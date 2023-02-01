"Жизнь атлета коротка". Как идея допуска россиян на Олимпиаду расколола спортивный мир

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

40 минут назад

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Автор фото, Alexander Vilf/POOL/TASS Подпись к фото, Российские спортсмены на митинге в восьмую годовщину аннексии Крыма

Вот уже неделю продолжаются споры о возможности допуска российских спортсменов на Олимпиаду. Одно из главных условий, выдвинутых Международным олимпийским комитетом (МОК), звучит так: атлеты не должны ни словом, ни делом поддерживать вторжение России в Украину. Российский спорт эта идея расколола. В мире с ней тоже согласны далеко не все, а Украина и вовсе грозит бойкотом, если хоть кого-то из российских спортсменов пригласят на Игры.

Би-би-си изучила аргументы сторон этой дискуссии.

Что произошло?

На этой неделе МОК выступил с предложениями о допуске на соревнования спортсменов из России и Беларуси. Фактически с начала российского вторжения в Украину атлеты из этих стран находятся в своеобразном бане. Исключения касаются только некоторых видов спорта, которые по-прежнему допускают россиян и белорусов под нейтральным флагом - например, тенниса.

В конце 2022 года МОК задумался о, по крайней мере, частичном возвращении россиян и белорусов. Эта тема обсуждалась на олимпийском саммите в декабре. С одной стороны, его участники рекомендовали продлить официальное отстранение спортсменов из России и Беларуси. С другой - подумать о том, можно ли вернуть на соревнованиях тех, кто не нарушает Олимпийскую хартию.

25 января МОК озвучил новую позицию по этому вопросу. Она состоит из трех пунктов. Во-первых, чиновники по-прежнему настаивают на том, что в России и Беларуси нельзя проводить официальные спортивные соревнования, а флаги этих стран не должны присутствовать на них ни в каком виде. Во-вторых, МОК намерен и дальше демонстрировать полную солидарность с Украиной и делать все для того, чтобы украинские спортсмены могли полноценно участвовать в Олимпиадах в 2024 и 2026 году.

И, наконец, в-третьих, МОК готов рассмотреть варианты, при которых некоторых спортсменов все-таки допустят на Игры. "Спортсменов нельзя отстранять от соревнований только на основании паспорта", - говорится в заявлении.

Но допускать россиян и белорусов на Олимпиаду без условий в МОК не готовы. Всего их два.

Первое из них новинкой для российского спорта назвать нельзя - спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе (то есть без флага и гимна). В таком формате Россия ездила на последние Олимпиады - правда, не из-за войны, а из-за допингового скандала.

Второе требование - политическое. К соревнованиям будут допускать только тех атлетов, которые "полностью уважают Олимпийскую хартию". Таковыми будут считать тех, кто не выступал против мирной миссии МОК и не выступал с активной поддержкой войны в Украине. Также спортсмены должны будут пройти жесткую проверку на соблюдение всех антидопинговых правил.

Кроме того, МОК поддержал идею допуска россиян и беларусов на соревнования в Азии (в теории это поможет спортсменам отобраться на Олимпийские игры). Олимпийский совет Азии сам выступил с таким предложением.

Почему МОК вдруг поменял свою позицию?

В заявлении МОК говорится, что на желание организации вернуть россиян и белорусов на соревнования повлияли несколько факторов.

В частности, комитет получил письмо от спецдокладчиков ООН в области культурных прав и современных форм расизма. Авторов доклада серьезно обеспокоил сам принцип запрета на участие в соревнованиях для россиян и белорусов. Кроме того, МОК ссылается на обсуждения, состоявшиеся во время 77-й Генассамблеи ООН в 2022 году: там много говорили о мирной и объединяющей миссии мирового спорта.

Еще в МОК вспомнили о том, как на летние Игры 1992 в Барселоне допустили "независимых" спортсменов из Югославии - несмотря на то, что страна тогда была под санкциями ООН.

За возвращение россиян и белорусов на соревнованиях открыто выступил глава МОК Томас Бах, который еще в прошлом году поддерживал санкции.

"Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - цитировал чиновника Spiegel.

Что значат рекомендации МОК на практике?

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Важно понимать, что пока позицию МОК стоит воспринимать лишь как начало диалога о допуске спортсменов из России и Беларуси на мировые соревнования: комитет собирается проводить консультации с участием всех заинтересованных сторон.

Кроме того, МОК подчеркивает, что решения по возвращению россиян и белорусов на конкретные соревнования будут принимать исключительно федерации тех видов спорта, которые эти соревнования проводят. Пока рекомендации касаются только Олимпийских игр-2024: смогут ли спортсмены из России и Беларуси участвовать в чемпионатах мира, Европы и других стартах, по-прежнему открытый вопрос.

Принцип индивидуального отбора, который предлагает МОК, россиянам уже знаком. С 2015 года Россия (пока безуспешно) пытается уладить допинговый скандал, который разгорелся после публикации нескольких докладов о систематическом использовании запрещенных препаратов российскими спортсменами. Проблемы из-за этого возникли уже на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро в 2016 году - туда допустили не всех. А с Олимпиады-2018 в Корее российские спортсмены выступали на Играх в нейтральном статусе, а их допуском на соревнования заведовала специальная комиссия.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, На последних Играх россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России. В Париже-2024 такого точно не будет - под запретом теперь вся символика, связанная со страной

Как будет работать отбор по "политическому" критерию, предложенному МОК, сказать сложнее - таких прецедентов в истории олимпийского движения еще не было. Например, неясно, что конкретно будут считать поддержкой войны. Теоретически ей можно считать посты в соцсетях, высказывания в интервью и даже участие в торжественных мероприятиях с участием российских официальных лиц, куда регулярно приглашают спортсменов.

Например, некоторые российские олимпийцы участвовали в провоенном митинге в Лужниках в марте прошлого года - формально мероприятие было посвящено очередной годовщине аннексии Крыма. Среди них были, в том числе, звезда российских лыж, олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Некоторые из них вышли на сцену со знаком Z, который стал одним из символов вторжения в Украину.

В прошлом году те немногие спортивные федерации, которые не стали полностью отстранять россиян и белорусов, предлагали разные варианты решения проблемы. Например, теннисисты из России и Беларуси по-прежнему допущены почти на все крупнейшие турниры (исключением стал Уимблдон), просто в нейтральном статусе. А вот Международная федерация автоспорта (FIA) требовала, чтобы участники из стран под санкциями подписывали специальную декларацию и, в частности, признавали "твердую приверженность FIA солидарности с народом Украины".

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Неясно, что ждет спортсменов, представляющих командные виды спорта. На Олимпиаде-2018 было найдено решение - хоккеисты, фигуристы и другие выступали под флагом Олимпийского комитета России. Но сейчас в рекомендациях МОК твердо сказано, что "спортсмены ни в каком виде не могут представлять государство или любую организацию внутри своей страны".

К потенциальному участию в азиатских соревнованиях тоже есть много вопросов. Раньше россияне проходили отбор на крупнейшие старты в Европе. Сама тема перехода российского спорта в Азию обсуждается уже год, но конкретных решений принято так и не было - например, Российский футбольный союз (РФС), который рассматривал эту идею, ее обсуждение отложил.

Сейчас в Олимпийском совете Азии говорят, что для россиян и белорусов придется придумать специальную систему квот, чтобы, в том числе, не навредить интересам азиатских спортсменов.

Что говорят об этой идее в России?

Российский спорт воспринял идею МОК, мягко говоря, неоднозначно. Противники идеи утверждают, что российских спортсменов фактически заставляют отказаться от страны. Те, кто предложение поддерживают, возражают: спортивная карьера скоротечна и нужно дать спортсменам возможность соревноваться на любых условиях.

Большинство российских спортивных чиновников - против. "Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но, что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны. В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных условиях", - заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

По мнению Позднякова, политическая составляющая "абсолютно неприемлема" для олимпийского движения. Предложение МОК он назsвает попыткой "сделать шаг в сторону спортсменов, но, к сожалению, еще и два шага в противоположном направлении".

При этом функционер не считает, что от российских спортсменов потребовали осудить войну в Украине: "Это вывод неверный, [таких требований] нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми. В этом нет прямой отсылки к тому, чтобы приветствовать или не приветствовать СВО (войну в России официально требуют называть специальной военной операцией - Би-би-си)".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков о рекомендациях МОК высказался неопределенно, но отметил, что "в формулировках инициативы слишком много политики". Это, по словам Пескова, "должно быть чуждо идеям олимпийской семьи".

Против рекомендаций МОК и министр спорта Олег Матыцин. "Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО, - заявил он. - Для наших спортсменов выступать за Родину - это честь и гордость, так было во все времена".

А вот Игорь Левитин, помощник Владимира Путина и первый вице-президент ОКР, высказался благосклоннее. "Считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут", - заявил он. По словам Левитина, теперь в России ждут предложений от международных федераций, которые сейчас консультируются с МОК.

Жестче высказываются бывшие спортсмены - особенно те, которые сейчас заседают в Госдуме. Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, назвала предложение "провокацией", которая приведет к "раздору в обществе и среди спортсменов": "Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие-то уступки".

Светлана Журова, тоже депутат и тоже олимпийская чемпионка, предположила, что отбор по политическому принципу может привести к "расколу в обществе" - якобы допуск МОК будет означать, что у комитета есть информация о том, что войну в Украине тот или иной спортсмен не поддерживает.

"Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: "А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?" - возмутилась Журова.

Бывший депутат думы, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев считает, что уступки МОК будут "унижением страны". Он предположил, что спортсменов "заставят подписывать декларацию, по которой спортсмены должны будут отказаться от мамы, от папы, от страны".

Автор фото, Robert Prange/Getty Images Подпись к фото, Одним из немногих видов спорта, где россиян и беларусов по-прежнему допускают к соревнованиям, остается теннис. В последнем турнире Большого шлема, Открытом чемпионате Австралии, в нейтральном статусе участвовали представители обеих стран, а белоруска Арина Соболенко (на фото) даже выиграла его.

Сам МОК категоричен. "Санкции против российского и белорусского государств не подлежат обсуждению", - заявили в организации. Вариант, при котором Россию и Беларусь допустят на соревнования с флагом и гимном, там обсуждать не намерены.

Единственной экс-спортсменкой, которая всецело поддержала возвращение на Олимпиаду "на любых условиях", стала трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

Намного аккуратнее комментируют инициативу МОК действующие спортсмены. Например, шахматист Сергей Карякин, доверенное лицо Владимира Путина, заявил, что "не отступится от своей позиции" - гроссмейстер еще с марта находится под санкциями за поддержку войны в Украине.

Лыжница Вероника Степанова (тоже поддерживает Владимира Путина) неожиданно вспомнила о британском премьере Уинстоне Черчиле: "Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак. Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер. Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать".

Звезда белорусского биатлона Динара Алимбекова, скорее, против предложения МОК. А вот российская биатлонистка Наталья Гербулова сказала, что выступать под нейтральным флагом "никто не откажется". Готова на такой статус и 16-летняя фигуристка Софья Муравьева: "Это не я решаю, но я была бы рада выступать. Дайте мне лед - я выступлю".

Слова Баха о допуске россиян понравились Ирине Винер, главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). "Можно только приветствовать такое высказывание. Но до официального принятия таких решений есть еще большая пропасть. Например, недавно было объявлено, что на Европейские игры-2023 в Польше российские спортсмены не допускаются", - сказала она.

Правда, неясно, как новые критерии МОК повлияют на саму Винер и ее спортсменок: тренер неоднократно высказывалась в поддержку Путина, а ее ученицы участвовали в провоенном митинге с участием президента.

А как восприняли идею в мире?

Однозначной позиции нет и у мирового сообщества. Главным критиком идеи стала Украина - власти страны категорически против предложений МОК. Президент Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону - Париж в 2024 году принимает летние Игры.

"Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры - это попытка сказать всему миру, будто террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой", - считает Владимир Зеленский.

По его словам, Украина, готовясь к Играм-2024, должна быть уверена, что Россия не сможет использовать их для пропаганды агрессии. Кроме того, Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, вокруг которого сейчас ведутся тяжелые бои - чтобы тот "увидел своими глазами, что нейтральности не существует". "Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", - пишет Зеленский.

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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт предупредил, что если позиция Украины не будет услышана, страна может задуматься о бойкоте Олимпиады.

Еще жестче идею МОК оценил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. "МОК - промоутер войны, убийств и разрушений. МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, покупающие олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, господин Бах?", - написал он в твиттере.

МОК отреагировал на слова Подоляка резко. "МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", - заявили в пресс-службе комитета и пообещали воздержаться от дальнейших комментариев на этот счет.

Томас Бах высказался примирительнее. "Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян, - заявил он. - Солидарность с украинскими спортсменами сохраняется. Но отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в состоянии конфликта".

Украинских чиновников это не убедило. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что многие российские спортсмены - члены ЦСКА (Центрального спортивного клуба армии).

Несмотря на то, что в последние годы связь российской армии и ЦСКА была скорее символической, формально Кулеба прав. Более того, у многих российских спортсменов есть воинские звания, которые им присваивают за победы. Например, олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене - капитан Вооруженных сил России. А гимнаст Никита Нагорный, который тоже выиграл золото в Токио - прапорщик Росгвардии и начальник Главного штаба Юнармии.

Автор фото, Минобороны России Подпись к фото, Никита Нагорный во главе строя Юнармии в мае 2022 года

Другие страны тоже разошлись в оценке предложений МОК. Олимпийский совет Азии - поддерживает. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) опубликовали заявление о том, что спортсменам нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только на основании гражданства - при этом на Европейские игры в Польше-2023 россиян и белорусов не пустят.

Мэр Парижа Анн Идальго тоже заявила, что спортсменов нельзя лишать соревнований. "Но как и большая часть спортивного сообщества я прошу, чтобы делегация из России выступала не под своим, а под нейтральным флагом", - добавила она.

В дискуссию вступил даже министр обороны Италии Гуидо Крузетто (в Италии пройдут зимние Игры-2026). Он заявил, что "считает неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам".

А вот президент Литвы Гитанас Науседа выступил резко против допуска россиян: "Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами [cебе] вредим своим действиям". Такой же позиции придерживаются Латвия и Эстония.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук и вовсе заявил, что Варшава намерена создать коалицию, которая будет давить на МОК с целью недопущения приезда россиян и белорусов на Игры. Основная роль в этом, по его словам, ляжет на Польшу и Великобританию.

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