Рада назначила глав СБУ и МВД, но не уволила министра обороны Резникова. Что нужно знать о перестановках в украинской власти

Святослав Хоменко

Би-би-си

16 минут назад

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Автор фото, UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT/EPA Подпись к фото, Резникову пророчили отставку, но ему, судя по всему, удалось убедить президента Зеленского (архивное фото)

Верховная Рада Украины во вторник назначила новых руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, правительство также утвердило трех глав областных военных администраций в прифронтовых регионах страны. Однако главной перестановки, о которой украинские журналисты и депутаты писали в конце прошлой недели, так и не случилось: вопрос отставки министра обороны Алексея Резникова депутаты не рассматривали. Что нужно знать о новых назначениях и почему глава украинского военного ведомства сохранил свою должность вопреки прогнозам.

И.о. министра внутренних дел Игорь Клименко стал полноправным главой МВД - вполне прогнозируемое назначение: после трагической гибели Дениса Монастырского новым министром стал его первый заместитель, до того возглавлявший ключевую структурную часть ведомства, Национальную полицию.

Приставки "и.о." лишился и глава СБУ Василий Малюк, фактически руководивший спецслужбой с июля прошлого года. К этому назначению вопросов тоже нет. Разве что - как сложилась судьба предыдущего главы СБУ, друга Владимира Зеленского Ивана Баканова: сейчас три года его работы оцениваются в Украине, мягко говоря, неоднозначно. Но это уже совсем другой разговор.

Но говоря о сегодняшних кадровых решениях, сложно отделаться от впечатления, что самое показательное из них - несостоявшаяся отставка министра обороны Алексея Резникова. Оценки работы этого министра - бывшего десантника, а потом - одного из известнейших киевских адвокатов - неоднозначны.

С одной стороны, никто не ставит под сомнение его эффективность на должности. Именно с именем Резникова связывают бесперебойную работу "коалиции Рамштайна" - объединения полусотни стран, поставляющих Украине современное вооружение. Резников - и это тоже немаловажно в украинских условиях - менеджер, коммуникатор, который "не лезет воевать", четко разграничивая полномочия с боевыми генералами во главе с Валерием Залужным.

Автор фото, VIACHESLAV RATYNSKYI/Reuters Подпись к фото, С именем Резникова связывают бесперебойную работу "коалиции Рамштайна"

С другой стороны, на протяжении последних недель СМИ опубликовали сразу несколько расследований о коррупции и злоупотреблениях в Минобороны. Против чиновников министерства возбуждены несколько уголовных дел. Резников отвергает обвинения в адрес ведомства, хоть и признает, что полностью реформировать сложившуюся годами непрозрачную систему тыловых закупок в разгар войны невозможно.

Тот факт, что некоторые публикации против Минобороны, как оказалось, базировались на фейковых документах, дал сторонникам Резникова основания полагать: министра целенаправленно "сливают".

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Апогей этой истории наступил в прошедшие выходные. В воскресенье сразу несколько депутатов от президентской "Слуги народа" в Раде заявили, что в ближайшее время Алексей Резников будет "переведен" в кресло главы министра стратегических отраслей промышленности - с учетом контекста это выглядело как понижение в должности с возможностью сохранить лицо.

Новым министром обороны должен был стать глава военной разведки Кирилл Буданов - что, с учетом публичной активности 37-летнего генерала и его хороших отношений с Владимиром Зеленским, было шагом понятным, но от этого не менее незаконным: министром обороны в Украине может быть исключительно гражданское лицо. Но тут в игру вступил сам Алексей Резников, заявивший, что на работу в минстратпром - ведомство, которое недавно вообще собирались ликвидировать, - переходить не собирается: мол, необходимых компетенций у него нет.

По данным Би-би-си, Резников добился встречи с президентом. Ведь было крайне наивно предполагать, что корни истории с его отставкой исходят не из окружения Зеленского: парламент и правительство в Украине давно лишены субъектности во всех важнейших для жизни страны вопросах.

Встреча, судя по всему, прошла успешно для министра - и вот уже в понедельник те же самые депутаты, которые накануне на полном серьезе называли уход Резникова делом решенным, не меняя выражения лица, начали убеждать, что замена министра обороны сейчас не ко времени. И очередной "Рамштайн" не за горами, и, неровен час, россияне в новое наступление пойдут, - об отставке столь важной фигуры в столь тяжелое для страны время не может быть и речи.

Результат налицо: министр остается в своем кресле. А мы - несмотря на синхронно появившиеся записи о единстве от топов украинской власти - получили зримые доказательства того, что эта самая власть на поверку оказывается не такой уж и монолитной, какой хочет казаться. И теперь главный вопрос - где именно проходит трещина в конструкции во главе с Зеленским, удастся ли ее ликвидировать и не скажется ли она на обороноспособности Украины в преддверии драматичных событий на фронтах войны против России.

Кто возглавил прифронтовые области Украины

Во вторник Кабмин Украины также назначил трех глав областных военных администраций (украинский аналог губернаторов с поправкой на военное положение) в стратегически важных регионах страны. Чтобы лучше понять логику этих кадровых назначений, давайте вспомним, кто занимал эти кресла до "губернаторопада", который произошел две недели назад.

Глава Днепропетровской ВОГА Валентин Резниченко, Запорожской ВОГА Александр Старух и Херсонской ВОГА Ярослав Янушевич были людьми гражданскими. Все трое - политики со стажем. По меньшей мере двое из них - Резниченко и Старух - фигурировали в громких журналистских расследованиях о коррупции при расходовании бюджетных средств и разворовывании гуманитарной помощи.

Автор фото, MURAD SEZER Подпись к фото, Новым главой Херсонской области стал Александр Прокудин, участвовавший в освобождении Херсона от российской оккупации в ноябре 2022 года

Новые губернаторы - люди из совершенно другого теста.

Новым днепропетровским руководителем станет Сергей Лысак - генерал, который вот уже полгода возглавляет тамошнее управление Службы безопасности Украины.

В Запорожье поедет еще один сотрудник СБУ Юрий Малашко.

А новым главой херсонской администрации станет Александр Прокудин - кадровый полицейский, который за 22 года в органах прошел путь от следователя до начальника херсонской областной полиции. В феврале 2022-го, буквально за несколько дней до российского вторжения, его освободили с этой должности в связи с переходом на другую работу - но о дальнейшей биографии Прокудина мы знаем только то, что осенью этого года он участвовал в деоккупации Херсона.

Таким образом, трое новых губернаторов - люди в мундирах. Это может означать, что власть взяла курс на наведение на местах в прямом смысле военного порядка - надо полагать, в том числе, в плане финансовой дисциплины.