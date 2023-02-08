Что делать при землетрясении и как к нему можно подготовиться?

9 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Диярбакыр стал одним из самых пострадавших городов Турции

Землетрясения, которые произошли в Турции и Сирии, унесли жизни более 11 тысяч человек, и это, увы, не окончательные цифры. Турция находится в сейсмоопасной зоне, в период с 1939 по 1999 год там произошло сильнейших землетрясений. В общей сложности с 1900 года в этой стране было зафиксировано не менее 76 землетрясений, жертвами которых стало более 90 тысяч человек.

Нынешние землетрясения стали крупнейшими в стране за последние 10 лет и сопоставимы по масштабам с недавними землетрясениями на Гаити, где в 2021 году погибло более 2 тысяч человек, и в Индонезии, где в 2018 году жертвами стихии стало более 4 тысяч жителей.

Автор фото, Reuters

Непредсказуемая закономерность

Сейсмоактивные зоны известны давно, однако с точностью предсказать время землетрясения пока что не представляется возможным. Зато можно подготовиться к ним.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спасатель в Сирии выносит из-под обломков здания уцелевшего ребенка

"Если вы живете в регионе, где часто бывают землетрясения, полезно хранить дома "тревожный чемоданчик", - говорит сейсмолог из Имперского колледжа в Лондоне доктор Стивен Хикс.

Он советует всегда иметь при себе запас питьевой воды, фонарик, аптечку и что-то из еды. Эксперты из Красного Креста добавляют также, что в "тревожном чемоданчике", который можно быстро вынести из дома, следует хранить копии всех важных документов и наличные деньги.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасательные работы в Малатье, Турция

Если здание выстояло, лучше его не покидать

Эксперты Геологической службы США утверждают, что если после землетрясения здание, в которым вы находитесь, выстояло, то ваши шансы на выживание увеличатся, если вы останетесь внутри.

Американские сейсмологи даже придумали девиз, который легко запоминается: "залегайте, укрывайтесь и держитесь" - прямо как на фронте во время обстрела.

Упав на колени и упершись руками в пол, вы отчасти обезопасите себя от падающих предметов и обломков, при этом сохранив способность передвигаться.

Укрывшись под столом или кроватью, по крайней мере до тех пор, пока толчки не прекратятся, вы также повысите свои шансы на выживание.

Бытует мнение, что дверной проем тоже служит неплохой защитой, но только не в старых домах, и эксперты считают, что крепкий стол - более надежная защита.

А вот окна и фасады обычно обрушиваются первыми, так что от них лучше держаться подальше.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эксперты советуют не покидать здание, если оно выдержало подземные толчки

Снаружи безопаснее

Этот совет может звучать как противоречие предыдущим, но когда толчки закончились, обычно лучше выйти наружу на тот случай, если ваш дом все же пострадал и может начать разваливаться.

Опять же, как угадать, что все уже закончилось, и новый удар не застанет вас где-то на лестнице? Увы, при землетрясениях ответить на этот вопрос невозможно.

Но что делать, если землетрясение застало вас снаружи? "Никуда не бегите, оставайтесь на месте", - советуют эксперты.

Однако если вы оказались рядом со зданием, линией электропередач, канализационным люком, газопроводом, заправкой или другими объектами, представляющими опасность, имеет смысл отойти на безопасное расстояние от них на открытое пространство, чтобы снизить риски.

Главное, если вы в момент землетрясения оказались на улице, смотрите, чтобы рядом не было ничего, что может обрушиться на голову.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Разрушение в Кахраманмараше, Турция

Держитесь подальше от опасных предметов

По статистике при землетрясениях главными причинами увечий и даже смерти выступают безобидные в обычное время предметы: телевизоры, лампы, стекло, книжные полки, шкафы.

В зонах, где бывают землетрясения, да и не только, тяжелые предметы мебели, способные упасть на вас, лучше заранее надежно закрепить к стенам или полу.

Еще одна потенциальная опасность - газ из лопнувших трубопроводов. Печальным примером тому может служить землетрясение 1906 года в Сан-Франциско, при котором погибло более 3 тысяч человек.

"Большинство было жертвами взорвавшихся газовых труб, а не рухнувших зданий", - поясняет доктор Хикс из Имперского колледжа в Лондоне.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спасатели ищут выживших в Сармаде, Сирия

Учения

По словам доктора Хикса, огромную роль играют учения, проводимые на случай землетрясения.

"В ряде стран проводятся учения, в которых все обязаны принимать участие, чтобы знать, что делать в случае землетрясения, - говорит сейсмолог. - К сожалению, в этой части Турции такие учения, скорее всего, не проводились, потому что там слишком давно не происходило ничего подобного".