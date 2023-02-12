"Ехали на том, что досталось от СССР, и вот приехали". Как холода обнажили энергетический кризис в Центральной Азии

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек

42 минуты назад

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Автор фото, Igor Kovalenko/Anadolu Agency via Getty Images

Эта зима стала одной из самых холодных за десятилетия для стран Центральной Азии, обострив накопившиеся проблемы энергетического сектора. Устаревшая инфраструктура - одна из причин, по которым система оказалась на грани коллапса. Структурные реформы обойдутся недешево, и эксперты предупреждают, что это не последняя проблемная зима для региона.

Хотя странам Центральной Азии с их резко-континентальным климатом не привыкать к перепадам температур, сильные морозы этой зимой застали многих врасплох - отчасти потому, что в последние годы зимы были короче и теплее обычного. В этот же раз температуры в декабре и январе опускалась до минус 20-30 градусов по Цельсию. В узбекском Ташкенте таких холодов не было полвека, в некоторых регионах Туркменистана был зафиксирован новый рекорд минимальных значений.

В Казахстане из-за аварий на ТЭЦ без отопления и электричества остались тысячи жителей. Из-за гололеда и плохой видимости были закрыты десятки автомобильных трасс. В некоторых регионах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана замерзли и лопнули трубы, оставив сотни домов и тысячи людей без отопления и воды.

В условиях отсутствия надежного центрального отопления людям приходится отапливать дома доступными способами: чаще всего углем, но иногда и сушеным навозом или даже бытовыми отходами. Из-за использования самодельных печей нередки случаи отравления угарным газом.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Из-за сжигания бытовых отходов и угля в Бишкеке уровень загрязнения воздуха достиг критического уровня

Износ инфраструктуры

Вне зависимости от суровости погоды основная причина коллапса, к которому она привела районы Центральной Азии, - это не справляющийся с нагрузкой энергетический сектор.

Население региона растет быстрыми темпами: за последние 30 лет число проживающих в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане выросло в 1,5 раза, достигнув более чем 77 млн человек. При этом энергетическая структура этих стран развивается очень медленно или не развивается вовсе.

"Это была сложная зима для всех стран, и проблемы энергетики, возникшие из-за дефицита инвестиций, уже невозможно игнорировать. Простыми словами, сектор энергетики ехал на том, что досталось от Советского Союза, и вот приехали. Средний возраст электростанций, например, в Казахстане за 40 лет. При условии, что делается капремонт в 30-35 лет, и электростанция работает еще десять лет", - отмечает Алмас Чукин, экономист и партнер инвестиционной компании Visor Kazakhstan.

Автор фото, Zhang Shuo/China News Service via Getty Images Подпись к фото, Казахстанцам к холодным зимам не привыкать, но этой зимой инфраструктура не справлялась

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Большинство электростанций и ТЭЦ в регионе не ремонтировались капитально, лишь частично. Чтобы наращивать объемы производства, инфраструктуру надо менять - это, по оценкам, Чукина, обойдется Казахстану примерно в 24 млрд долларов, что в нынешних условиях для страны неподъемно.

В Центральной Азии, где уровень цен на электроэнергию один из самых низких, а износ системы - критический, неудобный для власти вопрос повышения тарифов стоит остро. В Казахстане цены на коммунальные услуги повысятся уже весной.

В Кыргызстане во время самых сильных морозов властям пришлось начать веерные отключения электричества - власти, правда, называли их плановыми. Веерные отключения были частой мерой экономии электроэнергии при президенте Курманбеке Бакиеве, потерявшем власть в результате массовых протестов.

Для властей Казахстана и Кыргызстана вопрос повышения тарифов болезненный, отмечает научный сотрудник Фонда Карнеги Темур Умаров.

"В Казахстане и Кыргызстане много политических активистов и активное гражданское общество, поэтому проблемы могут эскалироваться в протесты и поставить под угрозу стабильность нынешнего политического режима, как это случилось в Казахстане в январе 2022 года. Даже в Узбекистане протестный потенциал растет", - говорит Умаров.

Альтернативные источники

Кыргызские власти уже ремонтируют крупнейшую в стране Токтогульскую ГЭС и намерены отремонтировать еще несколько гидроэлектростанций. Ремонт ведется за счет кредитов, увеличивая и без того огромный внешний долг страны.

Узбекистан активно строит солнечные панели и к 2030 году планирует вырабатывать 30% электроэнергии за счет возобновляемых источников, а Казахстан вкладывается в строительство ветряных электростанций.

Автор фото, VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images Подпись к фото, С наступлением холодов в Центральной Азии уголь сильно подорожал и стал дефицитным товаром

Переход на устойчивые источники энергии - единственный способ смягчить энергетический кризис, считает Алмас Чукин, так как возводить ветряные мельницы и устанавливать солнечные панели быстрее, чем строить традиционную энергоинфраструктуру. Но несмотря на эти усилия, сложных зим региону не избежать, так как предложение давно не соответствует спросу, отмечает эксперт.

Казахстан и Кыргызстан также начали задумываться о строительстве атомных электростанций совместно с российской госкорпорацией "Росатом". Но, как отмечают эксперты, это затратные и небезопасные для региона с высокой сейсмоактивностью проекты, которые к тому же могут поставить страны в зависимость от находящейся под санкциями России.

Обслуживание АЭС также требует больших запасов воды - самого ценного ресурса Центральной Азии, распределение которого становится причиной споров и конфликтов в регионе. Снижающиеся запасы воды - еще одна косвенная причина энергетического кризиса.

Нерабочая система

Изменение климата с чередой коротких зим и малым количеством осадков приводит к критическому истощению традиционно засушливого региона.

Страны Центральной Азии питают две реки - Амурдарья и Сырдарья. В советское время за счет договоров и общей инфраструктуры республики обеспечивали друг друга: страны верховья (Кыргызстан и Таджикистан), накапливая воду в водохранилищах летом, фактически обменивали воду и производимую на ГЭС электроэнергию на нефть и газ, поставляемый странами низовья (Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном).

Но после распада Советского Союза эта неидеальная система начала рушиться. Сейчас в Таджикистане на долю ГЭС приходится 88% всей вырабатываемой электроэнергии, а в Кыргызстане - около 77%. Это значит, что они уже не могут в прежних объемах снабжать водой страны низовья.

А государствам с запасами нефти и газа стало выгоднее экспортировать ее в Китай, который покупает ее в более значительных объемах и готов платить больше.

Из-за сильных холодов у каждой из стран оказалось недостаточно ресурсов, чтобы обогревать даже собственное население. В результате Туркменистан в январе приостановил поставки газа в соседний Узбекистан, который тоже прекратил экспорт топлива, направив все резервы для внутреннего пользования.

Автор фото, Universal Images Group via Getty Images Подпись к фото, Страны верховья обычно снабжают страны низовья посевной водой взамен на нефть или газ

Примером отчаяния, до которого энергетический коллапс довел жителей, стало ставшее вирусным видео из узбекского города Чирчик, где женщина приставила кухонный нож к горлу электрика с требованием включить свет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил замминистра энергетики и несколько других профильных чиновников, а также мэра Ташкента, где людям приходилось готовить еду на разведенных во дворе домов кострах.