"Твоя хата - не с краю". Как живущие в Турции россияне помогают в борьбе с последствиями землетрясения

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

41 минуту назад

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Автор фото, Mehmet Ali Ozcan/Anadolu Agency via Getty Images

В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло мощнейшее землетрясение - погибли около 3,5 тысяч человек, более 20 тысяч получили ранения, тысячи домов были разрушены. По всей стране люди собирают гуманитарную помощь, сдают кровь и жертвуют деньги. Би-би-си рассказывает, как в этом участвуют россияне, уехавшие в Турцию из-за войны в Украине.

Сбор вещей и медикаментов

В русскоязычных чатах турецких городов - перекличка: люди пишут списки вещей, продуктов и оборудования, которые необходимы для помощи пострадавшим, и рассказывают, куда их можно привезти для последующей отправки в разрушенные районы.

В ночь землетрясения сотрудница консалтинговой фирмы Катя проснулась в 4 утра. Она говорит, что почувствовала толчки, хотя живет в городе Каш в 900 километрах от эпицентра землетрясения. Катя рассказывает, что в Турцию переехала сразу после начала войны: "Схватила чемодан, собаку и уехала, по сути, в никуда".

Турецкие друзья девушки собирали вещи, чтобы отправить машину в Малатью - пострадавший от землетрясения южный город, и Катя написала в русскоязычные чаты список необходимого.

"Буквально за несколько часов ребята принесли огромное количество одежды, предметов личной гигиены и других необходимых вещей. В какой-то момент вещей стало очень много, и мы стали относить их в местный муниципалитет, где организован пункт приема помощи. Весь день вчера русские ребята приносили вещи", - рассказывает она.

Катя говорит, что централизованной помощи пострадавшим в Каше нет, но это "маленький город с дружным комьюнити", и поэтому организовать сбор вещей получилось быстро. По оценкам девушки, вещи и еду в муниципалитет принесли несколько сотен человек.

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Она говорит, что сейчас необходимости в одежде уже нет, но нужны медикаменты, консервы, спальные мешки и палатки: "Я вчера отнесла несколько пакетов консервов, печенья и предметов личной гигиены, а также шапки, носки и перчатки; сегодня скупаю медицинские перчатки, обезболивающие и шприцы. Все это мы передаем в муниципалитет, и они организованно отправляют это в пострадавшие города".

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Член Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области Юлия Литвинова приехала в Турцию два месяца назад с семьей в качестве туриста. Утром 6 февраля она увидела в чатах сообщения о сборе гуманитарной помощи.

"Все, кого я знаю, принимают посильное участие в помощи. Вчера мы с детьми в администрацию отнесли подгузники, салфетки, прокладки, мыло и антисептики, что-то из еды, купили теплую детскую одежду. Огромный поток людей шел в пункт приема. Это и местные жители, и приезжие", - рассказывает она.

Литвинова имеет медицинское образование и поэтому сразу же решила связаться с местной организацией AKUT, которая занимается спасательными операциями. Там ей предложили поехать помогать в разрушенные районы, но Юлии не с кем было оставить детей, и вместо этого она занялась сбором и сортировкой медицинских изделий для отправки нуждающимся.

"Местные жители очень, конечно, расстроены, у многих там есть родственники. Поэтому можно сказать, что трагедия коснулась всех. В чат русскоязычных стали писать турки и благодарить за помощь", - говорит Литвинова о реакции местных жителей.

В чатах многие пишут, что готовы сдать кровь, но по местным правилам для этого нужно иметь вид на жительство и владеть турецким языком для собеседования с врачом. Из-за этого многим россиянам отказывают в сдаче крови.

"Задача - помочь разбирать завалы"

Еще одна жительница Каша Инна (имя изменено, так как героиня попросила об анонимности) собрала свои теплые вещи, походные коврики и спальник, отнесла в мэрию, а затем помогала на сортировке и погрузке вещей.

"Когда я собирала эти вещи, возникла мысль: почему бы не поехать непосредственно в зону разрушений? Тем более, что у меня выдалась свободная неделя, у меня есть силы и моральные возможности, у меня есть навыки по выживанию", - рассказывает она. Она связалась с другими желающими поехать в разрушенные районы, но выяснилось, что местные власти пока не принимают гражданских волонтеров для разбора завалов.

Однако среди людей, которые хотят отправиться на юг Турции, распространилась информация о том, что власти могут объявить о наборе волонтеров, и нужно будет в короткие сроки явиться на сборы. "Я собрала рюкзак из того, что не успела раздать. Если объявят такой сбор, то я прямо сейчас готова ехать. Не знаю, что там конкретно придется делать, но, возможно, я буду помогать медикам, поскольку у меня есть корочки о прохождении обучения первой медицинской помощи", - рассказывает Инна.

Бизнесмен Александр переехал из Самары в Аланью в августе прошлого года и сейчас тоже ищет возможность поехать в разрушенные районы, чтобы помогать на разборе завалов. В ночь землетрясения Александр проснулся от того, что у него кружится голова, но когда огляделся - понял, что с ним все в порядке, но вокруг шатаются стены.

Автор фото, BULENT KILIC / AFP

Александр говорит, что в его городе власти не могут централизованно организовать помощь и волонтерское движение "работает на частной инициативе". Пока в Аланье работает пункт сбора вещей и медикаментов.

"У меня же стоит задача - поехать и помочь разбирать завалы. Такое огромное количество разрушенных зданий - не думаю, что местные или иностранные спасатели справятся сами", - говорит он.

Александр обратился в российское МЧС, которое направляет своих сотрудников в Турцию, но там ему сказали, что ищут не волонтеров, а переводчиков. Самому же попасть в пострадавшие районы сейчас очень сложно, говорит Александр: дороги либо разрушены, либо на них стоят огромные пробки из грузовиков.

Александр познакомился с еще одним человеком, который хочет разбирать завалы, и они подали заявку уже в турецкие экстренные службы. Сейчас Александр ищет других волонтеров, готовых помогать в разрушенных районах - врачей и людей с опытом в экстренных ситуациях.

"Твоя хата - не с краю"

Александр говорит, что больше всего его шокировала близость разрушений от землетрясения - Аланья находится в 400 километрах от Газиантепа, одного из наиболее пострадавших турецких городов.

"Произошел кошмар, катастрофа, и самое главное - тут нет виноватых. Если мы говорим про вооруженный конфликт, то есть люди, которые отдали приказ, конкретно несущие ответственность за разрушения. Здесь же потерянные жизни, разрушения домов, квартир, бизнесов произошло просто так, в этом никто не виноват. Просто природа так распорядилась, и это ужасно. И я понял, что эта ситуация могла коснуться и меня", - говорит он.

Катя из Каша говорит, что даже не думала о том, почему ей было важно начать собирать помощь для пострадавших: "Я могу помочь - значит, это надо сделать". Она и до этого занималась волонтерской работой - во время пандемии коронавируса и в турецком приюте для собак. "У многих моих турецких друзей и знакомых в пострадавшем регионе живут родственники и друзья, и хочется и их поддержать в такое трудное время", - говорит она.

Инна из Каша говорит, что, работая волонтером, она встретилась с удивительными "единодушием и солидарностью": "Повод страшный, но среди этого ужаса есть ощущение радости от того, что люди по природе своей добры".

Инна уехала из России в апреле 2022 года. Она говорит, что уехала из-за несогласия с "действующим режимом" и не готова жить "в государстве, которое нападает на соседнюю страну". В России она занималась гражданским активизмом, на нее заводили административные дела, и она рассчитывает вернуться, чтобы строить новую страну - когда это будет возможно.

"Твоя хата - не с краю, твоя хата - следующая, - говорит Инна. - Когда я уехала из России, я резко потеряла смысл, то, к чему стремилась. У меня ничего не осталось кроме надежд на лучший и добрый мир. Есть большая потребность сделать то, что от меня лично зависит".

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