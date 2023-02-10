"Тайфуны" для Украины? Может ли Британия передать Киеву свои истребители

Павел Аксенов

Би-би-си

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Eurofighter Typhoon - современный истребитель, но он, возможно, не вполне подходит для войны в Украине

"Нет", - сказал президент США Джо Байден, когда его спросили, получит ли Украина истребители F-16 Украине. "Все можно обсудить", - ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить боевые самолеты британский премьер Риши Сунак.

Как сообщили на Даунинг-стрит, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже пытается изучить, какие самолеты в принципе можно было бы передать Украине. Правда, как он сам сказал Би-би-си, дело это не слишком быстрое, и поставки могут занять несколько месяцев.

Если говорить о тех самолетах, которые есть в британских Королевских военно-воздушных силах, выбора просто нет: у КВВС в наличии имеются только Eurofighter Typhoon, а также более современные F-35B, которые Украине не дадут.

В этой войне Запад поставляет Украине новейшие системы, но истребители - особый случай, и возможность поставок F-35 исключена по политическим, технологическим и другим причинам.

Современный истребитель

Typhoon - истребитель поколения, которое некоторые комментаторы обозначают как 4++ или 4,5. Это хороший современный уровень, которому соответствуют новые самолеты Dassault Rafale или Saab Gripen, а также модернизированные Су-35 или F-16E.

Самолеты этого поколения отличаются определенными характеристиками - у них есть продвинутая авионика; мощный бортовой компьютер, который помогает пилоту управлять самолетом; современные радары; цифровая система обмена информацией; аппаратура радиоэлектронного противодействия; возможность использования новейшего вооружения; наконец, технологии снижения радиолокационной заметности.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Индийский Су-30МКИ и французский Rafale на учениях - два истребителя поколения 4++

Однако если в модернизированных до уровня 4++ истребителях все эти опции приходилось встраивать в уже существующий планер, то самолеты 1990-х годов изначально создавались под эти разработки, которые стали их органической частью.

Возможности Typhoon впечатляют: он может нести девять тонн вооружений на 13 подвесках. Для F-16С этот показатель - 7,7 тонны на 11 узлах, а для МиГ-29 - три тонны на шести.

Typhoon уже адаптирован для использования множества европейских и американских авиационных ракет и бомб. При этом самолет изначально создавался для воздушного боя, так что у него еще и неплохая маневренность и скорость.

Не лучший вариант?

Но у флота британских "Тайфунов" есть немало недостатков, и сразу после того, как Даунинг-стрит сообщила, что минобороны изучит вопрос о поставках истребителей (а выбирать тут приходится из одного варианта), то эту идею тут же раскритиковали эксперты.

Королевский объединенный институт оборонных исследований [RUSI] считает, что отправка Typhoon станет неэффективной тратой денег.

Во-первых, как утверждают эксперты RUSI, Британия вряд ли передаст Украине последние версии Typhoon. Несмотря на то, что это современный истребитель, он пережил уже четыре крупных модернизации, которые называются Tranche 1, 2, 3 и 4.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Typhoon - высотный маневренный самолет, но в Украине нужно летать максимально низко

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В основном изменения касались бортового цифрового оборудования и программного обеспечения. В современных самолетах, которые во многом полагаются на работу вычислительных систем, такие обновления могут быть фундаментальными.

Базовая версия Tranche 1, как утверждают в RUSI, не может использовать европейскую противовоздушную ракету Meteor дальностью в 200 километров, и поэтому придется отдельно договариваться с американцами о поставках подходящей AIM-120D, что усложнит процесс передачи самолетов.

Кроме того, "Тайфуны", как считают в RUSI, в принципе не оптимизированы для полетов на малых высотах. Их вооружение приспособлено для использования на большой высоте.

Однако, как пишут RUSI, в воздушных боях в условиях противодействия российских комплексов ПВО дальнего и среднего радиуса истребителям придется лететь на небольшой высоте, что сильно ограничит возможности их оружия.

Вторая проблема, о которой упоминают не только эксперты института, но и другие комментаторы, заключается в том, что воздушные силы Украины нуждаются в неприхотливом самолете, способном взлетать с плохо подготовленных полос.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В RUSI считают, что низковысотные миссии снижают эффективность Typhoon, хотя в КВВС их пилоты обучались "бреющим" полетам

"Тайфуну" нужны хорошие аэродромы с налаженной инфраструктурой. Такие аэродромы в Украине есть, но их надо больше, чтобы можно было распределять истребители, избегая массированных ракетных ударов со стороны России.

Наконец, как отмечают британские эксперты, "Тайфуны" КВВС, особенно ранних серий, изношены из-за частых полетов в рамках удаленных операций в Сирии, Ираке и патрулирования в Европе.

Вариант F-16

Украинцы не раз говорили, что лучший выбор для них - американский F-16. У него есть свои плюсы и минусы, но в Киеве считают, что в результате именно этому самолету нужно отдать предпочтение.

Это действительно очень удачный и мощный самолет, который не раз модернизировали. Число F-16 в принципе больше, чем Typhoon, так что их легче найти, для них больше запчастей, больше опытного персонала.

Минус F-16 в том, что он тоже требует подготовленных аэродромов и хорошего обслуживания. Аэродромы надо строить, а пилотов и техников - готовить в США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинцы не раз говорили, что предпочитают F-16

Или не в США. Великобритания обещала обучать пилотов ВСУ воевать на западных истребителях. Могут ли британцы подготовить пилотов для американских самолетов? "Конечно, могут, и не только пилотов", - подтвердил Би-би-си источник в ВВС Украины. Речь идет обо всех специалистах, которые нужны для обслуживания истребителей.

Mach Loop - знаменитый авиационный полигон в Уэльсе для отработки полетов на низкой высоте. На нем тренируются и американские пилоты - там можно видеть F-15, F-18, F-22 - и F-16 тоже. Например, принадлежащие бельгийским ВВС.

Судя по всему, в Британии есть инфраструктура обслуживания F-16, значит, там могут готовить и пилотов.

Как быстро можно научить пилотов?

В июле 2022 года Air Force Magazine опубликовал материал о пилотах украинских истребителей, в котором цитировались слова представителя воздушных сил Украины Юрия Игната. По его словам, подготовка летчиков для полетов на F-16 может потребовать полгода.

"Первая стадия, то есть полеты из точки А в точку Б, может потребовать всего несколько недель, но чтобы научиться воевать, использовать ракеты, на это нужно около шести месяцев", - сказал он.

Интернет-издание War Zone расспросило пилотов F-16 чтобы выяснить, насколько сложно переучиться на этот тип летательного аппарата.

"Для пилота с налетом около 500 часов на западном истребителе, но никогда ранее не летавшего на F-16 (кто-то, например, переходит с [F/A-18] Hornet), без перерывов и рабочих выходных нужно 69 дней, чтобы научиться всему, безопасно использовать Viper [неофициальное название F-16] для воздушных боев и ударов по наземным целям", - сказал опытный инструктор F-16.

В этот срок укладываются тренировочные полеты и отработка применения высокоточного оружия. Но в результате это будет пилот с базовыми навыками ведомого. Так в авиации называют пилота, который летит в паре с более опытным пилотом-ведущим, подчиняется его командам и защищает его от атак других самолетов.

"Идти в бой против Су-35, даже против Су-27 [базовая версия истребителя, на основе которой были созданы Су-30, Су-34 и Су-35] в оспариваемом воздушном пространстве - тут нужен многолетний опыт. Это нельзя доверять новичку, который едва знаком с оборудованием! Можно получить самолет с большими возможностями, но если пилот не умеет правильно ими пользоваться, то все это бесполезно, - , сказал инструктор. - Так что для летчика, перешедшего с МиГ-29, который должен освоить совершенно новый интерфейс, где все выглядит по-другому, использовать оружие, о котором он только читал, дать ему трехмесячную подготовку, а затем бросить в бой - это трудная задача".

С другой стороны, как пишет Air Force Magazine, украинские летчики ухитрялись устраивать воздушные бои на старых МиГ-29, превосходящих по параметрам российские истребители. Они придумывали различные тактические уловки, летая с выключенным радаром на небольшой высоте, чтобы не быть замеченными на дальней дистанции. Так что переучиваться на новый тип летательного аппарата, вероятно, будут летчики с большим боевым опытом.