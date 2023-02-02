Многие демонстранты в Иране получили ранения глаз. Они уверены, что силовики это делали намеренно

Поуя Гхорбани

Персидская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Elahe Tavokolian Подпись к фото, Демонстранты уверены, что полиция намеренно целилась им в глаза

На больничной койке лежит молодая иранка, ее зовут Элахе Тавоколян. На правом глазу у нее повязка после операции. Левый глаз закрыт, лицо искажено от боли.

Элахе ослепла на правый глаз в сентябре, во время протестов в городе Машхад на северо-востоке Ирана, где она попала под огонь силовиков.

Но только три месяца спустя она набралась смелости опубликовать в "Инстаграме" видео о том, что ей пришлось пережить .

"Ты целился мне в глаза, но мое сердце по-прежнему бьется,- написала она. - Спасибо, что ты забрал у меня зрение одного глаза. Это открыло глаза стольким людям".

"Свет в моем сердце и надежда на то, что хорошие времена придут, помогут мне продолжать улыбаться. Но твое сердце и сердце твоего командира становятся все чернее с каждым днем. У меня скоро будет стеклянный глаз, а у тебя - медаль", - добавила Элахе.

Не одна

Би-би-си удалось установить личности 12 участников иранских протестов, которым, по их утверждениям, силовики намеренно стреляли по глазам.

С сентября прошлого года десятки тысяч людей в Иране вышли на протесты из-за смерти молодой женщины курдского происхождения Махсы Амини. Она скончалась в полицейском участке, куда попала из-за якобы неправильного ношения хиджаба.

Подпись к фото, В соцсетях на фарси множество молодых людей показывают свои ранения после протестов

Власти ответили полицейскими расправами: арестованы почти 20 тысяч человек, 500 человек убиты. Молодые люди, лишившиеся зрения, говорят о том, что им специально целились в глаза.

Командующий спецподразделения иранской полиции Хасан Карами недавно отверг подобные заявления в местных СМИ. Он назвал пропагандой свидетельства о том, что полицейские целились людям в лица.

Одной из получивших такое ранение была Гхазаль Ранжкеш, студентка юрфака. В нее выстрелили в ноябре прошлого года в городе Бандар Аббас на юге страны.

21-летняя девушка стала первой, сообщившей об этом в соцсетях, чтобы предупредить других.

На видео, которое Гхазаль разместила прямо с больничной койки, из правого глаза у нее течет кровь, но она все равно показывает пальцами знак победы, V.

Автор фото, Ghazal Ranjkesh Подпись к фото, 21-летняя Гхазаль стала первой, сообщившей о своем ранении в соцсетях, чтобы предупредить других

Это видео стало вирусным, разлетевшись по интернету и показав иранцам в самом Иране и за рубежом, каким образом власти расправляются с молодыми людьми.

"Почему вы улыбались, когда стреляли в меня?", - написала Гхазаль в своем посте.

Впоследствии она удалила его, чтобы защитить медиков, чьи голоса можно было расслышать на видео. Но своим сообщением Гхазаль положила начало уникальному движению.

Молодые мужчины и женщины с такими же ранениями осознали, что они не одни, и стали создавать в интернете свое сообщество, чтобы сообща справиться с травмой.

"Звук глаз намного громче любого крика", - написано в профиле Гхазаль в "Инстаграме".

Автор фото, Ghazal Ranjkesh Подпись к фото, Молодежь Ирана отказывается прятать свои увечья от глаз мира

Недавно она опубликовала свой черно-белый портрет. На первый взгляд кажется, будто это часть гламурной фотосессии. Но присмотритесь поближе.

"Боль нестерпимая, но я к ней привыкну", - пишет она.

"Я продолжу жить своей жизнью, потому что моя история не закончена. Мы еще не добились победы, но она близко".

500 пациентов с ранениями глаз

Никто не знает, сколько людей получили подобные ранения в Иране.

Из-за страха быть арестованными прямо в больнице некоторые активисты вообще не обращались за медицинской помощью.

Газета New York Times выяснила, что в период между сентябрем и ноябрем прошлого года в три больницы Тегерана поступили 500 пациентов с ранениями глаз.

Автор фото, Mohammad Farzi Подпись к фото, Мохаммад получил ранение в самом начале протестов в сентябре

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32-летнему уличному артисту из Тегерана Мохаммаду Фарзи в сентябре попали в правый глаз дробью.

"Я ни о чем не сожалею, - говорит он. - Я горжусь тем, что пожертвовал своим глазом ради свободы людей".

Несмотря на риск, Мохаммад обратился в больницу. Глаз можно было спасти, но после двух операций у него закончились деньги, и на третью уже не хватило.

"Главное это поддержка - финансовая, психологическая и медицинская", - отмечает Мохаммад, потративший приблизительно 2,5 тыс. долларов на оплату больничных счетов.

Доктор Мохаммад Джафар Гаемпанах - один из почти 400 офтальмологов, подписавших официальное обращение к властям с просьбой предоставить дополнительную помощь пострадавшим.

По его словам, потерявшие глаз демонстранты навсегда останутся "мечеными" в глазах общества.

"До конца своей жизни этот молодой человек останется живым свидетельством закручивания гаек в Иране", - подчеркнул врач в видеообращении, которое тоже широко разошлось по интернету.

Автор фото, Mohammad Farzi Подпись к фото, Тяжелые времена связали этих трех молодых людей. Это фото Элахе опубликовала в "Инстаграме"

Уличный артист Мохаммад во что бы то ни стало хотел добиться того, чтобы взаимная онлайн-поддержка переросла в дружбу в реальной жизни.

Вместе с еще одной пострадавшей девушкой, Косар Эфтекхари, Мохаммад отправился за 900 км в больницу, чтобы увидеться с Элахе, готовившейся к серьезной операции.

"Это единственное, что мы можем сделать, - говорит он. - Мы знаем, какая это боль, какие это страдания, и мы должны поддерживать друг друга".

Несмотря на эту боль, после операции Элахе опубликовала в "Инстаграме" пост, в котором поблагодарила своего отца, Мохаммада и Косар за то, что они были с ней рядом.