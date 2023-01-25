Замененный Теплинский. Что происходит вокруг российских ВДВ и их командующего

Илья Абишев

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Военные эксперты, телеграм-каналы и блогеры обсуждают вероятное отстранение командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского от участия в военной кампании в Украине. По одной из версий, причиной стал конфликт с начальником генштаба Валерием Герасимовым из-за отказа Теплинского отправлять подчиненных на верную гибель. Ходят слухи, что командующий ВДВ подал в отставку. Минобороны России ситуацию не комментирует.

Генерал-полковник Михаил Теплинский больше не является одним из ключевых командующих в войне в Украине, писала британская военная разведка во вторник в своей ежедневной сводке. Британские военные эксперты отмечают, что генерал отвечал за относительно успешное отступление от Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года и в России его хвалили как способного и прагматичного командира.

Первые слухи о серьезных кадровых перестановках в российских вооруженных силах появились в десятых числах января, сразу после назначения Герасимова командующим группировкой войск в Украине.

Российские телеграм-каналы и военкоры, сообщая об отставке Михаила Теплинского, называли его "легендарным командующим" и "одним из самых популярных в войсках генералом".

"Кремлевский шептун" утверждал, что командующий ВДВ "послал куда подальше" начальника генштаба Герасимова, планировавшего незамедлительное наступление в Украине силами десантников.

Его место занял первый замначальника Военной академии генштаба Олег Макаревич, написали российские военкоры Александр Сладков и Юрий Котенок и связанный с ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone. Все они указали, что новый командующий ВДВ никак не связан с воздушно-десантными войсками, а Сладков и вовсе назвал Макаревича "самым непригодным кандидатом на должность командующего ВДВ" (позднее он удалил этот пост в "Телеграме").

Однако ТАСС заявил со ссылкой на высокопоставленный источник в минобороны, что Теплинский "находится в строю и успешно решает задачи на своем посту", а затем Сладков выложил "уточняющую информацию": "Командующий ВДВ Михаил Теплинский в отпуске, распоряжения от него поступают по телефону; генерал Олег Макаревич поменял М. Теплинского на позиции руководителя одного из направлений СВО".

Сообщение Сладкова вызвало еще больше вопросов. Командующий в отпуске во время войны раздает распоряжения по телефону? И выходит, его все-таки сменили, но почему? Что происходит сейчас вокруг российских ВДВ и их командующего?

Автор фото, Alexander Sentsov/TASS Подпись к фото, Михаил Теплинский окончил Рязанское военное училище ВДВ, военную карьеру построил на командных должностях в боевых подразделениях. Участвoвал в приднестрoвскoм кoнфликте, oбеих чеченских вoйнах, oперациях в Сирии. Золотую звезду Героя России за Чечню Михаил Теплинский, тогда еще старший лейтенант, получил в 1995 году из рук президента Бориса Ельцина

Версия первая: конфликта между генералами нет

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Возможно, подходы Теплинского к управлению вверенными ему войсками не вписываются в концепцию Герасимова, которому нужен быстрый результат. Российское военное руководство много критикуют с разных сторон, и даже тот факт, что Путин сохранил за Герасимовым пост главы генштаба и назначил ответственным за военную кампанию в Украине, еще не говорит о том, что его позиции прочны. Герасимову нужно срочно доказать не только свою личную преданность, но и эффективность.

Таким доказательством могла бы послужить крупная удачная операция, например, по взятию какого-то знакового украинского города. В случае успеха за большие потери с командующего никто не спросит, а вот в случае неудачи могут спросить за всё.

Кадровому десантнику Теплинскому понятно, чем личные мотивы начальства могут обернуться для подчиненных ему подразделений. Ему не хочется разделять ответственность с Герасимовым, хотя он и не готов идти на открытый конфликт.

Теплинский является сторонником сбережения личного состава и считает, что солдат "нельзя использовать в качестве ‎мяса", - писал российский военкор Котенок. Он предполагает, что эта позиция и стоила поста командующему ВДВ.

Русской службе Би-би-си (совместно с признанным "иноагентом" изданием "Медиазона") по открытым источникам удалось установить, что на 22 июля 2022 года, менее чем через пять месяцев войны в Украине, погибли как минимум 914 бойцов ВДВ. С тех пор прошло еще полгода, во время которых российская армия вела тяжелые и по большей части неудачные бои.

Версия вторая: конфликт есть, и он усиливается

Увольнение Теплинского и реакция на это пророссийских блогеров могут свидетельствовать о нарастающем расколе между окружением Герасимова и высшими офицерами, находящимися на фронте и имеющими поддержку военкоров, полагают эксперты американского института изучения войны (ISW). По их мнению, Герасимов стремится ослабить позиции руководства ВДВ и его покровителей.

Если информация о смене командующего ВДВ верна, то это указывает на то, что недавние перестановки в командовании операцией в Украине могут быть продиктованы не военными нуждами, а происходящим внутри минобороны, указывает британский военный аналитик Роб Ли.

Отстранение Теплинского - скорее всего, еще один признак продолжающихся разногласий внутри руководства российской операцией в Украине, считает и британская разведка. По ее мнению, генерал Валерий Герасимов пытается взять всю кампанию под свой личный контроль.

Версия третья: поддержка "третьей силы"

Еще одну версию событий излагает российский телеграм-канал "Хайли Лайкли". Его авторы предполагают, что причиной отстранения Теплинского могла стать его поддержка "группы Турчака" и планов администрации президента и лично Сергея Кириенко по реформированию управления войсками.

По информации канала, 28 декабря, вскоре после поездки Турчака и Кириенко в южную зону боевых действий в Украине, за которую отвечал Теплинский, в Национальном центре управления обороной РФ прошло закрытое заседание парламентской рабочей группы по вопросам СВО.

Как утверждает "Хайли Лайкли", гостей принимал лично министр обороны Сергей Шойгу, и он якобы заявил, что эта группа создана президентом по его инициативе и делегаты должны настроиться на оказание помощи минобороны.

Однако Турчак с ним не согласился и заявил, что цель группы куда шире - дебюрократизация, контроль и реформа, "выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции".

В конце января ожидается первый доклад Путину о ситуации в армии и зоне боевых действий от "группы Турчака", от которого многого ждут, утверждает телеграм-канал. Возможно, генералу Теплинскому, отвечавшему не только за отдельное направление, но и за целый род войск, и знающему о многих "системных проблемах", было чем поделиться с главой президентской администрации и секретарем генсовета партии власти.

Сила и слабость ВДВ

Воздушно-десантные части - созданные при Советском Союзе войска быстрого реагирования, относящиеся к категории элитных. Их главное предназначение можно кратко описать одной фразой: внезапно для противника оказаться в самом неподходящем для него месте.

Три основных сценария военных действий, при которых воздушный десант наиболее эффективен: для дезорганизации управления в тылу противника; для захвата стратегического объекта или плацдарма и удержания его до подхода основных сил; для быстрого взятия под контроль важных пунктов и дорог в условиях отсутствия сплошной линии фронта.

Первая задача отводилась в основном парашютно-десантным подразделениям, вторая и третья - десантно-штурмовым.

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ВДВ участвовали во многих успешных операциях в качестве силы первого удара и всегда имели высокую репутацию, служить в этих войсках считалось и считается престижным.

Но у ВДВ есть и слабые стороны. Прежде всего, использование аэромобильных подразделений возможно лишь при слабом насыщении обороны противника средствами ПВО, в противном случае десанту приходится "спешиваться".

И вот тогда становится заметным самое слабое звено ВДВ - это боевая техника. Проектировщики вооружений для воздушно-десантных войск столкнулись, с одной стороны, с жесткими ограничениями по габаритам и массе, обусловленными возможностями советской транспортной авиации, с другой - с высокими требованиями к техническим характеристикам.

Чтобы создать универсальные машины, конструкторам приходилось экономить на многом, в первую очередь - на бронезащите, а также на огневой мощи.

Еще в Афганистане, а позже и в Чечне десантники часто были вынуждены выполнять функции легкой пехоты. По идее, нехватку тяжелого вооружения должны были компенсировать высокая боеспособность военнослужащих ВДВ и специфика действий, основанная на факторе внезапности. Но в условиях затяжной военной кампании этот фактор работал всё хуже и хуже.

В Советском Союзе десантно-штурмовые подразделения входили не только в состав воздушно-десантных войск - они имелись и в общевойсковых, и в танковых армиях, и у пограничников, и в морской пехоте. В реальной боевой обстановке эти формирования испытывали те же проблемы, что и части ВДВ.

Ситуацию пытались исправить, передавая десантным частям танки и другое тяжелое вооружение, но тут же неизменно вставал вопрос: а чем, собственно, такие подразделения отличаются тогда от обычных мотострелков?

Особенно остро этот вопрос встал с началом войны в Украине, где десантные подразделения российской армии встретились с противником, чья боевая техника не только не уступает российской, но и превосходит ее по многим параметрам.

Что представляют собой ВДВ в современных условиях

ВДВ умерли, писал еще летом 2022 года российский военный эксперт, автор книг по военному делу Алексей Суконкин.

"Мы видим тупик в развитии ВДВ. И СВО на Украине, похоже, ставит на ВДВ (в том виде, в каком они находятся сейчас) жирную точку. Тупик развития состоит из двух основных пунктов и бессчётного числа дополнительных", - рассуждает он.

"Пункт № 1: развитие систем ПВО делает невозможным массовое десантирование войск в тыл противника, когда даже один боец с ПЗРК способен завалить роту (вспоминаем луганский Ил-76, кстати), а три бойца - батальон".

"Пункт № 2: неспособность лёгкой боевой техники ВДВ вести общевойсковой бой (очевидно, что это истина, не требующая доказательств), тем более при современном насыщении войск противника высокоточным противотанковым вооружением", - пишет Суконкин.

По его мнению, если будут решены эти два основных вопроса, то ВДВ можно будет развивать дальше, а пока эти войска могут существовать только в виде десантно-штурмовых подразделений.

Автор фото, Russian Defense Ministry/TASS Подпись к фото, В Украине российским десантникам часто приходится действовать в качестве обычной лёгкой пехоты

В российских СМИ еще до войны с Украиной появлялись сообщения об идущей реформе ВДВ, однако направления этой реформы пока не очень понятны, а формулировки наподобие "обеспечить десантные подразделения современными вооружениями" звучат очень банально.

"Независимое военное обозрение" в 2021 году рассказывало об эксперименте по формированию аэромобильных частей и подразделений "нового типа" на базе 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске. Один из ее батальонов был переведен на новый экспериментальный штат - из него убрали боевые машины десанта и бронетранспортеры, но увеличили численность стрелков и усилили вооружение за счет противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

К какому выводу пришло российское командование по итогам этого эксперимента, не сообщается.

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