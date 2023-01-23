Без тренировки - на фронт: что известно о потерях России в Украине за 11 месяцев войны

Ольга Ившина

Би-би-си

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 12 200 российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 800 мобилизованных.

С первого дня войны Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 23 января нам удалось подтвердить информацию о 12 225 погибших солдатах и офицерах. Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России.

К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 24 тысяч человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 110 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

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Потери мобилизованных

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Из открытых источников нам известно о смерти 800 мобилизованных россиян. В это число входят 87 военных, погибших при обстреле Макеевки 1 января.

Минобороны России признало гибель 89 россиян при обстреле ПТУ (упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом исчезло).

Похороны погибших в Макеевке продолжают проходить в Самарской области практически ежедневно, поэтому установленная нами цифра погибших явно неокончательная. Украинские журналисты утверждают, что при обстреле ПТУ погибло несколько сотен российских военных.

На основе открытых данных нам удалось установить имена 751 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины начиная с октября. Еще 49 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

Число россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о 10 случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По рассказам самих мобилизованных, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.

Более подробно о причинах существенных потерь среди мобилизованных можно почитать здесь.

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Обстановка по регионам

В январе впервые на второе место по числу погибших вышла Свердловская область (419 человек). 112 погибших из этого региона - мобилизованные, все они умерли за последние три месяца.

Именно Свердловская область сейчас лидирует по потерям среди мобилизованных. На второе место - после удара по Макеевке - вышла Самарская область (85 человек, двое из погибших в Макеевке жили в других регионах, но призвались из Самары).

По общему числу погибших на первом месте находится Краснодарский край (551 погибших). При этом о смерти примерно 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах. Местные волонтеры регулярно обходят погосты и выкладывают фотографии могил.

Однако в число погибших выходцев из Краснодарского края мы заносим только тех, кто жил в этом регионе. Случаи, когда погибший жил в другом регионе, а похоронен в Краснодарском крае (так нередко бывает с заключенными, воевавшими в составе ЧВК “Вагнер”), не вносятся в списки потерь Краснодарского края.

Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 397 погибших из Дагестана, 392 погибших из Бурятии, 379 погибших из Челябинской области. Для сравнения: известно лишь о 66 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Изучив данные, собранные Би-би-си, волонтерами и "Медиазоной", социологи пришли к выводу, что распределение потерь отражает экономическое неравенство между регионами.

Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является одной из немногих возможностей получить стабильный заработок.

Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

Заключенные

Автор фото, T.ME/MAJDANKRD Подпись к фото, Кладбище ЧВК "Вагнера" в станице Бакинской

За последние два месяца резко увеличилось число сообщений о заключенных, погибших в Украине, воюя в составе ЧВК “Вагнер”. Судя по динамике потерь и обрывкам информации, поступающей с передовой, отряды с участием осужденных сейчас активно участвуют в боях на фронте и несут огромные потери, поэтому теперь мы выделяем их отдельной строкой в графике.

Еще в начале ноября было достоверно известно лишь о 50 погибших заключенных. К концу января Би-би-си удалось установить имена уже более 450 осужденных, убитых в ходе боевых действий на территории Украины. И их число стремительно увеличивается.

Ярким примером является кладбище ЧВК “Вагнер” в станице Бакинской Краснодарского края. Там хоронят заключенных, которые по разным причинам завещали похоронить их здесь, а не в родном регионе. 20 декабря военный пенсионер Виталий Вотановский насчитал на кладбище 47 могил, а к 15 января - уже 180.

Многие погибшие заключенные были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, например, 3 января стало известно о том, что в Украине погиб Андрей Бережных-Бородич. В 2000-х он возглавлял банду киллеров в Балаково, в 2012 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы за целый ряд громких убийств.

15 января стало известно о смерти еще одного киллера - Александра Беленко из Татарстана, в 2006 году он получил срок в 25 лет лишения свободы.

По оценке Совета национальной безопасности США, число завербованных на войну российских заключенных превысило 40 тыс. человек.

Те, кто сменил спецназ

Изучив динамику потерь российской армии за 11 месяцев, мы видим, что сейчас основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников ЧВК “Вагнер” (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь.

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На первом этапе войны наибольшие потери понесли ВДВ, морская пехота, спецназ ГРУ, а также спецотряды Росгвардии - то есть профессиональные и хорошо подготовленные соединения.

Летом основная нагрузка легла на мотострелков. Сейчас основные потери несут отряды, наспех составленные из людей, прошедших лишь минимальную подготовку на базах. Судя по некрологам, многие добровольцы отправлялись на фронт, получив лишь 7-10 дней тренировок. Первые мобилизованные погибли спустя две недели после получения повесток.

Изменился и характер боевых действий. Череда стремительных штурмов и десантных вылазок сменилась затяжными позиционными боями, в которых основная нагрузка ложится на подразделения пехоты.

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Потери офицеров

Из 12 225 установленных российских военных, погибших в Украине, 1627 человек, то есть почти 15%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 52 полковника.

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Особенно высока доля потерь среди офицеров спецназа - как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил каждый пятый установленный погибший сотрудник спецподразделений.

Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава. В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты. То есть лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных.

Что известно о потерях "ДНР" и "ЛНР"?

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников, можно говорить о гибели по меньшей мере 4500 военных из ДНР и более 1300 военных из ЛНР.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4400 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только подтвержденные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 36 тысяч человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 164 тысяч человек.

По оценке США, если считать убитых и раненых, потери России в Украине превысили 188 тысяч человек.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в более 100 тыс. человек убитыми. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.