Что такое разломы, где они находятся и какое отношение имеют к землетрясениям?

Карла Рош

Всемирная служба Би-би-си

10 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вид с воздуха на часть одного из самых известных в мире разломов - разлом Сан-Андреас в США

Землетрясения в Турции, к сожалению, не редкость. Мы часто слышим, что это происходит потому, что страна расположена на месте геологических разломов. Би-би-си объясняет, что такое разломы и как они связаны с землетрясениями.

"Тектонические плиты движутся примерно с той же скоростью, с которой растут ваши ногти", - объясняет доктор Джессика Хоторн, доцент Оксфордского университета. Она изучает механику землетрясений.

Доктор Хоторн имеет в виду 16 тектонических плит, которые находятся на нашей планете.

"Разлом - это место, где две плиты движутся относительно друг друга", - объясняет сейсмолог.

Хотя движение это едва заметно - как правило, всего несколько сантиметров в год, - внезапный сдвиг или скольжение плит может высвободить огромное количество энергии, расколоть породу и вызвать землетрясение.

Это происходит относительно близко к поверхности, потому что более горячие породы, расположенные ближе к земному ядру, находятся в расплавленном состоянии, объясняет доктор Хоторн.

"Для землетрясения необходимо место, где происходит разрушение от трения, и это значит, что порода должна быть довольно хрупкой, чтобы быстро разрушиться", - говорит она.

Землетрясения в основном происходят на границах тектонических плит (хотя бывают и исключения). Более 80% крупных землетрясений происходят по краям Тихого океана, в зоне, называемой Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом, где Тихоокеанская плита подминает под себя окружающие плиты.

Типы разломов

Хотя землетрясения создают новые разломы, большинство крупных землетрясений происходит в местах, где целостность поверхности уже нарушена, говорит доктор Хоторн.

Сдвиги происходят по уже существующему разлому, и их можно разделить на три основных типа: нормальный, обратный и сдвиговый разлом.

Сдвиговые разломы

Этот тип разлома возникает, когда две плиты движутся друг мимо друга в горизонтальном направлении.

Сдвиговые разломы, как правило, вертикальны и достигают 15-20 километров в глубину.

Один из примеров такого разлома - 700-километровый Восточно-Анатолийский разлом, проходящий вдоль границы между Анатолийской и Аравийской плитами в Турции.

Землетрясения магнитудой 7,5 и 7,8, которые произошли в Турции и Сирии в феврале 2023 года - два самых сильных землетрясения почти за столетие, - произошли именно в этом регионе, где плиты движутся в горизонтальной плоскости.

Землетрясение и афтершоки произошли на относительно небольшой глубине, что отчасти и вызвало столь разрушительные последствия.

Система разломов Сан-Андреас

Другой пример - система разломов Сан-Андреас в Калифорнии, США. Это набор различных разломов по линии движения между Тихоокеанской плитой на западе и Североамериканской плитой на востоке.

Относительно остальной части континента западная Калифорния движется в сторону Аляски, говорит доктор Хоторн. Две эти плиты скользят горизонтально друг мимо друга, что приводит к землетрясениям.

Система разломов представляет собой сложную зону раздробленных и разрушенных пород протяженностью 1200 км и глубиной не менее 25 км.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Землетрясение вдоль разлома Сан-Андреас в 1906 году разрушило здания в Сан-Франциско

По данным Геологической службы США, калифорнийское землетрясение 18 апреля 1906 года разорвало самый северный 477-километровый участок разлома Сан-Андреас, разрушив Сан-Франциско и став одним из крупнейших землетрясений за всю историю.

Нормальные разломы

Нормальные разломы - это разломы, в которых плиты раздвигаются, и одна из них движется вертикально вниз.

Афарская котловина, Восточно-Африканская рифтовая долина

В регионе Афар в Эфиопии встречаются три отдельные части земной коры, известные как Афарский тройной разлом.

Сомалийская плита удаляется от остальной части континента, что привело к образованию рифтовой долины и круто опускающихся разломов.

Одновременно Африканская и Сомалийская плиты также отделяются от Аравийской плиты на севере, образуя рифтовую систему в форме буквы "Y".

Движение создает напряжение в породе, порождая трещины, разломы, вулканы и другие деформации поверхности.

В 2005 году вдоль линии разлома появилась серия трещин, сопровождавшаяся землетрясениями и выбросом облаков пепла. На 60-километровом участке поверхности открылась глубокая трещина шириной восемь метров.

Срединно-Атлантический хребет

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вулканическая активность в Исландии вызвана движением тектонических плит

Североамериканская и Евразийская тектонические плиты медленно удаляются друг от друга, и на границе расходящихся плит возникла линия разлома, известная как Срединно-Атлантический хребет.

Хребет простирается через Атлантический океан с севера на юг на тысячи километров.

По мере того, как плиты расходятся, из-под поверхности Земли постоянно вытекает расплавленная магма. Она образует на границе новые породы, которые постоянно замещаются снизу новым магматическим материалом.

В результате образовался горный хребет, в основном лежащий под водой, но в некоторых местах простирающийся до поверхности и образующий острова, в частности Исландию, Азорские острова или остров Вознесения.

Постоянное образование новых пород также приводит к деформации поверхности, землетрясениям и значительной вулканической активности.

Обратные или надвиговые разломы

Обратные или надвиговые разломы - это когда плиты движутся навстречу друг другу, и одна из них толкает вторую вверх. Крупнейшие разломы часто имеют именно такую природу.

"Как правило, они рассекают поверхность Земли под углом, что создает более широкую область, где может произойти хрупкая деформация", - говорит доктор Хоторн.

Японский желоб

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мощное землетрясение у берегов Японии в 2011 году вызвало разрушительное цунами

Зона разломов Японский желоб - это глубокая подводная впадина, проходящая к востоку от Японских островов с севера на юг. Она отделяет Евразийскую плиту от Тихоокеанской.

После разрушительного землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,1, произошедшего у побережья Японии в марте 2011 года, оказалось, что вдоль разлома плиты сдвинулись на 50 метров.

Разрыв участка зоны субдукции (зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие) вдоль Японского желоба вызвал цунами, которое опустошило прибрежные районы и привело к аварии на АЭС "Фукусима". Все вместе это вызвало значительные разрушения и гибель людей.

Чилийский желоб

Также известен как система разломов Атакама. Разлом расположен в восточной части Тихого океана, примерно в 160 км от побережья Перу и Чили, между Южно-Американской тектонической плитой и плитой Наска.

Океаническая кора плиты Наска продвигается под континентальную кору Южно-Американской плиты, вызывая огромную сейсмическую активность.

22 мая 1960 года недалеко от города Вальдивия на юге Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 9,5, которое считается самым сильным из когда-либо измеренных.

Ученые подсчитали, что выделившаяся во время этого землетрясения энергия в 20 тысяч раз превысила энергию первой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последствия Великого чилийского землетрясения

Однако, даже если вы живете рядом с линией разлома, это не всегда повод для беспокойства.