Рассказ солдата: "Иногда лучше отступить, чтобы потом сокрушить врага"

Эндрю Хардинг

BBC News, окрестности Соледара, Украина

38 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, BBC/Joe Phua Подпись к фото, Андрей и его часть защищают подступы к Бахмуту

Корреспондент Би-би-си Эндрю Хардинг посетил позиции украинских войск под Соледаром - крохотным городком к северо-востоку от Бахмута, за который в последнее время стороны вели наиболее ожесточенные бои, пока на прошлой неделе командование ВСУ не приняло решение отступить, сдав город неприятелю.

Переход Соледара под контроль российских войск стал первым значимым достижением московского командования в Украине после продолжавшейся несколько месяцев череды неудач. Впрочем, как рассказали Би-би-си украинские военные, их отход из Соледара был хорошо спланированным тактическим маневром, предшествующим последующей контратаке.

Русская служба Би-би-си перевела статью Эндрю Хардинга на русский язык, сохранив авторский стиль.

Над серыми полями вдоль линии фронта между Соледаром и соседним Бахмутом почти непрерывный стрекот автоматных очередей периодически утопает в оглушительном грохоте артиллерийских залпов.

"Очень близко. Километр или около того", - произносит высокий мужчина по имени Андрей, командующий одним из подразделений ВСУ.

Из-за угла лежащего в руинах частного дома он пытается рассмотреть что-то вдалеке, изо всех сил вглядываясь в сторону протянувшейся на востоке темной полосы деревьев.

Что именно тут происходит, понять невозможно, но раздающиеся прямо над головой автоматные очереди - вкупе с ревом ракет и грохотом артиллерии - не оставляют сомнений в том, что Андрей прав: российская пехота, и правда, где-то совсем недалеко.

Сотрудник пресс-службы 46-й десантно-штурмовой бригады, сопровождающий нас в этой поездке, объясняет, что линия фронта непрерывно движется - часто совершенно непредсказуемым образом, - иногда за день перемещаясь на несколько километров.

"Ситуация тут у нас тяжелая", - признает Андрей, ныряя в хорошо замаскированный среди руин командный бункер.

Его бригада только что получила подробную информацию о расположении российского бронетранспортера, замеченного украинским дроном-разведчиком.

Буквально несколько мгновений - и три залпа в сторону обнаруженной машины дает стоящая по соседству легкая зенитка.

Этот вид вооружений ВСУ получили от Великобритании, и украинская армия быстро убедилась в эффективности его применения в подобном рельефе.

"Каждый день мы уничтожаем от 50 до 100 людей противника", - заявляет Андрей.

Автор фото, 46th Brigade Ukrainian military Подпись к фото, Окрестности Бахмута стали одним из самых горячих участков фронта за все время войны

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Бои за Соледар стали одним из самых затяжных и ожесточенных сражений этой войны.

Российские войска и наемники кремлевской группировки "ЧВК Вагнер", не гнушающейся восполнять потери личного состава за счёт матерых уголовников, набранных прямо из российских тюрем, положили здесь немало своих людей.

Впрочем, в результате им все же удалось взять под контроль холм, на вершине которого еще недавно стоял небольшой городок, а теперь раскинулась выжженная пустыня, из которой лишь кое-где торчат скелеты разрушенных домов, окруженные грудами щебня.

Между собой украинские военные иногда обсуждают, что потеря Соледара могла стать следствием плохой координации командиров различных подразделений ВСУ между собой.

Бойцы признают, что теперь у российской армии куда больше возможностей взять в кольцо куда более крупный и стратегически важный узел - лежащий к юго-западу Бахмут.

Однако в подразделениях, ведущих бои в селах на передовой - вроде Парасковиевки, к которой российская армия подошла уже на несколько сотен метров, - царит спокойствие и уверенность.

Шквальный огонь, который непрерывно ведут артиллерия и авиация Украины, не позволяет российской армии приблизиться к Бахмуту ни с севера, ни с юго-запада.

"Ситуация под контролем. Я верю своему командиру. Иногда и в самом деле бывает лучше отступить, чтобы затем перейти в контратаку и сокрушить противника. Каждый день мы уничтожаем какие-то вражеские позиции", - уверяет Андрей.

Легкая оттепель, начавшаяся на этой неделе одним пасмурным утром, превратила заснеженные сельские дороги на северной окраине Бахмута в разжиженные колеи. Зимой укрыться в тени деревьев и кустов практически невозможно, и передвигаться по дорогам становится опасно, так как они хорошо просматриваются с воздуха и отлично простреливаются российской артиллерией.

Мы едва успеваем укрыться за небольшим частным домом, когда позади нас, метрах в 300, дорогу разносит упавший снаряд. Сопровождающие нас военные говорят, что сейчас бои достигли высочайшего накала: взрывы ракет и артиллерийских снарядов слышны буквально каждые секунд, и со всех сторон завывают сирены украинских машин скорой помощи, которые отвозят раненых в полевой госпиталь.

"С огнестрельными ранениями привозят, с осколочными... Похоже, на этом направлении ведутся самые ожесточенные бои, - размышляет возглавляющий медчасть 46-й бригады доктор Андрей Жолоб. - И обморожения бывают, и тяжелый грипп. Оно и понятно - люди вымотаны".

Боевой дух солдат, впрочем, по его словам, остается высоким.

"Вымотанные, намёрзжшиеся, раненые - все спрашивают у меня одно и то же: доктор, а когда меня уже отпустят обратно на фронт? Им в голову не приходит сказать себе: я получил ранение, теперь можно немного расслабиться и отдохнуть. В их сердцах еще угас огонь. Так что работы у нас тут много", - говорит доктор Жолоб, параллельно отсматривая видеозапись удаления осколка мины, засевшего в плече одного из бойцов.