из опасений слежки решили не брать - Ивко выбросил свой телефон в мусорку недалеко от дома, Орлова - оставила в квартире. Быстро собрали вещи и в ночь на 16 июля уехали в Беларусь, где нелегально пересекли границу с Евросоюзом.

Брату Ивко и его родителям, которые живут в Москве неподалеку, супруги оставили записку: "Мы вынуждены уехать. Как только сможем, выйдем на связь. P.S. Не верьте ментам".

Как оказалось, в это время полиция уже разыскивала Ивко и Орлову по подозрению в причастности к БОАК.

Подпись к фото, Иван Ивко и Светлана Орлова участвуют в жизни российского анархистского движения уже много лет

"Дошла очередь и до нас"

После отъезда супругов силовики стали следить за 33-летним младшим братом Ивко Петром. Сам Петр - программист и разработчик компьютерных игр - был далек от активизма и не увлекался даже страйкболом, в отличие от Ивана.

Сначала брат заметил "плотную слежку", а в августе его задержали на улице сотрудники полиции и доставили в ОВД "Бутырский". Суд арестовал его на трое суток по статье о мелком хулиганстве, но после заседания его доставили обратно в полицию и стали расспрашивать о старшем брате - подробный рассказ Петра Ивко об этом публиковал "ОВД-Инфо" (этот правозащитный проект в России признан "иностранным агентом").

По его словам, полицейских интересовало, где находится его старший брат и как тот уехал из России без документов (как оказалось, полицейские были в курсе того, что у Ивко с Орловой нет загранпаспортов). После этого полицейские "стали утверждать, что брат - террорист, и что недавно случился какой-то теракт, про который я якобы точно знаю, а значит я - пособник террориста и сам террорист".

В какой-то момент полицейские написали на бумаге фразы, которые Петр должен сказать брату по телефону. "Затем мы позвонили брату - он взял трубку, я начал зачитывать то, что написали полицейские: "Привет. Я в полиции. Я говорю без давления. Про вас все знают. Нужно, чтобы вы приехали. Так будет лучше для меня, для папы, для мамы и для жены". Брат бросил трубку", - пересказывал Петр разговор с братом "ОВД-Инфо".

"Мы поняли, что он задержан и говорит под давлением. Было ощущение какой-то беспомощности, что происходит какой-то трэш, и мы не можем ничего с этим сделать. Сидишь и понимаешь, что ты в безопасности, а там, за много километров, брата, вероятно, пытают", - делится Иван Ивко впечатлениями от того разговора с Петром.

Петра, по его словам, тогда действительно пытали. Полицейские замотали ему руки скотчем, вставили рот в кляп, который - тоже скотчем - примотали к лицу, прикрепили к большим пальцам рук провода и стали пускать по ним ток, параллельно еще и избивая его. Пытая, полицейские продолжали спрашивать Петра, где его старший брат.

В тот день Ивко в итоге отвели в камеру, а утром отвезли в спецприемник, где он отсидел назначенные ему трое суток ареста. После этого силовики какое-то время не напоминали Ивко о себе, пока 13 сентября к нему домой не пришли с обыском.

В постановлении, которое предъявили силовики, говорилось, что обыск проводится по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса (приведение в негодность путей сообщения, максимальное наказание по этой статье - год лишения свободы). Само дело было возбуждено 26 июня по факту демонтажа левой рельсовой цепи железной дороги "необщего пользования", ведущей от станции Киржач к воинской части №55443.

Из него следовало, что силовики осмотрели демонтированный рельс 25 июня и нашли на нем ссылку на телеграм-канал БОАК. Во время следствия они также нашли канал "Боец анархист", в котором усмотрели призывы к насильственным действиям и обнаружили фотографии железной дороги под Киржачом. В канале БОАК следователи также нашли пост о майской акции анархистов на железной дороге в Подмосковье.

В конце августа следователи пришли к выводу, что к демонтажу рельсов под Киржачом могут быть причастны Ивко, Орлова, их младшие братья, их родители, а также бабушка Ивко. Каким образом, по мнению следствия, все члены семьи могут быть причастны к этому инциденту - неясно. Обыски по этому делу прошли по пяти адресам, в том числе дома у 78-летней бабушки Ивко. Всех, кроме уехавших из страны Ивко и Орловой, увезли на допрос, а потом отпустили.

"Лечили кошку и тюнинговали травматический пистолет"

В квартире Ивко и Орловой по итогам обыска изъяли много оружия для страйкбола и около семи тысяч патронов - на все это, по их словам, у них имелось разрешение и ничего нелегального силовики у них дома не нашли. "Ну любили мы заниматься стрельбой. На одну тренировку уходит примерно 200 патронов на человека", - объяснил Ивко количество найденных у них дома патронов.

По словам Ивко, до слежки и вынужденного отъезда из России в июле они с супругой знали о БОАК и "с интересом следили - но не подписываясь, чтобы не привлекать к себе внимания". "Мы поддерживаем борьбу против диктатуры", - говорят супруги. И отказываются отвечать на дальнейшие вопросы об их причастности к акциям. Би-би-си не смогла независимо проверить, причастны ли Ивко и Орлова к БОАК и акциям по порче рельсов.

Что именно они делали в конце июня, когда БОАК разобрали рельс на железной дороге, Ивко с Орловой "не помнят". Точно лечили кошку Шуру от болезни щитовидной железы - и говорят, что в один из тех дней были в ветеринарной клинике. Чеки или фото оттуда супруги предоставить не смогли - по словам Ивко, сейчас их найти затруднительно: "После обыска у нас все переворошили". Ивко вспоминает, что еще был занят тюнингом страйкбольного травматического пистолета Glock ТК717Т.

"Есть надежда, что побоятся возить грузы"

"Боевая организация анархо-коммунистов" появилась несколько лет назад. Ее основали "люди с большим активистским и анархистским бэкграундом", рассказали в переписке с Би-би-си предполагаемые члены БОАК. Участники организации действуют преимущественно в России и странах бывшего СССР, говорят анархисты, не уточняя, где именно.

Точное число участников в БОАК отказались уточнить. По их словам, речь идет о десятке человек. Кроме того, анархисты активно общаются со своими сторонниками и другими "партизанскими" группами в регионах - стараются обмениваться опытом.

До вторжения России в Украину анархисты из БОАК, по их заверению, в основном занимались организационными вопросами, наращивали число участников и пропагандировали свои идеи через телеграм-канал "Боец Анархист". Своей целью они ставили "революционные преобразования в России" и "реорганизацию жизни людей согласно идеалам анархо-коммунизма".

В отличие от вариантов политического устройства, строящихся на основе отношений господства и подчинения, анархия предполагает отсутствие государства, то есть апеллирует к свободной и ответственной жизни, убеждены в БОАК. Приставка "коммунизм" в названии конкретизирует формы, в которых может существовать анархическое общество - с созданием советов, объединяющих людей по месту жительства и позволяющих принимать коллективные решения.

До февраля 2022 года члены БОАК проводили какие-то акции, но какие именно, где и когда, анархисты не уточняют. Публично не брали за них ответственность, чтобы не вызвать к себе усиленный интерес властей, и старались использовать свою неизвестность "для наращивания сил".

В начале февраля, на фоне российско-белорусских военных учений у украинской границы, БОАК решили действовать. Участники организации провели онлайн оргсобрание и договорились в случае войны "перейти к партизанским действиям от имени организации". "Как анархистам, нам противна война против братского украинского народа," - рассуждают анонимы из БОАК.

К январю 2023 года они взяли на себя ответственность за четыре "акции". В середине апреля анархисты отчитались о поджоге вышки сотовой связи в селе Беломестное Белгородской области - с целью нарушить коммуникацию российских военных. В конце мая они рассказали о саботаже рельсовых путей на железной дороге, которая ведет к одному из военных объектов 12-го Главного управления российского минобороны в Подмосковье, а затем, спустя почти месяц, якобы провели аналогичную "акцию" под Киржачом.

4 января 2023 года БОАК в своем телеграм-канале взяли на себя ответственность за подрыв железнодорожного моста, ведущего к одному из объектов минобороны. Где именно и когда произошел этот инцидент, анархисты указывать не стали. В разговоре с Би-би-си они сказали, что подорвали один из мостов в Центральном федеральном округе, не уточняя регион: "Даже если повреждения не остановят движение поездов, есть надежда, что после публикации побоятся возить грузы, пока все мосты не перепроверят, и это тоже выиграет дополнительное время". Других доказательств произошедшего, кроме слов БОАК, у Би-би-си нет.

Подрыв вышел "не на 100% эффективным", говорится в заявлении организации, его последствия неизвестны. В БОАК надеются, что при дальнейшей эксплуатации моста после подрыва "вероятные повреждения усугубятся, тем самым сделав его ремонт еще более дорогим". В итоге это замедлит транспортировку военных грузов, полагают в организации.

В интервью Би-би-си БОАК также сообщили, что ранее "неоднократно организовывали и принимали участие в атаках" на такие объекты, как здания полиции, администрации и военкоматы, но не стали уточнять, когда - до начала вторжения России в Украину или после - и где именно это происходило.

Эффективность своей деятельности анархисты оценить затруднились. "С одной стороны, войну мы пока не остановили, да и анархо-коммунизм еще не построен, - рассуждают они в разговоре с Би-би-си. - С другой, наступление России так или иначе остановлено, и смеем надеяться, что толика нашей заслуги в этом есть".

Автор фото, BBC

"Один оператор, один дозорный, один акционист"

Все свои акции БОАК тщательно планирует. Сначала они выбирают, "что более эффективно атаковать". "О чем больше говорить будут и что вызовет больше поддержки у людей. А значит - и мотивирует других людей заниматься тем же", - пишут они.

Анархисты говорят, что предпочитают не устраивать акции в одиночку, а действовать командой как минимум из четырех человек: "один оператор, один дозорный, один акционист". "Но в идеале ставить несколько дозорных, чтобы перекрыть возможные направления подхода противника. Да и акционистов лучше несколько, чтобы повысить эффективность действа".

В БОАК заверяют, что при планировании акций они стараются заранее предусмотреть все риски, "чтобы не пострадал никто не причастный и не ответственный за преступления против народа": "Если видим, что вероятность такого велика - меняем планы".

По словам анархистов, при подготовке акций на железной дороге они заранее убедились, что по путям, которые они планируют разобрать, не ходят пассажирские поезда: "Мы уверены в этом на 1000%. Мы предварительно разведывали объекты по "Викимапии", атакованные железные дороги - одноколейки, ведущие к военным объектам". Би-би-си не располагает подтверждением или опровержением этих сведений.

"Партизан не должен привлекать внимания"

"Главная мера нашей безопасности - это фильтрация информации о себе. Постоянный самоконтроль, что ты сообщаешь и кому", - рассказывают в переписке БОАК.

Основное правило, которого придерживаются анархисты - не использовать для подпольной деятельности личные средства связи. У каждого участника должен быть отдельный телефон, отдельная почта, используемая только через анонимный браузер Tor. "Рабочие" телефоны они никогда не включают дома или рядом, "только в разных сотах и с задержкой", - добавляют анархисты.

Говорят, что на личных компьютерах не хранят ничего, связанного с деятельностью БОАК. Всю информацию для акций анархисты ищут, используя Tor или VPN. Во время разведки и акций анархисты используют сменную одноразовую одежду и скрывают лицо. Для каждой такой вылазки они придумывают алиби - на случай, если их найдут по камерам наблюдения, а также для родственников и коллег.

"Партизан не должен привлекать никакого внимания. На вид он должен вести абсолютно обычную жизнь "простого человека", - считают в организации.

В мае 2022 года анархисты запустили "Революционный анархический фонд", с помощью которого собирают деньги в виде криптовалюты. Анархисты рассказывают, что с просьбой о поддержке к ним обращаются и другие локальные группы, но "ввиду ограниченности фонда" они поддерживают только тех, "кто уже как-то проявил себя": "Мы просим предоставить пруфы атак - фото или видео (без засветки лиц, фигур, с удаленными метаданными). Единственный критерий тут - именно "партизанскость", радикальность атаки".

По словам БОАК, за время существования фонда они получили около трех с половиной тысяч долларов пожертвований.

Как за все время существования БОАК в целом, так и после вторжения России в Украину в частности, ни один из участников организации не был задержан, утверждают в переписке с Би-би-си анархисты.

"Забрали только флаги"

Иван Ивко и Светлана Орлова стали первыми, о ком известно, что российские силовики подозревали их в связях с БОАК. Позже обыски начались по другим регионам, в некоторых случаях у людей, очень далеких от анархизма.

Так, в конце ноября 2022 года к 44-летнему жителю Ангарска Сергею Сердечкину пришли сотрудники ФСБ. Более полутора часов они звонили в дверь, после чего он им открыл, и они предъявили ему постановление на осмотр его квартиры, выданное местным судьей.

В постановлении говорилось, что цель осмотра - проверить Сердечкина на "причастность к деятельности экстремистского сообщества ("Боевой организации анархо-коммунистов")" (на данный момент российские власти официально не признали БОАК экстремистской организацией - Би-би-си), а среди предметов поиска указывались оружие, оборудование, запрещенные вещества и экстремистская символика, рассказал Сердечкин Би-би-си (сам документ он фотографировать не стал).

"Я был сильно удивлен", - признался он.

Дело в том, что Сердечкин - не анархист и никогда им не был.

Несколько лет, в 2019-2020 годах, он состоял в коммунистическом "Союзе марксистов", который основал блогер-марксист Андрей Рудой. Участники "Союза марксистов", по рассказам Сердечкина, занимались преимущественно "кружковым образованием начинающих марксистов" и "поддержкой профсоюзной борьбы" - сам он, например, участвовал в создании профсоюзной "первички" в ангарской больнице.

Сердечкин активно участвовал в жизни "Союза", но быстро выгорел. К тому же осенью 2020 года у него серьезно заболела бабушка, и мужчина решил отойти от общественно-политической жизни по семейным обстоятельствам.

По его заверению, до прихода силовиков он мало что знал о БОАК: "По крайней мере, когда сотрудники ФСБ обыскивали квартиру, это я у них пытался выяснить, что за БОАК. А они говорили: "Служебная тайна!".

В квартире Сердечкина сотрудников ФСБ ничего не заинтересовало. Не обнаружив никаких признаков причастности Сердечкина к БОАК, они дали ему подписать протокол осмотра и ушли. "Поскольку сотрудники работали на этот раз без правонарушений (что в России не всегда), и очень вежливо, то я не стал поднимать шум", - объяснил Би-би-си Сердечкин.

Аналогичная ситуация произошла в начале декабря в Иркутске - сотрудники ФСБ пришли с обыском к местному активисту левых взглядов, который до этого только принимал участие в антивоенных протестах, рассказал он Би-би-си. Он попросил об анонимности, переживая за свою безопасность. Во время обыска силовики спрашивали мужчину, знает ли он о каналах БОАК и "Боец Анархист", но тот ответил, что узнал о них только от сотрудников спецслужбы. После обыска силовики не стали ничего изымать и ушли.

По данным Би-би-си, в связи с деятельностью БОАК приходили обыскивать и активиста в Нижнем Тагиле, придерживающегося коммунистических взглядов, но у него дома силовиков тоже ничего не заинтересовало. Сам активист с Би-би-си общаться не захотел.

В ноябре полиция приходила с обыском к нескольким студентам-анархистам из Зауралья, рассказал Би-би-си один из них (конкретный регион он попросил не указывать, боясь снова привлечь к себе внимание органов).

В постановлении на обыск говорилось, что его подозревают в участии в БОАК и изготовлении взрывчатых веществ, вспоминает студент.

Во время обыска полицейские, по его словам, спрашивали про БОАК: "Задавали вопросы, знаю ли я кого-то из этой организации, как отношусь к их деятельности. Спрашивали, знаю ли я каких-то активистов, к которым уже приходили".

В итоге забрали только старые "левацкие и анархистские флаги", рассказывает он. Спустя месяц полицейские снова пришли - правда, в этот раз им никто не открыл.

"Мы искренне сочувствуем нашим товарищам и призываем их держаться", - прокомментировали в переписке с Би-би-си предполагаемые участники БОАК обыски у активистов в разных регионах по подозрению в причастности к их деятельности.

23 года для рельсовых партизан

БОАК - не единственные, кто считает диверсии на железных дорогах эффективным методом борьбы. Саботировать движение поездов еще в 2020 году начали в Беларуси. Таким образом местные "партизаны" пытались экономически ослабить режим Александра Лукашенко. В октябре 2020-го МВД Беларуси заявило, что с начала года в стране зафиксировали 57 случаев наложения на рельсы посторонних предметов.

После 24 февраля в Беларуси, с территории которой в том числе российские военные вторглись в Украину, снова стали происходить диверсии на железных дорогах. В СМИ их окрестили "рельсовой войной" - несогласные со вторжением пытались саботировать движение поездов, чтобы остановить отправку военной техники и подкрепления для российских военных в Украине.

27 декабря 2022 года суд в Беларуси приговорил троих "рельсовых партизан" из Светлогорска к срокам от 21 до 23 лет колонии усиленного режима по обвинению в терроризме, государственной измене, умышленной порче путей сообщения и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, 28 февраля они устроили поджог на железной дороге, ведущей в Украину.

Белорусское издание "Зеркало" пишет, что пока это самый суровый приговор, вынесенный за диверсии на железной дороге. Предыдущий самый суровый приговор за это - 16 лет.

"Как минимум пять раз пытались пытались поджечь железную дорогу"

Вскоре после начала "рельсовой войны" в Беларуси анонимные группы стали призывать совершать аналогичные диверсии в России.

2 ноября стало известно, что в Уфе по обвинению в диверсиях на железной дороге арестовали четырех студентов 17-18 лет. Причем дело против них возбудили по статье об организации терактов группой лиц, наказание по которой - от 12 до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые, выступая против проведения так называемой "спецоперации" в Украине, как минимум пять раз пытались пытались поджечь железную дорогу, чтобы "дестабилизировать работу башкирских органов власти".

На задержание студентов в тот же день в своем телеграм-канале отреагировал бывший российский президент и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал задержанных "уродами" и предположил, что действующий в России мораторий на смертную казнь "может быть преодолен в случае необходимости".

В середине ноября в соцсетях появилась информация, что в Иркутске задержан 18-летний работник сети быстрого питания Subway Илья Подкаменный, который якобы обмотал рельсы проволокой с целью устроить сбой в движении поездов. На него завели дело по статьям о подготовке теракта и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности - по версии следствия, к рельсам он прикрепил листы из тетради с посланием "экстремистского содержания". Сейчас Подкаменный находится под домашним арестом.

В начале декабря суд в Петербурге запретил телеграм-канал, в котором публиковались инструкции, как самостоятельно совершить те или иные диверсии на железной дороге. Суд счел его "морально разлагающим граждан" (сейчас у канала более десяти тысяч подписчиков).

Кто администрирует этот ресурс, Би-би-си выяснить не удалось. Канал регулярно распространяет новости о различных происшествиях на российских железных дорогах и публикует фотографии сошедших с рельсов вагонов, связывая большинство таких случаев с деятельностью "партизан". В конце октября канал даже попал в один из ежедневно публикуемых отчетов британской разведки, где говорилось, что группа взяла ответственность за диверсию на путях в Брянской области.

В конце августа 2022 года канал опубликовал данные, согласно которым за шесть месяцев в России якобы было совершено более 300 диверсий на железных дорогах, зафиксировано более 80 сходов грузовых составов, а география "железнодорожного сопротивления" распространилась на 85% территории страны. Как именно это было подсчитано - неизвестно, и проверить эти цифры сложно.

Официальной статистики о происшествиях на железнодорожных путях не ведется. Новости о сошедших с рельсов вагонах появляются в российских региональных СМИ регулярно - за минувший год это происходило как с грузовыми, так и с пассажирскими поездами.

Установить, что становилось причиной подобных инцидентов - диверсия или что-то еще - проблематично. При этом о каких-либо крупных инцидентах с поездами, перевозившими военную технику, в последнее время не сообщалось. Хотя сходы вагонов военных эшелонов фиксировались в предыдущие годы.

В начале января в запрещенном петербургским судом телеграм-канале сообщали о якобы участившихся случаях сходов вагонов на Транссибе. В российских местных медиа никаких упоминаний о происшествиях на Транссибе нет. Администраторы телеграм-канала связали это с "замалчиванием работы сопротивления в СМИ".

5 января 2023 года ФСБ отчиталась о задержании трех человек, якобы готовивших диверсию на участке Транссиба в Челябинской области. По данным РИА Новости, все задержанные арестованы, им грозит до 15 лет заключения за покушение на диверсию.

1 февраля ФСБ объявила о задержании троих россиян, которые, по версии ведомства, причастны к "подготовке и совершению терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области". Ранее в понедельник ФСБ заявила о задержании троих восьмиклассников, подозреваемых в повреждении железнодорожных путей в Подмосковье. В обоих случаях спецслужба акцентировала внимание, что задержанные совершали преступления "за денежное вознаграждение".

Русская служба Би-би-си обратилась в РЖД с вопросом о том, действительно ли в России участились случаи саботажа работы железных дорог, а также отправила запросы в ФСБ и СК о ходе расследования подобных уголовных дел и ожидает ответа.

"Все они открыто выступают против российской военной агрессии"

В конце декабря Путин подписал законопроект об ужесточении наказания за диверсионную деятельность. Теперь за ее организацию грозит в том числе пожизненное заключение. Раньше так каралась только диверсия, которая повлекла за собой смерть человека.

Помощь арестованным за антивоенные "акции прямого действия" оказывает "Зона солидарности" - небольшая правозащитная инициатива, созданная весной 2022 года, после вторжения России в Украину. Как объяснили Би-би-си в "Зоне солидарности", сфокусироваться именно на таких заключенных они решили, "потому что ими никто не занимается": "Большинство правозащитных организаций не помогает авторам акций прямого действия по разным причинам".

"Самая распространенная акция - это атака на какое-либо правительственное здание: военкомат, здание росгвардии и так далее". Чаще всего уголовное дело изначально заводят по статьям о хулиганстве или повреждении имущества, а затем переквалифицируют на террористическую.

"Нам известно лишь несколько случаев, когда дела оставили в их изначальном статусе. Совсем недавно жителя Забайкалья оштрафовали за поджог военкомата на 20 тыс. рублей. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в здание, жидкость не загорелась, но фасад здания был испорчен. Судили его по статье о "дискредитации" российской армии, потому что он попытался поджечь военкомат, испытывая "негативное отношение к проведению частичной мобилизации", - рассказали правозащитники Би-би-си.

Сейчас "Зона солидарности" (большая часть ее сотрудников продолжает работать в России) поддерживает 12 человек - в основном это люди, арестованные за попытки поджогов или поджоги военкоматов и зданий силовых структур. "Все они открыто выступали и выступают против российской военной агрессии либо заявляли о своих антивоенных взглядах в показаниях". На скамье подсудимых за совершение радикальных антивоенных акций как правило оказываются люди, действовавшие в одиночку. В членстве в БОАК еще никто не сознавался.

"Это люди абсолютно разного возраста от 20 до 61 года, с разными интересами, из разных регионов страны, - говорят в "Зоне солидарности". - Кто-то был активистом и до войны, кто-то нет. Взгляды у всех тоже совершенно разные, но кого-то из них сложно назвать "радикалом" в привычном понимании этого слова. Мы ещё не встречали случая, где люди планировали подобные поступки до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины".

Ивко и Орлова запросили политическое убежище в Литве. Работать официально им пока нельзя. Они живут на личные накопления, принимают помощь друзей и учат литовский язык. Их брат Петр остался в России. Расследование дела о порче рельса на железной дороге под Киржачом продолжается. ФСБ России постоянно отчитывается о задержании очередных подростков за порчу железной дороги. В последний день января вынесли первый приговор по статье "теракт" за поджог военкомата - 20-летний житель Нижневартовска Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима.

БОАК по-прежнему не раскрывают свои имена. В начале января британский медиапроект Popular front выпустил 20-минутный фильм, где на камеру взял интервью у двух молодых людей - парня и девушки, которые представились участниками БОАК и рассказали о деятельности организации. Они говорили с закрытыми лицами и измененными голосами, а съемки, утверждается в фильме, проходили в Восточной Европе.

Автор фото, Youtube/Popular front Подпись к фото, Кадр из фильма британского медиапроекта Popular front

О российском анархистском движении

Рассказывает московский анархист, участвующий в жизни движения с 1990-х годов и попросивший об анонимности:

"Анархисты, после того как они снова появились в России после перестройки, никогда не составляли одну организацию, а скорее представляли собой сеть различных кружков и инициатив. В 1991 году было три анархистских баррикады возле Белого дома, в 1993-м анархисты не могли поддержать ни одну из сторон конфликта и поэтому сформировали санитарную дружину, которая помогала жертвам с обеих сторон. В начале 2000-х годов, когда стала острой проблема уличного фашизма, анархисты сыграли большую роль в формировании антифашистского движения.

Последние десять лет анархистское движение в России переживает постоянные гонения, репрессии. Значительную часть репрессированных по "болотному делу" (уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное после акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года - Би-би-си) составляли анархисты.

С началом войны в Украине репрессии и гонения только усилились, и анархистское движение не представляет сейчас из себя большой организованной силы. Оно потеряло очень много людей - кто-то сел, кто-то отошел от дел, кто-то уехал. Сейчас существует довольно обширная российская анархистская эмиграция - свои анархистские диаспоры есть в Финляндии, Грузии, Армении. В России осталось очень немного действующих людей. Сейчас почти вся деятельность стала невозможна, регулярно происходят нападения спецслужб или провластных активистов на какие-то самые невинные мероприятия.

Анархистское движение в России всегда было очень небольшим, очень неорганизованным, очень молодежным. С 2000 года почти 15 лет существовало "Автономное действие" как самая крупная анархистская организация. Но все же подавляющая часть анархистов ни в каких организациях не состояла. В 2013 году "Автономное действие" раскололось, и от него откололась "Народная самооборона" (в России признана террористической и запрещена). Сейчас 95% современных анархистов не состоит ни в каких организациях.

С 1990-х годов до последних лет анархисты действовали в России в "серой" зоне - между полной легальностью и полной нелегальностью - существовали какие-то издания, сайты, центры. Они не регистрировались у государства, и время от времени их подвергали репрессиям, но они все равно могли существовать. Сейчас, в общем-то, почти ничего нельзя, поэтому неудивительно, что те, кто остался, оказались воткнуты в подпольную ситуацию. Не потому что они изначально мечтают об этом, а потому что это достаточно неизбежно. Остается три варианта - уехать, перестать заниматься какой-либо деятельностью совсем, либо ее изменить.

Но если и существует какая-то подпольная активность, то надо понимать, что еще когда не было войны и анархистам разрешалось что-то делать, "легальные" известные анархисты всегда были принципиально отделены и не могли быть связаны с подпольем по понятным причинам - все они довольно известны и находятся под пристальным вниманием ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом (Центра "Э"). Поэтому если и есть люди, которые берут на себя ответственность за такого рода акции, то они, разумеется, действуют отдельно, анонимно и не светятся на каких-то демонстрациях и собраниях".