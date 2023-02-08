Бахмут, время взаймы. Маленький украинский город в ожидании большого наступления России

Орла Герин

Би-би-си, Бахмут, Украина

52 минуты назад

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Подпись к фото, Украинские войска сейчас защищают Бахмут на трех фронтах

Корреспондент Би-би-си Орла Герин посетила Бахмут - город на востоке Украины, где уже несколько месяцев продолжаются тяжелые бои. Ниже - перевод ее материала.

Прочитать его по-английски можно здесь.

Земля Бахмута припорошена снегом и пропитана кровью. Этот небольшой город в восточной Украине находится в центре эпической битвы.

Российские войска пытаются взять его более полугода. Украинские войска отбивают атаки, что породило популярный здесь лозунг "Бахмут держится".

Теперь российские регулярные части и наемники снискавшей дурную славу группировки "Вагнер" наступают с трех сторон. Россияне достигли одной из главных магистралей, ведущих в город, и приближаются к его окраинам.

В некоторых районах на окраинах, по словам украинских военных, "тяжелые бои идут за каждый дом".

Создается впечатление, что Бахмут взял время взаймы. И Илья и Алексей - члены украинской Национальной гвардии - намерены использовать каждую секунду этого времени.

Они быстро и бесшумно перемещаются по открытой местности вдоль линии фронта, а затем ныряют в траншею.

В их камуфляжных рюкзаках - оружие этой войны: дрон, модифицированная ручная граната и полоска "липучки".

К гранате немецкого производства прикреплено хвостовое оперение, напечатанное на 3D-принтере, - она взорвется при падении.

Подпись к фото, Илья и Алексей используют беспилотники, вооруженные гранатами

Илья - бывший компьютерщик, а теперь разведчик - быстро прикрепляет гранату к беспилотнику. Затем он запускает аппарат в сторону вражеских войск, чьи окопы находятся примерно в полутора километрах.

Дроном управляет Алексей. "Мы знаем, что там много российских солдат, - говорит он. - И мы просто посылаем им подарок. Задача не в том, чтобы убить много солдат, а в том, чтобы заставить их бояться нашего неба, заставить их быть настороже каждую секунду. Это психологическое давление".

Алексей демонстрирует, как это выглядит с камеры беспилотника. Мы видим, как с него падает граната. Она взрывается, но непонятно, достиг ли удар своей цели и есть ли жертвы.

Бои в Бахмуте тяжелые и эмоционально, и физически, говорит Алексей: "Нам тяжело, но мы остаемся здесь и будем защищать Бахмут и территорию вокруг него столько, сколько возможно".

Однако украинские потери растут, и есть предположения, что ВСУ могут оставить Бахмут, чтобы избежать новых больших жертв.

Между тем в Кремле тикают часы: приближается первая годовщина российского вторжения в Украину. Президенту Путину к этой дате нужна какая-нибудь победа. Взятие Бахмута даст ему такую победу и приблизит к цели: захвату богатого полезными ископаемыми Донбасса.

Добираться до Бахмута приходится по извилистой дороге. Маршрут, по которому мы ездили в город в сентябре прошлого года, теперь из-за постоянных российских атак считается гибельным.

От города мало что осталось. Грохот артиллерии - и российской, и украинской, - эхом разносится по пустым улицам. Ракеты пробивают стены зданий. Электричества и водоснабжения давно нет. Уехала и большая часть довоенного населения, насчитывавшего около 70 тысяч человек.

Но некоторые семьи с детьми по-прежнему в городе, ухитряясь находить укрытие в том, что от него осталось.

Анна, которой семь лет, - как лучик яркого света в душном темном подвале. На ней розовый свитер, в ушах поблескивают крошечные золотые сережки, светлые волосы завязаны в хвостик. Стены украшены ее рисунками, но подвал все равно напоминает тюремную камеру.

Анна живет с мамой Юлей, дедушкой Валерием, двумя кошками и собакой Мушкой. Она с гордостью показывает нам свои любимые мягкие игрушки, и голубые глаза выделяются на ее бледном лице.

Подпись к фото, Анна подружилась с Павлом Дьяченко из "Белых ангелов" - отделения украинской полиции, помогающего оставшимся в городе

"Я сижу в подвале почти весь день, - рассказывает она мне своим мелодичным голосом. - Я вожу Мушку погулять на улицу, но она боится этих взрывов и все время прибегает назад. Только утром, когда на рассвете все утихает, я могу ее вывести".

Анна перечисляет своих друзей, которые уже уехали. "Я по ним всем скучаю, - говорит она. - Арина, наверно, в Польше, Маша в Западной Украине. Диана куда-то уехала. Все уехали".

Ее мать Юля, однако, решила остаться в городе. "Конечно, я волнуюсь, - говорит она мне. - Но я думаю, что здесь более или менее безопасно. По крайней мере, здесь у нас все есть, все подготовлено. К тому же нигде в Украине сейчас не безопасно, и у нас нет средств, чтобы уехать за границу".

В подвале достаточно воды и продуктов, которые им регулярно привозят "Белые ангелы" - подразделение украинской полиции, которое оказывает помощь жителям, в том числе с эвакуацией.

При виде Анны руководитель группы, Павел Дьяченко, светлеет лицом. Война сблизила их.

Он привез Анне новый спальный мешок, чтобы девочка не мерзла. Хотя по-хорошему он предпочел бы вывезти ее вместе с семьей из фронтового города.

"Я не понимаю, почему они решили остаться, - говорит он. - Бахмут атакуют днем и ночью. Здесь очень опасно, город постоянно бомбят и обстреливают".

Подпись к фото, Рисунки Анны украшают стены подвала

Словно в качестве иллюстрации его словам над головой раздаются новые взрывы.

Обстрел обычно усиливается около полудня - это часть своеобразного ритма военных действий в Бахмуте. После изнурительных ночных боев войска обеих сторон отсыпаются, а затем вновь берутся за оружие.

Мы выезжаем из города и едем дальше по холмам, с которых отлично просматривается вся местность.

"Эти высоты для русских важнее, чем сам Бахмут, - говорит мой украинский коллега. - Если у них получится перебросить сюда свою артиллерию, то они смогут обстреливать более крупные города -Краматорск и Славянск".

Пока Бахмут держится. Как долго это продлится - неизвестно.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Россия прилагает все усилия, чтобы захватить Бахмут.

Оригинал этой статьи на английском языке можно прочесть здесь.

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