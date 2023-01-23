Красное на белом: почему не все в Китае радуются Лунному Новому году

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские семьи отмечали наступление Лунного нового года в это воскресенье

Впервые за три года жители Китая смогли воссоединиться с семьями и встретить Новый год по китайскому календарю вместе - начало года Кролика пришлось на воскресенье. Однако на этот раз традиционный красный цвет, символ праздника весны, соседствует здесь с белым - цветом траура в семье.

Внезапная отмена политики "нулевого ковида" и большинства ковидных ограничений привела к резкому росту заболевших - вакцинироваться люди в Китае не спешили, да и европейские вакцины там были запрещены, а местные китайские не слишком эффективны.

Кроме того, из-за жестких ограничений в перемещениях жители страны не имели возможности выработать коллективный иммунитет.

Поэтому сейчас, когда разрешены поездки и миллионы китайцев поспешили увидеть своих родных после долгой разлуки, для многих праздник оказался горьким.

"Я так ждала, когда смогу приехать домой, - поделилась Сэнди Бай с корреспондентом Би-би-си. - Я благодарна за шанс снова увидеть всю свою семью".

Последний раз специалист по коммуникациям Сэнди была в Шанхае у родителей в 2020 году, она живет в Гонконге. Тогда она также навещала родных в день празднования Лунного Нового года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Девушка жжет благовония и молится в храме Цзыфу в городе Фуян в первый день первого месяца китайского лунного календаря

Сэнди повезло - ее 87-летняя бабушка только что оправилась от ковида, поэтому вся семья, включая двоюродных и троюродных родственников, с нетерпением ждала праздника и возможности вновь наконец увидеться.

Но многие в Китае собираются на празднование с тяжелым сердцем, глядя на пустующее место за общим столом. Кто-то не празднует вовсе, оплакивая потерю любимых, а кто-то проводит Новый год у постели больного родственника.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Похороны женщины в одной из китайских деревень во время празднований Лунного Нового года

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У Мелоди Лю из Сиана ковид недавно забрал дедушку. Она рассказывает, как семья не могла долго найти койко-место в реанимации - больницы забиты. Как потом еле-еле, только по блату, смогли договориться о похоронах - крематории и похоронные бюро тоже все заполнены. И как до сих пор она не смогла сказать своей 90-летней бабушке, что дедушки больше нет.

"Мы сказали, что ее дедушка все еще находится в отделении интенсивной терапии. Мы просто не можем сказать ей правду, - рассказывает Мелоди. - Я чувствую, что он все еще здесь и заботится о нас".

Ради бабушки семья решила все-таки собраться на встречу Нового года. Купить для бабушки новую одежду (Лунный Новый год в Китае принято встречать в новом), попозировать в красном для семейных фотографий и надеяться на лучшие времена.

В центре празднования - традиционные блюда, среди которых "рыба в красном" или "Ю" (обычно лосось или форель), которая символизирует изобилие, "Ю" по-китайски также означает "больше".

Другое традиционное блюдо - липкий рисовый пирог или нянь гао, такое же по звучанию выражение в китайском означает "растем выше каждый год".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лавка с новогодними декорациями в Фуяне

Праздничный стол - то, по чему больше всего скучала Зоуи Ли, которая выросла в Ухане, и, как и многие, не могла вернуться домой три года.

Сколько она помнит, на семейных торжествах бабушка всегда была шеф-поваром и составляла обширное меню: китайские пельмени, блинчики с начинкой, сосиски, рисовое вино, и самое любимое - местный деликатес "Звезда", хрустящий корень лотоса, фаршированный свининой.

Все эти три года вдали от родных Зоуи, скучая по новогодним семейным встречам, готовила сама себе по бабушкиным рецептам. Но и теперь, когда ограничения сняли и семья может наконец встретиться, праздника не получается: бабушка с дедушкой только-только оправились от ковида и слишком слабы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каллиграфисты пишут пожелания добра и процветания на полосах красной бумаги, которые китайцы вешают на двери своих домов

Келли Ле родом из Чэнду на юго-западе, но живет в Гонконге. Ее 93-летний дедушка лежит в больнице с ковидом с начала декабря.

Это первый новый год в ее семье без большого ужина. Из-за ковида почти вся родня проводит праздничные дни в больницах с близкими, мать Келли тоже болеет.

Так что из собравшихся на ужин - только она, отец и бабушка. Но даже за такой шанс провести время с дедушкой и бабушкой Келли благодарна.

"Я просто хотела приехать домой и увидеть дедушку еще хотя бы раз, - говорит она. - В будущем таких шансов будет немного".

Автор фото, Sophie Teng Подпись к фото, Софи и ее кузины в Лунный Новый год

Приготовиться к празднику - та еще задачка для молодых китаянок. Среди горожанок теперь модно делать маникюр, укладку волос и наращивание ресниц накануне праздника. Но места для этого придется поискать, рассказывает 31-летняя Софи из Шэньчжэня, крупного города у границы с Гонконгом.

Вопрос, есть ли у вас ковид, говорит она, стал обычным приветствием предваряющим любой разговор о визитах. Родственники спрашивают друг у друга, прежде чем приехать в гости. Его же задают перед записью в салон красоты на праздник.

"Большинство владельцев салона спросят, все ли сотрудники у вас на работе выздоровели - и только тогда вы можете записаться на процедуру", - говорит Софи.

Власти Китая, тем временем рапортуют о полной победе Компартии над ковидом. В комментарии государственной газете "Жэньминь жибао" чиновники заявили, что партия "заплатила минимальную цену и добилась максимального эффекта".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди наблюдают за традиционным праздничным "танцем драконов" в первый день Лунного Нового года в Хуайане, провинция Цзянсу

Вряд ли это заявление властей убедило Мелоди.

"Последние три года у нас были бесплатные тесты на ковид и бесплатные вакцины. Почему теперь у нас не может быть бесплатных лекарств от ковида? - сетует она. - У нас было три года на подготовку, но все равно получилось вот так. Это огорчает".