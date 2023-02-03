"Иногда сильно мучает совесть". Как украинские мужчины за деньги уезжают за границу

Оксана Тороп

BBC News Украина

час назад

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После вторжения России в феврале 2022 года власти Украины запретили выезд за границу для мужчин 18-60 лет. Это породило ряд коррупционных схем, которые работают до сих пор. Би-би-си попыталась выяснить, как эти схемы устроены, сколько это стоит и кто за этим стоит.

Между собой украинские беженцы говорят: женщину невежливо спрашивать о ее возрасте, а украинского мужчину - как он уехал за границу. Ибо вполне возможно, что вы поставите его в неудобное положение.

Но мы все же спросили нескольких. "Иногда меня мучает совесть", - говорит в разговоре с нами один из уехавших.

"Я в Украине ничем не помог бы", - объясняет второй.

Эти мужчины уехали из Украины за деньги еще весной. Говорят, им предлагали разные варианты - выбирай, что ближе по душе и размеру кошелька. Нелегальный и опасный стоит дешевле, "легальный" с минимумом рисков - дороже.

Действительно ли те, у кого есть деньги и влияние, могут уезжать из страны?

Мы пообщались с мужчинами, которые воспользовались разными схемами, чтобы покинуть Украину, чтобы выяснить, как это работает.

Также попытались разобраться, какой путь любят использовать чиновники, депутаты и влиятельные лица для поездок за границу в личных целях. А у представителей власти спросили, когда же эти схемы прикроют. Говорить обо всем этом с нами согласились единицы.

Нелегальная схема

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Власти решили закрыть границу для мужчин 18-60 лет сразу после вторжения России в феврале 2022 года.

При этом были предусмотрены исключения - для отцов троих и более детей, людей с инвалидностью, студентов и т.д. Все эти статусы должны подтверждаться справками и различными документами, которые начали массово покупать, подправлять и использовать для выезда.

Из-за проблемы с подделками, к примеру, правительство Украины позже отменило исключения для студентов. В результате многие, кто достиг 18 лет и поступил в иностранные вузы, так и не смогли выехать на обучение.

Значительно увеличилось и количество попыток незаконно пересечь границу - полями-лесами, лишь бы в обход пограничников. Этот вариант дешевле, но часто опасен для жизни - можно заблудиться и замерзнуть в лесу или утонуть в холодной реке.

Виталий (имя изменено) - моряк, он перебегал границу именно так.

Сразу после вторжения он с семьей бежал из Бучи в западную Украину. Там они пробыли месяц, а затем решили уезжать за границу. Семья пересекла границу легально, а Виталий искал пути, как обойти запрет.

"Я нашел людей, которым заплатил две тысячи долларов. Нас встретили и ночью подвезли к реке на границе с Румынией. Высадили и сказали: "Идите". И мы ушли. Мы пешком шли через реку. Она тогда была не глубокая, меньше чем по пояс", - рассказывает Виталий.

Вода была ледяная с сильным течением, поэтому важно было ее быстро перейти и не упасть. Виталий говорит, что слышал о разных случаях в предыдущих группах перебежчиков, в том числе со смертельным исходом.

Но его группе повезло - все дошедшие до берега живы-здоровы. Далее они искали дорогу, где ездит румынский патруль.

"На той стороне нас уже забрали румынские правоохранители, - продолжает рассказ Виталий. - Автомобиль курсировал у границы и просто собирал беженцев. Они там постоянно находили наших ребят. Румыны остановились, спросили, украинцы ли мы. Мы ответили, что да. Они говорят: "Садитесь и успокойтесь, вы больше не на войне, мы вас подвезем".

У мужчин проверили документы и отпустили.

"Легальная" схема

Но особого внимания заслуживает другой способ выезда, считающийся самым "элитным".

Сразу после закрытия границ в правительстве поняли, что нужно урегулировать выезд за границу водителей, перевозящих гуманитарную помощь и товары. Так, в марте 2022 года заработала система "Путь".

Все, кого в нее вносили, имели право уезжать за пределы Украины на период от 30 до 90 дней. И наряду с настоящими волонтерами и водителями важных грузов в список попадали люди совершенно разных профессий, значительная часть из которых уехала и не вернулась.

Эту схему называют "легальной" - заплатил деньги и спокойно себе вполне официально выезжаешь из страны. И, конечно, деньги эти идут не в бюджет, а в отдельные карманы.

"Я видел, что люди понемногу уезжают, поэтому искал способ попасть в "Путь", - рассказывает нам бизнесмен Сергей (имя изменено).

Когда началась война, он вывез свою семью из Киевской области на запад Украины, а затем отправил родных за границу. Сам же остался в Черновцах. Говорит, что сначала не понимал, что делать дальше, но впоследствии пришел к выводу, что воевать не пойдет, а работу, которая требует частых командировок, может потерять.

"Я понял, что мне нужно уезжать из страны, поэтому начал рассуждать, как это сделать. Я знал, что многие люди перебегали незаконно через кордон. В то время это стоило от 2 до 5 тысяч долларов. Но постоянно появлялась информация, что кого-то поймали", - рассказывает Сергей.

И продолжает: "Это опасно, потому что идти нужно через реки, горы, в холодную погоду... много вопросов по поводу того, как возвращаться домой, если ты незаконно пересек границу, поэтому я решил, что этот вариант не для меня, и начал общаться с разными людьми, кто-то через кого-то знал разные варианты".

Пока Сергей изучал ситуацию, как раз и появилась система "Путь", которая позволяет мужчинам-водителям пересекать границу в условиях военного положения. И, как мы выяснили, практически сразу ее начали использовать как удобную и надежную схему выезда за границу.

"В конце марта знакомый рассказал мне о "Пути", по которому можно официально уезжать. Все заносилось официально в базу, тебя сопровождали от начала и до конца. Я согласился. Мне сразу озвучили сумму в 15 тысяч евро за человека", - говорит Сергей.

Он согласился, передал посреднику данные на себя и нескольких знакомых, которые также искали, как обойти запрет на выезд. И ждал.

Посредник рассказал, что документы на них пошли в Ивано-Франковский областной военной администрации, и по ее решению мужчин вносили в систему "Путь".

"Через полторы недели мы получили информацию, что все готово. Поехали во Франковск, чтобы встретиться с посредником и все проверить. Там выяснилось, что знакомых в систему внесли, а меня почему-то нет. Мне посоветовали еще подождать, и я ждал. Уже и мои знакомые успешно выехали из страны, а я дальше ждал. В чем задержка - никто не мог объяснить. Со временем у меня начались проблемы на работе, мне нужно было срочно ехать за границу. Была угроза потери бизнеса, я должен был немедленно решить этот вопрос. В какой-то момент, а это уже был апрель, я попросил вернуть мне деньги и искал другой вариант", - говорит мужчина.

В конце концов ему удалось выехать в Польшу с поддельными документами - как многодетному отцу. Такие "документы" стоили Сергею чуть дешевле - 10 тысяч долларов.

Как это работает

Сергей, несмотря на его неудачный опыт "Пути", говорит, что система имеет много пробелов, позволяющих любому, у кого есть деньги или влияние, ею воспользоваться.

При внесении людей в список никто подробно не проверяет, действительно ли ты волонтер или водитель гуманитарных грузов. Просто документы должны быть заполнены правильно. Более того - тебя могут внести в эту систему даже без водительских прав, потому что их никто не требует.

Это же утверждает и антикоррупционное агентство Правительства Украины - НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), - которое исследовало этот вопрос и указало властям на коррупционные риски системы "Путь". Никто не контролирует соблюдение водителями целей и сроков выезда за границу.

"Путь" - сам по себе не проблема, это всего лишь инструмент для реализации коррупционных схем при пересечении границы, - объясняет в беседе с BBC News Украина заместитель НАПК Артем Сытник. - Самый популярный коррупционный способ, который мы обнаружили - выезд под видом благотворительности".

Работает это так. Общественная организация представляет список водителей в военную администрацию, а те принимают решение о внесении в "Путь".

Человек уезжает по личным вопросам, никакой благотворительностью или волонтерством не занимается, за такие "удобства" платит определенные средства. Эта схема до сих пор очень популярна, говорит Сытник, хотя уже есть и задержания, и аресты.

На разных сайтах и в телеграм-каналах до сих пор много объявлений от тех, кто предлагает услуги выезда за границу через "Путь".

Сергей говорит, что стоимость таких услуг по сравнению с мартом-апрелем существенно снизилась - теперь в "Путь", по его словам, можно попасть за 2-3 тысячи долларов.

"Я недавно помогал знакомому выехать на бизнес-встречу в ЕС через внесение в систему "Путь" за 3 тысячи долларов. Иначе он никак это не мог сделать, его не хотели вносить без денег. Он провел встречу за границей и затем вернулся в Украину ", - говорит Сергей.

Он полагает, что спрос на услуги по выезду просто упал.

Мы направили запрос в "Укртрансбезопасности" - администратора системы "Путь", чтобы узнать, сколько людей внесли в нее за все это время, однако ответа так и не получили.

По данным НАПК, на сентябрь 2022 года - 460 тысяч водителей, еще около 100 тысяч внесли областные военные администрации. То есть более полумиллиона человек за полгода.

Также мы пытались получить цифры от отдельных пограничных областных военных администраций (ОВА) относительно того, сколько людей они ежемесячно вносят в систему "Путь" и проверяют ли правдивость цели поездки каждого конкретного водителя.

В Ивано-Франковской ОВА ответили, что цифр у них нет, а документы, которые подают компании на водителей, тщательно проверяют, если есть сомнения - отказывают в выезде. Не оказалось данных и у пограничной службы - ни о том, сколько мужчин уехало за все это время по системе "Путь", ни о том, сколько вообще мужчин уехало с начала войны, а сколько вернулось.

Как оказалось, пограничники такой учет не ведут вовсе. Никто этот учет не ведет.

По словам Артема Сытника, в этой схеме задействована целая цепочка органов, ни один из которых не отвечает за достоверность данных. Ни военная администрация, подающая списки, ни администрирующая систему "Укртрансбезопасности", ни пограничники, выпускающие за границу. А все потому, что орган, отвечающий за это, законодатели до сих пор не определили.

Поэтому тысячи людей попадают в списки, но правда ли эти люди занимаются волонтерством и перевозкой грузов, никто точно не знает. И так происходит уже почти год.

НАПК установило, что в "Путь" попадают три категории людей: действительные волонтеры и водители гуманитарных грузов, люди, которые едут по личным делам и возвращаются, и те, кто выезжает и не возвращается.

"Вторая и третья категория - это очень существенные цифры", - утверждает Сытник.

Среди известных лиц, которые могли воспользоваться в собственных целях системой "Путь", НАПК называет депутата Василия Петевку и экс-заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского.

"Также мы имеем пример сына Андрея Портнова [бывшего советника экс-президента Януковича, с 2021 года находится под санкциями США по "акту Магнитского"], который уехал как благотворитель и не вернулся", - добавляет он.

Василия Петевку обвинили в том, что он ходатайствовал о своих родственниках - в частности, о разрешении на выезд за границу своего сына и других членов семьи. Конечно, в целях волонтерства.

В конце концов НАПК установило, что все поездки родственниками Петевки совершались в собственных целях. За это на него завели административное дело, но суд депутата оправдал. Сам депутат неоднократно отвергал все обвинения.

Мы пытались выяснить у правоохранительных органов, проводятся ли расследования по выезду за границу высокопоставленных и обычных чиновников, но бесполезно. Наши источники там утверждают, что все, кто воспользовался системой "Путь" и уехал за границу в личных целях, или кто не вернулся, ничего не нарушил, ведь это был легальный выезд.

Другое дело - на каком основании этих людей в эту систему вносили, а это, как оказалось, никто не контролирует.

В реестре судебных решений более полусотни приговоров, которые касаются в основном посредников и благотворительных организаций, которые брали деньги за внесение в "Путь". Многим участникам схемы присудили штрафы от 17 до 100 тысяч гривен (около $460 - $2700).

Приговоров в отношении должностных лицах и чиновников в реестре мы не нашли.

Возможные решения

Если бы для мужчин снова открыли границы, это автоматически ликвидировало бы коррупционные схемы, но власти не собираются этого делать. Еще в августе 2022 года Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой люди просили разрешить выезд за границу мужчинам.

Тогда он недвусмысленно заявил, что пока идет война, запрет будет действовать. А секретарь СНБО Алексей Данилов тогда же пристыдил мужчин, которые во время войны бегут из страны.

"Может быть альтернатива - пожалуйста, идите, помогайте тем ребятам, которые есть на фронте. Работы в стране очень-очень много. Нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие - помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Это несправедливо, когда мужчины бегут из страны во время войны. Я этого не приветствую", - заявил Данилов.

У Ивана Дубинского бизнес в сфере маркетинговых исследований, в его компании работает около ста человек.

"Конечно, эта отрасль находится в кризисном состоянии, у нас были увольнения и урезание зарплаты людям", - говорит он. Но при этом смысла куда-то уезжать не видит.

"Я знаю мужчин, которые выезжали по разным схемам, а потом возвращались назад", - говорит он и добавляет, что в своем окружении не видит такого, чтобы многие мужчины убегали за границу.

Сергей и Виталий, о которых мы писали выше, в Украину не вернулись, и пока идет война, не планируют этого делать.

Виталий так и остался с семьей в Румынии, продолжает ходить в море. Говорит, иногда совесть мучает, что скрылся. "Особенно, когда смотришь новости из Украины о взрывах, погибших, детях...то даже очень сильно мучает".

"Но я понимаю, что со своей профессией нигде бы в Украине не работал. А воевать я не умею. Я моряк, штурман. Закрытые границы - это для меня означало бы потерять работу", - говорит мужчина.

Сергей отвечает более категорично: "Каждый человек в этой ситуации может приносить определенную пользу. Я там ничем бы не помог. А сейчас продолжаю зарабатывать и имею возможность перечислять определенные объемы средств в Украину. Я умею зарабатывать деньги, и этим помогаю. Это здравый смысл".

Дискуссии о правильности запрета в обществе не прекращаются, равно как продолжают действовать и коррупционные схемы.

Всего в НАПК их насчитали восемь. Подробно исследовав каждую из них, специалисты уже давно разработали рекомендации, что нужно сделать, чтобы прикрыть коррупцию.

"Мы передали рекомендации, начали работу с соответствующими органами и сейчас на завершающей стадии. Есть реакция, есть понимание, что мы - локомотив этого процесса, и есть наработанный проект плана. Надеюсь, в ближайшее время мы его утвердим и начнем реализовывать", - говорит Артем Сытник.

Основное, что нужно сделать - это установить действенную систему проверки данных относительно водителей, которых вносят в "Путь", а также контроля за сроками их поездок. Почему власть это до сих пор не сделала, вопрос.

Все понимают, что ключевую роль в этом играет позиция Банковой [улица в Киеве, на которой расположена администрация президента]. Медийное пространство в последнее время изобилует коррупционными скандалами, в том числе в отношении чиновников, легко ездящих за границу по личным делам.

Из-за отпуска в Испании уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, а из-за поездки в Таиланд депутата Николая Тищенко выгнали из правящей партии "Слуга народа".

Зеленский даже провел заседание СНБО, на котором распорядился разрешить топ-чиновникам и должностным лицам, в том числе женщинам, ездить за границу только в командировку. Во всех остальных случаях - нельзя. Что правительство уже исполняет.

Отдельный пункт указа касается системы "Путь" - СБУ должна проверить, как работает эта цепочка и как вносятся данные в эту систему. В спецслужбе нам сообщили, что уже взялись за это, но о деталях распространятся не могут - секретная информация.

Кажется, это шанс для украинских властей показать, насколько серьезно они настроены бороться с коррупцией. Это важно и для международной помощи и для внутренней стабильности.