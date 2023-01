"Оскар" 2023 года: называем фаворитов и пытаемся предсказать победителей

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

59 минут назад

Автор фото, Rodin Eckenroth

Номинанты на получение "Оскаров" 2023 года объявлены, и неожиданностей практически не было. В их числе есть все победители и фавориты "Золотого Глобуса", есть все фильмы, попадание которых в короткий список предсказывали многочисленные наблюдатели и комментаторы. Пройдемся по основным категориям и попытаемся определить фаворитов.

Лучший фильм

Главная, самая вожделенная категория. Единственная, в которой десять номинантов, то есть вдвое больше, чем стандартная пятерка в остальных категориях. Именно такое повышенное число претендентов порождает огромный их стилистический разброс и предвещает отчаянную борьбу за золотую статуэтку.

Десятку номинантов можно разделить на несколько категорий.

"Аватар. Путь воды" (Avatar: The Way of Water) и "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick) - фильмы широко известных в мире кинофраншиз, получившие в уходящем году гигантский коммерческий успех. По кассовым сборам они стоят, соответственно, на первом и втором местам. Академия, правда, на кассу ориентируется редко, и попадание этих двух картин в список номинантов уже есть знак определенного качества. От "Аватара", впрочем, никто другого и не ожидал. Уже первый "Аватар" поражал невероятной кинематографической зрелищностью. Тем не менее, думается, что шансов на главную победу у этих фильмов немного.

На другом полюсе - любимцы критики и фестивалей, заведомый арт-хаус. Здесь выделяется великолепный "Тар" (Tar) - история нравственного и профессионального краха суперуспешной женщины-дирижера, хищнически подчиняющей своей лесбийской страсти молодых музыканток своего оркестра. Будь дирижер не женщиной, а мужчиной, фильм, благодаря тематике MeToo, мог бы стать фаворитом политкорректности. Но, несмотря на блестящую игру Кейт Бланшетт, нарочитый интеллектуализм вряд ли позволит ему стать победителем.

Сюда же можно отнести "Треугольник печали" (Triangle of Sadness) шведа Роберта Эстлунда. Остроумная и яркая критика современного капитализма скорее по нраву европейским фестивалям - неслучайно фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Критика эта, впрочем, несмотря на изобретательность режиссера, выглядит довольно прямолинейной.

"Женские сплетни" (Women Talking; другой вариант перевода - "Говорят женщины") - своеобразный феминистический манифест, помещенная в замкнутую колонию меннонитов в Боливии история бунта женщин против подавления и насилия со стороны мужчин. Несмотря на непреходящую актуальность феминистической повестки, некоторая монотонность фильма не позволяет отнести его к числу фаворитов.

Особняком стоят две картины.

"Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All At Once) - сюрреалистически-абсурдистская смесь научной фантастики, комедии и фильма о боевых искусствах. Действие прыгает между заурядной китайской прачечной в Лос-Анджелесе и многочисленными фантастическими вселенными. Несмотря на искрящуюся изобретательность, выглядит все же слишком экзотично для главного приза. Хотя по общему числу номинаций - одиннадцать - эта необычная картина неожиданно лидирует.

Сделанная в Германии экранизация романа Ремарка "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front) - фильм и невероятно мощный, и неожиданно для его создателей из-за новой войны в Европе невероятно актуальный. Сумеет ли фильм не на английском языке повторить сенсационный успех корейских "Паразитов" 2020 года? При всех его достоинствах это выглядит маловероятно. Думается, ему придется довольствоваться "Оскаром" в категории лучший фильм на иностранном языке.

И, наконец, золотая середина.

Скромная внешне картина ирландца Мартина Макдоны "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin) имела в минувшем году блестящую прессу и широкий успех. Искрометный байопик "короля рок-н-ролла" "Элвис" (Elvis) режиссера База Лурманна проходит тщательный контроль Академии по всем категориям.

Автор фото, Mike Marsland Подпись к фото, Режиссер "Фабельманов" Стивен Спилберг и исполнитель главной роли Гэбриэл ЛаБелл

Тем не менее, как на "Глобусах", главный приз получат, скорее всего, "Фабельманы" (The Fabelmans) Стивена Спилберга. Спилберг - живой классик Голливуда. Обращенная в собственное личное прошлое и отражающая историю становления великого режиссера картина слишком заманчива для того, чтобы ей можно было противостоять. Тем более что сделана она, как всегда у Спилберга, мастерски. Фильм смотрится на одном дыхании, и его победа - если она состоится - будет более чем заслуженной.

Лучший режиссер

По всей видимости, и здесь неожиданностей не будет, и "Оскар" достанется Спилбергу.

Хотя я не удивлюсь, если Академия отметит искрометную изобретательность и невероятную режиссерскую виртуозность двух Дэниэлов (они, кстати, так и называют свой режиссерский тандем "Дэниэлы") - Дэна Квана и Дэинэла Шайнерта, проявленную ими в картине "Всё везде и сразу". В отличие от ветерана Спилберга, Дэниэлы - относительно молодая поросль Голливуда (Квану 34 года, Шайнерту - 35). "Всё везде и сразу" - лишь вторая их картина, и режиссерская дерзость в поиске нового киноязыка, безусловно, заслуживает поощрения.

Автор фото, Kevin Winter Подпись к фото, Режиссерский тандем "Дэниэлы" - Дэинэл Шайнерт и Дэн Кван - фавориты в категории Лучший режиссер. А их фильм "Всё везде и сразу" получил наибольшее - одиннадцать - число номинаций.

Остальные претенденты, скорее всего, будут довольствоваться наградами за свои фильмы в других категориях.

Постановщик "Тара" - за лучшую женскую роль для Кейт Бланшетт, Мартин Макдона - за лучший оригинальный сценарий для "Банши Инишерина", ну а Роберту Эстлунду хватит полученных двумя его фильмами подряд "Золотых Пальмовых ветвей" в Каннах. В киноманской среде "Пальмы" - награды чуть ли не достойнее "Оскаров".

Лучший оригинальный сценарий

Как я уже предположил, здесь, по-видимому, награду получит Мартин Макдона. Что, впрочем, неудивительно. По первой своей профессии ирландец - театральный драматург, и именно умело сколоченные сюжетные истории ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов" "Три билборда на границе Эббинга, Миссури") завоевали ему высочайшую репутацию в киносообществе. "Банши Инишерина" эту репутацию только подтверждают.

Автор фото, Michael Kovac Подпись к фото, Мартин Макдона - фаворит в категории "Лучший оригинальный сценарий"

Впрочем, "Фабельманы", трогательный и очень личный сценарий которых Спилберг писал со своим постоянным соавтором Тони Кушнером, и здесь могут вырваться вперед.

"Всё везде и сразу", несмотря на головокружительно закрученный сюжет, берет все же не столько самой историей, сколько ее киновоплощением.

И "Тар", и Треугольник печали" - истории, совершенно прекрасно продуманные и написанные, но думается, что тягаться с фаворитами им будет тяжеловато.

Лучший адаптированный сценарий

Здесь явный фаворит, на мой взгляд, - Эдвард Бергер, сценарист и постановщик фильма "На Западном фронте без перемен".

Могучая литературная основа великого Ремарка сильно помогла, но Бергеру удалось преобразовать ее в захватывающее и очень убедительное киноповествование.

Лучшая мужская роль

Здесь фаворит, на мой взгляд, - Брендан Фрейзер. Не только за любимое киноакадемиками невероятное, до неузнаваемости, физическое перевоплощение в обрюзгшего, ожиревшего главного героя фильм "Кит" (The Whale), но и в проникновенно тонкое воплощение роли отца, восстанавливающего утраченную было эмоциональную связь с дочерью.

Автор фото, Rodin Eckenroth Подпись к фото, Брэндон Фрейзер в фильме "Кит" поразил не только неузнаваемым физическим перевоплощением, но и проникновенным исполнением роли восстанавливающего утраченную эмоциональную связь с дочерью отца

Великолепен и британец Билл Найи в фильме "Жить" (Living). А вот Остин Батлер, получивший "Золотой Глобус" за роль Пресли в фильме "Элвис", на "Оскара" пока, по-моему, все же не тянет.

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт в фильме "Тар", как мне кажется, - вне конкуренции. Она практически все время в кадре продолжающейся два с половиной часа картины и мастерски передает все оттенки сложнейшей психологии своей героини. Режиссер и сценарист "Тар" Тодд Филд писал эту роль специально для Бланшетт и говорил, что если бы она отказалась или не могла бы сниматься, то фильма не было бы.

Гонконгская актриса Мишель Йео в фильме "Всё везде и сразу" вновь, как и в знаменитом "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", поражает мастерством в восточных боевых единоборствах.

Автор фото, Courtesy of Florian Hoffmeister / Focus Features Подпись к фото, Кейт Бланшетт в роли дирижера Лидии Тар в фильме "Тар"

Обратившая на себя внимание в бондовском "Не время умирать" кубинка Ана де Армас блеснула в роли Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" (Blonde).

Номинация Мишель Уильямс в роли матери главного героя в "Фабельманах" - скорее дань самому фильму, чем заслугам актрисы.

Заметно среди номинантов отсутствие считавшейся одним из фаворитов Оливии Колман за фильм "Империя света". Впрочем, у нее на счету уже есть один "Оскар" - за фильм "Фаворитка".

Самый вероятный победитель - Кейт Бланшетт.

Лучшая женская роль второго плана

"Всё везде и сразу" и здесь лидируют - сразу две актрисы Джейми Ли Кёртис и Стефани Сюй получили номинацию на эту категорию.

В отсутствие ярких темнокожих номинантов в других категориях во имя политкорректности преимущество может быть отдано Анджеле Бассетт за роль в демонстративно афроамериканской "Черной пантере: Ваканда навсегда".

Лучшая мужская роль второго плана

Здесь сразу два номинанта из фильма "Банши Инишерина": Барри Кеоган и Брендан Глисон. У ирландца Глисона - высокие шансы, хотя я не удивлюсь, если его опередит Ке Хюи Куан из ленты "Всё везде и сразу".

Лучший фильм на иностранном языке

Автор фото, Rainer Bajo/Netflix Подпись к фото, Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен"

Бесспорный фаворит - "На Западном фронте без перемен".

Аргентинский политический триллер "Аргентина, 1985" вскрывает невероятно актуальную для сегодняшнего дня историю суда на военной хунтой в Аргентине после ее свержения. Но при всей своей злободневности чисто кинематографически картина смотрится несколько прямолинейно и вряд ли сумеет составить достойную конкуренцию германской "На Западном фронте без перемен".

Лучший полнометражный анимационный фильм

Фаворит - "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio). Оскаровский лауреат за "Форму воды" и номинант за сюрреалистический "Лабиринт Фавна" мексиканец Гильермо дель Торо сумел сохранить свой причудливый киноязык для экранизации классической сказки Гольдони. Безусловный успех.

