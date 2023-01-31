Прорыв ПВО, удары по земле, "собачьи схватки". Зачем Украине западные истребители?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, F-16 был создан для воздушных боев, но теперь может выполнять любые задачи

"Нет". Так ответил президент США Джо Байден, когда его спросили, передадут ли Соединенные Штаты истребители Украине. За день до этого германский канцлер Олаф Шольц также исключил такую возможность. Но точку в этом вопросе ставить пока рано.

Украина добивается от западных партнеров поставок современных самолетов-истребителей уже давно. Точно так же она несколько месяцев призывала Запад начать поставки танков, получая раз за разом отказ, пока наконец не получила согласие.

Судя по публикациям в прессе и заявлениям политиков, вопрос о передаче самолетов обсуждают, и идея передать Украине современные истребители имеет на Западе своих сторонников.

Байден сказал свое "нет" в один день с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, который в понедельник заявил, что Польша, "как и несколько месяцев назад, может передать Украине "МиГи или другие самолеты" при полном согласовании таких шагов со странами НАТО. Он сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможной передаче Киеву F-16, что дало многим основание считать, что "другие самолеты" - именно американские истребители.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО", - заявил в понедельник руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу сказал: "Первое: переговоры уже идут. Второе: переговоры идут ускоренно. Третье: партнеры все это [острую потребность ВВС ВСУ в истребителях] понимают. Четвертое: есть еще нюансы, касающиеся внутреннего психологического статуса в странах-партнерах".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, SAAB JAS 39 Gripen также фигурировал в обсуждениях возможных поставок самолетов Украине

"Внутренний психологический статус", о котором говорил Подоляк, - опасения западных стран, что такие вооружения могут привести к эскалации конфликта и "изменению мировой архитектуры", как выразился чиновник.

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Подоляк говорил не только о самолетах, но и об оперативно-тактических ракетах MGM-140 ATACMS дальностью до 300 километров, которые Украина хочет получить уже несколько месяцев и которые американцы также не хотят ей давать.

Боязнь того, что, получив такие эффективные вооружения, Киев не устоит перед искушением нанести удары по целям в глубине российской территории и что это может привести к эскалации конфликта и даже втягиванию в него НАТО, сильно осложняло переговоры об иностранной военной помощи Украине.

Впрочем, точно такие же опасения эскалации до недавнего времени мешали Западу передать Украине основные боевые танки, которые теперь официально обещаны Украине.

Наконец, издание Politico написало, что в Пентагоне есть влиятельные сторонники идеи передачи Украине истребителей. "Я не думаю, что мы против", - цитирует издание одного из чиновников Министерства обороны США. Материал издания основан на словах трех источников. Его опубликовали в понедельник, когда Байден сказал "нет".

О каких самолетах может идти речь?

В июле Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $100 млн. на финансирование программы подготовки украинских пилотов для полетов на американских самолетах. Этот законопроект приняли в рамках Закона о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год, подписанного президентом Джо Байденом 23 декабря.

Во время обсуждения законопроекта в Конгрессе речь шла о подготовке пилотов для самолетов F-15 и F-16, "а также других платформ, пригодных для воздушного боя".

Автор фото, AFP Подпись к фото, "Грипен" - довольно неприхотливый и недорогой в обслуживании самолет

Но впоследствии в обсуждениях возможных поставок авиации среди европейских политиков фигурировали и другие самолеты, например, шведский SAAB JAS 39 Gripen. Правда, министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Politico прямо сказал, что "никаких планов на ближайшую перспективу по передаче "Грипенов" Украине нет", но о ближайшей перспективе в контексте таких сложных систем вообще пока никто не говорит.

Бывший посол Украины в Германии, замглавы МИД Андрей Мельник призвал Берлин передать Киеву Tornado Panavia. Но канцлер Германии Олаф Шольц, как и Джо Байден, исключил передачу боевых самолетов Украине.

Среди других вариантов, которые звучали во время обсуждений, упоминались французские Rafale и даже американские штурмовики А10, однако это были скорее неофициальные рассуждения, а не конкретные предложения.

Наконец, Словакия объявила, что готова передать Украине свои старые МиГ-29.

Но самыми реалистичными и логичными кандидатами в украинские ВВС, помимо МиГ-29, несмотря на твердое "нет" американского президента, все-таки являются F-16 (про F-15 почти не говорят) и Gripen.

Что это за самолеты?

F-16 изначально создавался как фронтовой истребитель - он был предназначен для воздушных боев вблизи линии фронта. Самолет выпускается с 1974 года, и за время своей эволюции превратился из легкого истребителя для "собачьей схватки" (так на Западе называют маневренные воздушные бои) в полноценный многоцелевой самолет, способный выполнять самые разные миссии.

Его много раз модернизировали, самолет последней модификации - F-16 Block 70 - совершил свой первый полет 24 января. Он будет передан Бахрейну.

В июле 2022 года Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии к российскому пилоту Александру Гарнаеву, который в 1980-х работал испытателем в ОКБ Микояна и испытывал различные модификации МиГ-29.

Тогда пилот отказался обсуждать и комментировать войну в Украине и обстоятельства возможного обучения украинских пилотов в США, однако поделился своими впечатлениями о полетах на советском и американском истребителях (он летал на F-16).

"Чисто технически разница между МиГ-29 и F-16 - это как разница между ездой на автомобиле "Запорожец" и автомобиле "Ауди". F-16 - самолет с боковыми органами управления, наклоненной спинкой кресла… Но удобство пилотирования самолета - лишь малая часть его достоинств. Большая часть его достоинств - то оборудование и вооружение, которое на нем стоит. F-16 все эти годы непрерывно модернизировался, а МиГ-29 давным-давно заброшен. Он [F-16] оснащен самым современным оборудованием и вооружением", - сказал российский летчик.

Шведский истребитель JAS-39 Gripen более новый. Его производство началось в 1990-х годах. Хотя он и создавался как многоцелевой самолет, это по сути легкий однодвигательный истребитель того же класса, что и F-16. Обладая хорошими летными качествами, Gripen несет при этом меньшую боевую нагрузку, чем F-16 - всего 5,3 тонны оружия на 10 подвесках.

Gripen более современный истребитель, и в его конструкции использованы технологии снижения радиолокационной заметности.

Но одно из главных достоинств Gripen - дешевизна обслуживания и неприхотливость. Этот самолет, с одной стороны, приспособлен для полетов с аэродромов с не самыми лучшими условиями. С другой - у него, по оценкам экспертов, самая лучшая экономическая эффективность.

Стоимость летного часа Gripen, по оценке Jane's Defense в 2012 году, составляла всего 4,7 тыс. долларов. У F-16 - серебряного призера в этой дисциплине - она составила 7 тысяч. Летный час включает в себя стоимость технического обслуживания и ремонта самолета.

Кроме того, Gripen изначально создавался как легкий, но все-таки многоцелевой истребитель, и список вооружений, которые он может применять, включает много боеприпасов для нанесения ударов по наземным целям.

Точных данных о стоимости Gripen в сети нет, но новый шведский истребитель стоит дороже F-16, цена которого указана на сайте ВВС США - 18,8 млн долларов за версию F-16C/D.

Чего "Грипену" не хватает, так это проверки в боевых условиях. В отличие от ветерана F-16, этот самолет не участвовал в реальных военных конфликтах, и это теоретически тоже могло бы быть аргументом в пользу передачи его Украине - в боевых условиях выявляются многие скрытые недостатки военной техники, по результатам боев ее проще "довести до ума". Впоследствии такая техника выше ценится на мировом рынке вооружений.

Зачем Украине самолеты?

Способность ВСУ противостоять российской армии полностью зависит от западных военных поставок. Это касается любой военной техники. И поэтому общий ответ на любой вопрос "зачем" в этой области - "Украине этого не хватает".

До начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине было 43 боевых МиГа и восемь учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщает о 37 МиГах. Сколько из них было в боеспособном состоянии, неизвестно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украину бы устроили и польские МиГи, но пока она их не получила

Согласно World Air Forces, в составе украинских ВВС было 26 истребителей Су-27 (и шесть учебных), а Military Balance приводит общую численность в 34 единицы. Часть этих самолетов также была модернизирована и называется Су-27-1М. Сколько самолетов остается боеспособными сейчас, тоже неизвестно.

Кроме того, у Украины имелись штурмовики Су-25 (тоже частично прошедшие модернизацию), по данным Flightglobal, их было 17, по информации Military Balance - 31, и бомбардировщики Су-24 - 12 или 14 соответственно. Их тоже стоит учитывать, поскольку истребители могут наносить удары по земле. В каком состоянии парк этих самолетов, неизвестно.

В прессе ходили слухи о том, что Польша могла передать Украине несколько МиГ-29 в виде авиационных запчастей. В ноябре издание Spectator рассказало, что передавать собирались и сами самолеты, но в марте по инициативе США эта передача не состоялась.

У России в конфликте с Украиной подавляющее количественное превосходство в истребителях. Кроме того, российские Су-35 и Су-30СМ - более новые версии Су-27, обладающие гораздо лучшими характеристиками.

Поэтому Украине в принципе нужны современные самолеты, чем больше, тем лучше.

Что касается задач, которые могли бы ставиться перед украинскими ВВС, то здесь трудно выделить какую-то одну - все традиционные "специальности" истребителей выглядят актуальными .

В современной войне истребители выполняют множество разных задач. Помимо собственно воздушного боя с истребителями противника, они используются для ударов по наземным и морским целям, их задействуют в операциях по прорыву противовоздушной обороны, разведки, перехвату крылатых ракет, дронов и бомбардировщиков.

При этом от того, какая из этих задач будет приоритетной, зависит тип и комплектация самолетов, поскольку у них могут быть различные бортовые системы управления вооружением, радары и другие технические особенности, от которых зависит их специализация.

Хотя точной информации о том, как собирается применять истребители Украина, нет, косвенные признаки указывают на все перечисленные задачи.

Перехват российских ракет

Украинская авиация занимается этим с самого начала войны.

Пилоты ВВС ВСУ охотились на крылатые ракеты, а после того как российская армия начала использовать дроны иранского производства "Шахед-136", те тоже стали целью истребителей.

В украинской прессе писали о военном летчике, который 12 октября на МиГ-29 якобы сбил пять таких дронов, но потерпел крушение. Пилот остался жив.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Война в Украине: пилоты охотятся за крылатыми ракетами

Хотя Украине и удалось сохранить эшелонированную систему противовоздушной обороны, ни одна система ПРО не может закрыть целиком такую большую страну, как Украина.

Обстрелы критических объектов инфраструктуры остаются одной из самых важных проблем для украинцев в этой войне, и дополнительные истребители пригодились бы в системе противовоздушной обороны.

Правда, считается, что F-16 и Gripen не были изначально созданы для перехвата, и это не идеальные машины для такой работы.

Удары по земле

Для Украины, судя по словам Михаила Подоляка, актуальны задачи нанесения ударов по наземным целям.

"Чтобы резко уменьшить ключевой инструмент российской армии - того, чем они воюют сегодня на линии фронта, а это прежде всего ствольная артиллерия, нам необходимы ракеты, которые уничтожат их склады", - сказал Подоляк в эфире телеканала FREEDOM.

На это также указывает и то, что в конце декабря США объявили о передаче Украине комплектов для полевой модернизации свободнопадающих бомб, делающих их высокоточными. При этом представитель Пентагона на пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов о том, как ВСУ сможет их применять, сославшись на секретность этих сведений.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В воздухе F-16 могут столкнуться с серьезным противником - например с российскими Су-35

Само наличие таких ударных средств показывает, что одной из приоритетных целей для ВВС Украины действительно могут стать объекты на земле.

JDAM могут использовать как F-16, так и Gripen.

Прорыв ПВО

В июле 2022 года издание Air Force Magazine взяло интервью у украинских пилотов, которые сказали, что главной причиной, по которой они хотели бы получить F-16, является способность самолета выполнять задачи по подавлению противовоздушной обороны противника (Suppression of Enemy Air Defenses - SEAD).

Американцы отрабатывали технику подавления эшелонированной противовоздушной обороны противника еще со времен войны во Вьетнаме. Для этой цели разрабатывались специальные самолеты, особое оборудование и вооружения.

В линейке F-16 есть также самолеты серий CJ и DJ, оснащенные для выполнения таких миссий. Они используют специальные системы управления оружием, которое включает в себя ракеты AGM-88 HARM, наводящиеся на источник излучения радара. Для выполнения миссий SEAD украинцам, вероятно, понадобились бы такие самолеты.

США начали поставлять ракеты AGM-88 HARM в Украину еще осенью. ВСУ научились применять эти ракеты с МиГ-29. Такие ракеты - основное оружие для ударов против комплексов ПВО.

Воздушные бои

В сопроводительной записке к законопроекту об обучении украинских пилотов говорилось, что их будут обучать использованию ракет AIM-9X2 или AIM-9M, известных под названием Sidewinder. Это авиационные ракеты ближнего радиуса для воздушного боя, их могут использовать и F-16, и Gripen. О том, как проходит обучение пилотов и проходит ли вообще, информации в открытых источниках нет.

При этом F-16 подходит для воздушного боя лучше многих других машин. Во время проектирования F-16 конструкторы изначально старались создать легкий однодвигательный самолет с максимально возможной тяговооруженностью, которая позволяет ему очень быстро ускоряться - важное свойство для "собачьих схваток".

Американский военный авиационный аналитик Пьер Спрей в 1970-х был одним из идеологов разработки этой концепции, и его даже называли "крестным отцом F-16". В 2017 году он дал интервью Русской службе Би-би-си, в котором сказал, что в воздушных боях самолеты станут воевать с выключенным радаром, чтобы не быть замеченными.

"Из-за противорадиолокационных ракет мы не можем идентифицировать противника, если, конечно, он не настолько глуп, чтобы включать радар, ведь в таком случае его можно будет сбить на расстоянии 250 километров, стоит только захотеть. И если он не такой дурак, то придется подобраться к нему поближе и посмотреть, свой он или чужой. И когда ты настолько близко, а мы говорим о расстоянии от полукилометра до полутора, зависит от погодных условий, то ты уже вступил в бой, уклониться не получится", - сказал он.

Тактику выключенного радара использовали украинские пилоты - как минимум в самом начале войны с Россией.

Насколько эффективными будут американские самолеты в случае столкновений с российскими, сказать трудно - реальных воздушных "собачьих схваток" между самолетами одного поколения в условиях войны между странами одного технологического уровня в мире не происходило очень давно.

Как рассказал Русской службе Би-би-си российский военный эксперт, который попросил не называть его имени, гипотетический исход воздушных боев между российскими и украинскими истребителями зависит не столько от тактико-технических характеристик самолетов, сколько от подготовки боевых действий такого рода.

"Сравнение характеристик в ближнем бою, оно довольно оторвано от реальности, и это справедливо для всех систем вооружений, начиная от автоматов. Сражаются не отдельные виды оружия, а комплексы вооружений. Можно ли организовать успешный воздушный бой на "Грипенах" против Су-35? Да, можно. Можно ли организовать воздушный бой на Су-35 против "Грипенов", даже против F-35 или F-22? Да, можно. Все зависит от того, насколько квалифицированно управление боем", - сказал он.

При этом очень многое, по словам эксперта, также зависит от подготовки самих пилотов.

Сложности западного авиапарка

Еще летом, когда только начались разговоры о возможных поставках западной авиации в будущем, эксперты отмечали, что украинские аэродромы могут быть не готовы к западным истребителям. В меньшей степени это касается шведского "Грипена", который был спроектирован как очень неприхотливый самолет.

Но в любом случае за те несколько месяцев, пока идет спор, украинцы могли отремонтировать свои аэродромы. Их нужно довольно много, поскольку наверняка для российской армии они станут приоритетной целью, и авиацию надо будет постоянно перебрасывать на разные авиабазы.

Еще одна сложность - логистика и техобслуживание. Западные самолеты нуждаются в новом оборудовании, поскольку все системы, включая заправочные, обслуживание вооружений и прочие, просто разработаны в другой технологической среде.

Истребительная авиация, скорее всего, потребует радиолокационного сопровождения. Это могут быть наземные станции, либо летающие радары. Сейчас у границ Украины (над Польшей) и Молдовы (над Румынией) постоянно дежурят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО), радиоэлектронной разведки и другие.

Дальность действия радара у самолета ДЛРО E-3 Sentry (AWACS), который чаще всего патрулирует воздушное пространство у границ Молдовы - 375 километров. От румынско-молдавской границы до Херсона, где находится ближайшая точка на линии фронта - примерно 350 километров.

Российский военный эксперт предположил, что либо это обстоятельство снизит возможности украинской истребительной авиации, либо Киеву понадобится свой летающий радар. Правда, его, в свою очередь, надо будет оберегать от дальних авиационных ракет, которые есть на вооружении ВВС России.

Еще одно обстоятельство, на которое обратил внимание эксперт - количество. Официально о возможных объемах поставок самолетов ничего не сообщается. Количество в этой войне, как отмечают многие, играет не меньшую роль, чем качество.

И истребители тут не исключение. Возможности ВВС, у которых есть считанные десятки современных самолетов отличаются от возможностей вооруженных сил, чей авиапарк насчитывает сотни, и это проявится во всех типах миссий.

Наконец, даже в рамках поставок F-16 могут быть свои особенности - эти самолеты выпускаются с 1970-х годов, их довольно много на хранении, и многое зависит от того, насколько современной будет та версия, которая достанется Украине. В случае с Gripen существуют всего две версии (в каждой из них одно- и двухместные машины), которые не так сильно отличаются друг от друга, как ранние и поздние F-16.

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