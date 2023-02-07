Не изменил, но готовился. Как ФСБ во время войны массово обвиняет россиян в госизмене

Сергей Горяшко

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP/BBC

С 2022 года ФСБ начала обвинять россиян в намерениях совершить госизмену - раньше речь шла только о "доведенных до конца" преступлениях. Сразу несколько фигурантов "шпионских дел" оказались за решеткой по одной схеме: их задерживали под надуманными предлогами в международных аэропортах и на пограничных пунктах - по дороге в Грузию, Казахстан или Турцию - и отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство. На свободу оттуда они уже не выходили, оказываясь в СИЗО по обвинению в госизмене - попытке перейти на сторону Украины. Би-би-си рассказывает, что известно о новой практике работы ФСБ и о фигурантах этих дел.

"Выражался грубой нецензурной бранью"

"Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - об этом сказал 20 декабря президент Владимир Путин, поздравляя сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности.

21 декабря, на следующий день после поздравления Путина, ФСБ сообщила, что предъявила обвинение в госизмене уроженцу Таджикистана Фирузу Дадабоеву. Никаких подробностей его дела силовики не раскрыли. В тот же день в пресс-службе Лефортовского суда Москвы заявили, что Дадабоеву продлен арест на два месяца - до 26 февраля 2023 года. Когда Дадабоев оказался в СИЗО и сколько он там уже провел, в суде не уточнили. Еще через два дня ФСБ отчиталась об аресте сразу шестерых человек из трех российских регионов. Контрразведчики сообщили, что пресекли "преступную деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины".

Дмитрий Заир-Бек, руководитель сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел", которое помогает обвиняемым в госизмене, назвал декабрьский отчет ФСБ "нетипичной" историей. "Есть основания полагать, что началась симуляция активной деятельности. Назовём это термином ''выполнительство".

Среди шестерых человек, упомянутых в сообщении ФСБ, был и 36-летний геодезист из Биробиджана Валерий Качин. Сообщив о его аресте в пресс-релизе 23 декабря, ФСБ умолчала о деталях: геодезиста задержали еще в начале октября и сначала отправили под административный арест. В спецслужбе заявили, что Качина задержали в Биробиджане при попытке покинуть область и вылететь за рубеж, но не уточнили, когда это произошло. Неясно, и откуда Качин собирался вылетать - аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами в Биробиджане нет. Супруга геодезиста Екатерина утверждает, что Качин никуда лететь не собирался.

7 октября в 11:05 утра Качин сидел в отделе полиции "Биробиджанский" в центре города и ругался матом - по крайней мере, так следует из постановления Биробиджанского районного суда по делу об административном правонарушении. В нем говорится, что Качин "находясь в общественном месте" (то есть в кабинете в ОВД), "вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, на неоднократные замечания прекратить свое поведение не реагировал". За это и за неповиновение сотрудникам полиции на Качина составили протокол об административном правонарушении.

Уже днем дело о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) рассмотрел суд. Качин вину не признал и пояснил, что "не выражался грубой нецензурной бранью", но судья сочла утверждения полицейских более весомыми и назначила мужчине максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - 15 суток административного ареста. Что Качин делал в ОВД - неизвестно. На свободу из спецприемника он уже не вышел. 12 октября Биробиджанский суд отправил его в СИЗО по делу о госизмене. Через два месяца Качин уже был в Москве

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы впервые сообщила о прошедшем заседании по мере пресечения Качину, обвиняемому по ст. 275 УК (госизмена) только 7 декабря. Тогда судья продлила Качину арест на три месяца, до марта 2023 года. К тому времени, как следовало из сообщения пресс-службы суда, Качин уже провел два месяца в СИЗО.

Готовились перейти на сторону противника

ФСБ заявила, что Качина задержали по подозрению в шпионаже в интересах СБУ. Силовики утверждали, что геодезист, "действуя по заданию украинской спецслужбы", собрал и передал ее представителю сведения "о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области", составляющие гостайну. "При этом он осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности РФ", - заявили в ФСБ. По версии спецслужбы, Качин планировал уехать из России в Украину, получить украинское гражданство и вступить в ВСУ.

Автор фото, EPA/TASS

С 14 июля 2022 года действует новая редакция ст. 275 УК (Государственная измена), по которой "переход на сторону противника" - это еще одна форма госизмены. Переходом считается "участие в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск)", наказание за это, как и за госизмену, - от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ, согласно пресс-релизу, подозревала Качина сразу в двух преступлениях - госизмене и планировании перехода на сторону Украины.

Качин - еще один из более чем двух десятков других фигурантов "шпионских" дел 2022 года, от уже привычных ученых и чиновников (они и раньше попадали в поле зрения ФСБ) до студентов и политических активистов.

Вторжение России в Украину, а также дополнение ст. 275 УК в Уголовном кодексе новым составом - "переход на сторону противника", изменили подход ФСБ к "шпионским" делам. В 2022 году россияне, которых, на первых взгляд, ничего не объединяет, попадают в СИЗO по обвинениям, за которые им грозит до 20 лет лишения свободы. Часто это происходит по одному шаблону.

Би-би-си известно еще как минимум о трех других обвиняемых в приготовлении к госизмене или покушении на нее. В 2022 году они оказались за решеткой по одной и той же схеме. Сначала административный арест за мелкое хулиганство или мера пресечения по другому уголовному делу, затем - переезд из спецприемника в СИЗО с обвинением по ст. 275.

Первым стал 21-летний студент Глеб Вердиян. Молодой человек оказался в спецприемнике, только прилетев в Москву из Астрахани, где он живет. Он собирался в тот же день вылететь в Стамбул. Вердияна задержали за "нарушение общественного порядка" на остановке около аэропорта Внуково 28 октября. Там он "выражался нецензурной бранью" - как и Качин в ОВД Биробиджана. Вердиян получил 10 суток ареста. Уже 7 ноября Лефортовский суд отправил его в СИЗО по уголовному делу о приготовлении к госизмене. Детали обвинения неизвестны, дело засекречено.

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31 октября на российско-грузинской границе на погранпункте "Верхний Ларс" задержали 20-летнего москвича Савелия Фролова, о нем писало издание "Бумага". Его, как он сам позднее рассказал матери, пограничники заставили отдать им разблокированный телефон. Силовики угрожали Фролову, что изнасилуют его шваброй. В телефоне они, как предполагают друзья Савелия, нашли переписки, в которых молодые люди обсуждали легион "Свобода России". В тот же день Советский районный суд Владикавказа отправил Фролова на 15 суток в спецприемник по статье о мелком хулиганстве. Затем Фролов последовательно получил еще две "административки" - о мелком хулиганстве и о неповиновении сотрудникам полиции. Молодого человека полицейские дважды задерживали на выходе из спецприемника - согласно одному из опубликованных постановлений суда - тоже за то, что "выражался нецензурной бранью" - как Вердияна и Качина.

2 декабря в отношении Савелия возбудили дело о госизмене - его обвинили в подготовке к переходу на сторону противника, молодой человек якобы готовился вступить в легион "Свобода России". По версии следствия, Фролов ехал в Грузию, чтобы попасть оттуда в Турцию, затем в Польшу, а далее - в Украину, и там вступить в легион. Ни билета в Стамбул, ни шенгенской визы, по словам адвоката, у Фролова не было, утверждает "Бумага". Его подруга рассказала изданию, что в Грузию он ехал к ней, там они планировали организовать фехтовально-ролевой клуб для детей и попробовать на нем заработать. Фролов стал первым известным обвиняемым по статье "госизмена" с формулировкой "приготовление к переходу на сторону противника".

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS/BBC

В декабре стало известно об уголовном деле уже о "покушении" на переход на сторону Украины. В Хакасии по нему в СИЗО сидит бывший гражданский летчик, 58-летний Игорь Покусин. Уроженца Одессы еще в конце мая задержали за облитый краской Z-баннер и надпись "Слава Украине" на фасаде абаканского краеведческого музея и обвинили в вандализме. Его отпустили под подписку о невыезде, он попытался улететь из соседнего Красноярска в Казахстан, но в аэропорту его задержали и повезли обратно в Абакан, надев на голову мешок. По дороге его завезли в лес и, угрожая пистолетом и электрошокером, заставили записать на видео признание в том, что он "ехал на Украину вступить в ВСУ". Он согласился. О том, как Покусину угрожали, журналу "Холод" рассказала его жена.

В Абакане Покусину сменили меру пресечения по делу о вандализме на более жесткую - домашний арест. 7 декабря его приговорили к 6 месяцам условно, а на следующий день задержали по статье о госизмене и отправили в СИЗО.

Адвокат Покусина Алексей Котельников рассказал Би-би-си, что его подзащитный вину не признает. Он не отрицает, что собирался в Украину через Казахстан, но не воевать, а проведать родственников. Признание Покусина, записанное на видео, от него получили под угрозами, но свидетелей нет, говорит адвокат. "Особенность ситуации в том, что материалы предыдущего уголовного дела - о вандализме - легли в основу нового, о госизмене, - сказал Би-би-си Котельников. - Существенная часть дела состоит из показаний свидетелей, которые были в предыдущем деле". Адвокат утверждает, что Покусин обнаружил "знакомые фамилии" среди свидетелей в его деле о покушении на госизмену.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS/BBC

Уголовный кодекс разделяет "приготовление" к совершению преступления и "покушение" на него. По статье 30 УК РФ, "приготовлением" считается приискание средств, орудий и соучастников тяжкого преступления, совершить которое не удалось. Более конкретные действия, связанные с его реализацией, могут быть признаны "покушением" на совершение преступления.

В обоих случаях фигуранта ожидает более мягкое максимальное наказание: "покушение" может потянуть на три четверти предельного срока, предусмотренного соответствующей статьей УК, "приготовление" - на половину того же срока. По статье о "госизмене" это, соответственно, до 15 или до 10 лет лишения свободы.

При этом следствие фактически освобождается от необходимости доказывать факт "перехода на сторону противника" с оружием в руках - силовикам достаточно доказать суду, что обвиняемый лишь пытался реализовать такое намерение. С 2022 года ФСБ начала активно пользоваться такой "упрощенной" квалификацией в делах о госизмене.

Геодезист-тугодум

Валерий Качин родился в селе под Биробиджаном. Учился в школе в Бабстово в 80 км от столицы области. Жил с мамой и бабушкой - украинками по происхождению, рассказывает его одноклассник Игорь Лебедев. В 2014 году Качин окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема по специальности "Информационные системы и технологии". Женился, родилась дочь. Качин успел поработать в мэрии Биробиджана - как главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений и рекламы в комитете по управлению имуществом. Оттуда он ушел в 2018 году.

По словам супруги Качина Екатерины, в последние годы Валерий работал в "городских организациях" Биробиджана - занимался документоведением и картографией. Так, в 2019 году он устроился на работу в областной кадастр картографом. Еще Качин работал в "Бирземпроекте" - предприятие занимается межеванием земельных участков - и на городском кладбище, где тоже занимался отводом земли.

Периодически Качин уезжал подрабатывать на стройки в Москву, вспоминает Лебедев - тот перебрался из ЕАО в столицу и звал Валерия к себе. "Он приезжал ко мне в Москву, работал месяца два еще в 2022 году, все нормально было, вел себя прилично, шероховатостей не было. Я его бригадиром ставил, он инженерку делал, все руководство его зауважало из-за интеллектуальности", - говорит Игорь. Качин, по его словам, "очень толковый", и на стройках такие специалисты всегда нужны - инженеров не хватает.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS/BBC

С 2020 года Качин трудился в научном отделе заповедника "Бастак" - младшим научным сотрудником. Там он, как говорит его коллега Андрей Аверин, занимался "кабинетной работой" - оформлял нужные земельные документы. "Он профессиональный земельщик, картограф, вот его и взяли. Специалист, но тугодум", - охарактеризовал его Аверин. Он по просьбе Качина пытался научить его управлять коптером, но так и не преуспел: "Вроде простой коптер, но он раз пять-десять спрашивал, как то, как сё. Я ему и так, и сяк. Дал коптер на месяца два-три. Так он им и не воспользовался".

В офис заповедника в Биробиджане силовики после ареста Качина не приходили, из чего Аверин делает вывод, что уголовное дело его коллеги с работой в "Бастаке" не связано. Сотрудники допуска к гостайне не имели. Официально Качин в последнее время был трудоустроен именно в заповеднике, в других местах он только подрабатывал.

Аверин предполагает, что Качина могли поймать на передаче кому-то карты ЕАО крупного масштаба. "Раньше бы пожурили, сказали бы "ай-яй-яй", а теперь в Москву увезли, хрен его достанешь оттуда". Он утверждает, что даже наводил справки о деле Качина у знакомого в местном отделе ФСБ, но там не знают, за что арестовали Качина: "Приехали из Москвы и увезли".

"Наша область Еврейская автономная за окрестностями Биробиджана и крупных поселков выглядит как окрестности Мариуполя - все разрушено российской властью. Что там могло военную тайну представлять - все давно продали или разрушили, - так коллега Качина Аверин комментирует обвинения ФСБ о том, что его сослуживец собрал секретные данные об инфраструктуре ЕАО. - Тут только граница с Китаем, а китайцы и так все знают, что где находится. Китайские коптеры летают на границе, на нашей территории, наши ничего сделать не могут".

Аверин также сомневается, что Качин действительно планировал уехать на войну: "Он человек кабинетный - за два года работы, его может один раз в лес на экскурсию сводили, выпить на кордоне. У него дочка маленькая. Это на него не похоже. Обычный обыватель, которых миллионы, средний человек".

Еще один коллега Качина по заповеднику подтвердил, что они работали вместе, но рассказать о нем ничего не смог. По его словам, в основном тот работал из дома и общался только с начальством. Руководительница Качина, замдиректора заповедника по научной работе Тамара Рубцова общаться с Би-би-си отказалась.

Супруга Валерия Качина Екатерина сказала Би-би-си, что с нее следователи взяли подписку о неразглашении, поэтому о деле мужа она распространяться не может: "Возможности увидеться и поговорить у нас не было. [В СИЗО] у него нормальные условия, не могу сказать больше". По словам Екатерины, интересы Качина в суде представляет адвокат по назначению.

Зафиксировать и не выпускать

По словам адвоката Евгения Смирнова из правозащитной организации "Первый отдел", административные аресты тех, кого ФСБ собирается обвинить в госизмене, нужны силовикам, чтобы успеть подготовиться к возбуждению дела и согласовать его в Москве. Смирнов занимается делом Савелия Фролова, задержанного на границе с Грузией.

"[ФСБ] нужно было сделать так, чтобы его зафиксировать и никуда не выпускать. Его отправляли в спецприемник, выпускали, не выдавая документы, и снова арестовывали, чтобы он никуда не делся. С момента, когда они что-то обнаруживают, до того, как они решат возбуждать дело, проходит неделя-две, это то время, которое требуется, чтобы все согласовать", - объясняет Евгений. Дела о попытках перехода на сторону противника, по его мнению, появляются, когда силовики находят что-то связанное с Украиной в телефонных переписках россиян, которые пытаются пересечь границу. Иногда случайно: пограничники могут попросить телефон, если внешность владельца им кажется подозрительной - именно это, считает Смирнов, и произошло с Савелием Фроловым.

По словам адвоката, таким образом дела о госизмене теперь расследуются по всей России - от Владикавказа, где взяли Фролова, до Абакана, где в СИЗО сидит бывший гражданский летчик Игорь Покусин. "Их всех [новых фигурантов дел о госизмене - переходе на сторону врага] задерживали намного раньше, чем предъявляли им обвинения - они сидели кто под административкой, кто под мерой пресечения по другому уголовному делу, чтобы не убежали. Региональные следователи ждали согласования Москвы", - говорит Смирнов.

Автор фото, EPA/BBC

Возможно, поэтому до декабря региональные УФСБ не возбуждали дела о подготовке к переходу на сторону врага по ст. 275. Но еще с лета по той же схеме силовики стали применять другую - "не шпионскую" - статью 208 УК с максимальным 20-летним сроком наказания. По ней пытавшихся уехать из страны россиян обвиняли в "покушении" на "участие в военных действиях" в Украине против России. Суды в Брянске и Красноярске с октября вынесли как минимум восемь таких приговоров. Чем отличались эти дела от дел по госизмене, понять невозможно: "За одни и те же действия могут возбудить дело и по ст. 208, и по ст. 275", - говорит адвокат Смирнов.

Он считает, что в 2022 году ФСБ разрешила региональным отделам самим расследовать дела о госизмене по форме "переход на сторону противника", но все еще забирает в столицу все, что связано с передачей гостайны за рубеж. Именно поэтому одних подозреваемых оставляют в местных СИЗО, а других этапируют из регионов в столичное "Лефортово", как, например, Качина. Он оказался в Москве, поскольку его обвинили и в шпионаже в пользу Украины, и в планах перейти на сторону противника.

В том же декабрьском пресс-релизе ФСБ сообщила о разоблачении в Пермском крае "агентурной группы СБУ", состоящей из россиян Алексея Гашева и Михаила Соколова. Они, утверждает ФСБ, готовили диверсии и теракты в Перми и помогали СБУ в "дестабилизации социально-политической обстановки в регионе". ФСБ не уточнила, когда именно задержала Гашева и Соколова, но утверждает, что в отношении всех возбуждены дела по статье "госизмена". В пресс-службе Пермского краевого суда Би-би-си сообщили, что в их производстве нет дел об избрании меры пресечения Гашеву и Соколову, и рекомендовали обратиться в Пермский гарнизонный военный суд. В базе этого суда ни Гашев, ни Соколов не значатся.

Тогда же, в декабре, ФСБ отчиталась о задержании двух человек в Ростовской области. Владислава Понамарева, обладателя украинского и российского гражданства, подозревают в передаче Украине координат российских военных и военной техники, по которым ВСУ нанесли удар из ракетной установки HIMARS. Евгения Никифорова из Волгоградской области подозревают в том, что он через Ростовскую область пытался попасть в Украину и вступить в ВСУ. ФСБ сообщила, что у мужчины изъяли "подписанную анкету и заявление на заключение контракта с ВСУ". Ни Никифорова, ни Понамарева нет в базе судов Ростовской области - когда их отправили в СИЗО, неизвестно.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS/BBC

Всего за 2022 год ФСБ возбудила 22 дела о госизмене - это лишь те дела, о которых стало известно из сообщений пресс-службы контрразведки или из опубликованной на сайтах судов информации. Далеко не обо всех делах по этой статье спецслужба или суды сообщают публично.

В январе региональные УФСБ продолжали ловить россиян якобы за попытки вступить в ВСУ. 9 января в Брянске арестовали по обвинению в покушении на госизмену россиянина, который для этого якобы "неоднократно" пытался выехать в Украину. 12 января СМИ со ссылкой на пресс-релиз УФСБ по Тверской области сообщили о новом задержании, связанном с приготовлением к "переходу на сторону противника". О фигуранте ведомство сообщило лишь, что это "житель Твери" 1982 года рождения, его имя до сих пор засекречено. Обвинения ФСБ подкрепило видеозаписью якобы с камер наблюдения железнодорожной станции в Твери. На видео мужчина берет в кассе билет и затем, уже с рюкзаком за плечами (в кадре покупки билета рюкзака у него нет), пытается сесть в поезд. Его задерживают, после чего человек - на видео его лицо скрыто - говорит, что "набирал амуницию", в том числе нож, по "указанию связного" и "должен был стать рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ". "Я хотел бы, чтобы эти люди (кого он имел в виду - на видео не уточняется - Би-би-си) не шли по моему пути, не связываться с какими-то военными формированиями. Потому что последствия могут быть необратимыми", - сказал задержанный. Дальше на видео силовики выкладывают из рюкзака стандартный набор экипировки - новые берцы, наколенники, маску-балаклаву, спальный мешок. УФСБ сообщило, что житель Твери арестован по ст. 275 УК, но этих данных в базах судов Твери нет.

2 февраля Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО по делу о госизмене еще одного фигуранта - Пешкова С.Н. Больше о нем ничего не известно - в том числе и то, в чем конкретно он обвиняется. В суде заявили, что никакой дополнительной информации по делу не предоставят.

Редактор: Анастасия Лотарева

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