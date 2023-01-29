50 лет спустя. Восемь известных фильмов о войне во Вьетнаме

Илья Гончаров

для Русской службы Би-би-си

27 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американский актер Энтони Барриле на съемках фильма о войне во Вьетнаме "Высота "Гамбургер", 1986г

50 лет назад войска США официально вышли из Вьетнамской войны. 27 января 1973 года были подписаны Парижские соглашения о прекращении огня и восстановлении мира во Вьетнаме, но фактически из войны тогда вышли только США, а боевые действия продолжали еще два года.

К моменту подписания Парижских соглашений большая часть американского контингента уже покинула страну. Последние солдаты оставили Вьетнам в марте того же года.

Вьетнамская война, длившаяся более десяти лет, причинила огромные страдания вьетнамскому народу и изменила Америку.

Она стала первой в истории США "нелюбимой войной", против которой открыто протестовали широкие массы американцев. Следствием ее также стала волна психических расстройств среди ветеранов, получивших неофициальное название "вьетнамский синдром".

Не остался в стороне и кинематограф: в 1970-е и 1980-е годы было снято множество фильмов о Вьетнамской войне и ее последствиях для Америки. Давайте вспомним некоторые из самых известных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роберт де Ниро в фильме "Таксист"

"Таксист" (Taxi Driver), 1976 год

Фильм о недалеком и неудачливом молодом человеке Трэвисе Бикле (Роберт Де Ниро), который после демобилизации не может найти место в мирной жизни, страдает от бессоницы, одиночества и алкоголизма, проводит долгие часы в салонах просмотра порнофильмов и, наконец, покупает оружие и идет в знакомый бордель убивать сутенеров и клиентов - очищать, как он полагает, город Нью-Йорк от скверны.

В этой картине Мартина Скорсезе, удостоенной Золотой пальмовой ветви в Каннах, война присутствует настолько скрыто, что заметить ее присутствие можно, только если очень приглядываться. Например, эмблема King Kong Company на куртке Трэвиса - так называлось подразделение морских пехотинцев, где служил герой.

И тем не менее "Таксиста" относят к числу знаковых фильмов о вьетнамской войне, ведь в нем показана неприкаянность тысяч вернувшихся с войны ветеранов - таких же одиноких и со сломанной психикой.

Автор фото, Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Подпись к фото, Мэрил Стрип и Роберт де Ниро в кадре из фильма "Охотник на оленей"

"Охотник на оленей" (The Deer Hunter), 1978 год

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Охотник на оленей" режиссера Майкла Чимино рассказывает о трех парнях из общины русских эмигрантов, живущих в американской глубинке.

Они работают на сталелитейном заводе, и у них насыщенная жизнь: им надо присутствовать на венчании в русской православной церкви, сплясать на свадьбе под "Коробушку"и "Катюшу", съездить на охоту - и все это перед тем, как отправиться воевать во Вьетнам.

Во Вьетнаме все трое попадают в плен к вьетконговцам, которые заставляют их играть в "русскую рулетку". К этой игре они пристрастятся и будут играть еще не раз, рискуя жизнью, в том числе друг с другом. Одному из них однажды не повезет, и он застрелится.

Это один из самых спорных фильмов о Вьетнаме - и один из самых спорных в истории кино вообще. Он получил пять "Оскаров" из девяти номинаций, и критики до сих пор заносят его во всевозможные списки лучших кинокартин всех времен.

Однако многие считают эту картину переоцененной: вступление - слишком затянутое, вьетнамцы в фильме - слишком жестокие и дегуманизированные, да и в "русскую рулетку" они пленных играть в реальной жизни не заставляли.

В СССР отдельно обиделись на то, что герои этого фильма - русские, в прокат его не приняли, и на российском экране "Охотник на оленей" появился только в 2019 году.

Автор фото, Silver Screen Collection/Getty Images Подпись к фото, Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня"

"Апокалипсис сегодня" (Apocalypse Now), 1979 год

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы, рабочее название которого в начале съемок было "Психоделический солдат". Великая поэма жестокости и абсурда, которая в авторском варианте длилась более пяти часов, но позднее фильм был сокращен до трех.

Ее герой, капитан Бенджамин Уиллард (Мартин Шин) с командой плывет вверх по реке Меконг в джунгли Камбоджи, чтобы найти и уничтожить бывшего офицера Армии США Уолтера Курца (Марлон Брандо) - бывшего "зеленого берета", который дезертировал, сошел с ума и стал вождем далекого племени.

Постоянно нарастающее безумие - главный мотив фильма. Начинается оно еще на базе вертолетного подразделения - отправной точке отряда Уилларда.

Командир подразделения внезапно решает уничтожить дальнюю деревню на морском берегу, не считаясь с потерями личного состава и не щадя гражданское население, просто потому, что ему захотелось в тех местах позаниматься серфингом.

Сцена, где вертолеты под "Полет Валькирий" жгут напалмом леса и дома, - пожалуй, самый известный момент этого фильма. Из этой же сцены - ставшая крылатой фраза командира: "Люблю запах напалма по утрам".

И чем выше герои поднимаются по реке, тем более абсурдными становятся ситуации, в которые они попадают. А в конце, когда они все-таки находят Курца, начинается уже совсем мистика.

Автор фото, Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Подпись к фото, Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо: первая кровь"

"Первая кровь" (First Blood), 1982 год

Персонаж Сильвестра Сталлоне Джон Рэмбо из-за губительного эффекта франшизы вошел в массовую культуру как почти карикатурный персонаж, которому все равно, кого уничтожать десятками - вьетконговцев, талибов или членов мексиканского наркокартеля.

Однако "Первая кровь", где он впервые появился на экране, не была примитивным боевиком про супергероя. Эта картина глубже и сложнее - она о том, что солдат может оставить поле боя, но поле боя никогда не оставит солдата.

В первом фильме действие происходит не во Вьетнаме, а в захолустном американском городке. Ветеран войны Джон Рэмбо приехал туда, чтобы разыскать своего фронтового товарища, но не находит его и оказывается в чужом месте совсем один - без машины, без друзей и без перспектив.

Битва Рэмбо против всех началась в полиции, где его избили за неподчинение приказам офицера. При виде собственной крови у него случилась вспышка ярости - ему припомнилось время, проведенное в плену.

Дело закончилось бойней - сначала в участке, а потом в лесу, откуда его пришлось выкуривать с привлечением дополнительных сил полиции, вертолетов и Национальной гвардии.

"Первая кровь на них", - так говорил герой о том, почему он вообще все это устроил.

Захватывающее действие, но когда задумаешься, из-за какого ничтожного повода все началось (Рэмбо угодил в участок, повздорив с местным шерифом, который принял его за бездомного), понимаешь, что ветеран все это время носил в себе войну, и она лишь ждала возможности вырваться наружу.

Автор фото, TriStar Pictures/Getty Images Подпись к фото, Актеры Николас Кейдж и Мэтью Модайн в сцене из фильма "Птаха"

"Птаха" (Birdy), 1984 год

История дружбы Птахи и Эла - двух парней из американской глубинки, прошедших Вьетнам. Сама война остается за кадром - в фильме режиссера Алана Паркера показываются их жизнь до и после войны.

До войны они беззаботно гуляют с девчонками и изобретают летательный аппарат, а после - Птаха сошел с ума и думает, что он птица, а Эл навещает его в психиатрической клинике и пытается вернуть к жизни.

Психика Эла тоже искалечена, после Вьетнама он боится закрытых пространств. Но еще его не покидает горькое осознание бессмысленности войны, которая сломала жизнь его и его друга, и того, что их судьба стала разменной монетой в чужой игре, которую они так и не поняли.

Один из самых проникновенных моментов фильма - это размышления Эла о его участии в войне, которое он неожиданно сравнивает с тем, как в детстве его и Птаху втянул в грязный бизнес один проходимец.

"Забавно. В другой войне мы были бы героями. Мы и понятия не имели, во что ввязываемся, играя в героев, так ведь? Мы всегда были такими. До правительства нас дурил один идиот в Филадельфии. Помнишь тот случай с Согесой и собаками?" - говорит он.

От Согесы, ловившего бездомных собак и сдававшего их на бойню, они сбежали, как только узнали, в какой "приют" тот устраивает пойманных животных. От войны им сбежать не удалось.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кадр из фильма "Высота "Гамбургер"

"Высота "Гамбургер" (Hamburger Hill), 1987 год

Фильм Джона Ирвина, основанный на реальной истории о том, как в мае 1969 года взвод третьего батальона 101-й десантно-штурмовой дивизии Армии США брал высоту 937, прозванную Hamburger Hill (можно перевести как "Холм "Мясорубка").

Этот фильм называют одной из самых реалистичных картин о вьетнамской войне. Смотреть его достаточно тяжело, так как через полчаса после начала там начинаются жесткие батальные сцены, в которых солдаты подрываются на минах, попадают под обстрелы и теряют руки и ноги, безуспешно пытаясь взять точку, на которой закрепился противник.

В перерывах между боями они шутят о девушках, читают (слушают на аудиокассетах) письма из дома, обсуждают американские общественные проблемы, в том числе и антивоенные протесты на родине. И продолжают гибнуть один за одним.

А когда высота спустя десять дней штурма наконец взята, со склонов уносят раненых, оставшиеся солдаты взвода садятся на вершину этого холма, а командир смотрит вдаль, и по щекам его катятся слезы. И здесь фильм заканчивается.

"И это все?" - должен тут удивиться зритель.

Через секунду появляются финальные титры, объясняющие, что фильм посвящен солдатам, которые воевали за высоты и тропы, названия которых ныне никто не помнит, кроме них самих. "Когда люди осмелятся назвать эту войну идиотской, не забудьте помянуть добрых словом тех скромных героев, которые с нее не вернулись".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Робин Уильямс в сцене из фильма "Доброе утро, Вьетнам!"

"Доброе утро, Вьетнам" (Good Morning, Vietnam), 1987 год

Фильм о радиоведущем Эдриане Кронауэре, развлекавшем американских военных во Вьетнаме зажигательными утренними шоу, которые он начинал громким возгласом "До-о-оброе утро, Вьетн-а-ам!"

Наивная трагикомедия о том, как беспечный весельчак, попадая на фронт, видит своими глазами, что его страна убивает другой народ и лжет своему народу о потерях личного состава.

А его дружба с местным жителем Фан Дук То оборачивается трагедией: новый друг оказывается вьетконговцем и, воспользовавшись его доверчивостью, устраивает взрыв в баре, где собирались американские военные.

И когда Кронауэр обвиняет его в предательстве и в том, что из-за него погибли двое хороших парней, Фан Дук То ему отвечает, что вообще-то это они приехали во Вьетнам - убивать его народ и его семью.

Славный парень Кронауэр, впрочем, чувства вины за действия американской армии не испытывает и больше печалится о своем испорченном личном деле, чем о погибшей семье приятеля и трагедии вьетнамского народа.

Автор фото, Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Подпись к фото, Актеры Винсент д'Онофрио, Мэтью Модайн и Рональд Ли Эрми в сцене из фильма "Цельнометаллическая оболочка"

"Цельнометаллическая оболочка" (Full Metal Jacket), 1987 год

Предпоследняя работа великого Стенли Кубрика запоминается в первую очередь сценами муштры солдат в тренировочном лагере, где из них готовили профессиональных убийц.

Жестокий сержант Хартман всячески издевается над новобранцами, особенно привязываясь к "любимчикам". Один из "любимчиков" в последнюю ночь перед отправкой во Вьетнам убивает сержанта Хартмана и стреляется сам, а остальное подразделение едет на фронт и гибнет уже там.

История создания этого фильма интересна тем, что исполнитель роли сержанта Хартмана Рональд Ли Эрми, настоящий ветеран Вьетнамской войны, оказался на съемках сначала в качестве консультанта.

Но когда Кубрик увидел, как здорово он учит унижать актеров на площадке, то предложил ему исполнить роль сержанта Хартмана самому, несмотря на то, что по договору ее уже должен был играть другой актер - Тим Колсери.