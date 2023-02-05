Не прошло и года. Запад ввел эмбарго на российский нефтяной экспорт

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Раньше Европа покупала половину дизтоплива в России. Теперь - в США, Азии и на Ближнем Востоке

В воскресенье, почти год спустя после вторжения России в Украину, Запад ввел практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт - главный источник доходов Кремля. Запрет не обошелся без исключений, главное из которых - потолок цен. К тому же у России был целый год подготовиться и наладить продажу нефти и нефтепродуктов в обход санкций.

Эмбарго не касается поставок России в третьи страны, и поскольку из него сделаны серьезные исключения, оно не приведет к резкому падению российского экспорта и скачку цен на нефть, однако ограничит цену российского сырья и поступления в бюджет, из которого Владимир Путин финансирует вторжение в соседнюю страну, надеется Запад.

"Я не предвижу серьезных потрясений", - сказал перед вступлением эмбарго в силу Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (IEA), на прогнозы которого опираются крупнейшие промышленно развитые страны Запада.

По оценкам IEA, из-за эмбарго Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов к 2030 году, а доля России на мировом энергетическом рынке сократится до 13% с 20%. Потерянные для Кремля рынки займут США и страны Ближнего Востока.

Нефтяное эмбарго заколотит последнюю крупную брешь в санкционном заборе, который Запад выстраивает вокруг России в надежде ограничить военную машину Путина в деньгах и технологиях и помочь Украине отбиться от агрессора. Однако в отличие от финансовых и персональных санкций, на нефтяные ушел почти год.

США, Великобритания и союзники еще прошлой весной объявили, что отказываются от российской нефти. Все, кроме главного импортера - Евросоюза. Он слишком сильно зависел от российского сырья. Поэтому в мае 27 стран ЕС договорились ввести эмбарго с двумя отсрочками, чтобы не подорвать свою и без того хрупкую экономику.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Цель эмбарго - подорвать возможности Кремля финансировать войну. Последствия российского удара по Краматорску 2 февраля

С 5 декабря ЕС отказался от закупок нефти, а с этого воскресенья, 5 февраля, перестал покупать нефтепродукты.

Из нефтяного эмбарго было сделано исключение для поставок по трубопроводу "Дружба" - ЕС запретил только морской импорт. Но главное исключение касается как нефтяного, так и нефтепродуктового эмбарго. Это - потолок цен.

Зачем нужен потолок

Потолок - послабление санкций. Его лоббировали американцы, чтобы не допустить обвала российского экспорта, всплеска мировых цен на нефть и усугубления главной текущей проблемы западной экономики - инфляции.

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Дело в том, что помимо отказа покупать для себя, ЕС запретил своим компаниям вообще иметь дело с российским сырьем, поставляемым морем куда бы то ни было. Россия лишилась доступа к европейским танкерам, страховке, финансированию и трейдингу, альтернативу которым быстро найти невозможно.

Потолок же отменяет это ограничение для сырья и продуктов, которые Россия продает в третьи страны дешевле оговоренной цены. Сейчас потолок установлен на уровне 60 долларов за баррель нефти, 100 - для дорогих нефтепродуктов, вроде авиакеросина и дизтоплива, и 45 - для дешевых, вроде мазута.

Под исключением подписались члены "Большой семерки" - США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония - а также присоединившиеся к ним остальные страны ЕС и Австралия.

Нефтяной потолок вступил в силу 5 декабря вместе с европейским эмбарго. Однако применять его пока не пришлось, поскольку российская нефть сорта Urals стоила с тех пор дешевле.

Правда, Запад договорился пересматривать его раз в два месяца и устанавливать на 5% ниже текущей рыночной цены, и первый пересмотр должен был состояться как раз на днях. Однако США уговорили союзников отложить его до середины марта, чтобы посмотреть, чем обернется нефтепродуктовое эмбарго.

Будет ли пробит нефтепродуктовый потолок, сразу ясно не станет. По данным Bloomberg, текущие цены на дизель в Европе - около 120 долларов, что выше потолка в 100 долларов. Однако ценообразование на этом рынке намного запутаннее, чем на нефтяном, ввиду множества разных сортов продуктов, а сделки и контракты не всегда прозрачны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для американцев цены на бензин - вопрос политический. Белый дом добился послабления европейского эмбарго, чтобы не допустить скачка мировых цен

В целом на Россию приходится 15% мирового рынка дизтоплива, и 80% до недавнего времени она поставляла в Европу, по данным Goldman Sachs. До войны половину всего дизтоплива Европа импортировала из России, следует из статистики S&P Global. Поэтому отказ Европы покупать продукт у России приведет к перераспределению потоков на мировом рынке, что в любом случае чревато ростом цен и перебоями.

Как только накопленные запасы в Европе истощатся, ей придется заменить 500-700 тысяч баррелей в сутки. Все альтернативы за океаном, а транспортировка из США, Индии или стран Ближнего Востока обойдется дороже, чем из соседней России.

России же перенаправить нефтепродукты будет сложнее, чем нефть, ввиду дефицита танкеров. К тому же, если Индия и Китай с радостью покупают нефть со скидкой, то нефтепродукты они сами производят в достатке.

Глава IEA Бироль не переживает по этому поводу.

"Некоторые сложности переходного периода неизбежны. Однако мировые маршруты поставок нефтепродуктов будут активно перекраиваться, а во второй половине года планируется ввод в строй значительных нефтеперерабатывающих мощностей", - сказал он.

Как ответит Россия

Запад уверен, что потолок цен на нефть работает, хотя цены на рынке ниже им установленных.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В эмбарго много дыр. Для Болгарии сделали исключение из запрета на морской импорт. Нефтехранилище "Лукойла" в порту под Бургасом

Многие покупатели и страховщики на Западе отвернулись от российской нефти, даже если она продается ниже потолка, поскольку санкции - новый инструмент, и оценить риски сделок с российским сырьем очень сложно. В результате Россия вынуждена давать оставшимся смелым покупателям скидку. В результате ее нефть пользуется повышенным спросом в Азии, включая Китай, а особенно - в Индии.

"В первую очередь выигрывают страны с низким и средним уровнем доходов. Скидки помогают им защититься от роста цен на мировом энергетическом рынке, вызванного агрессией Путина против Украины", - сказала глава Минфина США Джанет Йеллен в пятницу, комментируя новый потолок цен.

"Новые ограничения сыграют важнейшую роль в усилиях нашей международной коалиции, направленных на подрыв возможностей России вести преступную войну. Вкупе с финансовыми санкциями они поставят Путина перед выбором: тратить деньги на войну или пустить их на поддержку дряхлеющей экономики", - сказала Йеллен.

По оценкам финского исследовательского центра CREA, Россия уже теряет около 160 млн евро в день от нефтяного эмбарго и потолка, а после вступления в силу эмбарго на нефтепродукты в это воскресенье сумма ежедневных потерь вырастет еще на 120 млн евро.

Кремль устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова называет эти расчеты фантазией. Он обещает ответить на нефтепродуктовый потолок так же, как на нефтяной, против которого Путин подписал указ о контрмерах.

Указ странный, отмечает Татьяна Митрова из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"Он просто запрещает упоминать о потолке в контрактах. Но ЕС и не требует включать упоминание о потолке в контракты. Поэтому мне этот документ кажется довольно бессмысленным, - сказала она. - И вторая странность этого указа: контрмеры вводятся всего на пять месяцев".