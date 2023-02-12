Репатриация с повинной. Белорусские власти предложили эмигрантам вернуться домой, покаявшись

Андрей Козенко

Би-би-си

16 минут назад

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Автор фото, Генпрокуратура РБ Подпись к фото, Генпрокурор Беларуси Андрей Швед будет лично смотреть, кто из эмигрантов достоин вернуться на родину

Власти Беларуси объявили о масштабной программе возвращения соотечественников, бежавших из страны после начавшихся в 2020 году массовых репрессий. Решать, кто может вернуться и не понести при этом наказание за участие в демонстрациях, будет комиссия во главе с генпрокурором; ее большая часть - это силовики и пропагандисты. Эксперты объясняют такую неожиданную идею нехваткой высококвалифицированных кадров. Сами эмигранты предложение властей считают издевательством: преследования инакомыслящих здесь идут в ежедневном режиме.

Александр Помидоров (настоящая фамилия Кривошеев) - известный в Беларуси музыкант, журналист и диджей. После протестов 2020-го, увольнения и двух административных сроков он уехал в Польшу.

Предложение белорусских властей к политическим эмигрантам вернуться он - как и многие другие события в стране - комментирует советскими анекдотами. В одном их них двое военных попали на афганской войне в плен к американцам. Один решил остаться, а второй вернуться. Первый попросил второго: если все будет хорошо, пришли письмо с фотографией. Если все будет плохо - пришли письмо с фотографией, где ты с сигаретой. Через некоторое время оставшийся в США получил письмо от сослуживца, в нем - идиллический рассказ о возвращении, а на фото в каждой руке его друга - по пачке сигарет.

Белорусский исход

После массовых протестов августа и осени 2020-го года белорусские власти даже приветствовали бегство из страны самых недовольных. Главного соперника Лукашенко Светлану Тихановскую вынудили уехать из Беларуси, и как она потом рассказала, ее шантажировали детьми. Еще одну активную участницу тех событий Марию Колесникову, отбывающую в Беларуси 11-летний срок, пытались выдавить в Украину, и помешало только то, что она порвала свой паспорт.

Не такие известные участники протестов начали массово покидать страну в конце 2020-го года, и их больше заботило не то, что их могут не выпустить из Беларуси, а то, что Польша и Литва могли кому-то отказать во въезде в качестве политического беженца.

Точных данных о том, сколько белорусов покинули страну с 2020 года, нет. На сайте национального статистического комитета Беларуси в открытом доступе нет данных после 2019 года.

ПАСЕ оценивает количество бежавших с разбросом от 200 тыс. до 500 тыс. человек. Польша и Литва за девять месяцев 2021 года совместно выдали белорусам 16 тыс. гуманитарных виз (для сравнения: за весь 2019-й Польша выдала семь таких виз политическим беженцам).

Белорусское издание Dev.by, посвященное IT-сектору, оценивает количество уехавших специалистов в 16-23 тыс. человек.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, После разгона протестов 2020 года самые большие потери Беларусь несет от ухода технологичеких компаний

Людей, которые уехали в безвизовые для белорусов страны вроде Украины, Армении и Грузии, остались там или перебрались куда-то еще, сосчитать практически невозможно. Как и тех, кто уехал с уже действовавшими визами в разные страны Европы и мира. Но в любом случае для Беларуси с ее населением в 9,2 млн человек это очень большой отток.

Эмигранты поднимаются с колен

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Еще зимой и летом 2022 года Лукашенко говорил о политических эмигрантах из Беларуси скорее снисходительно: "Уже пишут открыто, хотят назад вернуться. Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу, 95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь".

Но уже 6 февраля 2023-го он подписал указ о создании комиссии, которая будет рассматривать обращения мигрантов, желающих вернуться на родину. Лукашенко сказал, что посмотреть нужно не только на "беглых", но и на тех, кто "сидит под плинтусом, зная, что мы их найдем". Эта работа возложена на генпрокурора страны Андрея Шведа.

Тот сразу же начал рассказывать белорусским государственным СМИ, о чем идет речь. Сразу же стало понятно, что лидерам оппозиции вернуться и не попасть в тюрьму будет невозможно. В указе говорится, что создается специальная комиссия, которая рассортирует желающих вернуться белорусов-эмигрантов по трем категориям:

Те, кто искренне заблуждаются, что в их адрес у силовиков есть претензии, хотя на самом деле их нет

Те, кто совершил незначительные правонарушения, но думает, что они значительные

Те, кто совершил преступления в ходе протестных выступлений, но готов письменно раскаяться в этом

Двум последним категориям граждан Андрей Швед пообещал наказание, не связанное с лишением свободы.

Комиссия по вопросам "свиней" и "предателей"

Специальную комиссию по "возвращенцам" возглавит сам Швед. Кроме него, туда войдут 26 человек, и ее состав выглядит не самым беспристрастным. Среди участников комиссии:

Пропагандист Григорий Азаренок. Называл эмигрантов в эфире госканала "свиньями", "иудами", призывал их возвращаться в Беларусь ползком.

Автор фото, CTB Screenshot Подпись к фото, Главный белорусский пропагандист Григорий Азаренок будет среди тех, кому дадут проголосовать за или против возвращения тех, кого он называл "иудами"

Глава МВД Иван Кубраков и глава КГБ Иван Тертель. Оба ведомства активно разгоняли мирные демонстрации. В ходе разгонов убиты минимум 12 человек.

Пропагандист Евгений Пустовой. Он говорил об оппозиционерах: "У тюремных сроков есть конец, у предательства нету дна".

Экс-глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Оппозиция подозревает его в причастности к убийству минчанина Романа Бондаренко.

Бывший член штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрий Воскресенский. Против него самого заведено уголовное дело о массовых беспорядках, но он на свободе, и с конца 2020-го года призывает раскаяться находящихся в тюрьмах оппозиционеров.

Предполагается, что они будут обсуждать кандидатуры желающих вернуться, а потом открытым голосованием решать, достойны они того или нет. В случае, если достойны, комиссия выпишет гражданину специальный документ, который гарантирует ему безопасное пересечение белорусской границы.

Конец "чарки и шкварки"

По состоянию на 10 февраля известно об одном заявлении, поданном в комиссию. Представитель генпрокуратуры в телеграм-канале ведомства написала, что заявление поступило от женщины, которая не указала всех требуемых данных, поэтому ее заявление рассмотрено не будет.

Вскоре выяснилось, что заявление написала журналистка телеканала "Белсат" Ольга Ерохина. Она решила, по ее словам, протестировать сервис и задала вопрос: есть ли против нее на родине какие-то уголовные и административные дела. Напомним, что ее коллега Катерина Андреева отбывает в Беларуси восемь лет строгого режима за "измену государству".

Павел Либер до 2020 года работал в крупной IT-компании в Минске, а после создал платформу "Голос" - этой команде удалось получить данные обработки 550 тыс. бюллетеней на президентских выборах 2020 года. Они свидетельствовали о том, что реальные результаты заметно отличаются от официальных не в пользу Александра Лукашенко. Сейчас Либер продолжает создавать онлайн-сервисы для белорусов в эмиграции.

"В моем кругу нет людей, которые восприняли бы всерьез эту идею о возвращении, а состав комиссии может быть только объектом для насмешек, - говорит он. - В Беларуси с 2020-го года одновременно создаются какие-то диалоговые площадки, только людей продолжают бить и сажать".

"Мы абсолютно не рассматриваем всерьез это предложение, - сказала Би-би-си уехавшая в Грузию эмигрантка, просившая не указывать ее имени. - Абсолютное большинство политических эмигрантов не нарушали белорусских законов, а теперь им писать явку с повинной?! Но это будет лживое покаяние, а затем ты приедешь к людям, у которых огромные проблемы с соблюдением своих же законов и с человечностью в целом".

Диджей и журналист Александр Помидоров хорошо помнит, как пропаганда в советские времена использовала тех, кто вернулся. Сейчас, уверен он, будет то же самое.

"Поведшись на пропаганду западных - польских и англосакских - центров, эти люди покинули родной край, синеглазую Беларусь. Совершили - но, возможно, ненамеренно - свой проступок", - цитирует он воображаемый репортаж о раскаявшихся эмигрантах.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Опрошенные Би-би-си политические эмигранты пока не торопятся на родину

Сам он сейчас в Польше и тоже возвращаться не собирается: люди из IT-сферы уезжают "целыми предприятиями"; уезжают артисты, на музыкантов составляют черные списки.

"Есть несколько мотивов для такой шумной и помпезной кампании по возвращению, - говорит белорусский политический обозреватель Александр Класковский. - Уехали люди продвинутые и образованные, IT-сфера, врачи, инженеры. Это стало бить по экономике и социалке. Продвинутые люди в правительстве стали обращать на это внимание вождя".

С другой стороны, продолжает Класковский, это, возможно, нужно и самому "вождю" - большой лояльности после 2020 года он не добился: "Он хотел бы вернуть ту электоральную поддержку, которую он имел "за чарку и шкварку" [одно из крылатых выражений Лукашенко], но общество выросло, люди хотят свободы и честных выборов. Общество переросло режим, и он попал в ловушку - надо и гайки смягчить и не подать знак силовикам, которые такими темпами подумают, а не посадят ли их и самих скоро за перегибы".

"Поэтому и шаг у Лукашенко получился фальшивый, нарочито декоративный. Возвращение не гарантирует от нового срока", - резюмирует политобозреватель.

* * *

В январе силовики задержали в Бресте вернувшегося из Польши молодого человека 1994 года рождения и заставили записывать его "покаянное видео".

В Минске задержаны Анна Ливянт (ее отец, известный в Минске педагог Евгений Ливянт задержан ранее) и ее муж Александр Дрозд - они тоже только в декабре вернулись из Польши, а сейчас все трое обвиняются по уголовным статьям о нарушении порядка в 2020 году.