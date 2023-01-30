Андреа Райзборо: неожиданная номинация на "Оскара" за фильм "Ради Лесли" будет пересмотрена
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Американская киноакадемия пересмотрит номинацию Андреи Райзборо на "Оскара" за лучшую женскую роль. Включение британской актрисы в список претендентов на одну из самых престижных наград в кинематографе вызвало немалое удивление - главным образом потому, что малобюджетная кинодрама "Ради Лесли" (To Leslie), в которой она снялась, осталась практически незамеченной. Теперь киноакадемикам предстоит изучить, не была ли нарушением правил кампания в пользу ее выдвижения, которую активно вели в Голливуде перед "оскаровским" сезоном.
При этом эксперты не ставят под сомнение актерские достоинства Райзборо и соответствие уровня ее мастерства необходимому уровню.
В фильме "Ради Лесли" Райзборо сыграла мать-алкоголичку, которая растранжиривала лотерейный выигрыш. Лента получила хорошие отзывы критиков, но не имела широкого проката и собрала, как сообщается, всего 27 тыс. долларов. Ее премьера состоялась в марте прошлого года на фестивале South By Southwest, который, в отличие от Торонто, Венеции или Канн, не считается ключевым в гонке за наградами.
В прошлом Райзборо была известна ролями в таких фильмах, как "Обливион" (Oblivion), "Бердмэн" (Birdman) и "Смерть Сталина" (The Death of Stalin), в котором она сыграла дочь диктатора Светлану Аллилуеву.
Выдвижение Райзборо на получение "Оскара" активно поддерживали многие звезды Голливуда, в том числе Кортни Кокс, Сьюзан Сарандон, Шарлиза Терон и Гвинет Пэлтроу. Конкуренцию в этой номинации ей в числе прочих составляют Кейт Бланшетт - за психологическую драму "Тар" (Tar), где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра, а также Ана де Армас, звезда биопика о Мэрилин Монро "Блондинка" (Blonde).
В итоге у Совета управляющих Американской академии киноискусства возникли вопросы по поводу легитимности самой кампании поддержки Райзборо. После многочисленных звонков и электронных писем с требованиями разобраться в ситуации на вторник назначено заседание, на котором и будет рассмотрен вопрос о спорной номинации.
В опубликованном Академией еще в пятницу заявлении говорилось, что ее первостепенная цель - "проводить состязание честно и этично" и управляющие хотят удостовериться в том, что "правила не были нарушены". Они также намерены выяснить, "не нужно ли как-либо поменять эти правила в новую эпоху соцсетей и цифровой коммуникации".
Главные претензии критиков выдвижения Райзборо связаны с несколькими постами в соцсетях, где не только превозносится британская актриса, но упоминаются и ее соперницы (что строго запрещается). Академики подчеркивают, что попытки любых негативных или уничижительных отзывов о конкурентах, а также нелестного сравнения таких конкурентов со своими протеже, будут жестоко караться.
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Конец истории Подкаст
При многие ссылаются на уже удаленный пост в "Инстаграме" критика Ричарда Ропера, написавшего: "Как бы мне ни нравилась работа [Кейт] Бланшетт в фильме "Тар", моей любимой исполнительницей этого года стала похожая на хамелеона Андреа Райзборо".
И если в желании критика поделиться своим личным мнением не было ничего предосудительного, его нелестное сравнение и противопоставление Бланшетт и Райзборо можно расценить как нарушение правил.
Впрочем, нарушения могли быть совершенны совершенно неумышленно и без всяких задних мыслей. Поэтому лишение Райзборо номинации, как говорят специалисты, представляется маловероятным, хотя и возможным.
В прошлом бывали случаи, когда претендентов лишали номинации, правда, не в актерских категориях. Главной причиной таких решений было именно нарушение правил лоббирования. К примеру, вы можете как угодно рекламировать себя и свой фильм, но ни в коем случае нельзя лично звонить участникам голосования.
Некоторые другие громкие скандалы с отзывом номинаций
- В 2012 году норвежский фильм "Туба Атлантик" (Tuba Atlantic) был номинирован на "Оскара" в категории "Лучших игровых короткометражных фильмов", но когда выяснилось, что до официального показа в кинотеатрах его успели показать по норвежскому телевидению, номинацию пришлось отозвать, поскольку это нарушало правило Академии.
- В 2013 году Американская академия киноискусств решила исключить из номинантов на "Оскара" в категории "Лучшая песня к фильму" автора песни "Один еще не одинок" (Alone Yet Not Alone) к одноименному фильму композитора Брюса Броутона. В процессе голосования он писал коллегам письма с напоминанием о своём участии в номинации. Броутон в прошлом входил в совет управляющих Академией, и его действия были расценены как злоупотребление служебным положением.
- В 2017 году Киноакадемия всего за день до церемонии вручения премии "Оскар" отменила номинацию Грега Расселла в категории "Лучшее сведение звука" за драму Майкла Бэя "13 часов: Тайные солдаты Бенгази" (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi). Как выяснилось, Грег Расселл тоже звонил членам оскаровского комитета, чтобы узнать, не пропустили ли они его работу, что было расценено как грубое нарушение правил