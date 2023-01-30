Андреа Райзборо: неожиданная номинация на "Оскара" за фильм "Ради Лесли" будет пересмотрена

52 минуты назад

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Американская киноакадемия пересмотрит номинацию Андреи Райзборо на "Оскара" за лучшую женскую роль. Включение британской актрисы в список претендентов на одну из самых престижных наград в кинематографе вызвало немалое удивление - главным образом потому, что малобюджетная кинодрама "Ради Лесли" (To Leslie), в которой она снялась, осталась практически незамеченной. Теперь киноакадемикам предстоит изучить, не была ли нарушением правил кампания в пользу ее выдвижения, которую активно вели в Голливуде перед "оскаровским" сезоном.

При этом эксперты не ставят под сомнение актерские достоинства Райзборо и соответствие уровня ее мастерства необходимому уровню.

В фильме "Ради Лесли" Райзборо сыграла мать-алкоголичку, которая растранжиривала лотерейный выигрыш. Лента получила хорошие отзывы критиков, но не имела широкого проката и собрала, как сообщается, всего 27 тыс. долларов. Ее премьера состоялась в марте прошлого года на фестивале South By Southwest, который, в отличие от Торонто, Венеции или Канн, не считается ключевым в гонке за наградами.

В прошлом Райзборо была известна ролями в таких фильмах, как "Обливион" (Oblivion), "Бердмэн" (Birdman) и "Смерть Сталина" (The Death of Stalin), в котором она сыграла дочь диктатора Светлану Аллилуеву.

Выдвижение Райзборо на получение "Оскара" активно поддерживали многие звезды Голливуда, в том числе Кортни Кокс, Сьюзан Сарандон, Шарлиза Терон и Гвинет Пэлтроу. Конкуренцию в этой номинации ей в числе прочих составляют Кейт Бланшетт - за психологическую драму "Тар" (Tar), где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра, а также Ана де Армас, звезда биопика о Мэрилин Монро "Блондинка" (Blonde).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Андреа Райзборо

В итоге у Совета управляющих Американской академии киноискусства возникли вопросы по поводу легитимности самой кампании поддержки Райзборо. После многочисленных звонков и электронных писем с требованиями разобраться в ситуации на вторник назначено заседание, на котором и будет рассмотрен вопрос о спорной номинации.

В опубликованном Академией еще в пятницу заявлении говорилось, что ее первостепенная цель - "проводить состязание честно и этично" и управляющие хотят удостовериться в том, что "правила не были нарушены". Они также намерены выяснить, "не нужно ли как-либо поменять эти правила в новую эпоху соцсетей и цифровой коммуникации".

Главные претензии критиков выдвижения Райзборо связаны с несколькими постами в соцсетях, где не только превозносится британская актриса, но упоминаются и ее соперницы (что строго запрещается). Академики подчеркивают, что попытки любых негативных или уничижительных отзывов о конкурентах, а также нелестного сравнения таких конкурентов со своими протеже, будут жестоко караться.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Один из критиков сравнил Райзборо с Бланшетт, и сравнение было не в пользу последней

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При многие ссылаются на уже удаленный пост в "Инстаграме" критика Ричарда Ропера, написавшего: "Как бы мне ни нравилась работа [Кейт] Бланшетт в фильме "Тар", моей любимой исполнительницей этого года стала похожая на хамелеона Андреа Райзборо".

И если в желании критика поделиться своим личным мнением не было ничего предосудительного, его нелестное сравнение и противопоставление Бланшетт и Райзборо можно расценить как нарушение правил.

Впрочем, нарушения могли быть совершенны совершенно неумышленно и без всяких задних мыслей. Поэтому лишение Райзборо номинации, как говорят специалисты, представляется маловероятным, хотя и возможным.

В прошлом бывали случаи, когда претендентов лишали номинации, правда, не в актерских категориях. Главной причиной таких решений было именно нарушение правил лоббирования. К примеру, вы можете как угодно рекламировать себя и свой фильм, но ни в коем случае нельзя лично звонить участникам голосования.

Некоторые другие громкие скандалы с отзывом номинаций

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