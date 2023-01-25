"Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры": достоинства и недостатки танков, которые получит Украина

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

41 минуту назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Украина получит американские танки M1 Abrams, но не сразу. На снимке - выгрузка M1A2 Abrams в Польше

Поставки основных боевых западных танков в Украину до последнего момента оставались интригой. Но 25 января об этом официально сообщило германское правительство и президент США Джо Байден.

Германия долго не могла решиться поставить Украине свои танки Leopard. Считается, что в первую очередь из-за опасений, что это сделает ее фактически участницей военного конфликта. Причем касалось это не только поставок самой техники из ФРГ, но и официального разрешения на реэкспорт немецких танков из других стран - без этого они не могли состояться.

Решением этого непростого политического вопроса стали обещания поставок танков Великобританией и США - после этого Германия оказалась уже не одинока в такого рода помощи.

В результате, пока Европа и США уговаривали Германию разрешить передавать "Леопарды", Украина, кроме Leopard 2 обзавелась еще и Challenger 2 с Abrams. Канцлера Германии Олафа Шольца сторонники Украины даже стали в шутку благодарить в соцсетях за неуступчивость.

Сколько танков может получить Украина?

Сколько всего будет поставлено танков, неизвестно. Скорее всего, объявленные количества не будут окончательными.

Пока что Киеву обещали поставить 14 танков Challenger 2, 14 танков Leopard 2 из Германии, еще 14, вероятно, пообещает Польша.

США передадут Украине 31 танк. По словам Байдена, поставка займет время, но США в ближайшее время начнут обучение украинских военных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Challenger 2 - самый современный из "новой украинской тройки"

"Доставка этих танков на поле боя потребует времени. Мы используем это время, чтобы украинцы были полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону", - сказал он.

Американская пресса сообщает, что "Абрамсы" предполагается заказать в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative), которая предусматривает заказ вооружений у производителя, а не поставку из запасов американской армии. Это сильно задержит выполнение заказа.

В Великобритании в 2021 году решили снять с вооружения 77 Challenger 2 из остававшихся в строю 225 танков, так что потенциально их можно было бы отправить в Украину.

Что касается немецких Leopard, то, по данным еженедельника Spiegel, в распоряжении Бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около 100 танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находилось в ремонте.

По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе "Рамштайн" 12 стран выразили готовность поставить Киеву в общей сложности около 100 танков Leopard-2, как только Берлин разрешит реэкспорт.

Публичные заявления о намерениях поставить "Леопарды" звучали в Польше и Финляндии, но в прессе также писали о том, что к программе поставок могут присоединиться Норвегия, Испания и Нидерланды.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что для победы в войне Украине нужно 300 [западных] танков.

Какие танки будут поставлены?

Это важный вопрос, потому что каждый из трех западных танков, о которых идет речь, проходил модернизацию. В результате некоторые версии одной модели заметно отличаются друг от друга, а точной информации, какие именно поступят на вооружение ВСУ, нет.

Существует, например, не менее трех основных моделей танков Leopard 2. Кроме базовой модификации, есть еще Leopard 2A4, который строился с с 1985 по 1992 годы, а также Leopard 2A5/2A6.

Кроме них были еще и промежуточные варианты, а также многочисленные версии, построенные для зарубежных заказчиков - каждый раз, покупая у Германии новый танк, иностранные армии предъявляли собственные требования, настраивая боевую машину под себя.

Поэтому политика "с бору по сосенке", скорей всего, обернется необходимостью унификации различных систем. В противном случае это приведет к сложностям при обучении танкистов (проще обучать всех на одной технике) и снабжении.

Spiegel пишет, что, по его данным, Берлин может передать Киеву роту (14 единиц) танков Leopard 2A6 - самую современную из крупносерийных версий "Леопарда". Она вооружена более длинной, чем у ранних моделей, пушкой L/55, что улучшает бронепробиваемость.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Танки возят на платформах, и лишний вес накладывает свои требования к перевозке

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В начале июня испанская El Pais опубликовала материал, в котором сообщила, что власти страны рассматривают возможность передачи Украине партии танков Leopard 2A4, которые находятся на базе хранения. Испания закупила в Германии 108 таких танков, прежде чем начала производить у себя по лицензии Leopard 2A6.

Эта версия "Леопарда", вероятно, нуждается в модернизации. Для конца 1980-х годов 2A4 был вполне современным танком, но за 30 лет противотанковые средства ушли далеко вперед, и последующие модификации получили лучшую защиту. Кроме того, у поздних версий появились более совершенные системы управления огнем, наблюдения, связи и многое другое.

Это же касается и американских M1 Abrams. За всю историю было построено около 10 тысяч единиц, и они выпускались в трех базовых модификациях, между которыми было проведено много менее крупных модернизаций, которые отличались более совершенной защитой, системами управления огнем, наблюдения и связи. Какую версию "Абрамса" могут поставить Украине, пока неизвестно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, M1 Abrams и Leopard 2A5 в Польше

Соседняя Польша уже закупила 250 модернизированных M1A2, а в начале января подписала контракт на поставку 116 M1A1. Если Украина получит танки "с завода", то можно предположить, что это будут более современные версии "Абрамса" версии M1A2+.

FV4034 Challenger 2 отличается от остальных двух танков, обещанных Украине. Во-первых, он был создан позже Leopard 2 и M1 Abrams. Американский и немецкий танки - результат работы инженеров в разгар холодной войны - их производство началось в 1980 и 1979 году соответственно. Британская машина была создана в 1990-х и поступила на службу в конце десятилетия.

Поэтому существует одна версия танка, созданная для поставок на экспорт (его закупил только Оман), а также глубокая модификация, получившая название Challenger 3.

В чем минусы западных танков?

Сравнивать танки на основании тактико-технических характеристик сложно. Во-первых, танкам довольно редко доводится вступать в дуэли, они чаще действуют против укреплений, укрытий, более легкой и часто встречающейся бронетехники и пехоты.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Украинцам знакомы танки с газотурбинным двигателем, они используют Т-80

Во-вторых, современный танк - очень сложная в управлении боевая машина, так что успехи и неудачи часто зависят просто от неумения использовать ее потенциал на 100%. Тем не менее, у этих танков есть достоинства и недостатки, которые известны экспертам.

Если говорить о недостатках западных танков, то у всех трех есть как минимум один общий: вес.

Боевая масса последней версии M1 Abrams M1A1 превышает 66 тонн. Примерно столько же весит самый современный Leopard 2A7. Боевая масса Challenger 2 вместе с дополнительной защитой достигает 75 тонн.

Все эти танки, включая сравнительно молодой "Челленджер", "потолстели" в процессе своей эволюции. Развитие танков идет параллельно с развитием противотанкового оружия, и их модернизация шла, в частности, по увеличению защищенности. Да и установка нового оборудования тоже не уменьшала их боевую массу.

Для сравнения - боевая масса российского Т-80У составляет 46 тонн, Т-72Б3 и Т-90 - 46,5 тонн.

Вес - довольно важное обстоятельство, он может влиять на логистику, поскольку его нужно учитывать, например, при прохождении мостов, нужно иметь более тяжелые тягачи с прицепами, поскольку танки не перемещаются на дальние расстояния своим ходом.

Как рассказал Би-би-си украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко, для танка важна не столько масса, сколько удельное давление на грунт.

Он объяснил, что проблем с проходимостью у западных танков не будет: "Действительно, вес у этих танков больше, но они обладают семикатковой ходовой частью [катки - "колеса", которые опираются на гусеницу], в отличие от шестикатковой у Т-90, Т-72 и Т-80. Соответственно, у них больше опорная поверхность шасси. Соответственно, давление на квадратный сантиметр почвы у них почти такое же, как и у танков советского образца".

У Challenger 2, правда, всего шесть катков с каждой стороны, но его удельное давление на грунт точно такое же, как у M1 Abrams и у Т-72, но чуть больше, чем у Leopard 2, Т-90 и Т-80.

Второй минус западных танков - необходимость специальной подготовки экипажей. Современные танки довольно сложны в управлении, они оснащены цифровыми системами управления огнем, наблюдения, связи.

При этом каждый член экипажа должен в идеале владеть техникой так, чтобы его действия были доведены до автоматизма - ведь в бою часто решающую роль играют доли секунды.

Экипажи танков готовятся на специальных полигонах, где они тренируются как на реальных машинах, так и на тренажерах. Поэтому освоение новой техники даже для опытных танкистов все равно займет время.

Наконец, новые танки будут нуждаться в организации снабжения. Украина получит три очень разных танка, для каждого из которых будет нужен свой набор запчастей и расходных материалов.

Если Leopard и Abrams используют один тип боеприпасов, поскольку вооружены одной гладкоствольной пушкой, то для "Челленджера" придется доставлять снаряды отдельно - у него своя нарезная, для которой не подходят стандартные танковые боеприпасы НАТО.

Кроме того, в случае с "Абрамсом" возникнет еще и необходимость доставлять больше топлива - этот танк использует в качестве двигателя не дизельный мотор, а турбину, топливо для которой также придется возить отдельно.

Прожорливость турбины компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом, однако, как объяснил эксперт, расход этих видов топлива будет еще больше.

Проблемы с логистикой до какой-то степени компенсируются тем, что "Абрамсы" и "Леопарды" стоят на вооружении в Польше, где уже есть база для их технического обслуживания, и уже налажена система поставок запчастей и прочих необходимых материалов.

Плюсы западных танков

Традиционно считается, что у советских танков есть один очень важный недостаток - боеукладка первой очереди находится в так называемой "карусели" - барабане, расположенном в нижней части боевого отделения. Это снижает живучесть танка в бою, поскольку при попадании снаряда боезапас может воспламениться.

Из трех западных танков, которые будут поставлены Украине, только американский полностью лишен этого недостатка - вся боеукладка у него расположена за пределами башни в специальной задней нише. Она отделена от башни огнеупорными бронированными дверцами, а в случае поражения боезапаса энергия взрыва уходит вверх - там установлены специальные панели, которые выбивает под давлением.

Вместе с хорошей многослойной броней со вставками из различных (в зависимости от модификации) композитных материалов это делает Abrams одним из самых защищенных танков в мире.

Его британский и немецкий коллеги также оснащены многослойной броней, однако, по словам экспертов, их защищенность ниже, чем у "Абрамса". Кроме того, у них часть боекомплекта размещена в боевом отделении. Она дополнительно защищена от поражения осколками, но все равно экипаж в них находится в одном помещении со снарядами и зарядами.

Недостаток "Абрамса" - прожорливая турбина - его же достоинство. Такой двигатель позволяет гораздо быстрее срываться с места, набирать скорость в движении, да и вообще этот тяжелый танк может разгоняться по шоссе до 60 км/ч, а по пересеченной местности до 40 км/ч. Этот показатель у него хуже, чем у Т-80У, который также использует турбину - российский танк по шоссе разгоняется до 70 км/ч, а по бездорожью - до 60 км/ч.

Скорость Leopard 42A4 по шоссе и пересеченной местности, соответственно, 70 и 60 км/ч, то есть его дизельный двигатель работает не хуже, чем турбина. У немецкого танка есть еще одно достоинство, о котором говорят многие эксперты - у него довольно большая скорость при движении назад.

Это важный параметр, поскольку в боевых условиях танки иногда действуют, выезжая из укрытия для обстрела целей, а затем скрываются назад, и чем быстрее они это делают, тем меньше у противника шансов поразить его ответным огнем.

Challenger 2 - более медленный танк, по шоссе он может ехать со скоростью 56 км/ч, а по бездорожью - 40 км/ч. Однако это почти соответствует скорости российских дизельных Т-72 и Т-90, у которых эти параметры, соответственно, 65 и 35 км/ч.

Нарезную пушку Challenger 2 часто критикуют. Она действительно выглядит анахронизмом на фоне гладкоствольных пушек, которыми оснащено большинство российских и западных танков. Гладкоствольная пушка за счет более высокого давления газов в стволе разгоняет снаряд до более высоких скоростей. За счет этого снаряды могут пробить более толстую броню.

Однако нарезное орудие обладает более высокой точностью. Учитывая, что борьба с танками противника - не основная "специальность" ОБТ, то и этот недостаток вполне можно считать и достоинством.

Наконец, как рассказал Андрей Тарасенко, у них есть и не самые очевидные, но важные плюсы - например, у всех трех танков угол склонения пушки больше, чем у российских. Это позволяет довольно громоздким машинам укрываться за склонами холмов, оставляя открытым только верх башни.

Универсальное оружие

Танк - основа современного сухопутного боя. Он выполняет широкий круг задач, это универсальное средство, которое нельзя заменить ничем. Поэтому Валерий Залужный и украинское руководство так хотели получить западные ОБТ.

Однако характеристики современных танков, пусть даже и очень высокие, могут проявиться только тогда, когда на них будут воевать хорошо подготовленные экипажи.

"Даже те танки, что имеются, без надлежащего обучения, тренажерных комплексов, учебного парка, методических материалов не используются даже на 60-70% своего потенциала", - сказал эксперт.

"По проведенным еще в 1989 году исследованиям, повышение уровня подготовки экипажей на 25% эквивалентно увеличению парка боевых машин, танков на 60%", - ранее рассказывал Андрей Тарасенко.

Однако даже хорошо подготовленные экипажи нуждаются в боевом слаживании с другими компонентами общевойскового боя - пехотой, инженерными частями, разведкой. Украинские военные сейчас активно занимаются подготовкой в армейских тренировочных центрах за границей.

Для современного общевойскового боя также важна связь, причем особенно важна именно связь с танками, которые действуют в тесном взаимодействии с пехотой. В ВСУ, судя по комментариям тех же российских "военкоров", довольно неплохо налажена связь, это одна из сильных сторон украинской армии.