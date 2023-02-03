Четверть потерь - вчерашние гражданские: что известно о потерях России в Украине к февралю

Ольга Ившина

Би-би-си

53 минуты назад

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Автор фото, ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 13 тысяч 300 российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 924 мобилизованных.

С первого дня войны Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 3 февраля нам удалось подтвердить информацию о 13 030 погибших солдатах и офицерах.

Только за последнюю неделю появились сообщения о смерти еще 500 россиян, воевавших в Украине. Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России.

К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах на протяжении всего 2022 года.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 26 тысяч человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 117 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

Смерти мобилизованных

Из открытых источников нам известно о смерти 924 мобилизованных россиян. В это число входят погибшие при обстреле Макеевки (близ Донецка) 1 января. Нам удалось установить имена 101 российского военного, погибшего в результате попадания ракеты по ПТУ, из них 99 человек были мобилизованными. Семьи еще по меньшей мере 18 солдат не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых.

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Минобороны России признало гибель 89 россиян при обстреле ПТУ (упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом исчезло).

Похороны погибших в Макеевке продолжают проходить в Самарской области практически ежедневно, поэтому установленная нами цифра погибших явно неокончательная. Британская разведка утверждает, что при обстреле ПТУ могло погибнуть около 300 российских военных.

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На основе открытых данных нам удалось установить имена 875 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины начиная с октября.

Еще 49 умерли на территории России - большинство, как утверждается, из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

Последнее время примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь тех, кто еще недавно был гражданским специалистом.

По рассказам самих мобилизованных, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка перед отправкой на фронт.

Первые мобилизованные погибли спустя всего две недели после получения повесток. В некоторых регионах и частях на тренировки людей, призванных с гражданки, отвели больше времени, но, по словам самих мобилизованных, зачастую по прибытию на фронт их использовали не по тем специальностям, по которым велась подготовка.

Более подробно о причинах существенных потерь среди мобилизованных можно почитать здесь.

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Ситуация по регионам

По общему числу погибших на первом месте находится Краснодарский край (551 погибших). При этом о смерти примерно 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах. Местные волонтеры регулярно обходят погосты и выкладывают фотографии могил.

Однако в число погибших выходцев из Краснодарского края мы заносим только тех, кто жил в этом регионе. Случаи, когда погибший жил в другом регионе, а похоронен в Краснодарском крае (так нередко бывает с заключенными, воевавшими в составе ЧВК “Вагнер”), не учитываются в списке потерь Краснодарского края.

В январе впервые на второе место по числу погибших вышла Свердловская область (419 человек). 118 погибших из этого региона - мобилизованные, все они умерли за последние три месяца.

Именно Свердловская область сейчас лидирует по потерям среди мобилизованных. На второе место - после обстрела Макеевки - вышла Самарская область.

Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 407 погибших из Дагестана, 403 погибших из Челябинской области и 399 погибших из Бурятии. Для сравнения: известно лишь о 73 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

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С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Изучив данные, собранные Би-би-си, волонтерами и "Медиазоной", социологи пришли к выводу, что распределение потерь отражает экономическое неравенство между регионами.

Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является одной из немногих возможностей получить стабильный заработок.

Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

Невоенные военные

Автор фото, Rosgvardia press office

Изучив динамику потерь российской армии за 11 месяцев, мы видим, что сейчас основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников ЧВК “Вагнер” (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь, и это существенная перемена тенденции.

На первом этапе войны наибольшие потери понесли ВДВ, морская пехота, спецназ ГРУ, а также спецотряды Росгвардии - то есть профессиональные и хорошо подготовленные соединения, укомплектованные преимущественно контрактниками.

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Но уже с середины марта началась активная вербовка в армию тех, кто еще недавно работал на гражданке. Подписать краткосрочные контракты с российской армией и Росгвардией агитировали как ветеранов боевых действий, так и тех, кто раньше никогда не служил.

Уже летом, именно отряды добровольцев и сводные подразделения мотострелков стали основной силой на фронте. Сейчас основные потери несут отряды, наспех составленные из людей, прошедших лишь минимальную подготовку на базах. Судя по некрологам, многие добровольцы отправлялись на фронт, получив лишь 7-10 дней тренировок.

Большая часть добровольцев - это мужчины в возрасте за 40. Многие из них имеют лишь опыт срочной службы. И только небольшая часть в прошлом участвовала в боевых действиях или проходила длительную подготовку, прослужив годы на контракте. Но есть и те, кто отправляется воевать, будучи старше 60 и даже старше 70 лет.

Автор фото, Family photo

Так, Михаил Шувалов из Хабаровска подписал контракт в возрасте 71 года. Профессиональным военным он никогда не был, последние 40 лет отработал на ТЭЦ.

Осенью он оформился в военкомате, отправился на фронт и погиб 10 декабря. Чуть меньше чем через месяц его тело доставили домой для захоронения.

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Несмотря на очень чувствительные потери, которые понесли элитные части российской армии на первом этапе войны, подразделения спецназа и ВДВ продолжают принимать активное участие в боях. Мы продолжаем фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев.

Погибшие командиры

Из 13 030 установленных российских военных, погибших в Украине, 1665 человек, то есть почти 15%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 54 полковника.

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Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава. В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты. То есть лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных.

Очень чувствительные потери понес офицерский корпус спецназа - как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил каждый пятый установленный погибший сотрудник спецподразделений. При этом именно потерю офицеров отрядов особого назначения восполнить сложнее всего. На подготовку командиров соответствующей квалификации уходит минимум 4-8 лет, отмечают эксперты.

Что известно о потерях "ДНР" и "ЛНР"?

Автор фото, Getty Images

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников, можно говорить о гибели по меньшей мере 4700 военных из ДНР и более 1350 военных из ЛНР.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4500 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только подтвержденные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 38 тысяч человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 171 тысячи человек.

По оценке разведки США, если считать убитых и раненых, общие потери России в Украине превысили 188 тысяч человек.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в более 110 тыс. человек убитыми. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.