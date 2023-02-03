Появился ли у Украины шанс защититься от российских ракет израильским "Железным куполом"?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, "Железный купол" - один из самых эффективных ЗРК в мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в интервью CNN, что может рассмотреть возможность оказания военной помощи Украине. Этого уже давно добиваются в Киеве, однако до сих пор украинцы получали только гуманитарную помощь, а военные поставки из Израиля, судя по сообщениям, если и осуществлялись, то скрытно и через третьи страны.

"Что ж, я, разумеется, рассматриваю такую возможность", - довольно расплывчатый ответ, но в вопросе корреспондента CNN прозвучало словосочетание "Железный купол", что сразу сделало ответ Нетаньяху гораздо более весомым.

Израиль - один из мировых лидеров в производстве многих систем вооружений, и зенитно-ракетный комплекс "Железный купол" - одна из самых известных из них. В определенном смысле он стал визитной карточкой израильского ВПК - в первую очередь из-за своей высокой эффективности.

Однако в таких непростых вопросах, как поставка вооружений в воюющую страну, Израиль оказался в традиционной для Ближнего Востока очень запутанной политической ситуации, в которой интересы многих ближневосточных стран переплелись с политикой других государств, активно действующих в этом регионе.

"На расстоянии вытянутой руки"

До сих пор Израиль не поставлял оружие Украине - прежде всего, из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

"Израиль - воюющая страна, находящаяся в состоянии военного конфликта с Сирией, военно-политического конфликта с Ираном и в постоянном противостоянии с "Хезболлой", ХАМАСом, "Исламским джихадом" и другими террористическим организациями", - рассказал Би-би-си главный редактор издания Newsru.co.il Евгений Финкель.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В мае 2021 года "Хамас" выпустил за неделю больше трех тысяч ракет, и "Железный купол" сбил 90% из них

При этом, по его словам, "Израиль вынужден действовать за пределами своего воздушного пространства, обеспечивая свою безопасность". "В частности, в Сирии, где находятся российские ПВО, Израиль вынужден координировать свои действия с командованием армии РФ. В этой ситуации политическое руководство Израиля должно учитывать риски, связанные с ухудшением отношений с РФ и прекращением такой координации по Сирии", - подчеркнул он.

Как сказал в интервью CNN Биньямин Нетаньяху, "на нашей северной границе в Сирии израильские и российские самолеты летят на расстоянии вытянутой руки друг от друга". В такой ситуации резко возрастает опасность инцидентов, и очень важно, чтобы отношения их участников были как можно менее напряженными.

Например, в сентябре 2018 года у сирийских берегов силами местной ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в котором погибли 15 российских военных.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Гибель над Сирией российского Ил-20 стала серьезным международным инцидентом, который пришлось урегулировать президентам России и Израиля

В России тогда заявили, что самолет под огонь сирийских зенитчиков якобы подставили израильские истребители, наносившие в тот момент удары по провинции Латакия - по мнению российского командования, они "укрылись" за Ил-20, на который перенавелись зенитные ракеты. Тогда это происшествие удалось урегулировать президентам России и Израиля, которые созвонились и договорились лично между собой.

Однако если напряженность в отношениях двух стран возрастет, то урегулировать подобные инциденты будет сложнее.

"У меня нет желания вступать в российско-израильское военное противостояние. И никто этого не хочет", - прямо сказал Нетаньяху CNN.

Что обещал Нетаньяху?

Вопрос ведущего CNN звучал так: "Год назад вы сказали, что рассмотрите вопрос об оказании военной поддержки Украине, если станете премьер-министром. Теперь вы им стали. Вы рассматриваете его? Собираетесь ли вы изменить позицию отказа от военной помощи? Я знаю, что вы оказываете гуманитарную помощь, но как насчёт передачи Украине "Железного купола" или более старых военных технологий, которые вы больше не используете?"

"Что ж, я, разумеется, рассматриваю такую возможность", - ответил премьер-министр.

По словам Евгения Финкеля, политик фактически ничего не обещал и не гарантировал: "Нетаньяху заявил не об изменении позиции, а о возможности рассмотреть вопрос о поставках оружия. Причем заявил это американскому телеканалу CNN".

Как рассказал Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман, уклончивый ответ премьер-министра тем не менее не так уж далек от правды.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Израилю было бы трудно передать Украине даже одну батарею "Железного купола" из тех, что у него уже есть - это ослабило бы оборону страны

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"Не было никаких обещаний поставить, он сказал, что рассмотрит вопрос. И сейчас этот вопрос действительно рассматривается заново, это курируется Советом национальной безопасности в сотрудничестве с МО, МИД и "Моссадом". Но от рассматривания вопроса до положительного ответа еще далеко", - объяснил эксперт.

То, что слова премьер-министра были сказаны в интервью американскому телеканалу - тоже важное обстоятельство. Ранее в подкасте Русской службы Би-би-си израильский военный журналист и автор телеграм-канала "Война с ордой" Сергей Ауслендер сказал, что в последнее время Израиль оказался в непростой политической ситуации.

Даже сохраняя отношения с Россией, он принадлежит политически к западным странам и волей-неволей вынужден следовать политике Запада, который помогает Украине.

"Да, у Биби (так, уменьшительным именем, часто называют Нетаньяху в Израиле - Ред.) есть какие-то отношения с Путиным, он себя называл его другом [...]. Нетаньяху политик чрезвычайно опытный. Кто бы как к нему ни относился, он в политике акула настоящая. И он прекрасно понимает, каков тренд сейчас на Западе - помогать Украине. Запад создал по сути коалицию во главе с США. А Израиль всегда относил себя к западному миру", - сказал Сергей Ауслендер.

Еще деталь из интервью - то, что ведущий спросил не только о "Железном куполе", но и о "старых военных технологиях, которые Израиль больше не использует". Вероятно, имелась в виду недавняя история с просьбой США к Израилю передать Украине старые ЗРК Hawk, которые больше не используются ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Об этом писала международная пресса, но первым сообщило издание Axios.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пока в Сирии действуют российские военные самолеты, Израилю приходится быть очень осторожным, чтобы избегать инцидентов

По информации издания, Израиль ответил отказом, заявив, что не станет менять политику в отношении поставок вооружений Украине. Эти зенитные системы уже устарели, но Украина, которая вот уже почти год вынуждена обороняться от российских крылатых ракет, приняла бы любую помощь.

Поэтому сказать однозначно, что ответ Нетаньяху касался именно "Железного купола", тоже нельзя.

Иранский вопрос

В последние месяцы Израиль, Украина, Иран и Россия оказались в центре новостей, связанных с передачей вооружений.

С начала осени российская армия начала обстреливать Украину беспилотниками-камикадзе "Герань", в которых специалисты довольно быстро распознали иранские дроны "Шахед".

Эти дроны были очень серьезной проблемой для Украины в течение долгого времени, прежде чем ВСУ с помощью западных поставок не смогли организовать противовоздушную оборону так, чтобы сбивать большую часть из них.

Однако в октябре в международной прессе появились сообщения о том, что Иран может поставить России баллистические ракеты. В отличие от крылатых ракет, баллистические сбить труднее теми средствами, которые имеются в ВСУ сейчас. Такие поставки, особенно массовые, серьезно осложнили бы ситуацию в Украине, которой пришлось бы срочно и сильно увеличивать войска ПВО, причем за счет самых современных западных комплексов.

В октябре, когда информация о возможностях таких поставок появилась в прессе, израильский министр по делам диаспоры (министерство, которое занимается связями Израиля с еврейской диаспорой и разъяснением внешней политики страны) Нахман Шай написал: "Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора Украине получать [от Израиля] и военную помощь, такую же, какую оказывают США и НАТО".

Тогда это заявление вызвало политическую дискуссию, но политику Израиля в отношении поставок оружия Украине не изменило.

При этом Иран, как сообщала сначала израильская, а затем и иранская пресса, намеревался получить из России новые истребители Су-35, что сделало бы авиацию этой страны намного более боеспособной и, очевидно, изменило бы баланс сил с Израилем.

В ночь на 29 января в Иране подверглись удару завод по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан, крупный завод по производству моторных масел в провинции Восточный Азербайджан и авиабаза в городе Дизфуль на западе страны.

Тегеран уверяет, что две атаки из трех были отражены. Израильские СМИ утверждают, что, вопреки заявлениям иранских властей, все удары достигли цели. Израиль традиционно не взял на себя ответственность за эти удары.

В интервью CNN, которое состоялось после этих событий, Нетаньяху сказал, что Израиль действует против иранского производства вооружений, которые применяются в Украине. По словам премьера, Израиль использует методы, которые Нетаньяху отказался описывать.

"Я имею в виду то, что мы наносим удары по Ирану, не только по его ядерной программе, пытаясь ее остановить, но также действуем против разработки определенных вооружений, которые есть у Ирана. И которые он точно экспортирует", - сказал он.

Как рассказал Давид Гендельман, сближение России с Ираном и усиление их военно-технического сотрудничества, с одной стороны, действительно беспокоят Израиль, который не хочет никакого военного усиления Ирана, но, с другой стороны, это сближение, по словам эксперта, как ни парадоксально, облегчает положение Израиля - если Россия реально будет передавать нежелательное вооружение Ирану, то опасения привести своими действиями к такой передаче уменьшаются: раз они всё равно передали, то опасаться передачи уже нечего..

В конце концов, решение об открытой передаче сложных и современных систем зависит от политики, в которой учитываются очень многие интересы и обстоятельства.

Евгений Финкель считает, что хотя "правительства Израиля (как нынешнее, так и предыдущие) однозначно заявляли о поддержке территориальной целостности Украины, не признавали российскими территориями ни Крым, ни оккупированные в 2022 году украинские территории", а "большинство израильтян, по всем опросам, поддерживают сейчас Украину", на самом деле США вряд ли удастся убедить Израиль в том, что такие поставки не навредят его отношениям с Россией.

"Я почти уверен, что ни одно правительство Израиля на такую поставку не согласится, пока контингент армии РФ находится в Сирии", - считает эксперт.

"Железный купол"

Израильская система ПВО "Железный купол" - одна из самых известных в мире. Она прославилась своей невероятной эффективностью в борьбе с целями, которые кажутся самыми сложными для противовоздушной обороны, - залповыми пусками ракет ближнего радиуса действия.

Крылатая ракета, такая, как, например, российский "Калибр", цель более простая - она запускается на большом удалении от цели и летит, как самолет. Это довольно крупная цель, которая движется на дозвуковой скорости.

Ракета ближнего радиуса летит по баллистической траектории, она небольшая, запускается с близкого расстояния и находится в полете очень недолго. Часто их запускают залпами, что еще больше усложняет работу ПВО.

Тем не менее, например, в мае 2001 года, когда за одну неделю ХАМАС и другие палестинские группировки запустили по Израилю больше трех тысяч ракет, батареи "Железного купола" сбили 90% из них.

Существует убеждение, что "Железный купол" эффективен только против самодельных палестинских ракет "Кассам", однако, по словам Давида Гендельмана, "его ниша, помимо "Кассамов", - это штатные НУРС [неуправляемые ракеты] типа используемых в РСЗО [реактивных системах залпового огня] "Град", "Ураган", иранские ракеты "Фаджр-3", "Фаджр-5" и их аналоги и копии". Кроме того, он может сбивать минометные мины, дроны и низколетящие самолеты, добавил эксперт.

"Особенностью системы управления "Железного купола" является быстрый расчет баллистической траектории засеченной ракеты и определение, летит ли она в застроенный район либо другой объект, определенный как защищаемый, и только в этом случае производится перехват, а если ракета летит "в чисто поле", перехват не производится: это позволяет экономить большое число ракет-перехватчиков и мешает противнику перенасыщать систему, но это требует дополнительной привязки к конкретной местности, это не просто стрельба по всем угрозам в радиусе поражения, где поставили", - рассказал Гендельман.

В Израиле "Железный купол" интегрирован в общую эшелонированную систему противовоздушной обороны, в которой, кроме него, есть комплексы Patriot, "Праща Давида" и "Хец" - эта система прикрывает территорию страны на разных высотах от баллистических и крылатых ракет различной дальности и высоты полета, беспилотников и прочих угроз с воздуха.

Нужен ли Украине "Железный купол"?

Украина, которая с начала российского вторжения применяет в основном старые советские ЗРК, сейчас строит новую эшелонированную систему противовоздушной обороны на основе западных комплексов ПВО, среди которых уже есть NASAMS, Iris-T, Hawk, а в будущем появятся и американские комплексы Patriot.

Поэтому, если она когда-нибудь получит "Железный купол", то его нужно будет интегрировать в один контур с западными комплексами. Обмен информацией внутри такого контура ПВО - важная составляющая боеспособности всей системы противовоздушной обороны.

Но при этом, как рассказал Давид Гендельман, размещать батареи израильской ЗРК придется вблизи передовой: "В Украине "Железный купол" даже в достаточных количествах может эффективно работать только как ПРО прифронтовой зоны, например - в Харькове или Херсоне, которые обстреливаются артиллерией и РСЗО, он не предназначен по своим ТТХ [тактико-техническим характеристикам] закрыть дальний стратегический тыл Украины".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Остатки российских боеприпасов, которыми российские войска обстреливали Харьков. Среди них - ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Торнадо"

Прифронтовые украинские города часто обстреливают тяжелыми системами залпового огня, такими как "Смерч" и "Ураган".

Однако при этом возникает другая проблема. Эти установки "Железного купола" надо где-то взять.

Как подчеркивает Евгений Финкель., Израиль - воюющая страна, а "воюющая страна вряд ли может поставлять вооружения другой воюющей стране, так как сама остро в них нуждается".

В таких условиях Израиль вряд ли сможет пойти на то, чтобы выделить Украине хотя бы одну батарею "Железного купола" из тех, что уже развернуты на его территории - она вряд ли сильно поможет Украине, но ослабит израильскую ПРО.

Второй вариант - закупка ЗРК у производителя, компании Rafael. Сделать это возможно - Израиль поставляет эту систему на экспорт. Однако, как рассказал Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Шарп, производство займет много времени и потребует больших денег.

"Украина сможет их купить сама при наличии политического решения, но тогда это займет время. Две батареи производятся примерно за год. Они стоят немалых денег. И, наконец, нужно еще интенсивное и серьезное обучение [расчетов]", - сказал он.

Самым реалистичным выглядит вариант поставки двух батарей, которые в 2020 году закупили США. В этом случае от Израиля потребовалось бы только дать свое согласие на реэкспорт системы в Украину. Для Соединенных Штатов "Железный купол" не настолько важен, как для Израиля или Украины.

Что ещё может поставить в Украину Израиль?

Хотя "Железный купол" и самый известный комплекс, по мнению Давида Шарпа, особенности конфликта в Украине таковы, что ВСУ, возможно, больше подошли бы другие израильские ЗРК. Например, SPYDER SR ближнего радиуса действия, "Барак-8" среднего радиуса или отдельные компоненты "Железного купола".

"Радар "Железного купола", - это, возможно, лучшее мире изделие в своем классе. Его как пирожки не один год скупают страны НАТО, в том числе и Канада, и Чехия, и Венгрия", - сказал эксперт.

Радиолокационная станция EL/M-2084 компании ELTA Systems, о которой говорит Шарп, - это тот самый радар, который позволяет "Железному куполу" вычислять траекторию полета ракеты и оперативно решать, нужно ли ее вообще сбивать.

Израиль также известен своими беспилотниками, барражирующими боеприпасами (так называют дроны, которые уничтожают цель как ракета - путем самоподрыва), высокоточными боеприпасами, включая авиационные бомбы и ракеты, противотанковые комплексы. Однако возможности поставок таких вооружений пока открыто не обсуждаются.

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