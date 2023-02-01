Жизнь и смерть украинского летчика Топонаря: Скниловская трагедия, тюрьма и слухи о работе на Россию

Олег Черныш

Украинская служба Би-би-си

45 минут назад

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Автор фото, unian

Бывший украинский летчик Владимир Топонарь, которого называли одним из лучших в мире, умер в оккупированном Россией Крыму. Почти 20 лет назад суд признал его главным виновником авиакатастрофы в Скнилове, когда падение истребителя в толпу зрителей привело к гибели 77 человек. А в прошлом году начали распространяться слухи об участии Топонаря в войне против Украины на стороне России. Украинская служба Би-би-си выясняла, можно ли верить этим сообщениям.

Владимир Топонарь родился в 1957 году на Донбассе. Его малая родина - село Рассыпное около Тореза - сейчас находится на оккупированной Россией территории.

Он изучал двигателестроение в Харьковском авиационном институте, затем учился на летчика в Черниговском авиационном училище.

Во времена СССР он также успел закончить обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей. А после развала Союза служил в Крыму в украинских Военно-воздушных силах. В частности, в государственном авиационном научно-исследовательском центре ВСУ в Феодосии.

Как летчик самого высокого класса, в 1995 году попал в сформированную тогда элитную пилотажную группу "Украинские соколы". Асы из этого коллектива демонстрировали мастерство на многочисленных авиашоу во всем мире.

Владимир Топонарь был в числе лидеров "соколов" как по сложности фигур, так и по общему числу часов налета. Как пилот он освоил около 30 видов самолетов и вертолетов. Стремительную карьеру талантливого летчика, который дослужился до звания полковника, оборвали трагические события жаркого дня 27 июля 2002 года.

Автор фото, "Скнилів. Прощення" Подпись к фото, Группа летчиков наивысшего класса "Украинские соколы". Топонарь - второй справа.

Самая ужасная катастрофа в истории

В тот день на военном аэродроме "Скнилов" на окраине Львова должно было состояться авиашоу - демонстрация полетов по случаю 60-летия создания 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины.

Фигуры высшего пилотажа должны были выполнять самые лучшие пилоты из группы "Украинских соколов", в том числе и Топонарь.

Посмотреть на уникальное шоу собрались тысячи людей, многие пришли с детьми. Около полудня советский истребитель Су-27УБ, за штурвалом которого был Топонарь, выполнял трудную фигуру "косая петля с поворотом" на малой высоте - фактически над зрителями.

Автор фото, unian Подпись к фото, Момент взрыва самолета Су-27УБ, который пилотировал Топонарь

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Однако в какой-то момент самолет начал быстро снижаться, наклонился на бок, зацепил крылом дерево и взлетную полосу и упал прямо на зрителей. Уже на земле он врезался в другие самолеты на стоянке и взорвался.

Пилоты Су-27 - Владимир Топонарь и Юрий Егоров - успели катапультироваться. Но в результате катастрофы пострадали сотни людей на аэродроме.

Во время "Скниловской трагедии" погибли 77 человек (среди них 28 детей), несколько сотен получили ранения. У большого числа пострадавших после пережитого развились расстройства психики.

Эти события вошли в историю как самая масштабная трагедия в истории авиационных шоу.

Сразу после трагедии украинская власть начала расследование. Нескольких представителей Военно-воздушных сил сняли с должностей, некоторые были арестованы.

Самое суровое наказание - 14 лет за решеткой - получил именно летчик Владимир Топонарь. Он также должен был заплатить компенсацию. Второй пилот Юрий Егоров получил восемь лет тюрьмы.

Автор фото, unian Подпись к фото, Владимир Топонарь в суде, лето 2005 года

Автор фото, unian Подпись к фото, Осужденные за Скниловскую трагедию. Слева направо: командир экипажа самолета Владимир Топонарь, руководитель полетов Юрий Яцюк и второй пилот Юрий Егоров.

Руководители полетов, командующий 14-го авиакорпуса генерал Анатолий Третьяков и его заместитель Юрий Яцюк получили по шесть и пять лет соответственно, начальника безопасности полетов Анатолия Лукиных признали виновным, но освободили от наказания.

Организаторов авиашоу и чиновников, которые, среди прочего, разрешили зрителям находиться непосредственно на взлетной полосе во время демонстрации полетов, суд оправдал.

Согласно решению суда, масштабная трагедия произошла из-за "небрежной ошибки" пилота Су-27.

Без признания вины

Полковник Топонарь пробыл за решеткой дольше всех осужденных: восемь лет (с 2005 до 2013 года).

Еще в 2008 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко помиловал генерала Анатолия Третьякова и второго пилота Юрия Егорова, а Юрия Яцюка из колонии досрочно выпустил местный суд.

Владимир Топонарь тоже не досидел в тюрьме весь свой срок. В 2013 году заключение ему заменили на исправительные работы. Он вышел на свободу и поселился около колонии в селе Зикрачи рядом с небольшим городом Кагарлык в Киевской области. Во второй раз женился, завел хозяйство, построил дом. От первого брака у него трое детей.

По его собственным словам, после освобождения он устроился в фирму по ремонту принтеров, а по селу немолодой мужчина передвигался на роликовых коньках. Так некоторое время он обходил запрет суда пользоваться транспортными средствами.

Еще во время суда Топонарь свою вину не признавал. Эту же мысль он публично озвучивал и находясь на свободе. В частности, он дал несколько интервью и принимал участие в телешоу, где настоятельно заявлял о своей невиновности.

Автор фото, STB Подпись к фото, Владимир Топонарь на телешоу в сентябре 2013 года. Родственникам погибших в Скнилове он говорил о своей невиновности.

"В том, что случилось, - вина организаторов. Самолеты не должны летать над зрителями", - заявлял Топонарь в интервью газете "Факты" в сентябре 2013 года.

Летчик уверяет, что во время выполнения фигуры "полубочки" в Скнилове он заметил падение тяги обоих двигателей и внезапное уменьшение скорости. Причина этой неисправности так и осталась невыясненной, указывает он.

Несмотря на это, руководители полетов якобы приказали Топонарю, говорит он, продолжать демонстрационные упражнения. И уже во время выполнения "косой петли" истребитель Су-27, по его словам, стал неуправляемым и зацепил землю крылом.

Владимир уверяет, что даже в момент падения он хотел поднять самолет и не допустить катастрофы.

"В момент, когда Су-27 чиркнул крылом об землю, я понял, что через несколько секунд погибну. Однако до последнего надеялся, что истребитель еще можно поднять, вернуть в небо — и прилагал к этому все усилия, - заявлял Топонарь. - В это время второй пилот Юрий Егоров нажал на катапульту, и мы с ним вдвоем вместе с сиденьями вылетели в воздух".

Сторона пострадавших в Скнилове уверяет, что Топонарь такими заявлениями пытается снять с себя вину за совершенное. Его также обвиняли в том, что он так и не попросил прощения у семей погибших.

Адвокаты пострадавших указывали на неполноту и ангажированность следствия и суда. Например, адвокат (сейчас судья Верховного суда Украины) Дмитрий Гудима говорит, что в материалах дела недостает некоторых документов.

"На стадии досудебного следствия из материалов дела были изъяты анализы крови пилотов Топонаря и Егорова, взятые сразу после катастрофы. Вероятно, в этих анализах был установлен факт алкогольного опьянения экипажа самолета. Зато остался анализ мочи пилотов, взятый у них через несколько дней после событий, что, опять же, свидетельствует о сокрытии следствием некоторых важных обстоятельств дела", - говорил Гудима в интервью изданию "НВ" в сентябре 2019 года.

"Правда никому не была нужна, потому что козла отпущения уже назначили", - говорил в эфире телешоу "Один за всех" на канале СТБ освобожденный из колонии Топонарь, объясняя, почему он так и не смог доказать свою невиновность.

Автор фото, unian Подпись к фото, Панихида по погибшим в Скнилове, лето 2002 года

Подозрение в работе на Россию

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году затмило все другие события, в частности, и 20-ю годовщину Скниловской трагедии.

Однако в конце прошлого года об этой авиакатастрофе все же вспомнили, но при совсем других обстоятельствах.

Бывший руководитель тюремной системы Украины, а ныне адвокат Сергей Старенький написал на своей странице в "Фейсбуке" 10 декабря пост о том, как сложилась судьба Владимира Топонаря на свободе.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Бывший руководитель украинской пенитенциарной системы Сергей Старенький утверждает, что у него есть "инсайдерская информация" о возможном участии Топонаря в войне на стороне РФ

По его данным, в феврале 2022 года, за несколько дней до вторжения войск РФ в Украину, карета скорой помощи забрала бывшего летчика из села в Киевской области и вывезла его в Крым. А на аннексированном полуострове 65-летний Топонарь якобы присоединился к российской авиации, которая осуществляла атаки на Украину, в частности, на Киевскую область.

На вопрос Би-би-си, откуда ему известна такая информация, адвокат заявил, что получил ее от нескольких источников, но назвать их имена не может.

"Это по словам односельчан, с которыми он жил в селе. Это во-первых. И во-вторых, это по словам осужденных, с которыми он отбывал наказание. То есть они контакт поддерживали, и он им сказал, что сейчас летает [на стороне России - ред.]. Они ему звонили, и он им сказал, что обижен на государство Украину".

Кроме того, Старенький уверяет, что Топонарь долгое время получал российскую пенсию. Родственники Топонаря подтверждают этот факт, но указывают на то, что он ее получал, потому что был прописан в Крыму и после аннексии полуострова его пенсионное дело осталось на этой территории.

Данные о возможности присоединения к боевой авиации 65-летнего бывшего пилота с длительным перерывом в практике выглядят как фантастика, но в действительности во время этой войны похожий эпизод уже был.

В конце мая прошлого года стало известно о гибели в Украине российского отставного генерала военно-воздушных сил Канамата Боташева. Ему было 63 года.

Когда-то он командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Но 10 лет назад его карьера оборвалась, когда его обвинили в катастрофе истребителя Су-27 в Карелии. Он якобы без разрешения решил с другом полетать на этом самолете, выполнял фигуру высшего пилотажа, но сорвался в штопор и разбился. Боташев и второй пилот успели катапультироваться. За свой поступок генерал получил четыре года условно.

По некоторым данным, участие в войне в Украине он принимал в составе частной военной компании "Вагнер", а не регулярной российской армии. Именно эта ЧВК активно вербует не только российских осужденных, но и отставных военных специалистов.

Но никаких доказательств того, что Топонарь мог быть завербован ЧВК "Вагнер", нет.

Смерть на фоне войны

Украинская служба Би-би-си решила выяснить, известно ли правоохранительным органам Украины о возможном участии Топонаря в войне на стороне России. Мы отправили запросы в прокуратуру и СБУ.

Ответы обоих служб были практически аналогичными. Никаких данных, которые свидетельствовали бы о совершении Владимиром Топонарем этих преступлений, нет. Также отсутствуют уголовные производства в его отношении.

На телефонные звонки сам главный герой не отвечал.

Но нам удалось связаться с его единственным сыном - Иваном Топонарем. Как и отец, он стал военным летчиком (правда пилотирует не самолеты, а вертолеты) и принимает участие в боевых действиях с 2014 года.

В декабре 2016 года президент Украины наградил его орденом Даниила Галицкого. Этот знак отличия вручается военным "за значительный личный вклад в развитие Украины, усердное и безукоризненное служение Украинскому народу".

В разговоре с Би-би-си он опроверг все обвинения в адрес отца и назвал их "чушью".

Однако Иван Топонарь признает, что в середине февраля 2022 года его отец действительно выехал со своей второй женой в Крым. Но уверяет, что это было связано с необходимостью пройти лечение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Летчик-ас Владимир Топонарь до самой смерти не признавал свою ошибку во время авиашоу в Скнилове

У бывшего летчика выявили рак четвертой стадии, рассказал его сын. Врачи в Симферополе, куда прибыл бывший пилот, заявили, что опухоль не операбельна. Топонаря поместили в медицинское учреждение в Керчи, о нем заботилась его вторая жена Татьяна.

Состояние больного все время ухудшалось, метастазы распространились на легкие. Благодаря сильному сердцу - Владимир Топонарь даже в пожилом возрасте занимался спортом, - ему удалось некоторое время продержаться. Но когда начали отказывать почки, пациент умер.

В последние месяцы он был прикован к постели и часто терял сознание, говорит сын.

По словам Ивана Топонаря, его отца не стало 21 января. Его тело кремировали 25 января и должны были похоронить 28 января на кладбище в Феодосии.

Сын уверяет, что до последних дней регулярно созванивался с отцом. В частности, они обсуждали трагедию 27 июля 2002 года. Владимир Топонарь до самой смерти не признал своей ошибки во время авиашоу в Скнилове. "Я когда с ним говорил об этом с глазу на глаз, то отец мне говорил: "Ваня, ну это же смешно! - говорит сын. - Ты же когда умеешь на велосипеде ездить, можешь спрыгнуть с бордюра? Я в 10 раз более трудные фигуры высшего пилотажа выполнял на самолете за свою жизнь [по сравнению с теми, что были на авиашоу в Скнилове - ред.]".

Но полномасштабную войну РФ против Украины отец и сын не обсуждали. Поскольку Топонарь-старший находился в оккупированном Крыму, такие разговоры были опасными для обеих сторон, говорит Иван: "Он только мне говорил постоянно беречь себя, и все".