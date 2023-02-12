Шифр пленной королевы: как удалось расшифровать неизвестные письма Марии Стюарт

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

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Автор фото, Ian Dagnall / Alamy Stock Photo Подпись к фото, Мария Стюарт провела 19 лет в Англии, куда она отправилась в надежде получить помощь и вернуть свой трон. Вскоре после приезда ей недвусмысленно дали понять, что она не гостья, а пленница

Международная группа ученых-добровольцев расшифровала ранее неизвестные письма шотландской королевы Марии Стюарт, хранившиеся в Национальной библиотеке Франции.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Cryptologia.

Штрихи к портрету

Автор фото, Wirestock Подпись к фото, Дворец Линлитгоу, в котором родилась Мария Стюарт, ставшая королевой в шестидневном возрасте после неожиданной смерти своего отца Джеймса V. Так получилось, что судьба постепенно отбирала у нее все, что дала ей с самого начала: Королева Шотландии, королева Шотландии и Франции, вдова короля Франции, по-прежнему, королева Шотландии, отрекшаяся королева, пленница, и в конце осужденная преступница, обезглавленная на эшафоте

"Я знаю, что вы постарались от имени короля [Франции] смягчить вспышки гнева королевы против меня, против той, которая желает ей только добра, несмотря на все страдания, которые я перенесла по ее воле".

Это пронзительное, хотя и не совсем искреннее письмо было написано Марией Стюарт, женщиной, потерявшей сына, страну и корону, и которая в то время находилась под стражей в английском замке Шеффилд, куда ее отправила ее же родственница, королева Англии.

Отчаянное положение низложенной королевы объяснялось с одной стороны тем, что она совершила несколько, скажем так, необдуманных поступков, а с другой - тем, что она реально могла претендовать на английский престол, поскольку ее бабушка была старшей сестрой отца Елизаветы, Генриха VIII.

Автор фото, Evolutik Подпись к фото, Особняк Гросло в Орлеане, в котором скончался первый муж Марии Стюарт, король франции Франциск II

Учитывая, что Испания и Франция - главные католические державы Европы - были бы очень рады, если бы на английском престоле протестантку Елизавету сменила католичка Мария, нетрудно догадаться, что она оставалась магнитом для всевозможных заговоров против своей английской родственницы. И далеко не всегда их осуждала.

Вторую половину своей жизни бывшая королева шотландцев провела под стражей в пяти английских замках. От этого периода осталось обширное собрание писем, хранящихся в многочисленных архивах.

Автор фото, Westhoff Подпись к фото, Замок Карлайл, одно из первых мест заточения шотландской королевы в Англии. Англичанам требовалось решить непростую задачу: как сделать так, чтобы знатная пленница была не слишком близко к Лондону, подальше от моря, и уж точно не на границе с ее бывшим королевством, где, как раз и располагался замок Карлайл

Они давно известны и изучены, однако историки понимали, что изначально писем было гораздо больше, хотя бы потому, что в имеющихся документах есть ссылки на не дошедшую до нас корреспонденцию. При этом общее мнение заключалось в том, что письма эти потеряны, и, скорее всего, безвозвратно.

Всего 20 лет назад английский историк Джон Босси в своей книге "Под кротовиной - история шпионажа в елизаветинской Англии" написал, что секретная переписка бывшей королевы "хранилась настолько надежно, что от нее ничего не осталось, и мы никогда не узнаем, что же в ней было.

Случайная находка

Автор фото, Vincent Desjardins Подпись к фото, Овальный зал Национальной библиотеки Франции, в одном из архивов которой и лежали зашифрованные письма Марии Стюарт, причем совершенно под ошибочным грифом

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В архивах Европы и по сей день хранятся обширные коллекции зашифрованных исторических текстов. Они могут включать в себя и шпионские донесения, и политические интриги или даже просто частную переписку, которую ее авторы по каким бы то ни было причинам предпочли скрыть от посторонних глаз.

Часть из них можно относительно легко систематизировать и отнести к конкретным историческим периодам, особенно при наличии сопутствующих документов, другие же - просто невозможно привязать ни к конкретным людям, ни к конкретному времени, если их предварительно не расшифровать.

Для этого требуется их во-первых, найти, во-вторых, оцифровать, в третьих, разгадать их коды и в-четвертых, - проанализировать результаты. Именно с этой целью и были, при участии европейских университетов, созданы проект Decrypt и веб-сайт Cryptiana, в которых работают, главным образом, волонтеры, занимающиеся в свободное время расшифровкой исторических документов.

Трое из них - криптограф Джордж Ласри, пианист и профессор музыки Норберт Бирманн и физик Сатоши Томокио обнаружили считавшиеся пропавшими письма Марии Стюарт и сумели их расшифровать.

Автор фото, gallica.bnf.fr/BnF fr. 2988 f.38 Подпись к фото, Одно из зашифрованных писем, как оказалось впоследствии, написанных Марией Стюарт. Поначалу криптографы думали, что имеют дело с итальянским текстом

Они были найдены в архивах Национальной библиотеки Франции, где по каким-то причинам попали в одну папку с итальянскими документами первой половины XVI века.

"Мы ожидали, что зашифрованные документы будут на итальянском языке, потому что так было указано в каталоге, но потом по мере работы мы стали выделять отдельные французские слова, например, "ma liberté" (мое освобождение), - рассказал Ласри в интервью Би-би-си. - Грамматика указывала на то, что письма писала женщина. Потом мы расшифровали слова "mon fils" (мой сын), из чего сделали вывод, что речь идет о какой-то женщине, которая находится в плену, и у которой есть сын".

"Мы тогда подумали: "Безумие какое-то, не может же это быть Мария Стюарт?", но дальше нам попалось имя Фрэнсиса Уолсингема, который был главой шпионской службы Елизаветы I, поэтому мы и пришли к выводу, что письма писала именно она", - добавил доктор Ласри.

Автор фото, https://books.google.com/books?id=A-oWAAAAYAAJ Подпись к фото, Медаль с изображением Мишеля де Кастельно, главного адресата расшифрованных писем, посла Франции при дворе Елизаветы I

Большая часть писем была адресована Мишелю де Кастельно, сеньору де ла Мовисьеру, который был французским послом в Лондоне с 1575 по 1585 год, как раз тогда, когда бывшая королева шотландцев сидела в Англии под стражей.

Связи Марии с Францией были гораздо более глубокими, нежели с Англией, несмотря на то, что она могла по праву притязать на английскую корону. Ее матерью была Мария де Гиз, она же Мария Лотарингская, из одной из самых влиятельных и знатных семей Франции, а первым мужем - французский король. Немудрено, что она писала по-французски и рассчитывала на помощь своей второй родины.

Шифры королевы

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Письмо, собственноручно написанное Марией Стюарт. По мнению криптографов, шифровкой ее писем занимались разные люди

В Британском национальном архиве хранятся более сотни шифров, которыми в то или иное время пользовалась и сама Мария Стюарт, и ее союзники, и ее враги.

Многие из них были взломаны Джоном Сомером, шифровальщиком на службе у Уолсингема. Другие - изъяты в ее комнате после провала заговора Бабингтона (попытка при поддержке Испании убить Елизавету и посадить Марию на ее место).

Однако шифр, с которым столкнулась группа Ласри, ранее не встречался. Точнее, встречались какие-то его элементы, но в полном виде криптографы с ним не сталкивались.

Самый простой шифр, широко используемый еще с античных времен, состоит в замене одной буквы алфавита на другую. Разобраться с ним не слишком сложно, учитывая, что в каждом языке есть часто повторяемые буквы, и буквы, встречающиеся гораздо реже.

Автор фото, duncan1890 Подпись к фото, Мария Стюарт покидает Францию. Викторианская иллюстрация. С Францией ее связывали и родственные отношения, и общность религии, но к несчастью для нее - все это не смогло перевесить политических интересов. В конце концов даже ее сын очень вяло отреагировал на казнь матери по воле Елизаветы, потому что в перспективе ему маячила английская корона

В английском языке, например, самыми распространенными буквами являются "e" и "t". Даже в докомпьютерные времена расшифровать такие тексты было не слишком трудным делом, хотя оно и требовало скрупулезной арифметики.

Более сложной является, так называемая омофоническая замена, когда каждая буква может быть заменена несколькими буквами, что исключает расшифровку путем простого подсчета.

Поначалу криптографы думали, что столкнулись именно с таким кодом. Но все оказалось несколько сложнее. Некоторые символы сопровождались диакритическими знаками (знаки над или под буквами, которые могут полностью или частично менять их звучание. В русском языке есть только две буквы с диакритическими знаками: ё и й), которые в шифрах, как правило, используются для того, чтобы полностью поменять значение знака или слова. Например, в письмах Марии Стюарт простой крест "+" означал латинскую букву "p", тогда как крест с поставленной справа точкой становился буквосочетанием "EN".

Автор фото, Lasry, Biermann, Tomokiyo Подпись к фото, Расшифровка некоторых символов и букв. Первый означает "повторить предыдущий символ" или удвоить букву, второй - убрать предыдущий символ, два третьих - пропуск или точку

Кроме того, наряду с простой заменой в шифре встречались знаки, означавшие дублирование предыдущей буквы, представляющие устоявшееся буквосочетание, как например "QUE", или показывающие, что предыдущий знак следует проигнорировать, потому что он поставлен только для того, чтобы смутить потенциального расшифровщика. В документах, над которыми работала команда Ласри, таким сигналом был восклицательный знак.

Автор фото, Lasry, Biermann, Tomokiyo Подпись к фото, И расшифровка символов, обозначающих конкретных людей. Первым идет герцог Анжуйский, вторым - посол Франции в Англии, сеньор де Мовисьер

На этом фоне встречались и символы, обозначавшие конкретных людей. Один из них стоял перед словами "mon beau-frere" (мой деверь). Оставалось выяснить, какой именно. Первым мужем Марии был дофин, а потом и король Франции Франциск II. У него было три брата. Старший стал королем Карлом IX, который к этому моменту уже умер, средний - был текущим французским королем Генрихом III, а младший, герцог Анжуйский, как раз в это время сватался к Елизавете и даже, кстати, единственный из претендентов на руку английской королевы, лично прибыл к ее двору.

Поскольку Мария находилась в Англии, а упоминание деверя предварялось словами "это касается предстоящего визита…", исследователи заключили, что речь идет как раз о нем.

О чем же писала королева?

Соблюдение секретности

Автор фото, National Portrait Gallery Подпись к фото, Мастер шпионской сети Елизаветы I, сэр Фрэнсис Уолсингем. Тем, что королева прожила долгую жизнь и умерла своей смертью в своей постели, она во-многом обязана именно ему

Из 57 расшифрованных писем 54 были адресованы Мишелю де Кастельно. Они были написаны в тот период, когда Мария находилась в замках графа Шрусбери и под его же, скажем так, опекой.

Хотя ее пребывание в его владениях как-никак все равно было заточением, их отношения были не так уж плохи. Более того, по некоторым свидетельствам, граф в нее влюбился, что совершенно не понравилось графине, которая открыто обвинила мужа в интимной связи с его подопечной, хотя, скорее всего, до этого дело все-таки не дошло.

Как бы то ни было, но какая-то степень свободы у нее все равно была.

Автор фото, Richard Croft Подпись к фото, Развалины одной из башен замка Титбюри, одного из владений Шеффилда, в которых держали опальную королеву

Большую часть времени, проведенного в неволе, Марии разрешалось писать и получать письма. Но вся ее официальная корреспонденция проходила через того самого главного королевского шпиона, Уолсингема, и время от времени доходила до адресатов с огромным опозданием.

Таким образом письма шли как по открытому, так и по тайному каналам связи. Немалая часть из них посвящена соблюдению секретности. По словам самой Марии, в открытой переписке она "никогда не писала ничего такого, что бы не могли прочитать даже ее злейшие враги".

Сватовство герцога Анжуйского к королеве Елизавете

Автор фото, Joconde database: entry 07140001011 Подпись к фото, Портрет Франсуа, герцога Алансонского и Анжуйского. У Марии Стюарт были разные причины не желать этого брака, в том числе и вероятность того, что Елизавета может родить наследника, в каковом случае шансы ее и ее сына на английскую корону сводились бы практически к нулю

В то время, к которой относится переписка, Елизавете было 45 лет, а герцогу Анжуйскому, брату короля Франции - всего 23. Неизвестно, что на самом деле думала стареющая королева, но она знала, что это - ее последний шанс обзавестись потомством, да и письма между ними были достаточно нежными, что, разумеется, не является стопроцентной гарантией и нежных чувств.

При этом многие историки считают, что Елизавета, несмотря на то, что молодой француз ей нравился, отказалась от идеи выйти за него замуж, потому что ее советники просто зубами скрежетали от перспективы увидеть рядом с королевой католика, да еще и француза.

Мария же, хотя на словах и яростно протестовала против обвинений в том, что она выступает против этого союза, на самом деле несколько раз предупредила Кастельно, что англичанам верить нельзя, и что их единственной целью является ослабление Франции и желание поквитаться с испанцами. Поэтому они, мол и уговаривают герцога Анжуйского напасть на испанцев во Фландрии, которая тогда была под их правлением.

После того, как эта кампания обернулась полным разгромом, а сам герцог еле-еле ноги живым унес, Мария написала, что, мол, она же предупреждала с самого начала, что так и будет и предложила свою помощь в том, чтобы своего деверя и испанцев помирить.

Протестанты и шотландцы

Автор фото, mikroman6 Подпись к фото, На самом деле Мария и Елизавета ни разу лично не встречались, но идея была слишком хороша, так что и художники, и драматурги, и сценаристы не могли по этому поводу не пофантазировать. В непосредственной близости друг от друга они оказались уже после смерти, когда сын Марии, ставший королем Англии, перенес ее останки в Вестминстерское аббатство и похоронил ее рядом с Елизаветой. Было ли это посмертной местью, или же так было просто удобнее, теперь уже не скажешь

Неразрешимым противоречием между Елизаветой и Марией была вера. Католичество шотландской королевы обеспечивало поддержку врагов Англии, главным образом Испании и Франции. И если для них протестантская королева Англии была как кость в горле, то и для англичан убежденная католичка с реальным правом на корону была постоянной опасностью. Следовательно, говорить о какой бы то ни было симпатии между коронованной пленницей и приближенными Елизаветы не приходится.

В нескольких письмах Мария выразила сильную и неприкрытую неприязнь к фавориту Елизаветы графу Лестеру, называя его "хитрым человеком, ложно предлагающим свою дружбу", а вместе с ним и к другим убежденным протестантам, обвиняла их в разжигании заговоров против нее, ее сына, короля Шотландии, Джеймса VI (Яков I Английский, он же Яков VI Шотландский), и даже против их собственной королевы, в надежде зародить в ее голове сомнения по поводу верности ее же ближайших советников. Несколько раз она даже порекомендовала Кастельно сообщить об этом Елизавете, но так, чтобы та не догадалась, откуда исходит информация.

Автор фото, kim traynor Подпись к фото, Стена и потолок комнаты в Эдинбургском замке, где родился Джеймс VI Шотландский, будущий Джеймс I Английский. За несколько дней до этого его отец убил на глазах его матери ее любимого музыканта. Отец, лорд Дарнли очень много пил, ревновал свою жену и страшно на нее обиделся, что она не сделала его полноправным королем. Вскоре его убили. Марию же обвинили в том, что либо она сама организовала это покушение, либо о нем знала, но его не предотвратила

Письма второй половины 1582 года посвящены, главным образом, событиям в Шотландии, которые не могли не волновать Марию и как бывшую королеву, и как мать.

Ее сын, Джеймс был коронован в возрасте 13 месяцев, 29 июля 1567 года. Разумеется, что править в этом возрасте он не мог, поэтому власть от его имени осуществлялась целым рядом регентов, назначенных шотландским парламентом.

Первый из них, Джеймс Стюарт, 1-й граф Морей, был незаконнорожденным сыном отца Марии, Джеймса V, и соответственно, ее единокровным братом. Отношения между братом и сестрой были, прямо скажем, всякие, в частности, именно он убедил Елизавету в том, что свержение шотландской королевы было делом законным. Дело кончилось тем, что его убили те шотландские дворяне, которые хотели вернуть Марию на престол.

Второй и третий достаточно быстро умерли от вполне естественных причин. Четвертый, Джеймс Дуглас, 4-й граф Мортон, продержался дольше всех и вполне успешно справлялся с любой оппозицией власти несовершеннолетнего короля.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Малолетний Джеймс VI молится у могилы своего убитого отца и клянется отомстить убийцам. Скорее всего, от своего четвертого регента он избавился потому, что хотел уже, наконец, править сам

Что, однако не помешало его подопечному избавиться от него самым неблагодарным образом: он обвинил его в убийстве своего отца, лорда Дарнли и казнил, после чего взял власть в свои руки, хотя было ему в ту пору всего 15 лет.

И вот тут началось самое интересное, потому что юный король выбрал себе советников, которые не были до такой степени "протестантскими", как этого хотелось бы некоторым его царедворцам.

В результате группа таких убежденных противников даже намека на смягчение религиозных нравов похитили Джеймса и держали его почти год в тюрьме. Он сумел сбежать только через год и отомстил похитителям по-королевски, лишив голов одних, и отправив в изгнание других.

Свобода и корона

Автор фото, http://www.tudorplace.com.ar/Bios/MaryStuart.htm Подпись к фото, Мария с сыном. Нет, таким она его никогда не видела, потому что сбежала из страны, когда ребенку было чуть более года и уже никогда в нее не возвращалась. правда, ей время от времени присылали его портреты, но она в этих письмах жаловалась, что не знает, какому портрету верить, потому что тот, который она получила только что, совсем не похож на предыдущие

Еще одной темой, постоянно поднимаемой в письмах шотландской королевы, было ее освобождение и восстановление на шотландском престоле вместе с сыном в обмен на обещание отказаться от всех притязаний на английскую корону.

Впрочем, тут она несколько кривила душой, потому что отказ от притязаний не означал, что она не могла воспользоваться своим родством с английским королевским домом, если бы представилась такая возможность. Кроме того, Джеймс был в ту пору еще ребенком, следовательно, Мария, наверное, рассчитывала править сама.

Неизвестно, насколько всерьез отнеслись к такому предложению при английском дворе, но, судя по содержанию расшифрованных писем, поначалу Мария рассчитывала, что этот план может реализоваться, тем более, что к ней приезжали уполномоченные королевы Елизаветы. Однако со временем ей пришлось признать, что, скорее всего, они просто тянули время, одновременно пытаясь вытянуть из нее какую-то информацию о том, что ей известно о положении во Франции и Шотландии.

"Историческая сенсация"

Автор фото, Loco Steve Подпись к фото, Интересно, что первая статуя Марии Стюарт была поставлена не в Шотландии, а в Лондоне, в 1905 году на здании Шотландского страхового общества

Профессор Джон Гай из университета Кембриджа, являющийся одним из ведущих мировых специалистов по истории Марии Стюарт, в интервью Би-би-си назвал найденные письма "литературной и исторической сенсацией".

"Они наглядно демонстрируют, что Мария, даже в годы своего заточения, внимательно следила за политической ситуацией в Шотландии, Англии и Франции, активно в них участвовала и поддерживала связь со многими важными политическими фигурами при дворе Елизаветы I", - отметил он. - В них содержится столько нового, что они будут привлекать внимание историков и специалистов по шифрованию еще многие и многие годы".

Это тем более справедливо, что работа по расшифровке найденных писем Марии Стюарт еще окончательно не завершена. Авторы признаются, что значение некоторых символов им по-прежнему не известно.

Автор фото, Stephencdickson Подпись к фото, Статуя в Шотландии была установлена только в 2015 году рядом с местом ее рождения, дворцом Линлитгоу

Не исключено, что в том же архиве Национальной библиотеки Франции есть и другие письма шотландской королевы, случайно попавшие в неправильные папки.

К тому же, исследование было проведено только на тех документах, которые были отсканированы и выложены в интернет.