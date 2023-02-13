1000 человек за четыре месяца: что известно о смертях российских мобилизованных

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 1082 мобилизованных россиян, погибших на войне в Украине. С учетом того, что мобилизация началась только в конце сентября, получается, что все эти люди погибли всего за четыре месяца боев. Мы попытались разобраться, в чем причина таких потерь.

Данные о погибших в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров на основании открытых источников.

На 13 февраля нам удалось подтвердить информацию о 1082 погибших, призванных с гражданки. Это наиболее консервативная оценка числа потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего. 40% российских мобилизованных, чья смерть была подтверждена, погибли в период с 1 января.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

При этом в последнее три месяца примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь тех, кто еще недавно был гражданским специалистом.

Не доехавшие до фронта

Автор фото, КИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС

Известно о 49 мобилизованных, которые умерли на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи.

По словам самих мобилизованных и их родственников, отправка на службу часто проходила без медосмотра: "Понимаете, брали всех, не важно какое состояние: две ноги, две руки - иди воюй".

По меньшей мере восемь мобилизованных умерли из-за проблем с сердцем или сосудами. Например, 40-летнему Борису Шаваеву из Ингушетии стало плохо прямо во время построения на плацу. Позже врачи установили, что у него оторвался тромб.

32-летний мобилизованный Евгений Дузь умер от ковида. Находясь в части, мужчина болел около месяца, но, по словам его жены, квалифицированной медицинской помощи ему не оказывали. В итоге Дузя все-таки привезли в больницу, но было уже поздно, и он умер в реанимации.

У восьми человек причиной смерти стал суицид. По меньшей мере шесть военных умерли вследствие несчастных случаев на учениях или при авариях на дорогах. На самом деле таких случаев могло быть больше, но довольно часто военные не раскрывают причины смерти мобилизованных в пунктах подготовки.

Автор фото, Dmitry Akhmadullin/TASS

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В целом специалисты отмечают, что российская армия оказалась не готова принять, разместить и обучить такую массу людей. Мобилизованным не хватало нормального обмундирования и помещений для проживания. Из-за этого они часто ночевали в плохо оборудованных палаточных городках и заболевали.

Учебная база также оказалась не рассчитана на одновременное обучение такой массы мобилизованных. Не хватало ни оборудования, ни людей. В cоцсетях можно найти множество видеороликов, где призванные на военную службу жалуются на нехватку инструкторов, отсутствие внятного распорядка дня, бессмысленные построения и занятие шагистикой вместо нормальной боевой подготовки.

В итоге дисциплина падала, начинались конфликты - как с начальством, так и внутри самих коллективов. И это приводило к новым проблемам.

Например, до сих пор нет ясности в том, что произошло 15 октября на полигоне в Белгородской области. Тогда один из недавно прибывших в часть военных во время занятий открыл стрельбу по своим сослуживцами. Известно об 11 погибших, по меньшей мере четверо из них были мобилизованными.

Собирать или рассредоточивать?

Наибольшие потери мобилизованные продолжают нести из-за точных артиллерийских обстрелов по позициям российских военных. Наиболее известный из них - попадание ракет HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке (близ Донецка) 1 января.

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Нам удалось установить имена 109 российских военных, погибших в результате обстрела Макеевки. Из них по меньшей мере 107 человек были мобилизованными. Семьи еще по меньшей мере 18 солдат не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых.

За последние две недели по меньшей мере четыре человека из тех, кто раньше считался пропавшим без вести, были опознаны и захоронены. Но в тоже время все новые и новые семьи продолжают публиковать публичные сообщения о поиске мобилизованных, не выходивших на связь после обстрела казармы.

Минобороны России признало гибель 89 россиян при обстреле ПТУ (упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом исчезло).

Похороны погибших в Макеевке продолжают проходить в Самарской области практически ежедневно, поэтому установленная нами цифра погибших явно неокончательная. Британская разведка утверждает, что при обстреле ПТУ могло погибнуть около 300 российских военных.

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS Подпись к фото, Руины и вещи на месте разрушенного ПТУ в Макеевке

Российское министерство обороны настаивает, что мобилизованные по сути сами виновны в том, что их обстреляли. По версии чиновников, солдаты в Макеевке якобы активно использовали сотовые телефоны, что и позволило украинской разведке установить место массового скопления российских военнослужащих.

Эту версию критикуют и родственники солдат, и военные эксперты, и даже поддерживающие Кремль журналисты и блогеры. Они обращают внимание на то, что военных почему-то расположили в том же здании, что и весь боекомплект, рядом также стояла вся техника полка.

Идея разделить личный состав на небольшие группы и распределить его по множеству локаций кажется логичной, с учетом постоянных артиллерийских обстрелов противника. Но это вызывает существенные сложности в обеспечении мобилизованных едой, условиями для поддержания личной гигиены, и - что особенно важно для военных - поддержания дисциплины.

Важно учитывать, что российское командование часто объединяет мобилизованных в отряды по географическому признаку. Призванные с одного региона люди часто попадают в одно подразделение, которым командует мобилизованный с гражданки офицер. А это вызывает дополнительные проблемы с дисциплиной и организацией.

По словам ветеранов российской армии, если мобилизованные вливаются в уже устоявшийся коллектив, то контролировать и управлять ими легче. А вот в случае недавно образованных отрядов, вопросы дисциплины могут решаться только за счет непрестанного личного контроля офицеров за подчиненными.

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В зоне боевых действий, когда оружие на руках имеют все военные, вызванные с гражданки офицеры запаса не имеют никаких других рычагов воздействия на личный состав, кроме личного контроля. Это могло быть одной из причин, по которой весь личный состав самарского полка в Макеевке собрали в одно помещение.

Однако Макеевка - не единственный массовой гибели мобилизованных при обстрелах. Известно, что 24 октября по меньшей мере 30 мобилизованных погибли в результате обстрела военной колонны россиян в Новой Каховке (Херсонская область).

31 октября погибли 18 мобилизованных - в основном из Челябинской и Свердловской областей. Обстоятельства их смерти неизвестны, но Генштаб ВСУ сообщал, что в тот день были поражены 3 района сосредоточения российских военных.

Сами мобилизованные отмечают, что нередко причиной их проблем становятся проблемы с координацией (попросту говоря, плохая или неработающая связь), а также устаревшие карты.

Потери, которых можно было избежать?

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Первые сообщения о боевых потерях мобилизованных стали приходить в начале октября 2022 года - то есть, менее чем через две недели после начала мобилизации.

Первые пять погибших мобилизованных из Челябинской области прибыли в военкоматы 26-29 сентября. Уже 3 октября они оказались под Луганском, оттуда их перебросили в Херсонскую область, а уже 9-го родным стали приходить сообщения о гибели мобилизованных.

Судя по этим датам, отправкой на фронт первые отряды мобилизованных имели от трех до семи дней на подготовку. Для сравнения, перед отправкой в Афганистан советских солдат-срочников готовили по четыре-шесть месяцев.

"Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо - в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться", - рассказывал один из мобилизованных челябинцев, сумевших выжить в первом бою.

Из-за больших потерь наиболее элитных и боеспособных частей российской армии в первые месяцы войны, к осени укомплектованность многих подразделений была далека от штатной. В то же время Украина перехватила инициативу и вела наступления на харьковском и херсонском направлениях.

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Видимо, в этих условиях российское командование решило бросить пришедших с гражданки людей на опасные направления буквально с колёс, чтобы заткнуть бреши на фронте. Это привело к потерям в неподготовленных подразделениях.

Многие, кто оказался на передовой в октябре-ноябре, описывали примерно одинаковую картину: их отправляли на фронт, не выдав четкие указания и не объясняя, где они находятся. Снабжения не хватало, начинался обстрел, люди бежали кто куда, командир пропадал или погибал. В итоге неслаженные подразделения начинали действовать хаотично и распадались на группы, которые нередко погибали или попадали в плен.

Отряды мобилизованных, которые прибыли на фронт позже - в ноябре или декабре - были уже более сплоченными и как правило лучше экипированы. Но возникла другая проблема. Оказалось, что нередко такие подразделения тренировали по одним специальностям, например как артиллеристов, а на фронте перебрасывали в пехоту. В итоге мобилизованные снова оказываются на передовой неподготовленными.

С середины декабря мы заметили резкое увеличение ежедневных потерь российских военных. На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. Сейчас нам удается подтвердить фамилии по меньшей мере 600, а с конца января — в среднем по 700 человек каждую неделю. И это только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам.