У мумии мальчика, умершего 2300 лет назад, было золотое сердце и язык

час назад

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Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy

Мумия "золотого мальчика" была найдена в Египте еще в 1916 году, однако только сейчас ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили у нее золотое сердце, язык и множество амулетов.

Не всем мумиям посчастливилось стать такими же знаменитыми, как мумия фараона Тутанхамона, однако не исключено, что многие из них еще ждут своего звездного часа. И вот одна уже дождалась.

Это мумия подростка, которая была обнаружена в Эдфу на юге Египта еще в 1916 году, а потом больше века пылилась вместе с десятками подобных мумий в загашниках Каирского египетского музея. Но что для мумии возрастом в 23 столетия какие-то сто лет?

Когда команда ученых во главе с доктором Сахар Салим из Каирского университета решила изучить эту мумию с помощью компьютерной томографии (их работа опубликована в издании Frontiers in Medicine), исследователи были поражены, обнаружив на снимках, что у мумии - золотое сердце, золотой язык, и вместе с ней в саван завернуто 49 амулетов, многие из которых тоже сделаны из золота. Ученые немедленно окрестили мумию "Золотым мальчиком", и после окончания работ она переместится в главный зал музея.

Скрытые от глаз сокровища

Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy Подпись к фото, Мумия сотню лет пролежала в хранилище музея, прежде чем раскрыла свои секреты

Как выяснилось в ходе сканирования и дополнительных исследований, юноша скончался в возрасте 14-15 лет и при жизни, скорее всего, принадлежал к "золотой молодежи", то есть к высшему сословию египетского общества. Об этом можно судить по состоянию его костей и зубов, которые свидетельствуют о том, что он хорошо питался и не болел, а также по самому процессу мумификации "по высшему разряду", когда удаляется мозг и внутренние органы.

Снимки также показали, что под бинтами, которыми было обернуто тело усопшего в процессе мумификации, скрываются многочисленные амулеты 21 вида, в рот ему был вложен золотой язык, а в грудную клетку - золотой жук-скарабей в форме сердца.

Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy Подпись к фото, На снимке видно золотое сердце в виде скарабея

По словам доктора Салим, у древних египтян было принято класть на тела умерших амулеты, призванные защищать и давать им жизненные силы в загробной жизни. В частности, золотой язык был необходим, чтобы умерший мог внятно объясниться с богами, с которыми ему предстояла встреча в царстве мертвых.

Снимки также показали, что на ногах у юноши были сандалии, необходимые для того, чтобы после прибытия в царство мертвых ему было в чем выйти из саркофага, и он был увешан гирляндами из папоротника.

Но особое впечатление на доктора Салим произвел амулет-скарабей. Она даже заказала его трехмерную копию, распечатанную на принтере. По ее словам, жрец записал на спинке у жука строчки из Книги мертвых, важного древнеегипетского текста, служившего проводником для умерших в загробном мире, чтобы помочь юноше в его последнем путешествии.

Узнать, не испортив

Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Мумия времен поздних Птолемеев (около 332-30 до н.э.) была обнаружена в городе Эдфу на юге страны, где находится знаменитый и отлично сохранившийся храм Эдфу, посвященный божеству Хору.

Находка была сделана за шесть лет до знаменитой экспедиции британского археолога Говарда Картера, открывшего гробницу Тутанхамона в Долине царей.

Мумия "золотого мальчика" была запечатана в двух саркофагах. На внешнем имелась надпись на греческом, внутренняя часть саркофага была выполнена из дерева, а саму мумию украшала золотая маска.

Открытие, сделанное с помощью компьютерного сканирования, дает ученым повод надеяться, что теперь их ожидает еще много чудесных находок.

"В XIX-м - начале XX века в Египте велись активные раскопки, и в результате были извлечены на свет тысячи хорошо сохранившихся мумий, многие по-прежнему плотно замотанные в бинты и внутри своих саркофагов, - говорит доктор Салим. - С момента открытия в 1835 году Каирский египетский музей служил хранилищем для этих сокровищ. В его подвалах десятки лет лежат многочисленные мумии, которые ждут своего часа, чтобы их изучили и включили в экспозицию музея".

В прошлом исследователи не стеснялись сдирать с мумий бинты и вскрывать их в познавательных целях, поясняет ученый.