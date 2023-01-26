Мобилизованные с Сахалина погибли в боях под Угледаром. Что об этом известно

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Угледар после нескольких месяцев штурма российской армией

Губернатор Валерий Лимаренко сообщил о гибели группы военнослужащих с Сахалина в ходе боевых действий на востоке Украины. Родственники погибших рассказали Би-би-си, что мобилизованные сахалинцы погибли в районе населенного пункта Сладкое в Донецкой области. Обстоятельства их смерти родственникам неизвестны.

О гибели шести военнослужащих их Сахалинской области губернатор Лимаренко сообщил в своем телеграм-канале 24 января.

"Скорбная весть пришла из зоны специальной военной операции. Островная земля потеряла нескольких своих сыновей, - написал глава Сахалина и перечислил имена погибших: "Старший лейтенант Дмитрий Сочнев, старший сержант Андрей Марейчев и рядовой Юрий Валюкевич из Корсакова, младший сержант Михаил Степуленко и ефрейтор Юрий Кравченко из Южно-Сахалинска, рядовой Алексей Вачков из Тымовского района".

Комментаторы губернаторского поста начали дискуссию о том, что погибших жителей острова может быть больше, чем об этом сообщают власти. "А сегодня пришла похоронка жене на майора Фатхинурова Олега", - написала одна женщина. "Здесь озвучивают фамилии тех, кто прописан на Сахалине, а те, кто с других городов России, не попадают в эти списки, - попытался объяснить расхождение другой пользователь. - В воинской части служат со всей России. Вот поэтому с части погибло одно количество людей, а в списках другое, поэтому люди думают, что руководство скрывает потери". "Писали тут про Ноглики (поселок городского типа в центральной части Сахалина. - Би-би-си) и второй комментарий уже удаляют", - не согласились с ним.

26 января в канале губернатора появился новый пост, в котором он подтвердил гибель майора Фатхинурова и сообщил имена еще трех погибших сахалинцев: "Лейтенант Ракин Юрий из Смирныховского района, Гайданович Валерий из Корсаковского района, Руденко Богдан из Углегорского района. В памяти земляков они останутся героями", - заверил Лимаренко.

Автор фото, Russian Ministry of Defence Подпись к фото, Военный после мобилизации учится на полигонах Сахалина

Русской службе Би-би-си удалось связаться с родственниками трех погибших военнослужащих. Они рассказали, что их близкие погибли в районе поселка Сладкое Марьинского района Донецкой области. Двое - 17 января, а один в конце декабря.

Поселок Сладкое, где в последние недели несут потери военнослужащие с Сахалина, находится между Донецком и Волновахой, в 20 километрах южнее Марьинки и в 20 километрах восточнее Угледара, на которые пытаются наступать российские войска. 25 января российские провоенные телеграм-каналы написали, что российской армии удалось выйти на окраины Угледара.

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"Извещаю Вас с прискорбием о том, что Ваш муж 17 января 2023 года во время выполнения боевой задачи на территории Украины, ЛНР и ДНР в районе населенного пункта Сладкое Донецкой области попал под обстрел и получил минно-взрывные ранения, не совместимые с жизнью", - сказано в извещении за подписью военного комиссара Южно-Сахалинска Валентина Лебедева, имеющемся в распоряжении Би-би-си.

Президент России Владимир Путин 30 сентября объявил, что считает теперь территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей российскими, но из извещений о гибели военнослужащих скорее можно сделать вывод о том, что военные комиссары продолжают считать эти области украинскими.

При каких обстоятельствах погибли сахалинские военнослужащие в Сладком и какие задачи они там выполняли, жены погибших не знают.

"Мне сказали, что это можно узнать только от очевидцев. В военкомате ничего не знают, - рассказала одна из них Би-би-си. - Написала в группу жен. Попросила их, кто выйдет на связь, может, позвонят мне, чтобы я могла узнать, как все произошло. Пока тишина… С другом перед смертью разговаривал, он рассказывал, что все разбежались, а муж пошел в окоп на позицию. Не умеет он быть трусом. Пока это единственная информация. Жду, когда привезут, сегодня девять дней у него".

Жена другого погибшего там же военнослужащего сказала, что ей известно лишь то, что ее муж "погиб под Сладким на задании". "У меня нет возможности проверить и посчитать, но погибшие не остаются незамеченными, скрытыми, - сказала она в ответ на вопрос, верит ли она в официальные цифры погибших. - Обо всех погибших родственники и друзья узнают раньше командования и властей, другое дело - через какое время их объявляют официально, и у всех разные обстоятельства".

Автор фото, Sakhalin Region Government Подпись к фото, Сахалинский губернатор Лимаренко посещает ДНР в декабре 2022 года

Что происходит в Сладком

Можно предположить, что в районе Сладкого российские части пытались продвинуться вперед в рамках попыток наступления на Угледар.

18 января в российской проправительственной газете "Аргументы и факты" вышел репортаж про сахалинских казаков, которые держат позиции в соседних с Сладким поселках Степное и Ольгинка. Корреспонденту "АиФ" сахалинские казаки рассказывали, что относятся к 39-й мотострелковой бригаде Восточного военного округа с постоянным местом дислокации в Южно-Сахалинске, "в составе которой сформирована наша отдельная казачья рота". Также казаки рассказывали, что еще в марте за эти поселки шли кровопролитные бои, "с тех пор зона СВО на этом направлении практически не сдвинулась", и что "на их участке относительно спокойная обстановка".

В сводке генштаба ВСУ за 17 января, когда в Сладком погибли несколько сахалинцев, сказано, что в этот день на Новопавловском направлении "противник производил обстрелы из артиллерии и минометов в районе населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой области". Украинский генштаб также заявил, что в этот день ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили "два пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы".

В сводке российского министерства обороны за то же 17 января утверждалось: "На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики", что косвенно подтверждает участие военнослужащих с Сахалина в боях на этом участке фронта.

"Высокую активность на участке фронта около Донецка", включая окрестности Марьинки, отмечали в своей сводке за 16-17 января и исследователи из Conflict Intelligence Team.

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, заочно приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" Игорь Стрелков (Гиркин) в середине декабря так описывал попытки наступления российской армии на Угледар в этом районе: "В районе Угледара очередная (не знаю уже какая по счету) попытка наших войск продвинуться и пробить лбом долговременную оборону противника - ожидаемо заглохла. В районе Марьинки - продолжается мясорубка тактического уровня с чувствительными потерями с обеих сторон, но без продвижения ВС ДНР/РФ".

Один регион - один участок фронта

Случай с гибелью сразу нескольких сахалинцев в маленьком поселке Донецкой области не является для этой войны чем-то уникальным.

В редакцию Русской службы Би-би-си обращались родственники мобилизованных из Горно-Алтайска. Они сообщали, что в ближайшее время их мужья и сыновья могут оказаться на одном участке фронта под Сватово в Луганской области.

1 января под огонь украинских РСЗО попало здание ПТУ в Макеевке рядом с Донецком, где были расквартированы мобилизованные из Самарской области. Хоронить погибших в результате того обстрела в регионе продолжают до сих пор. А Русская служба Би-би-си уже установила имена большего количества погибших в Макеевке, чем официально признало российское министерство обороны.