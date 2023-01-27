"Служу России и ЧВК "Вагнер". Как в России поставили на поток вербовку заключенных на войну с Украиной

Елизавета Фохт, Ольга Ившина, Ксения Чурманова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Kremlin.ru Подпись к фото, Владимир Путин вручает госнаграду бойцу ЧВК "Вагнер" Айку Гаспаряну

Отправка российских заключенных на войну с Украиной в составе ЧВК "Вагнер" стала обыденным делом. ФСИН на этот счет не высказывается. Крупнейшие СМИ публикуют видео со встреч владельца ЧВК Евгения Пригожина с бывшими зэками. Кремль пространно говорит о "помилованиях", которые происходят "в строгом соответствии с законом". Некоторых погибших бойцов, осужденных за тяжкие преступления - в том числе убийства - хоронят с военными почестями. Семьи других заключенных месяцами пытаются узнать, что с их близкими - и получают отписки.

Би-би-си рассказывает, как из вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер" перестали делать тайну.

"Служу России и ЧВК "Вагнер"!

В канун нового, 2023 года Владимир Путин приехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Президент отправился туда не только для записи обращения к россиянам, но и вручать награды российским военным, участвовавшим во вторжении в Украину.

В тот день ордена и медали за "мужество и героизм" из рук президента получили почти несколько десятков военных в званиях от рядовых до генералов - в том числе уже экс-командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин. Но один из них, коротко стриженный бородатый мужчина, награжденный медалью "За отвагу", заметно выделялся среди остальных.

Во-первых, он оказался единственным, кого ведущий представил без звания, просто по имени - Айк Гаспарян. Во-вторых, одежда Гаспаряна сильно отличалась от темно-зеленого "пиксельного" камуфляжа российской армии, в который были одеты другие - на награждение он пришел в форме расцветки MultiCam, популярной у бойцов ЧВК. Наконец, неясно, как вообще 31-летний Гаспарян мог оказаться в ростовском штабе в канун Нового года. Если верить Нагатинскому суду Москвы, в это время он должен был не жать руку Владимиру Путину, а отбывать срок в колонии строгого режима.

Гаспаряна, в прошлом бойца MMA, арестовали еще в октябре 2019 года, после попытки ограбления в кафе рядом с посольством Киргизии в Москве. В судебных документах говорится, что Гаспарян, используя перцовый баллончик, вместе с вооруженным травматическим пистолетом подельником пытался украсть у посетителя кафе сумку с крупной суммой денег.

Оба подсудимых признали вину. В ноябре 2020 года Гаспаряна приговорили к семи годам колонии строгого режима, с тех пор он дважды (безуспешно) пытался обжаловать приговор. Подать ходатайство об условно-досрочном освобождении Гаспарян еще не мог - пока он не отбыл даже половины своего срока. Так как же тогда он смог попасть на церемонию вручения наград участникам войны в Украине?

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Ответ на этот вопрос дают телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер". 30 декабря в канале Wagner Group появился ролик с вооруженным мужчиной, очень похожим на Гаспаряна. "Все здорово, пацаны, я с ИК-5 в Рязани…Что хочу сказать. На***** (обмана) никакого нет. Всё как говорили - так и есть воюем наравне со всеми… Вот сейчас поедем в Ростов получать награды", - говорит он и хвалит "директора" ЧВК.

Еще один канал, "Оркестр Вагнера", 7 января опубликовал фрагмент награждения, на котором Путин вручает Гаспаряну медаль. "Айк Арсенович Гаспарян - бывший заключенный рязанской колонии, а теперь боец "Вагнера", работающий в поселке Опытное", - сообщили авторы страницы.

Поселок Опытное находится под Бахмутом в Донецкой области Украины - там последние месяцы идут тяжелые бои, в которых с российской стороны участвуют подразделения ЧВК "Вагнер". Они состоят, в том числе, из бывших заключенных, которых создатель ЧВК Евгений Пригожин уже несколько месяцев лично вербует в колониях по всей стране.

Если верить авторам "Оркестр Вагнера", получая награду, Гаспарян сказал Владимиру Путину: "Служу России и ЧВК "Вагнер"! (правда, на официальных кадрах церемонии, который публиковал Кремль, этого не слышно).

Официально Кремль не комментирует участие заключенных во вторжении в Украину. Но награждение одного из них лично президентом России хорошо демонстрирует, как российские власти постепенно легализуют вербовку бойцов в колониях - как в юридическом смысле, так и в общественном сознании.

"Не имеет отношения к российскому государству"

Еще год назад российские власти и большинство СМИ предпочитали лишний раз не вспоминать про ЧВК "Вагнер". Впервые эта группировка проявилась в 2014 году, когда конфликт на востоке Украины только начался. Там ее наемники, среди прочих, участвовали в боях в Луганской области - например, в штурме местного аэропорта.

Но все эти подробности стали известны только спустя несколько лет. Впервые о существовании ЧВК "Вагнер" журналисты начали писать в конце 2015 - начале 2016 года, первые публикации о группе появились в "Фонтанке". В 2016-м вышли первые публикации о связи "Вагнера" с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

С тех с пор расследования о ЧВК "Вагнер" и участии ее наемников в войнах и конфликтах в Украине, Сирии и африканских странах вышли в десятках российских и зарубежных СМИ - их неоднократно публиковала и Би-би-си. Но официально власти России всегда отрицали любые связи с группой.

Например, в 2019 году Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си, настаивал, что в Сирии представители частных компаний выполняют только "охранную" функцию, в боевых действиях не участвуют и вообще не связаны с государством. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков и вовсе неоднократно говорил о том, что понятия "частная военная компания" не существует в российском законодательстве, а в Кремле об их деятельности якобы ничего не знают.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Годами Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", судился со всеми, кто пытался связать его имя с армией наемников

Дмитрий Песков прав - в России нет и не было узаконенной формы частных военных компаний. "Справедливая Россия" пыталась легализовать ЧВК еще в 2012 году, но тогда предложенный законопроект даже не стали рассматривать. К этим попыткам партия вернется 10 лет спустя - ее лидер Сергей Миронов за последние месяцы несколько раз предложил узаконить ЧВК и даже заявил, что фракция уже внесла в Думу необходимый законопроект (в думской базе он пока не появился).

Пригожин, вопреки многочисленным расследованиям, связывающим его с ЧВК, тоже годами отрицал причастность к группе. Пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" регулярно выпускала заявления о том, что бизнесмен якобы "крайне удивлен самим фактом существования" ЧВК. Пригожин активно (и всегда успешно) судился с журналистами и политиками, утверждающими, что именно он создал "Вагнер".

Несмотря на то, что уже в начале марта 2022 года многочисленные СМИ писали об участии вагнеровцев во вторжении в Украину, еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров это отрицал. Даже тогда он настаивал, что группа "не имеет отношения к российскому государству".

Летом ситуация начала меняться. Евгений Пригожин, не скрывая лица, начал лично объезжать российские колонии, чтобы вербовать зэков на войну. Государственные агентства стали открыто рассказывать о бойцах ЧВК, которые воюют в Донецкой и Луганской областях. Хотя по статье 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" до сих пор можно получить до 20 лет лишения свободы. А по статье 359 "Наемничество" - до 18 лет.

Впрочем, если конфликт происходит на территории другого государства, в России срок по 208-й статье грозит только бойцам, воевавшим "в целях, противоречащих интересам РФ". А по статье 359 можно привлечь только иностранцев, не являющихся гражданами государства, являющегося стороной конфликта. С начала войны в Украине воюющие там россияне из ЧВК "Вагнер" юридически наемниками уже не считаются - в отличие от завербованных в ЧВК иностранцев.

Российские суды ранее выносили приговоры по 208-й и 359-й статьям за финансирование ИГИЛ и участие наемников в боях против правительства Сирии или против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После вторжения России в Украину по статье 208 УК выносят приговоры пытавшимся уехать из России гражданам по обвинению в намерении вступить в украинскую армию.

"Судьба одного бойца"

7 августа федеральный телеканал "Россия-1" впервые официально подтвердил участие и гибель заключенных в войне с Украиной. Сюжет "о судьбе одного бойца, который посчитал нужным попроситься на фронт", показали в воскресном выпуске "Вестей" как пример "проявления военнослужащими не только отваги, но и самопожертвования".

Фрагмент взяли из программы Никиты Михалкова "Бесогон". В ней молодой человек в камуфляже, скрывавший половину лица под маской и стоя на фоне зеленого пейзажа и церкви, рассказывал историю смерти однополчанина. Товарищ, по его словам, получил ранение и с перебитыми ногами подорвал гранатой себя и "троих националистов", прикрывая своих (аналогичную историю о самоподрыве вагнеровцы через полгода рассказывали на видео Пригожину и про другого арестанта).

Михалков утверждал, что погибшим был 26-летний заключенный Константин Тулинов. Армейского опыта у него не было, зато был тюремный - с 16 лет "угон машины, грабеж, наркотики" и "несколько ходок" [реальных сроков] в колонию. Весной он якобы подал прошение "с просьбой отправить его на фронт" и 14 июля погиб на передовой в Украине, утверждал автор "Бесогона".

Автор фото, Besogon TV Подпись к фото, Константин Тулинов, чью фотографию в форме ЧВК "Вагнер" показала программа Никиты Михалкова

За что именно сидел Тулинов во время последней "ходки", в эфире не говорили. Но в интернете есть опубликованное в 2019 году проектом Gulagu.net видео, где будущий "герой Донбасса" бьет палкой по ягодицам такого же арестанта, вымогая у него деньги, и заставляет жертву благодарить "Рыжего" (прозвище Тулинова) и его подельников - за "все, что они для него сделали".

Кроме того, есть фотографии, где Тулинов снят на фоне развешанных по кроватям футболок с принтом "Актив УФСИН ЕДИН". После огласки деятельности тюремной "пресс-хаты" активиста в 2021 году отправили в колонию строгого режима.

Как обнаружила Би-би-си, 6 июня в Невский райсуд Петербурга из колонии "Яблоневка" поступило ходатайство Тулинова о досрочном освобождении с заменой неотбытой части наказания более мягким. Михалков утверждал, что заключенный якобы еще "весной" попросился на фронт для "искупления вины". Но весной вербовщики не посещали колоний. А вот на освобождение по УК Тулинов уже мог рассчитывать: две трети срока он отсидел, оставалось меньше двух лет. Но решения суда он не дождался.

Кто все-таки разрешил вывезти заключенного из колонии на фронт, Михалков не объяснил. В августе в суде говорили, что дело Тулинова пока не рассмотрено. Но к концу года на сайте суда появилась информация о том, что Тулинову отказали в досрочном освобождении еще 28 июля - то есть уже после его смерти на фронте. В январе эти данные с сайта суда исчезли. Теперь там утверждается, что Тулинов якобы сам отозвал ходатайство еще в июне - почему, неизвестно.

Би-би-си отправила запрос о судьбе Тулинова в колонию "Яблоневка", но ответа пока не получила.

Автор фото, Gulagu.net Подпись к фото, На этом фото и сопутствующих видео заключенный Тулинов (в тюремной камере) не скрывает своих связей с тюремной администрацией СИЗО "Кресты"

Мать Тулинова подтвердила Би-би-си, что ее сын погиб в июле в Донбассе. Она знала, что он уехал из колонии в Украину. "Да, он сказал, что пошел защищать родину, что он сделал этот выбор и пошел на эту войну, спецоперацию", - сказала Елена Толстоброва. По ее словам, ей пришлось искать сына после его отъезда из колонии: "Вы знаете, у нас все держалось в тайне. Я его искала месяц. Конечно, не очень довольна тем, как государство реагирует".

Подробнее говорить про сына Толстоброва отказалась. "Не хочу сейчас об этом говорить, пока еще все очень болит. Не хотим ворошить это все. Получилось так, да - стал героем. Но от этого не легче нисколько", - сказала она.

Би-би-си также нашла во "ВКонтакте" несколько закрытых аккаунтов "однополчанина" в камуфляже из программы Михалкова. Некоторые страницы зарегистрированы под говорящими псевдонимами Вагнер и Рейх со словами kill all ("убить всех") на одной из них.

Аккаунты принадлежат жителю Смоленской области Антону (имя изменено, он попросил об анонимности, Би-би-си известно его настоящее имя). Судя по открытым данным, он в тюрьме не сидел, а на фронт попал, отслужив в армии и наделав на гражданке долгов.

Один из друзей Антона в августе сообщил Би-би-си, что тот весной писал, что "шлепает на Украину". Вскоре Би-би-си удалось связаться и с ним самим - Антон написал, что он сейчас "в отпуске" в России и "пьет", потому что "до*** [много] говна в голове". О Тулинове он говорить не захотел. "Все историю знают, зачем поднимать снова", - объяснил он.

На обновленной в новогодние праздники странице Антон свое лицо уже не скрывает. Он изображен в черной форме с погонами, шевроном с российским флагом и двумя медалями на груди. Местом его работы указана ЧВК "Вагнер". На видео Михалкова он об этом не говорил.

"Большой посильный вклад"

В конце сентября 2022 года Пригожин впервые признал, что действительно создал ЧВК "Вагнер" ради "защиты русских", и назвал ее "одной из опор России". Всего за месяц до этого Пресненский суд счел недостоверными слава экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова (власти России внесли его в реестр "иностранных агентов") о том, что Пригожин - "хозяин" ЧВК "Вагнер".

Венедиктов сейчас добивается пересмотра проигранного им Пригожину дела. Хозяин ЧВК "Вагнер" уже заявил, что "дарит победу" в этом и других процессах "всем тем, у кого их выигрывал". Понесет ли он какую-либо ответственность за умышленную ложь в суде - неизвестно. Таких исков за всю историю ЧВК было множество - к моменту, когда Пригожин фактически подтвердил, что умышленно вводил в заблуждение правосудие, не все из них успели даже начать рассматривать. Например, после сентябрьского признания он сам отказался от иска к изданию "News.ru".

Автор фото, TASS Подпись к фото, Боец ЧВК в Соледаре. К середине января российские официальные лица окончательно перестали притворяться, что не знают о существовании "Вагнера"

Вскоре в Кремле назвали Пригожина человеком, который "болеет душой за то, что происходит", и вносит "большой посильный вклад" в происходящее в Украине. Правда, отвечать на вопрос об официальном статусе ЧВК Песков тогда отказался. А уже через месяц в Петербурге с помпой открылся "ЧВК Вагнер центр" (сейчас в его здании зарегистрировано и одноименное акционерное общество).

В ноябре в каналах, связанных с ЧВК, появилось видео внесудебной казни одного из завербованных в группу заключенных. Мужчину по имени Евгений Нужин, который сначала попал в украинский плен, а затем был обменян, забили кувалдой. Предположительно, из-за того, что в плену он публично говорил о желании воевать за Украину.

В Кремле на ролик с казнью российского гражданина отреагировали словами "не наше дело". Ни Следственный комитет, ни полиция, ни прокуратура расследовать произошедшее не стали.

Государственные РИА "Новости" и ТАСС, в прошлом нечасто упоминавшие "Вагнер", сейчас открыто цитируют представителей группы по несколько раз на дню и пишут, в том числе, о вербовке заключенных для участия войне. Сюжет с участием Пригожина и наемников под заголовком "Самая опытная армия мира" показал канал НТВ. Ведущий "России-1" Владимир Соловьев ездил встречаться с участниками ЧВК под Бахмут.

А 13 января минобороны России официально сообщило, что в штурме Соледара принимали участие "добровольцы штурмовых отрядов ЧВК Вагнера" - это первый случай, когда российские власти прямо признали привлечение наемников к выполнению боевых задач.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов после этого еще раз предложил легализовать ЧВК (депутат даже сфотографировался с подаренной Пригожиным кувалдой). На днях Миронов возмутился тем, что правительство "раз за разом дает отрицательные заключения" на инициативу. "Но раз уже правоотношения есть, разве не дело законодателя урегулировать их нормой закона?!", - говорил Миронов, как будто и не пытаясь скрыть незаконность таких отношений.

А Пригожин даже написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину: в нем он пожаловался, что журналисты "выискивают неприглядную информацию" о завербованных заключенных и выставляют их "злодеями и преступниками", отказывая им в "праве на искупление вины". Бизнесмен предложил ввести в уголовный кодекс наказания за "дискредитацию участников боевых действий", в том числе, бывших заключенных - например, под угрозой реального срока запретить писать о преступлениях, за которые новоиспеченные бойцы ЧВК попали в колонию.

Володин рассмотрел обращение всего за сутки и поручил профильным комитетам изучить вопрос об изменениях в УК. "Все, кто защищает нашу страну - военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК "Вагнер" - герои", - заявил спикер Госдумы.

"Я за вами заново приеду"

Установить, сколько всего заключенных удалось завербовать в ЧВК, сложно. Из данных, опубликованных ФСИН, следует, что только в сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тыс. человек. Это заметили журналисты "Медиазоны" (издание внесено властями России в реестр "иноагентов"). С ноября ФСИН статистику уже не публикует. По оценке правозащитной организации "Русь сидящая" (внесена в реестр "иноагентов"), к ноябрю более 30 тыс. заключенных уехали на фронт в составе ЧВК "Вагнер".

В конце декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби оценил численность "Вагнера" в Украине в 50 тысяч человек, из которых 40 тысяч - завербованные заключенные. По оценке Кирби, только за последние несколько недель при штурме Бахмута погибло около 900 бывших зэков.

Каким образом Пригожину удается не просто открыто управлять ЧВК, но и свободно вербовать заключенных, в том числе за тяжкие преступление, прямо из колоний? Судя по всему, единственный "легальный" способ сделать это (если представить, что набор людей в вооруженное формирование для вторжения в соседнюю страну вообще может проходить в рамках закона) - помилование заключенных, которое невозможно без участия лично президента России.

Автор фото, Leaked video Подпись к фото, В прошлом году в соцсетях начали появляться сообщения и видео, из которых следовало, что Евгений Пригожин лично объезжает колонии и вербует заключенных на войну

"Пригожин сказал такую фразу: "Когда вас помилуют через полгода, вы поедете домой, совершите новое преступление и сядете в тюрьму. Я за вами заново приеду. Война надолго, минимум на 10 лет. Армия проигрывает. Мы единственная надежда. Это третья мировая война. Против нас весь мир!" - так выступление создателя "Вагнера" пересказывает Сергей К, заключенный одной из колоний в Башкирии (имя изменено, Би-би-си знает номер ИК и настоящее имя заключенного, но не раскрывает их из опасения за безопасность собеседника).

Вербовать зэков в колонию, где сидит Сергей, Пригожин прилетел на вертолете в начале октября. Всего в этой ИК содержат более 1600 заключенных. Из них около 300 согласились на предложение Пригожина поехать на фронт. Бизнесмен пообещал им зарплату в 100 тысяч рублей ежемесячно, а через полгода - помилование со снятием судимости.

"Они думали, что на настоящую свободу едут. [Им] говорили, что смертность якобы 15%. Полгода потерпеть, и все - новая жизнь без судимостей", - объясняет Сергей логику завербованных заключенных. Сам он не поддерживает вторжение в Украину, которое считает "несправедливым" и "захватническим", и ехать на войну не собирается. Ни об одном реальном случае помилования тех, кто согласился вступить в ЧВК в его колонии, Сергей с тех пор так и не слышал.

Но в самой ЧВК "Вагнер" утверждают, что на самом деле такие люди уже есть. 5 января РИА "Новости" опубликовало запись, на которой Пригожин в камуфляже общается с двумя десятками наемников, в прошлом сидевших в колониях. Глава ЧВК объявил, что они завершили полугодовой контракт и получили обещанные помилования.

О случаях помилования писала и связанное с Пригожиным "РИА ФАН". Еще в октябре агентство выложило видео, на котором группе бывших заключенных (в том числе осужденных за убийство с особой жесткостью и разбой) вручают некие "справки о помиловании". А 3 января в этом же издании вышел репортаж о поездке бизнесмена в реабилитационный центр в Анапе - там он встретился с бывшими заключенными, получившими ранения на фронте. Создатель "Вагнера" подчеркнул, что они уже помилованы.

В ответ один из наемников сказал, что ЧВК дала заключенным возможность "реабилитироваться" и подарила им "новую жизнь", и назвал Пригожина "вторым папой". Позже издание "Агентство" заметило, что одним из участников встречи был житель Казани Дмитрий Карягин. В 2014 году он убил старую женщину, чтобы завладеть ее квартирой, за что впоследствии получил 14,5 года колонии строгого режима.

Еще одно видео с бойцами, которых якобы отпускают на волю, пресс-служба Пригожина опубликовала 17 января - в сообщении утверждается, что это уже четвертая такая группа.

Судя по всему, выйти из колонии после полугода в составе "Вагнера" могут даже осужденные за особо тяжкие преступления - в конце января сразу несколько СМИ написали о 66-летнем бизнесмене из Санкт-Петербурге Александре Тютине, который только в 2021 году получил 23 года колонии за то, что еще в нулевых заказал убийство целой семьи (в том числе, двух детей). По сообщениям петербургских СМИ, после полугодового контракта с "Вагнером" Тютин уехал в турецкую Анталью.

"В строгом соответствии с законом"

Официального объяснения процедуры, по которой заключенных из зоны с колючей проволокой перебрасывают в окопы на территорию другого государства и возвращают на родину живыми или мертвыми, российские власти до сих пор не дали. Ответов от ФСИН не могут добиться даже родственники завербованных зэков. Би-би-си отправила службе подробный запрос с вопросами о вербовке заключенных, но ведомство на него пока не отреагировало.

При этом версия Михалкова о "посмертном помиловании", прозвучавшая в августе в эфире "России-1", не соответствует ни закону, ни здравому смыслу - смягчение участи осужденного возможно только в отношении живых, а отправлять заключенных на войну законы России прямо запрещают.

Автор фото, T.me/Prigozhin_hat Подпись к фото, В середине января в Карелии Евгений Пригожин прощался с группой бывших заключенных, прошедших через бои в Украине и вернувшихся в Россию. Были ли помилованы бывшие зеки и если да, то как - неизвестно

Кремль ясности в сообщения о помиловании бывших заключенных, уехавших в Украину, долгое время не вносил. Когда пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления Пригожина о помилованиях, он ответил лишь, что "помилование может осуществляться только указом президента".

"[Помилование] начинается в самих местах лишения свободы, потом (продолжается) на региональном уровне, потом - федеральном уровне и финализируется указом президента", - сказал Песков. Тогда журналисты попросили его подтвердить, что Владимир Путин действительно помиловал завербованных из ИК наемников. "Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - ответил тот.

27 января Би-би-си еще раз спросила Пескова о том, как россияне, которые должны отбивать сроки, оказываются на фронте и даже, как в случае Айка Гаспаряна, получают награды из рук президента.

"Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют открытые указы и указы с различными грифами секретности. Вот именно поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, сколько указов о помиловании экс-заключенных подписал Владимир Путин.

Про Айка Гаспаряна, который во время награждения в Ростове-на-Дону должен был отбывать наказание в колонии за разбой, Песков сказал следующее: "Он принимает участие в специальной военной операции. Он проявил геройство в ходе СВО, что было отмечено государственной наградой".

Член СПЧ Ева Меркачева интерпретировала слова пресс-секретаря Путина таким образом: "[Осужденные] к моменту вывоза из колонии были уже абсолютно свободными людьми. И это объясняет, почему ФСИН их легко отпускала и давала "пространные" ответы родным осужденных и правозащитникам". То есть, по мнению Меркачевой, Владимир Путин начал миловать заключенных еще летом - именно тогда первые партии осужденных отправили на фронт.

В справках о помиловании, которые в октябре на видео вручали потерявшим конечности заключенным, можно разглядеть дату 6 июля. С нее до момента прощания Пригожина в январе с "отработавшими" полугодовой контракт бывшими сидельцами прошло ровно полгода. Формально получить документы заключенные должны были еще в момент освобождения из колонии. Но они, судя по всему, остались у вербовщиков.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Правозащитники уверены, что на призывы Пригожина поехать на войну откликнулись десятки тысяч российских заключенных

На встрече 3 января Пригожин обещал раненым вагнеровцам, что "бумагу" о снятии судимости они получат через несколько дней после приезда домой, и "милиция" должна отнестись к ним "с уважением": "Есть помилование, есть бумага, есть благодарность от главы республики и есть медаль за отвагу".

Конституция России позволяет президенту помиловать кого угодно. Такие указы в прежние годы Путин издавал и публично, в том числе без какой-либо процедуры рассмотрения вопроса комиссиями о помиловании - достаточно вспомнить помилование украинской летчицы Надежды Савченко. В некоторых указах говорилось и о полном снятии судимости, то есть обещанный Пригожиным вариант теоретически действительно возможен. Его масштаб зависит исключительно от Владимира Путина.

При этом, как неоднократно признавал Верховный суд, процедура президентского помилования "осуществляется за пределами правосудия" - она вообще не регулируется уголовным или уголовно-процессуальным законодательством. Даже если в указе о помиловании говорится не об одном, а о нескольких осужденных, он не считается нормативным правовым актом, содержит конфиденциальные сведения и потому не должен быть опубликован, считает Верховный суд. Следовательно, ни указы о помиловании, ни имена тех, кого помилует президент за согласие воевать в Украине, власти формально обнародовать не обязаны.

Правда, к зиме оказалось, что помилованием на фронт заманить можно уже не всех. Заключенный башкирской колонии Сергей рассказывает, что через два месяца после октябрьского визита Пригожина в октябре в колонию еще раз приехал вербовщик от ЧВК. Но на этот раз не сам бизнесмен, а его помощник - "второстепенный персонаж без харизмы".

По словам Сергея, к тому моменту заключенные уже знали: слова Пригожина о том, что на фронте погибают 15% завербованных заключенных, мягко говоря, занижают реальные цифры.

"[Вербовщик] начал говорить, что сейчас помилуют многих, кто первой партией уехал. И поэтому им нужна замена. Арестанты, зная реальную информацию про смертность среди бывших сидельцев, начали ему кричать: "Сколько наших в живых осталось?!". Тогда он не стал продолжать сказки рассказывать и ушел", - пересказывает Сергей.

С почестями или без

Установить точное число российских заключенных, погибших в Украине, невозможно. И правозащитники, и источники Би-би-си на передовой говорят о больших потерях, которые несут отряды, составленные из осужденных.

Би-би-си совместно с "Медиазоной" и волонтерами удалось точно установить имена 471 убитого заключенных. Их число стремительно увеличивается. С ноября каждую неделю становится известно о 60-80 погибших заключенных - и это только те, о ком сообщают публично.

Чаще всего завербованных в ЧВК осужденных хоронят в тех местах, где живут их близкие. По рассказам родственников, документы погибшего обычно привозят молчаливые люди в штатском, они же передают близким деньги и посмертные награды.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как работает частная военная компания "Вагнер". Интервью с наемником

Похороны таких погибших проходят по-разному. Например, 5 января в Серове (Свердловская область) с почестями хоронили 46-летнего Сергея Молодцова. На фотографиях с прощания видно, что у покрытого российским флагом гроба стоял почетный караул.

Местная администрация опубликовала некролог, посвященный Молодцову. В нем говорилось, что боец ЧВК был "честным человеком", который "любил жизнь", и "творческой натурой": "занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской". Правда, упоминать о том, что в 2017 году Молодцов получил 11,5 года колонии за то, что насмерть забил ногами мать-пенсионерку, чиновники не стали.

А вот 23-летнего Евгения Лосева, жителя Ярославской области, хоронили без помпы. В 2019 году Лосев, тогда работавший охранником в кафе, вместе с коллегами за 5 тысяч рублей поджег расселенный дом. В нем жили люди, которых обвиняемые сочли бездомными. Один из мужчин посчитал, что "бомжи" портят имидж заведения. Два человека погибли при пожаре. Лосева приговорили к 14 годам колонии строго режима.

После гибели молодого человека его родственники пожаловались журналистам, что на прощание с ним не пришел ни один сотрудник военкомата, а тело погибшего положили в скромный "гробишко". Объясняться пришлось главе села Поречье-Рыбное, где проходили похороны. По ее словам, оказать погибшему "почести" якобы запретило министерство обороны: "Человек не служил в армии, он не военнообязанный, он из мест лишения свободы служил в ЧВК "Вагнер".

Те заключенные, кому по разным причинам некуда возвращаться, могут заранее попросить захоронить их не в родном регионе, а близ часовни ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае. Точное расположение этого кладбища долгое время было неизвестным, но военный пенсионер Виталий Вотановский смог обнаружить его в станице Бакинская - недалеко от тренировочного центра "Вагнеров".

Автор фото, T.ME/MAJDANKRD Подпись к фото, Кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской сильно разрослось за последние месяцы. Здесь похоронены те, кто не оставил каких-либо просьб о месте захоронения или контактов родных

В отличие от разрозненных могил осужденных в разных регионах России, захоронения в Бакинской наглядно показывают, с какой скоростью погибают завербованные заключенные. 20 декабря активист насчитал на кладбище 47 могил, а к 15 января - 180. После того как местоположение кладбища стало известно, его обнесли забором.

Проверив данные 162 захороненных, Би-би-си установила, что все они были осуждены и должны сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы. Многие получили срок за тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, Александр Парамзин отбывал срок за убийство малолетнего сына, "находившегося беспомощном состоянии". Суд установил, что мужчина убил своего ребенка "на почве личных неприязненных отношений с сожительницей". Иван Томилин, согласно приговору, зарубил топором родного брата. А Василий Свищев был осужден за то, что до смерти избил собственную мать.

В случае с подсчетом российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину, Би-би-си обычно уточняет: их реальное число может быть по меньшей мере в два раза больше, чем то, которое получилось установить на основе открытых данных. На это указывают имена на мемориальных табличках, памятниках и надгробиях из 60 российских населенных пунктов, которые изучила Би-би-си: соотношение известных и ранее не упоминавшихся фамилий на этих мемориалах - примерно один к одному.

С воюющими заключенными ситуация несколько иная. Например, из 200 человек, похороненных в Бакинской, в открытых источниках упоминались имена лишь двоих. То есть можно предполагать, что число погибших, которых подсчитала Би-би-си, может отличаться от реального числа погибших в три-четыре раза.

"Налаживание контактов исключено"

"Мне бы хоть узнать точно, жив он или мертв, - говорит Ольга, бывшая гражданская жена заключенного Фаила Набиева. - Просто сегодня столько хамства выслушала. В военкомате сказали, такого погибшего нет, в "Вагнере" так разговаривали, ничего вообще не сказали, практически послали на …"

Набиев погиб 6 октября и был похоронен на кладбище в станице Бакинской рядом с другими заключенными, но о его смерти стало известно только в конце декабря, когда были опубликованы фотографии с кладбища. Ольга узнала об этом от журналистов Би-би-си.

У Фаила и Ольги есть общий ребенок, но несколько лет назад пара разошлась - после того как мужчина в очередной раз сел в тюрьму. По словам женщины, они расстались друзьями, периодически переписывались. Но о том, что Фаил завербовался в ЧВК "Вагнер" и уехал воевать, она не знала.

"Он у меня в частном доме прописан, выписать его теперь как? Машина на нем, ее арестовали по суду, налоги так и присылают. Надо идти в ГАИ, снимать всё это. А что я им покажу, нашу с вами переписку?" - сокрушается Ольга.

По словам женщины, в "Вагнере" ей сказали, что сообщают о смерти тем людям, данные которых завербованные экс-заключенные указали в документах: "А откуда я знаю, звонили мне или нет? У меня антиспам стоит, я незнакомые номера не беру! И как быть теперь? Ни похоронки, ничего. Лично я бы хотела его награды получить, хоть какая-то память, этот человек мне дорог".

Случай Ольги - не уникальный. В середине января московский депутат Евгений Ступин рассказал, что к нему обращаются родственники людей, которые уехали на фронт в составе ЧВК и пропали без следа. За разъяснениями депутат обратился к начальнику российского генштаба Валерию Герасимову.

Автор фото, Ramina Eskhakzai's Youtube Подпись к фото, Евгений Нужин, бывший заключенный, попавший в плен в Украине, вернувшийся в Россию и - судя по кровавому видео, снятому "вагнеровцами", - забитый насмерть

"Организация, именуeмая вами ЧВК Вагнера, в структуру Вооруженных сил Российской Федерации не входит, - говорилось в ответе Герасимова. - Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии минобороны каких-то контактов родственников ее сотрудников с работодателем (в случае, если такие отношения имели место на добровольной или иной основе".

В случае с исчезновением заключенных помочь семьям отказываются и в колониях, где те должны отбывать срок. Например, родственники 32-летнего Владимира Сахарова уже несколько месяцев пытаются узнать о его судьбе. Мужчину завербовали в ЧВК "Вагнер" из башкирской ИК-7 в конце октября - с тех пор на связь он не выходил. В колонию строгого режима Сахаров попал только прошлым летом и должен был отсидеть там всего полтора года после нескольких приговоров за вождение в пьяном виде.

В ответ на письмо жены пропавшего Сахарова руководство колонии ответило, что мужчина якобы "отказался сообщать сведения о его местонахождении" (письмо есть у Би-би-си). Сославшись на закон о "персональных данных", в ИК-7 заявили, что сообщить данные о том, что случилось с Сахаровым, "не представляется возможным".

В еще более сложной ситуации оказалась семья Евгения Нужина - бывшего заключенного скопинского ИК-3, над которым произвели публичную расправу в середине ноября. Семья Нужина рассказывала Би-би-си, что пыталась узнать о судьбе мужчины месяцами - еще после того как в сентябре он попал в украинский плен. В колонии тогда говорили, что помочь семье ничем не могут, а на горячей линии минобороны "шли в отказ", ссылаясь на то, что Нужин был заключенным.

После публикации видео с внесудебной казнью Нужина сотрудники колонии и вовсе заблокировали телефонный номер его жены. Силовые ведомства на видео не отреагировали. Родственники Нужина, которые хотели бы устроить ему похороны, рассказывают Би-би-си, что к концу января с ними до сих пор не связались ни из ФСИН, ни из других органов. Где находится тело бывшего заключенного, неизвестно.

Редактор: Анастасия Лотарева

Би-би-си благодарит правозащитный проект "Идите лесом" за помощь в подготовке материала

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