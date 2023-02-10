"Ощущение пустоты и беспросветности". Почему уволили директора Третьяковки Зельфиру Трегулову

час назад

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Зельфира Трегулова покидает должность гендиректора Государственной Третьяковской галереи. Министерство культуры России не продлило с ней контракт. Увольнению предшествовала публикация в СМИ письма министерства по следам жалобы гражданина, якобы испытавшего после посещения Третьяковки "ощущение пустоты и беспросветности".

Несмотря на очевидную абсурдность этой жалобы, в музейном мире все эти дни обсуждалось возможное увольнение Трегуловой.

Ситуация с "рядовым" (как утверждали в Минкульте) письмом от недовольного посетителя стала настолько тревожным сигналом для музейного мира, что на это отреагировал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, опубликовав в "Российской газете" колонку в защиту Третьяковки от невежественных посетителей.

Увольнение Трегуловой в музейном мире было ожидаемым, хотя и, судя по отзывам ее коллег, нежелательным. Многие надеялись, что ей удастся сохранить свой пост.

Покидающая пост директора Третьяковки Зельфира Трегулова - признанный специалист высокого класса, так отзываются о ней коллеги, художники, критики и даже оппоненты и недоброжелатели.

"Можно только пожалеть музей, который потерял блистательного директора и получил чистого администратора (на должность директора Третьяковки назначена Елена Проничева, которая непродолжительное время была директором Политехнического музея - Би-би-си)", - говорит обозреватель "Коммерсанта" по вопросам культуры Кира Долинина.

Какие изменения произошли с одним из главных в России музеев за время работы в нем Зельфиры Трегуловой, рассказывает Русская служба Би-би-си.

Вывоз "Троицы": невозможное в 2008-м стало возможно в 2022-м

16 июля 2022 года "Троица" Рублева, несмотря на протесты искусствоведов и решение реставрационного совета о невозможности временной выдачи иконы РПЦ, была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру для "поклонения верующих". Впервые с 1945 года "Святая Троица" покинула Москву.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, "Троица" Рублева была в Лавре три дня, после чего потребовались месяцы работы команды реставраторов

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После возвращения на иконе XV века было найдено 61 существенное изменение, в экспозицию Третьяковской галереи работа Андрея Рублева вернулась только почти через пять месяцев - в декабре прошлого года. Все это время с "Троицей" работали реставраторы, минимизируя последствия трехдневного поклонения вне музейных стен.

Зельфира Трегулова, несмотря на беспрецедентное давление со стороны министерства культуры и РПЦ, не давала своего согласия на вывоз иконы, говоря, что "выдача "Святой Троицы" для участия в богослужении невозможна.

"Усилия специалистов, десятилетия наблюдения, изучения, консервации и реставрации позволили к настоящему моменту добиться крайне хрупкого равновесия в состоянии древнего памятника. Учитывая это, а также чрезмерную ветхость структуры иконы, любое воздействие вне музейного хранения может оказаться для нее фатальным", - говорится в письме Трегуловой от 4 июля 2022 года главе департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елене Харламовой.

Когда надо было подписать приказ о перевозке иконы в Лавру, Зельфира Трегулова ушла в отпуск. Документ подписывал ее новый заместитель по вопросам строительства Ринат Шигапов.

"Героя из Трегуловой не получилось - "Троицу" Рублева она выдала на прокат без боя", - считает обозреватель "Коммерсанта" Кира Долинина. При этом Долинина признает, что вряд ли удалось бы не допустить вывоза иконы, так как по закону окончательное решение о перемещении иконы (как и любого экспоната из государственного музея) принимает министерство культуры. Руководство музея никак не может воспрепятствовать реализации этого решения. При этом отказ подписать необходимые для вывоза документы, скорее всего, стоил бы Трегуловой должности, полагает Долинина.

"Мы делали всё, что могли, за исключением апелляции к общественному мнению. Мы только тихо попискивали, пока нас душили в темной комнате", - написал после этого старший научный сотрудник Третьяковской галереи, специалист по древнерусскому искусству Левон Нерсесян.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Любое воздействие на "Троицу" Рублева вне музейного хранения может оказаться для иконы фатальным, предупреждало руководство Третьяковки

В 2008 году Левону Нерсесяну и его коллегам удалось не допустить вывоза "Троицы" на богослужение при патриархе Алексии II. Хотя тогда руководство музея в лице директора Валентина Родионова не было против временного перемещения иконы, искусствоведы выступили против вывоза экспоната. Кроме того, появившаяся в прессе информация о возможном перемещении иконы и о риске фатальных последствий для нее получила огромный общественный резонанс. И от идеи вывоза "Троицы" в Лавру Минкульт тогда отказался.

"Политика шизофрении", или "Просвещенный авторитаризм"

Россия в 2008 году и в 2022-м - две разные политические реальности, отмечает галерист и политтехнолог Марат Гельман. С 24 февраля 2022 года идет война, и российская власть больше не играет в просвещенный авторитаризм.

Время с начала 2000-х до начала войны галерист называет "политикой шизофрении".

"Власть, с одной стороны, насаждала все то, что, условно говоря, нам с вами не нравится - культурный изоляционизм, постоянный взгляд в прошлое, элементы цензуры. А с другой стороны, власть хотела выглядеть современно, респектабельно", - говорит Гельман.

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS Подпись к фото, На выставку Валентина Серова приезжал и Владимир Путин. Как это обстоятельство сказалось на очереди в Третьяковку - неизвестно

Владимир Путин и Зельфира Трегулова, вероятно, первый раз встретились в 2005 году, когда российский президент открывал в музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке выставку "Россия!" (Russia!) с русским авангардом, куратором которой была Зельфира Трегулова.

Тогда, в 2000-х, по словам Марата Гельмана, Путин старался выглядеть современным и открытым.

"Это было то, что называлось тогда "музейной дипломатией". Это была такая политика, и даже некоторым из нас казалось, что возможен такой просвещенный авторитаризм. Что власть может позволять себе не закрывать галерею Гельмана, разрешать Абрамовичу "Гараж" и так далее", - говорит Гельман.

Марат Гельман покинул Россию в 2014 году, когда, по его словам, стало невозможно работать с культурными проектами без демонстрации лояльности власти.

Зельфира Трегулова возглавила Третьяковку в феврале 2015 года.

После назначения Трегуловой пресса писала, что ее предшественницу на посту директора музея - Ирину Лебедеву - вероятно, уволили из-за того, что она не подписала письмо деятелей культуры в поддержку политики Путина по присоединению Крыма и в отношении Украины. Никакого подтверждения этой версии нет, но и имени Лебедевой среди подписавшихся под упомянутым письмом нет. (Более распространенной версией увольнения является то, что Лебедева не справилась с задачей создания человеческого пространства в музее и привлечения посетителей.)

В 2015 году кандидатура Зельфиры Трегуловой на пост директора Третьяковки не вызывала ни у кого вопросов.

"В целом она человек системный, но при этом она, конечно, международно признанный куратор, который очень хорошо образован, интегрирован в этот художественный контекст, художественный мир", - отмечает Марат Гельман.

Искусствоведы и художники единодушно признают, что Зельфира Трегулова - профессионал высокого класса, международно признанный эксперт.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Марина Лошак и Зельфира Трегулова в середине 2010-х годов стали руководителями двух главных музеев столицы

"Когда мы говорим о Трегуловой, мы имеем дело с очень крупным специалистом, которая работала с Мэттью Боуном (британский критик и арт-дилер), она работала с Борисом Гройсом (советский и немецкий искусствовед, философ), Джоном Боултом (американский искусствовед, куратор), она великолепно ориентируется в современном искусстве, знает все, что там происходит", - говорит художник и искусствовед Дмитрий Гутов.

Третьяковка как "утешительный приз", или Почему Трегулова не стала директором Пушкинского музея

Зельфира Трегулова стала очень важным персонажем на музейной сцене задолго до своего назначения на должность директора Третьяковки.

В 1980-е гг. Трегулова, выпускница искусствоведческого отделения истфака МГУ, работала во Всесоюзном художественно-производственном объединении имени Вучетича, в фондах которого собиралось и хранилось современное искусство.

В 1990-х она стала очень заметной фигурой и участвовала в создании одних из самых важных выставок русского искусства за рубежом. Трегулова была куратором таких знаменитых выставок того времени, как "Великая утопия: русский и советский авангард 1915-1932" (1992-1993 гг.) и "Амазонки авангарда" (1999-2000 гг.), посвященной женщинам русского авангарда.

"Эти выставки показали, что может существовать музейный менеджер, который при этом является профессиональным искусствоведом, у которого при этом есть свое видение, знание истории искусства. При этом музейный менеджер может делать такие гигантские проекты, которые звучат гораздо ярче, чем то, то раньше привыкли видеть, привозимое из России", - говорит Кира Долинина.

В 2002-2013 годах Трегулова делала пользовавшиеся популярностью выставки в музее "Московский Кремль". В Третьяковку Трегулова пришла из музейно-выставочного центра "РОСИЗО", который занимается подготовкой выставок российского искусства для показа за рубежом.

"Ее деятельность многие годы была связана с тем, чтобы делать сборные экспозиции от страны за рубеж. Она действительно показывала совершенно уникальные на тот момент результаты, потому что эти выставки помнят до сих пор и помнят с обеих сторон - и в России и за рубежом", - отмечает Долинина.

В конце 1990-х Трегулова несколько лет проработала в ГМИИ им. Пушкина при бессменном на тот момент директоре музея - Ирине Антоновой.

"Довольно долго и очень настойчиво говорили о том, что Зельфира Трегулова является первым кандидатом на пост директора музея Пушкина после Антоновой. По статусу в профессиональном мире она была идеально подходящей фигурой", - говорит Кира Долинина, добавляя, что, по слухам, Ирина Антонова была категорически против кандидатуры Трегуловой.

Назначение в Третьяковку в 2015 году воспринималось внутри музейного мира как "утешительный приз" для Трегуловой.

"По статусу ГМИИ им. А.С. Пушкина, а может, даже Эрмитаж, ей подходили больше", - замечает Кира Долинина.

В Третьяковке Трегулова продолжила делать то, что у нее хорошо получалось и что от нее все ждали - выставки высокого класса, пользовавшиеся необыкновенной популярностью.

Выставки-блокбастеры, или Что нового в очереди на Серова

Очередь на выставку Серова зимой 2015-2016 гг. стала одновременно одним из героев новостной хроники, мемом и социокультурным явлением. Люди стояли по многу часов на морозе для того, чтобы увидеть картины, большая часть из которых практически все время находятся в Москве и Петербурге.

СМИ и соцсети почти в ежедневном режиме сообщали о ситуации в очереди.

"Жду сообщений: "в результате перестрелки в очереди на Серова погибли три человека, еще пятеро получили ранения". "В очереди на Серова найдена первая в сезоне берестяная грамота". "Дальнобойщики присоединились к очереди на Серова", - иронизировал в фейсбуке редактор "Ъ-Weekend" Андрей Борзенко, называя "очередь на Серова" идеальным новостным хронотопом.

Автор фото, Alexander Kurov/TASS Подпись к фото, Выставки-блокбастеры, созданные под руководством Трегуловой, привели толпы народа в новое здание Третьяковки на Крымском валу

За несколько дней до закрытия выставки ситуация в очереди настолько накалилась, что посетители в буквальном смысле выломали дверь в музей.

Было очевидно, что первая выставка-блокбастер Трегуловой в Третьяковке удалась и даже превзошла все ожидания.

Как выяснилось позже, выставка Валентина Серова в Третьяковке поставила рекорд посещаемости выставок русского искусства.

"Всего было 485 тыс. человек, такого никогда не было ни в одной стране на выставке русского художника. Это сопоставимо только с количеством людей, которые пришли в Пушкинской музей в конце 50-х на выставку Дрезденской галереи", - констатировала Зельфира Трегулова на пресс-конференции после закрытия выставки.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Выставка Валентина Серова в Третьяковке поставила рекорд посещаемости выставок русского искусства

В первые выходные работы выставки Валентина Серова в музей пришли 4,5 тысячи человек, а на следующий уикенд - уже 5,5 тыс.

За следующие несколько лет в Третьяковке прошел еще ряд выставок-блокбастеров, которые хотя и не превзошли по посещаемости выставку Серова, однако и на них наблюдался непривычный для Третьяковки ажиотаж. Очереди стояли на выставки работ Ивана Айвазовского, Ильи Репина, привозную выставку Эдварда Мунка и многие другие.

Так галерея из музея для школьников и туристов в сознании широкой публики превратилась в модный музей, подающий все признаки жизни.

Выставки-блокбастеры привели толпы народа в новое здание Третьяковки на Крымском валу.

"Школа Гуггенхайма": учебник "Родная речь" и цвет стен

Создавать такие выставки Трегулова научилась во время работы в Нью-Йорке, в музее Соломона Р. Гуггенхайма, говорит Марат Гельман.

"Это Томас Кренс (Thomas Krens), он сейчас уже не работает, но он был директором музея Гуггенхайма как раз тогда, когда Зельфира Трегулова там два года работала. Он был первым, кто придумал выставки-блокбастеры", - рассказывает Гельман.

По словам галериста, до выставок Кренса никаких очередей в музеи не наблюдалось - не только в России, но и в мире.

Автор фото, EPA/TASS Подпись к фото, Архитектором выставки "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковке стал всемирно известный американский архитектор-деконструктивист Даниэль Либескинд

Трегулова, судя по всему, оказалась очень способной ученицей и хорошо усвоила принципы работы с такими выставками, говорит Марат Гельман.

В Третьяковке, по мнению галериста, Трегуловой очень повезло со зданием на Крымском валу - оно очень хорошо подходило для таких выставок.

"Его можно по-разному критиковать, но в целом оно очень легко преобразуется. Если сравнить со зданием в Лаврушинском - то оно какое есть, такое есть", - поясняет Марат Гельман.

Главный секрет выставок-блокбастеров - четкое понимание массового запроса и умение его наложить на имеющийся серьезный музейный материал.

"В массовом запросе есть 90% плохого, но есть 10%, которые устраивают и культурную общественность, и массы", - отмечает галерист.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Технологически подготовку выставок Третьяковка при Трегуловой выдерживала на самом высоком мировом уровне, говорят искусствоведы

Выставки-блокбастеры Трегуловой в Третьяковке, по его замечанию, в значительной мере совпадают со списком художников из советского учебника по литературе за 4 класс - "Родной речи".

"Большинство русских людей встречается с изобразительным искусством не в музее, а в учебнике 4-го класса "Родная речь". Он был иллюстрирован семью художниками из русской классики. Это те семь художников, которых знает каждый житель страны, точнее - стран бывшего СССР", - говорит Марат Гельман.

Но такая выставка, чтобы стать блокбастером, должна быть еще и выполнена на высочайшем уровне - искусствоведческом и техническом, подчеркивает галерист.

По словам художника и искусствоведа Дмитрия Гутова, на подготовку каждой серьезной выставки уходит несколько лет напряженной научной работы.

"Любая выставка - это грандиозная научная работа. То есть надо из всего блока, созданного автором, выбрать самое характерное, собрать работы из разных музеев, вытащить что-то из запасников, что никто никогда не видел, включая даже историков искусства", - говорит художник.

Еще на этапе подготовки экспозиции многие выставки становятся провальными, говорит Дмитрий Гутов.

"Экспозиционно сделать хорошо - это очень сложно. Я в жизни видел достаточное количество выставок совершенно провальных, несмотря на великолепный материал, даже в таких музеях, как Лувр", - говорит Дмитрий Гутов.

Многое зависит от архитектора выставки и того, насколько он сработался с научными сотрудниками и кураторами. Связи и авторитет Трегуловой позволяли Третьяковке приглашать специалистов самого высокого класса - во время ее директорства в музее работали известный архитектор и художник Евгений Асс, а также американский архитектор-деконструктивист Даниэль Либескинд. Именно Либескинд стал архитектором международной выставки "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии", проходившей в Третьяковке с апреля по август 2021 года и вызвавшей бурю восторженных отзывов искусствоведов и критиков.

Технологически подготовку выставок Третьяковка при Трегуловой "выдерживала на самом высочайшем мировом уровне", говорит Дмитрий Гутов. По его словам, это касается в том числе таких вещей, как свет и расколеровка стен - то, с чем в российских музейных пространствах далеко не всегда работают идеально.

"Люди часто этого не видят, а оттенок стены меняет восприятие работы. В этом смысле все выставки, которые я видел при Зельфире Исмаиловне, они были, конечно, очень грамотно сделаны с точки зрения стен - не слишком темно, не слишком светло, не слишком ярко. Правильная расколеровка не заглушает живопись, а помогает ее выявить", - говорит Дмитрий Гутов.

Современное искусство: как на "кошкины слезки" купить "Ветку" Монастырского

В заслугу Зельфире Трегуловой ставят и то, что в последние годы Третьяковка открылась для современного искусства, пусть не самого актуального и провокационного.

Одна из главных проблем большинства старых музеев в мире - отсутствие системной работы с современным искусством, подчеркивает Марат Гельман.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, В 2020 году Третьяковская галерея приобрела "Ветку" Андрея Монастырского

Такая же проблема наблюдалась и у Третьяковки, когда ее возглавила Трегулова. Она прекрасно разбирается в современном искусстве и не могла не понимать, что музей должен работать с современным искусством, уверен Марат Гельман.

"Дело в том, что и Лувр должен иметь программу с современным искусством. Если не заниматься современным искусством, а заниматься только хранением и показом старого, то ты потеряешь интерес", - говорит галерист.

Дмитрий Гутов отмечает, что важность такой работы, проделанной Третьяковкой, связана еще с тем, что в России до сих пор нет музея современного искусства.

"Есть вещи, которые так называются [музеем современного искусства]. Но нет национального музея, который проводил бы исследовательскую работу, вел бы систематическое коллекционирование. В итоге целые блоки из истории искусства растворяются, пропадают физически, потому что у художников нет возможности хранить работы - они попадают в частные коллекции, куда-то расползаются, уничтожаются", - поясняет Гутов.

По словам Гельмана, в России из больших государственных музеев до прихода в Третьяковку Трегуловой с современным искусством систематически работали только в Русском музее.

В 2019 году в Третьяковке был создан эндаумент-фонд, основой для которого стали пожертвованные миллиардером Владимиром Потаниным 100 млн рублей.

"С точки зрения мировых закупок, сколько должно стоить искусство и какой должен быть эндаумент-фонд - это, конечно, кошкины слезки", - говорит Дмитрий Гутов. Однако музей смог распорядиться имеющимися средствами правильно, купив в 2020 году "программнейшую работу русского концептуализма" - "Ветку" Андрея Монастырского, замечает художник.

"Это говорит, конечно, о высочайшем уровне сотрудников, потому что все, кто знал эту работу, они прекрасно понимали, что именно эта вещь - знаковая, важнейшая - должна быть в собрании такого музея, как Третьяковка", - отмечает Дмитрий Гутов.

Работать с актуальным, провокационным искусством Третьяковка себе позволить пока не могла из-за почти неизбежной агрессивной реакции части публики. Поскольку даже покупка "Ветки" Монастырского обернулась для музея громким скандалом.

"Сейчас все музеи по всему миру, даже те, которые сопротивлялись, они начинают впускать современное искусство в свои стены в гораздо более радикальном виде, чем это можно представить себе в России", - отмечает художник.

Трегулова, кроме того, последовательно старалась сделать так, чтобы Третьяковка перестала быть музеем только русского искусства.

"Это мало кто заметил, но они начали делать выставки зарубежных художников, и в коллекции они начали появляться", - говорит Марат Гельман.

По его словам, когда Третьяковка вела с ним переговоры, то музей интересовали в значительной степени работы современных художников из Казахстана и Украины.

"То есть они хотели перестать быть музеем только национального. С учетом того, что у Трегуловой очень хорошие [международные] связи, она это делала легко", - говорит Гельман.

Кроме того, как отмечает Дмитрий Гутов, Третьяковка при Трегуловой на регулярной основе начала работать с коллекционерами.

"Ведь при Зельфире энное количество коллекционеров подарили Третьяковке свои собрания и специально собирали для Третьяковки вещи", - напоминает художник.

Марат Гельман незадолго до пандемии подарил Третьяковке значительную часть русского искусства 90-х годов из своей коллекции. А в 2020 году более сотни работ 2010-х годов из своей коллекции музею передали Владимир Смирнов и Константин Сорокин.

Вместе с выставками-блокбастерами и современным искусством Третьяковка за время работы Трегуловой стала модным местом. У жителей Москвы довольно быстро сформировалась значимая привычка - сходить на новую, большую, хорошо рекламируемую выставку на Крымский вал.

"Здесь же очень значимый вопрос моды на музеи, моды на музейное времяпрепровождение. Ведь можно сходить на Серова, а потом пойти в ресторан "Гаража" или пойти прогуляться. На Крымском валу появился комплекс развлечений, в который вошла Третьяковка", - говорит Кира Долинина.

Автор фото, Alexander Kurov/TASS

Таким образом, Трегулова сделала то, чего не удавалось предыдущим руководителям: люди начали ходить и на постоянную экспозицию в Новой Третьяковке на Крымском валу, которую команда Трегуловой сделала, по словам Киры Долининой, "большой, роскошной, подробной".

В 2018 году в Новой Третьяковке на деньги фонда Потанина в здании на Крымском валу была открыта гостиная просветительского проекта Arzamas, где вплоть до пандемии проходили лекции, дискуссии, спектакли и другие художественные события.

Во время пандемии Третьяковская галерея при поддержке партнеров выпустила несколько видеоэкскурсий по музею, в которых экскурсоводом выступила сама Трегулова, а в числе посетителей были такие популярные артисты, как Сергей Шнуров и Константин Хабенский.

С задачей создания "человеческого" пространства в музее и привлечения посетителей - чего от нее хотел Минкульт, когда назначал на должность директора - Зельфира Трегулова справилась, говорит обозреватель "Коммерсанта".

Романтизация соцреализма как шаг к власти

Серьезным "но" во всей работе Зельфиры Трегуловой на посту директора Третьяковки были последние выставки советского искусства, считает Кира Долинина.

Пока на выставках показывали авангард - никаких вопросов ни у кого не возникало. Вопросы начали появляться, в первую очередь у либеральной интеллигенции, после того, как в Третьяковке начали показывать соцреализм.

В 2021 году в Третьяковке проходила выставка "Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987", многие экспонаты которой были частью масштабной выставки 1939 года "Индустрия соцреализма".

"Не то что бы нам объясняли, что социалистический реализм - это прекрасное, высокое искусство, но нам говорили, что надо выбрать лучшие с точки зрения художественного качества работы советских академиков и показывать их вместе с неофициальным искусством советского времени для того, чтобы создать более выпуклый общий образ времени", - говорит Долинина.

Такие выставки уже казались многим критикам и зрителям реабилитацией соцреализма.

"Выставки советского искусства, показанные в конце 2010-х - начале 2020-х, они работали на ту же идеологию, которая оказалась государственной на сегодня. По крайней мере, они так считывались", - говорит Кира Долинина.

По мнению обозревателя, целью этих выставок было умиротворение враждующих сторон, однако на деле они работали на "поэтизацию, романтизацию советского искусства и идеологии".

"Ситуация идеологическая в стране уже была достаточно острой и любые демократические действия уже вели и к арестам, и к тюремным срокам. Ностальгия по Советскому Союзу, которая очень активно проводится через выставки, вызывающие большой зрительский интерес, это определенный шаг к власти, к тому, что хочет видеть власть", - считает Долинина.

В минувшем году этот вопрос о соцреализме Третьяковка решить уже не могла, потому что вся идеология уже повернулась в сторону реабилитации советского прошлого, отмечает Долинина.

По ее словам, последний год для Третьяковки был богатым на скандалы. В марте Трегулова закрыла выставку "Смена декораций" российского и американского художника Гриши Брускина, которая "шла спокойно".

"Выставка была закрыта так, что художник об этом узнал от журналистов. Это абсолютно неприличная ситуация", - считает критик.

Были другие скандалы. "Московская биеннале, в которой планировались вещи "художников Донбасса" с одной стороны, а с другой - вещи, в которых был украинский флаг. Сергей Бугаев-Африка делал свой проект про "падшую Европу" и снос советских памятников, но были и художники, которые стояли совсем на обратной позиции политической. Выставка эта не состоялась. Не состоялась она довольно громко", - напоминает Долинина.

Марат Гельман полагает, что отмена биеннале в том "национальном" формате, в каком она предполагалась в ушедшем году, было правильным решением, поскольку без участия иностранных авторов биеннале потеряла бы всякий смысл.

Художник Дмитрий Гутов и галерист Марат Гельман считают, что шаги, за которые Трегулову критикует часть либеральной общественности, были абсолютно вынужденными.

"Я исхожу из того, что мы существуем в абсолютно экстремальных условиях, и я могу только сочувствовать тем директорам, которые вынуждены совершать подобные шаги", - говорит Гутов.

Гельман тоже считает, что конформизм, который демонстрируют руководители музеев, зачастую является чуть ли не единственной возможностью позаботиться о сохранности коллекций в военное время.

"Есть только одна функция, которую я поддерживаю - и почему я поддерживаю Зельфиру, - функция сохранения, архивная. Русский авангард Третьяковка держала в своих запасниках почти весь советский период. Да, они не могли его показывать, был полный запрет, но они его сохранили. Каждый директор Третьяковки тогда понимал, насколько это важно - просто сохранить искусство для будущего", - говорит Гельман.

Увольнение в знак протеста - красивый жест, которому бы рукоплескала просвещенная общественность, говорит галерист.

"Но ведь если он уйдет или его уволят, на его место придет тот, для кого это [коллекция музея] - не ценность", - замечает Марат Гельман.

Сервильность - конформизма недостаточно

Художественный обозреватель "Коммерсанта" Кира Долинина убеждена, что позиция "Как бы не сказать лишнего", которую руководство Третьяковки демонстрировало в последние несколько лет, не могла спасти музей от смены директора.

Конформистская позиция в новых условиях не могла гарантировать Трегуловой продление контракта.

"Человека все равно снимут с его высокой должности, потому что он все равно не вписывается. Он сделал три решительных шага вперед и пять шагов назад. Это конформизм. К сожалению, Третьяковка сплясала этот танец за последние 11 месяцев", - рассуждает Долинина.

В военных условиях и в условиях цензуры на первый план, по словам Долининой, вышел критерий сервильности - конформизма уже недостаточно.

"Все, что мы видим последние годы, говорит о том, что в новой действительности Трегулова занимать эту должность не может, потому что она человек другого времени, другого представления о том, что должно быть показано в музее", - считает обозреватель "Коммерсанта".

По словам Киры Долининой, сама логика времени диктует замену Трегуловой на нового "эффективного менеджера".

"Речь идет, конечно, не о возрасте, не о поколении, не о тех вещах, которые еще могли обсуждаться два или три года назад. Речь сейчас идет о сервильности и ее степени", - отмечает Долинина.

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