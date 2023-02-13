Завод в Мариуполе и магазины OBI. Как бизнесмен, близкий к Рамзану Кадырову, получает иностранный бизнес во время войны

Ксения Чурманова, Андрей Горянов

Русская служба Би-би-си

19 минут назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Повоевав в Украине, приближенные Рамзана Кадырова стали получать в захваченных городах активы. В конце января совладельцем компании "ММК Ильича", зарегистрированной в самопровозглашенной ДНР, стал чеченский бизнесмен Валид Корчагин. Компания может заняться восстановлением металлургического комбината в Мариуполе. Би-би-си выяснила, что Корчагин связан с семьей сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. За время войны молодой чеченский бизнесмен получил также доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и кофейнях ушедшей американской сети Starbucks.

19 августа над мариупольским меткомбинатом поднялся дым - украинские власти писали, что конструкции пострадавшего завода начали распиливать, в российских пабликах же утверждали, что на территории предприятия продолжается разминирование и разбор завалов.

"Фактически на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом, - негодовал помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. - Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом".

Металлургический комбинат имени Ильича - одно из крупнейших предприятий в Украине - принадлежит компании "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова. На мариупольских предприятиях холдинга работало 35 тысяч человек. Во время боев в Мариуполе, начавшихся в первые дни войны, меткомбинат был частично разрушен - это видно по кадрам, снятым с дрона телеканалом российского Минобороны.

Мариуполь российская армия захватила во второй месяц войны. Город, превращенный в руины, контролировали военные из Чечни, в том числе близкие Рамзана Кадырова. "Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг. Одним из них является мой дорогой БРАТ Руслан Геремеев "Добрый", который принимает активное участие в освобождении Мариуполя", - отчитывался Кадыров в своем телеграм-канале.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Меткомбинат им. Ильича пострадал меньше, чем "Азовсталь". На обоих предприятиях долгое время держали оборону украинские военные

Мариупольский меткомбинат оккупационные власти самопровозглашенной ДНР намеревались начать восстанавливать еще в прошлом году. "Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть. Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения", - говорил в начале октября "премьер" так называемой ДНР.

А в российском Минстрое даже успели прикинуть, что восстановление завода "Азовсталь" и меткомбината создаст более девяти тысяч рабочих мест.

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Правда, пока создать удалось только компанию с таким же названием, что у меткомбината. "ММК Ильича" зарегистрировало донецкое "министерство доходов и сборов" в августе прошлого года. Оно появилось в городе Макеевка, который с 2014 года контролируется оккупационными властями "ДНР".

Основным видом деятельности компании с уставным капиталом 10 млн рублей указали производство чугуна, стали и ферросплавов. В ноябре, как раз после подписания Путиным договора о "вхождении" в состав России "ДНР" и еще нескольких регионов Украины, данные о компании внесли в российский единый госреестр юрлиц.

Руководитель "ММК Ильича", житель Макеевки Юрий Мурай - украинский предприниматель. После начала войны в Украине в 2014 году в "ДНР" были зарегистрированы несколько юрлиц, с которыми связан Мурай. Организации с похожими названиями, в которых он числится владельцем, есть и в украинских реестрах.

Одной из макеевских компаний, зарегистрированных в Украине, Мурай руководит вместе с Петром Савченко, бывшим "министром финансов" самопровозглашенной ДНР, внесенным в санкционные списки Украины и США. На своей странице "ВКонтакте" Мурай выступает в духе Z-патриотов - репостит записи со страницы Рамзана Кадырова и из групп "Вооруженные силы Новороссии" и "Великая Русь! Русские не сдаются!".

Говорить подробнее об "ММК Ильича" Мурай отказался, но подтвердил, что компания связана с мариупольским заводом. "Предприятие находится в Макеевке, завод находится в Мариуполе. Приезжайте к нам в Мариуполь - мы вам все расскажем", - сказал он.

Пока неясно, как будет финансироваться восстановление захваченного завода - за счет собственных средств Мурая и его партнера или все-таки за счет российского бюджета. Ни источники финансирования, ни схемы, по которым будут восстанавливать завод, непонятны, подтверждает Илья Шуманов, гендиректор "Трансперенси Интернешнл Россия" (он и организация признаны в России иностранными агентами). Он предполагает, что завод потребуется для восстановления строительных объектов, социальной инфраструктуры, через него пойдут бюджетные деньги, и компания будет осваивать их.

На вопрос о своем новом партнере Мурай отвечать не стал. Совладельцем "ММК Ильича" в конце января стал предприниматель Валид Корчагин, который ведет бизнес в родовом селе соратников Рамзана Кадырова, - он получил 50% компании.

Что известно о Валиде Корчагине

25-летний предприниматель родился в селе Пришиб Астраханской области, выяснила Би-би-си. Оно находится на востоке региона, недалеко от Калмыкии.

В этом селе в 2013 году случился конфликт: житель Пришиба построил во дворе своего дома мечеть, что не понравилось его соседям. Против постройки тогда выступал даже губернатор Астраханской области. Журналисты писали, что дело дошло до суда, и хозяин участка якобы сумел убедить суд в том, что он строит не мечеть, а сарай. В итоге мечеть в селе оставили, зарегистрировав во всех реестрах, сказал Би-би-си собеседник в пришибинском сельсовете.

Эта постройка находится на той же улице, где был прописан Валид Вахитович Корчагин, узнала Би-би-си. Там же жил Вахит Садулаевич Геремеев - возможно, его отец. Сейчас Вахит Геремеев - известный в Чечне чиновник. Его связь с Астраханской областью подтверждает и другое - с 2000 по 2005 год он был зарегистрирован там как ИП.

В 2016 году Вахит Геремеев уже был в Чечне - его назначили исполняющим обязанности главы Ножай-Юртовского района республики - в этой роли он, например, проводил "экстренные" совещания по поводу "вопиющего случая небрежного отношения неких руководителей к государственной символике и портретам первых лиц". Сейчас Геремеев занимает пост замглавы Минстроя Чечни. Би-би-си отправила в ведомство вопросы, адресованные Геремееву.

Вахита Геремеева называют родным братом сенатора Совета Федерации Сулеймана Геремеева (оба - Садулаевичи). Сулейман Геремеев за свою работу на этом посту с начала войны был внесен во всевозможные санкционные списки - стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и, конечно, Украины.

Собеседник Би-би-си в сельсовете Пришиба сказал, что Геремеевы уехали из села еще до истории с мечетью: "Все уехали, все в Чечне". О Валиде Корчагине он не слышал, но говорит, что Геремеевы дружили с Корчагиными из соседнего села Федоровка и из Астрахани.

Автор фото, Пришибинский сельсовет Подпись к фото, Село Пришиб

Би-би-си нашла контакты Валида Корчагина. Судя по приложению Getcontact, которое показывает, как абонент записан у его знакомых, Корчагин известен многим под другой фамилией: знакомые называют его "Валид Геремеев", "Валид Геремеев (Корчагин)", "Валид Вахитович Корчагин", "Валид Гиремеев Сын Вахида". Вскоре после того, как корреспондент Би-би-си посмотрел эту информацию в Getcontact, все теги с фамилией Геремеев оттуда были удалены. У Би-би-си остались скриншоты результатов первого поиска.

В 2021 году на странице Корчагина "ВКонтакте" еще была фамилия Геремеев - это можно увидеть в архивной версии его аккаунта. Но в апреле 2021 года по документам он уже был Корчагиным - тогда в гудермесский суд Чечни был подан иск предпринимателя Усмана Мачиева, который решил взыскать с Корчагина долг по займу или кредиту (летом 2022 года Мачиев иск отозвал и суд дело прекратил).

Геремеевы - родственники депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который, в свою очередь, считается ближайшим соратником Рамзана Кадырова. В конце апреля Путин наградил Делимханова звездой Героя России - "за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины".

Делимханов участвовал в захвате Мариуполя: 21 апреля на фоне горящего "административного здания "Азовстали" он объявил, что "спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя можно сказать завершена".

Илья Шуманов из "Трансперенси" считает, что семья Геремеевых получила доступ к ММК в качестве "награды" за то, что они воевали в Украине: "Они воевали, демонстрировали свою лояльность и вполне могут претендовать на актив, который находится на этой территории". "Приз" достался неизвестному Корчагину, возможно, потому, что Геремеевы все при должностях, добавляет Шуманов: "Все - либо госслужащие, либо правоохранители, "свободного" мужского населения нет. Нашли по этой линии кого-то, кто может быть семейным держателем активов и передали их ему".

Автор фото, Chingis Kondarov/TASS Подпись к фото, Делимханов руководил "спецоперацией" в Мариуполе

Вахит Геремеев раньше также был совладельцем строительных компаний "Ахмат Тауэр" и "Грозный молл", управляющими строящимся небоскребом (пока есть только фундамент) и крупнейшим торговым центром в Грозном.

Со строительной сферой Вахит Геремеев связан давно. В 2004-2005 годах он руководил строительной компанией "Нийсо и К", зарегистрированной в чеченском селе Джалка. Там живут родные Геремеевых - как писали СМИ, в 2015 году на въезде в село поставили силовиков после того, как командир роты чеченского батальона "Север" Руслан Геремеев стал фигурантом уголовного дела об убийстве политика Бориса Немцова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что Немцова убили "враги России", а в Геремееве он не сомневается: "Я на тысячу процентов уверен, что он не виноват. Мы все знаем, кто виноват, что и как. Просто вам интересно как-то дойти до Кадырова".

Связь Корчагина с Геремеевыми подтверждает и другое: в селе Джалка зарегистрирована его компания "Энерго-сервис". Она даже находится на улице Геремеева, которая соседствует с улицами Адама Делимханова и улицой Кадырова.

"Энерго-сервис" Корчагина - непростая компания, хотя и с маленьким штатом (там работают всего два сотрудника): огромный российский вуз РАНХиГС рекомендует эту компанию своим студентам для прохождения практики. Она включена в соответствующие списки на сайте академии.

"Захват" иностранных компаний

"Макдоналдс", "Кока-Кола", "Пепси-Кола" объявили, что в рамках санкций против России уходят из нашей страны. Послушайте, а ведь с каждым днем новости все лучше и позитивнее! - писал в начале марта прошлого года Кадыров в своем телеграм-канале. - Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Теперь наших товаров будет больше на прилавках, откроется больше возможностей для российского бизнеса, а прибыль останется в стране".

В марте начался исход иностранных компаний из России, вызванный западными санкциями. А уже летом активы уходящих компаний стали делить между собой российские инвесторы.

Загадочный Корчагин за время войны получил не только донецкую компанию, но и часть крупного иностранного бизнеса. В конце октября ему досталась доля в компании "Арена", которой перешли кофейни американской Starbucks, ушедшей из России вскоре после начала войны.

В этом кофейном бизнесе Корчагин стал партнером давнего друга Рамзана Кадырова Тимура Юнусова (он же Тимати) и ресторатора Антона Пинского - сейчас им принадлежат равные доли компании "Арена". Собственником также стал президент компании "Синдика", которая связана с сенатором и экс-президентом Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым. Пинский, Тимати и "Синдика" в прошлом году выкупили бизнес у американской Starbucks после ее ухода с российского рынка, назвав новые кофейни Stars Coffee. На их сайте указаны реквизиты как раз компании "Арена".

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, На открытии Stars Coffee Корчагин - в отличие от Тимати и Пинского (на снимке) - не светился

Ресторанами все не ограничилось. В конце 2022 года Корчагин стал совладельцем сети строительных гипермаркетов OBI - одной из крупнейших в России. Российская группа, состоящая из шести юрлиц, до апреля принадлежала немецкой компании. OBI работала в стране два десятилетия, но в прошлом году магазины были проданы "за бесценок" - немцы решили избавиться от российского бизнеса вскоре после вторжения России в Украину. Компания переходила из рук в руки через неизвестных посредников, не имеющих серьезных активов.

Сначала доля OBI досталась израильскому бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, который, как он сам уверял, помогал компании заходить в Россию и давно проявлял к этому бизнесу интерес. Другая часть перешла предпринимателю Илье Колобкову, который является собственником небольшой строительной группы. Лиокумович говорил, что выкупил 60% за символические 600 рублей - такую стоимость объясняли убыточностью российской OBI.

В интервью Forbes Лиокумович рассказывал о больших планах по развитию OBI. Но вскоре компания ушла новым собственникам, которые, в свою очередь, передали ее бизнесменам, связанным с подсанкционными сенаторами. Источник Forbes, "хорошо знакомый" с Лиокумовичем, утверждал, что тот "российский бизнес OBI никому не продавал", а происходящее является "попыткой рейдерского захвата". Сам Лиокумович произошедшее комментировать не стал.

В OBI у Корчагина тот же партнер, что и в ресторанном бизнесе: в третьей сделке 90% OBI ушло компании "Модуль-2", связанной с холдингом "Синдика" сенатора Канокова. На это первыми обратили внимание журналисты "Ведомостей". Сейчас холдинг принадлежит дочери сенатора Мадине Каноковой. Каноков с октября прошлого года находится под американскими санкциями, а с декабря - еще и под европейскими.

Компании Конакова и Корчагину OBI досталась без долгов. По словам первого собственника российской группы израильского бизнесмена Йозефа Лиокумовича, он и его партнер урегулировали огромную задолженность перед материнской компанией - она превышала 30 млн евро.

Если активы OBI перешли близким к Рамзану Кадырову людям, на санкционном поле может разразиться мощнейший скандал, полагает Илья Шуманов из "Трансперенси". Он отмечает, что Кадыров под санкции попадает не только как человек, который воюет в Украине или поддерживает Путина - в его адрес неоднократно звучали обвинения в непосредственной связи с убийствами и насилием. "Может быть начато расследование в отношении компании OBI, может быть, регулятор захочет узнать, как проходили сделки по отчуждению российского актива", - говорит Шуманов.

"Недобросовестный покупатель"

Права на OBI Корчагина и компании сенатора Канокова в январе оказались предметом спора в суде. Еще летом первый российский владелец 40% OBI Илья Колобков обязался уступить эту долю московскому бизнесмену Андрею Баранову - они заключили предварительный договор незадолго до продажи немцами российских активов. Но осенью финальный договор Колобков подписывать отказался.

Баранов является совладельцем двух московских компаний - одна оказывает стоматологические услуги и торгует лекарствами, другая поставляет офисное оборудование. Бывший партнер по бизнесу Баранова в разговоре с Би-би-си ограничился двумя короткими определениями: "серьезный, непростой человек".

Бывшие и нынешние владельцы OBI, а также Андрей Баранов отказались отвечать на вопросы Би-би-си - они мгновенно бросали трубку, услышав вопрос, и игнорировали сообщения в мессенджерах. С Лиокумовичем связаться не удалось.

В ноябре суд подтвердил право Баранова на долю Колобкова, но у компании к тому моменту уже в третий раз сменились собственники. И теперь Баранов добивается расторжения сделок по переходу OBI к новым владельцам, в том числе Валиду Корчагину.

Победа Баранова в суде может привести к потере актива новыми собственниками - если их признают недобросовестными покупателями, что не исключено, сказал Би-би-си эксперт по корпоративному праву, попросивший об анонимности. "И покупатель, и нотариус, который удостоверил сделку, должны были знать о наличии спора и сначала дождаться решения суда по нему", - объясняет юрист. У добросовестного приобретателя же отобрать эту долю не получится, но в любом случае убытки несостоявшийся собственник требовать может. "Сумма может натикать ого-го", - добавляет собеседник Би-би-си. Правда, этот конфликт вряд ли разрешится скоро - такие споры могут тянуться в судах годами.

Из-за такой же "недобросовестности" Корчагин однажды лишился имущества в центре Москвы. В 2019 году он купил огромное нежилое помещение на Раушской набережной напротив Кремля. Его кадастровая стоимость 387 млн рублей (правда сумма сделки была занижена на 30 процентов). Спустя два года суд сделку недействительной, потому что в отношении первого собственника имущества была начата процедура банкротства и эти помещения должны были у него изъять.

Говорить с Би-би-си Корчагин отказался. Би-би-си отправила вопрос о новых владельцах российской сети в компанию OBI и ждет ответа.

Автор фото, SOPA Images via ZUMA Press Wire Подпись к фото, Ночью 9 декабря в сети OBI стало на один магазин меньше

Пока российские предприниматели делили OBI, один из гипермаркетов сгорел - компания понесла многомиллиардный ущерб. Пострадавший от обстрелов завод в Мариуполе пока смогли разве что разминировать. Корчагин и его партнеры забрали себе проблемные активы. Будут ли они заниматься их развитием - вопрос. Вкладываться в некоторые из них не очень выгодно - мариупольский комбинат Украина настроена отвоевать.

У завода соратники Кадырова выставили охрану. Руководит ей еще один Геремеев - "дорогой брат" и помощник главы Чечни Ваха Геремеев с позывным "Рейнджер".

Редактор - Ольга Шамина

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