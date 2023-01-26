"В действиях Путина признаки госизмены". Как петербургские мундепы борются против чиновников

Екатерина Седлярова

Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Nikita Yuferev

В Санкт-Петербурге муниципальные депутаты с начала войны призывают отправить Владимира Путина в отставку и судить его за госизмену. Правда, делают это они теперь из Узбекистана, Грузии и Сербии. Несмотря на эмиграцию, полномочия депутатов еще не истекли, но теперь над политиками нависла угроза - 24 января суд разрешил распустить муниципальный совет. Кто эти люди и на что они влияют?

7 сентября, еще до начала "частичной мобилизации", петербургские депутаты-яблочники муниципального округа Смольнинского потребовали от своих коллег из Госдумы обвинить Владимира Путина в госизмене и отстранить его от должности.

"По нашему мнению, с начала проведения специальной военной операции на территории Украины в действиях президента Российской Федерации Путина В.В присутствуют признаки преступления, предусмотренного в статье 93 Конституции Российской Федерации - государственной измены", - говорилось в решении, которое опубликовал депутат Дмитрий Палюга на своей странице в "Твиттере".

Правда, само решение никогда не было подписано и законодательных последствий не имело - во многом из-за конфликта оппозиционных депутатов с главой муниципального совета округа Григорием Ранковым.

Через пять дней 75 муниципальных депутатов из Москвы и Санкт-Петербурга присоединились к депутатам Смольнинского и тоже потребовали отставки Путина.

На пятерых депутатов округа в итоге составили протоколы по статье о дискредитации власти, суд постановил выплатить штрафы - от 44 до 47 тысяч рублей каждому.

2 октября, когда началась "частичная мобилизация", к депутату-яблочнику Смольнинского Дмитрию Балтрукову домой пришли из "жилконторы".

"По факту сотрудники полиции и военкомата. Сказали, что цель визита - вручение повестки о мобилизации и явке завтра в 9:00 с вещами. Замечу, что мне 43 и из военного опыта только военная кафедра" - описывал депутат нежданный визит.

После этих событий Балтруков уехал в Узбекистан, его коллега по совету Никита Юферев - в Сербию, а еще один мундеп Дмитрий Палюга - в Грузию. Два протокола по административной статье о дискредитации - уголовное дело, депутаты решили не рисковать.

Автор фото, Nikita Yuferev Подпись к фото, По словам Юферова, после поста о протоколе по статье о дискредитации власти незнакомые люди предлагали оплатить депутатам адвокатов и штрафы (на фото - депутаты на крыльце муниципалитета Смольнинское, март 2022 года)

"После нашего обращения мне писали местные жители, даже на улице узнавали, хотели сфотографироваться, жали руки и говорили, что мы молодцы. Люди, безусловно, запуганы, они не хотят нигде свою позицию фиксировать в чатах и соцсетях. По тому, что они говорят между собой и могут написать, я вижу большой уровень несогласия [с войной]", - рассказывает Би-би-си Дмитрий Палюга.

18 января Никита Юферев и Дмитрий Балтруков подписали открытое письмо российскому президенту в поддержку Алексея Навального. Пятьдесят действующих и бывших российских депутатов требовали прекратить отправлять Навального в ШИЗО, где политик успел побывать не менее 10 раз, и оказать ему медицинскую помощь.

Спустя неделю, 24 января, Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Центрального района и разрешил распустить муниципальный совет Смольнинское. Официальная причина жалобы прокуратуры - депутаты не собирались на обязательные заседания более трех месяцев. Сами депутаты с этим обвинением не согласны и утверждают, что заседания проводились.

Решение суда оппозиционных депутатов не пугает, потому что по закону сразу совет распустить невозможно. Для этого есть ряд процедур: сначала губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен внести проект закона о лишении депутатского статуса, а затем его еще должно рассмотреть Законодательное собрание города.

Дискредитация власти

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В 2019 году на муниципальных выборах в трех центральных округах Санкт-Петербурга - Владимирском, Литейном и Смольнинском - благодаря использованию тактики "Умного голосования" победила оппозиция.

В Смольнинском совете из 20 депутатов стало 12 оппозиционных: семь человек из партии "Яблоко", двое от "Штабов Навального" (признаны в России экстремистской организацией) и трое местных активистов.

Предложение уволить Владимира Путина - не единственная инициатива оппозиционеров во время войны. 24 февраля, в день военного вторжения России в Украину, в Санкт-Петербурге группа политиков, среди которых были и Юферев с Балтруковым, подала заявку на антивоенный митинг, но петербургские чиновники ее отклонили.

2 марта во время антивоенных протестов по всей России муниципальные депутаты Смольнинского позвали жителей округа на свое заседание на крыльце муниципалитета (на снимке выше).

"На заседание совета пришло человек 200-250 жителей, - вспоминает Балтруков. - Приехало много ОМОНа - четыре или пять автозаков нас оцепили. Но дали провести заседание, и мы приняли обращение к Путину с требованием прекратить войну и подать в отставку. Как ни удивительно, нам за это обращение ничего не было, людей винтить не стали, дали спокойно разойтись".

В августе Балтрукова вызвали к участковому и составили протокол по административной статье о дискредитации из-за его поста о заявке на антивоенный митинг.

"Мало того, что вменяемое деяние совершено до появления статьи 20.3.3 (статья появилась в начале марта, а уведомление о митинге 25 февраля - Би-би-си), так ещё и совершенно непонятно, чем пост может дискредитировать ВС РФ", - писал он в "Твиттер".

"Мы хотели меньше нахлебников"

"Когда я шел в депутаты, моя основная тема была - детские площадки. Это больше всего меня интересовало. Я не скрывал от избирателей, что мне интересны детские площадки и площадки для выгула собак", - вспоминает депутат Юферов. Но вместо этого на протяжении трех лет Юферев с единомышленниками борется против депутатов партии "Единая Россия" и провластных чиновников.

Об основном месте работы Юферев предпочитает не говорить. "Сейчас не лучшее время привлекать внимание к работодателю. Я экономист. Воспитываю двух сыновей и двух котов", - отмахивается он от вопроса Би-би-си. После выборов в 2019 году Юферов "расстался по соглашению сторон" с предыдущим работодателем, государственным Росморпортом.

Проблемы у оппозиционных народных избранников начались сразу после муниципальных выборов в 2019 году. Дочь главы администрации округа, бывшего полковника ФСБ Александра Колба Анастасия Колб подала иск об отмене результатов голосования. Колб сама участвовала в выборах в Смольнинском и проиграла. В суде ее интересы представляла ее мать Марина Колб. Клан Колбов проиграл суд.

Основной конфликт в округе связан все же не с Колбами, а с главой совета Смольнинского Григорием Ранковым - и он до сих пор не разрешен. Единорос Ранков в 2019 году проиграл выборы и лишился мандата. По закону бывший глава совета может оставаться на своем посту, пока не выберут нового. Но для выборов нового главы у оппозиционеров не хватает голосов: из 20 народных депутатов в оппозиционной коалиции только 12 человек, а голосов нужно 14.

Автор фото, Rankov's Telegram Подпись к фото, В конце октября Григорий Ранков отвозил гуманитарную помощь в Белгород жителям города и беженцам из Украины

Ранков в разговоре с Би-би-си заявил, что конфликта с депутатами у него нет. "Согласно определению "Википедии", конфликт - это та ситуация, когда присутствуют две стороны. Я - человек абсолютно неконфликтный. Депутаты от "Яблока" в первую очередь занимаются политической повесткой, но совершенно не занимаются теми полномочиями, которыми они должны заниматься, согласно уставу и федеральному закону 131 о местном самоуправлении" - утверждает он.

Оппозиционные депутаты считают, что Ранков не выполняет свои обязательства. Обе стороны подтверждают, что за три года было примерно 40 судов, в которых истцами выступала то одна, то другая сторона.

Главной жертвой этого противостояния стал бюджет. Округу нужно тратить деньги на благоустройство района, культурные мероприятия и прочее. Вокруг главного финансового документа Смольнинского развернулись настоящие бумажные войны - в итоге он не меняется с 2019 года.

"Мы хотели меньше нахлебников, больше денег на благоустройство, озеленение и детские площадки", - говорит депутат Юферов.

Самая серая зона в бюджете, по мнению депутатов, расходы на благоустройство и досуговый центр "Зеленый слон" - здесь работают различные кружки, секции и проводятся мастер-классы и лекции. Ежегодно расходы центра составляют около 33 млн рублей. Депутат Балтруков называет эту статью расхода "способом вывода денег из-под контроля совета депутатов".

Вопросы у оппозиционных депутатов вызывают расходы на административный аппарат и различные мероприятия для жителей округа, включая патриотические - эти расходы могут быть, по их мнению, сильно завышены.

На зарплаты административного аппарата Смольнинского, где работают 40 человек во главе с Александром Колбом, выделяется из бюджета почти 22 млн рублей в год, около 2 млн рублей - на зарплату Колба.

Ранков с критикой совершенно не согласен: "Это не их дело сокращать аппарат администрации. Есть определенные нормативы, сколько человек должно быть и сколько разумно должно человек работать в том или ином отделе, понимаете? У нас 80 000 жителей, если они хотят сократить отдел культуры до одного человека, который может заболеть и в отпуск уйти, то как реализуется программа по культуре?"

Бюджет округа - это около 230 млн рублей. Мундепы работают на добровольных началах, им компенсируют почтовые расходы и расходы на сотовую связь - 1400 рублей в месяц, а глава совета Ранков получает около 1 млн рублей в год.

Из бюджета Ранков берет деньги на обслуживание служебного джипа Nissan X-trail и платит зарплаты личному водителю, бухгалтеру и юристам, которые подают иски в суд с требованием распустить оппозиционный совет, рассказывают депутаты.

Оппозиционные депутаты пытаются снизить не только расходы на администрацию округа, но и просто сократить неэффективные траты. Балтруков рассказывает, что в прошлом году администрация хотела потратить 3,5 млн рублей, чтобы посадить бархатцы в клумбах. Депутаты замерили клумбы, посчитали количество саженцев, заявленные в контракте, и выявили несовпадения: администрация признала, что ошиблась в расчетах, получилось сэкономить 2 млн рублей.

"Один случай был такой, они подсказали на ошибку в контракте. Вместо того, чтобы нам [с главой администрации Александром Колбом] позвонить, написать и так далее, они в соцсетях это опубликовали, а мы ведь можем не смотреть сети", - рассуждает Ранков.

В этом случае стоимость контракта поменялась, но Балтруков добавляет, что предыдущие контракты на озеленение никто до них не проверял и не экономил миллионы. И это не единственное, что не устраивало совет.

"Порвали фотографию главнокомандующего"

В октябре 2020 года депутаты начали осваивать свой главный, как они его сами называют, инструмент в борьбе с действующей властью - публичность. Тогда депутат Юферев снял портрет Владимира Путина со стены зала заседаний и порвал его, а вместо него повесил портрет Александра Пушкина.

"Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего", - сказали полицейские, которые приехали разбираться в происходящем.

Депутаты наказания избежали, но привлекли внимание Кремля: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что позитивно оценивать поступок Юферева Кремль не может, но "нет никаких принципов или норм, которые документированы на этот счет".

Автор фото, Nikita Yuferev's Facebook Подпись к фото, Депутат Юферев повесил портрет на стену зала заседаний и написал в социальных сетях, что Пушкин больше сделал для развития страны

После этого случая глава совета депутатов Ранков перестал пускать оппозиционеров в муниципалитет на заседания и для приема граждан. С 2021 года депутаты проводили заседания на крыльце здания - и зимой, и летом.

В январе этого же года депутатам все же удалось пробраться в помещение и провести заседание в коридоре муниципалитета, но на выходе их ждал "воронок": 14 народных избранников задержали за нарушение антиковидных мер и отвезли в отделение полиции.

Глава совета Григорий Ранков утверждает, что заседания на крыльце недействительны. По его словам, они должны проводиться в здании муниципалитета в рабочее время - до 17:30, а депутаты собирались позже. Сами депутаты ссылаются на регламент заседаний Смольнинского: "Заседание совета проводится каждую первую среду месяца с 19-00".

Особого накала этот конфликт достиг летом 2021 года. 4 августа на крыльце муниципалитета, где проводили заседание депутаты, прогремел взрыв - трех депутатов контузило.

"Я обращался в больницу, - рассказывает депутат Дмитрий Палюга. - У меня на некоторое время почти пропал слух на одно ухо, но потом вернулся".

Один из сотрудников администрации округа рассказал полиции, что подготовил "пиротехническое шоу" по заданию Ранкова, писала "Фонтанка". Полиция возбудила уголовное дело, но результаты расследования каждый год откладываются, дело передают от одного следователя другому.

"Понимаете, все они кивают на "Фонтанку", но Интерфакс написал, что к взрыву причастны те, кто организовывал это собрание, - рассказывает Ранков и добавляет о сотруднике, который давал показания: - Когда ночью берут человека с кровати двадцатипятилетнего и тащат неизвестно куда... Я тоже могу много чего сказать [если окажусь в подобной ситуации]".

Релокация

Покинув Россию, депутаты продолжают выполнять свои депутатские обязанности из-за границы - проводить заседания онлайн, на которых рассматривают запросы жителей и выносят решения по проблемам района.

Новый светофор, пешеходный переход, восстановление стены между туалетами двух квартир, которую проломил во время ремонта один сосед к другому, островки безопасности на проспекте - это круг вопросов, которые решают сейчас депутаты, находясь в Грузии, Узбекистане и Сербии.

В центральном округе Смольнинское живет около 80 000 жителей, более 1000 человек подписаны на страничку оппозиционеров во "ВКотнтакет".

После опубликованного послания Федеральному собранию подписчик, поддерживающий войну, назвал депутатов предателями. Другой пользователь социальной сети написал: "Слов нет, одни буквы. Знали мы, кого выбирали? Нет. Время всё расставит по своим местам. Вам должно быть стыдно, "защитники демократических свобод".

Но оппозиционеры не обращают внимания на критику и расходы на юристов из-за многочисленных судебных споров. Расходы же довольно существенные: Балтруков только адвокатам, по его собственным словам, заплатил 5 млн рублей.

Он - главный спонсор смольнинских оппозиционеров. До 24 февраля Балтруков работал директором по развитию российской компании "Уникальные технологии", которая создает мобильные приложения, теперь - руководителем нескольких IT-компаний в Узбекистане.

О последнем собрании в отеле "Рахат Палас" в Алматы они писали: "Уютно! Вот уже второй год глава МО Смольнинское Григорий Ранков не может найти помещение для совета. Благодаря дружественным муниципалитетам из соседних стран нам удается рассматривать вопросы местного значения. Продолжаем решать проблемы с пешеходными переходами и бюджетом округа на 2023".

Несмотря на федеральную известность муниципального совета Смольнинское, Юферев признает, что с начала 2019 года оппозиционным депутатам не удалось ничего системно решить, потому что они не смогли получить доступ к центрам принятия решений и не смогли выбрать нового главу администрации.

"В 2019 году у меня были большие надежды на новый муниципальный совет, очень хотелось, чтобы в районе свет провели, двор очень темный", - рассказывает жительница округа Смольнинский Ксения.

"Я думала, сейчас мы кого-то изберем нормального, им хотя бы можно будет пожаловаться. Выяснилось, что у них нет никаких полномочий, и то, что ребята делали, это все абсолютно бессмысленно. Единственное, наверное, им удалось какие-то не пропустить безумные траты, которые были в прежние годы", - отмечает Ксения.

Другой житель округа, Демид, говорит, что настойчивость оппозиционных депутатов его вдохновляет. "Те, кто уехали, к ним никаких претензий, потому что они не избирались за это быть повешенным, так скажем".

Пока СМИ публикуют заметки с заголовками о том, что муниципальный совет Смольнинское распустили, а Григорий Ранков допускает проведение досрочных выборов нового совета, оппозиционные депутаты в эмиграции настроены побороться.

"Мы будем обжаловать, надежды при данном режиме немного, но вдруг, - говорит Балтруков. - От этой точки до роспуска еще далеко, и это в любом случае не помешает нашей активности, запросы мы можем сделать и без статуса".

Редактор - Ольга Шамина

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: