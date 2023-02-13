"Он всю жизнь сидел". Что известно о наемнике ЧВК “Вагнер” из нового видео с "казнью кувалдой"

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Еспресо TV Подпись к фото, Кадр допроса Якущенко в украинском плену

В ночь на 13 февраля в телеграм-канале, связанном с ЧВК "Вагнер", появилось видео "казни" бывшего заключенного, завербованного на войну в Украине и попавшего в плен. Это уже второе такое видео за последние месяцы - предыдущее, на котором кувалдой забивают россиянина Евгения Нужина, вышло в ноябре. Правда, в этот раз пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала и продолжение - на втором видео "казненный" мужчина, крымчанин Дмитрий Якущенко, выглядит живым и невредимым. Би-би-си рассказывает, что известно об этих видео и о человеке, который там показан.

Предупреждение: текст содержит описание сцен насилия.

Новый ролик с "казнью" кувалдой появился в ночь на понедельник в канале Grey Zone, связанном с ЧВК "Вагнер".

"На видео (18+) Якущенко Дмитрий Юрьевич (1978 года рождения), родился в Крыму при Украине, ранее неоднократно судимый на её же территории", - говорится в описании двухминутного видео. Авторы канала пишут, что Якущенко неоднократно сидел - в том числе за разбой и убийство. После этого он получил "шанс на освобождение и искупление" в ЧВК "Вагнер".

Группа, основанная Евгением Пригожиным, с лета прошлого года активно вербует заключенных российских колоний - причем при личном участии бизнесмена. О том, как устроена эта вербовка, Би-би-си подробно рассказывала в этом материале.

Из описания к видео с участием Якущенко следует, что после отправки на фронт он оказался в плену. Украинские СМИ тогда опубликовали видео, в котором мужчина говорил, что изначально хотел сдаться в плен ВСУ. Отрывки из этого ролика вмонтированы в запись "казни" Якущенко.

Основная часть ролика снята в подвальном помещении с искусственным светом. Якущенко в камуфляже сидит у стены, его голова примотана к импровизированной наковальне, сделанной из бетонных блоков. За его спиной - неизвестный, держащий в руках кувалду.

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На записи Якущенко говорит, что, "находясь на передке", понял: это не его война. Он утверждает, что якобы шел по улице в городе Днепр и получил удар по голове, после чего очнулся в подвале, где снят ролик. "Мне сказали, что меня будут судить", - говорит Якущенко. После этого неизвестный наносит ему удар по голове. Этот момент в ролике заблерен. На размытой картинке видно, как после удара Якущенко откидывается на пол, а палач как будто добивает его.

Происходящее на видео очень напоминало другой аналогичный ролик, опубликованный в ноябре прошлого года. На нем было снято, как кувалдой забивают экс-заключенного Евгения Нужина, который тоже попал в украинский плен и после был обменян (хотя на записи он говорит, что был похищен в Киеве). О судьбе Нужина ничего неизвестно до сих пор.

Достоверность происходящего с Якущенко вызвала сомнения у некоторых СМИ. В отличие от видео убийства Нужина, в соцсетях доступна только "размытая" концовка "казни" Якущенко. Журналист "Медиазоны" (издание признано властями России "иностранным агентом") Давид Френкель, изучивший ее, заметил явные нестыковки:

"Мы замедлили видео в десять раз, чтобы рассмотреть сразу несколько моментов, которые нам кажутся неправдоподобными. Якущенко четко заканчивает фразу и ждет, прежде чем неизвестный начнет наносить удар. В момент удара тело Якущенко (а мы видим только то, что происходит ниже шеи) никак не реагирует на удар, не вздрагивает, не ударяется об стену, не делает никаких, даже малейших движений. Затем слышен звук удара, тело все ещё совершенно неподвижно — и только ещё спустя доли секунды начинает падать на спину". Не видно на видео и следов крови.

А уже через несколько часов пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала еще один ролик с участием Якущенко. В нем мужчина, живой и невредимый, говорит, что в ЧВК "у каждого есть право исправить свою ошибку":

"В плену я наговорил много разной *** [ерунды], и мне до сих пор стыдно, но это был единственный способ выжить. Вернувшись из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен".

Когда хронологически было снято это второе видео, неясно.

Ролики прокомментировал лично Евгений Пригожин. "Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко - односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны", - заявил бизнесмен. - Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло".

О какой "следующей" серии идет речь и где сейчас находится Якущенко, Пригожин в своем заявлении не рассказал. Еще до выхода второго ролика уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РБК, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность видео с кувалдой. "Внесудебные казни недопустимы, и нужно, конечно, проверять", - сказала она.

Что известно о Дмитрии Якущенко?

Те детали, которые Би-би-си смогла узнать о человеке по имени Дмитрий Якущенко с момента публикации видео, в основном связаны с его обширным криминальным прошлым. Это неудивительно - как сказала Би-би-си родственница Якущенко, "он всю жизнь сидел".

В российских соцсетях Би-би-си удалось обнаружить две страницы, предположительно принадлежащие Дмитрию Якущенко. Из профиля в "Одноклассниках" следует, что Якущенко 44 года - то есть он действительно родился в 1978 году, как и утверждается в описании видео "казни". На его аватаре - фото маленькой девочки в виртуальной рамке со словами "Жди меня, и я вернусь".

О взглядах Якущенко по его странице судить сложно. В "Одноклассники" он не заходил с 14 января этого года. Свой последний "класс" он оставил к перепосту картинки с издевательским изображением украинского президента Владимира Зеленского. А в августе опубликовал видео с заголовком "Слава Украине, слава ВСУ, победа за нами!"

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Соцсети Якущенко свидетельствуют о том, что он из Щелкино - небольшого города на севере Керченского полуострова в Крыму. Большинство знакомых и однофамильцев мужчины, которых он добавил в друзья (предположительно, его родственников), живут там же или в соседнем поселке городского типа Ленино. Детей, если верить судебным решениям, у Якущенко нет. У мужчины к моменту вербовки в колонии было российское гражданство, но формально зарегистрирован он нигде не был.

Судя по всему, большую часть своей жизни Якущенко проводил не дома, а в колониях. Впервые Якущенко получил двухлетний срок в 22-летнем возрасте в 2000 году в связи с его работой - за действия медицинского или фармацевтического работника, повлекшие тяжкие последствия для несовершеннолетнего, а также неосторожное уничтожение или повреждение имущества (cт.140 и 196 УК Украины).

Затем тот же Ленинский райсуд Крыма выносил ему приговоры за кражи в 2003, 2009 и 2013 годах (в 2015 году он был условно-досрочно освобожден).

Последний раз Якущенко попал за решетку уже в аннексированном Крыму в августе 2018 года - Железнодорожный райсуд Симферополя отправил его в СИЗО по обвинению в убийстве. По данным следствия, Якущенко и его подельники утром во время распития алкоголя в бытовке поссорились с одним из находившихся там мужчин и в результате "словесного конфликта" забили его до смерти ударами по туловищу, конечностям и голове. После этого они вынесли труп из бытовки и сбросили в находившийся за ней овраг. У убитого похитили ценные вещи (украшения и телефон).

Судили Якущенко вместе с двумя подельниками; кроме того, в материалах дела говорится о явке с повинной "свидетеля" - он дал показания о том, что ограбленного и убитого потерпевшего пытали электрическим током. Был ли этот свидетель причастен к преступлению, из опубликованных материалов дела неясно.

В конце 2019 года присяжные признали Якущенко виновным, и Верховный суд Крыма приговорил его к 19 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью и сопряженное с разбоем (ч.2. ст. 105 и ч.4 .ст.162 УК РФ).

Апелляционный суд в Сочи в 2020 году оставил приговор в силе. Верховный суд России в апреле 2022 года получил его кассационную жалобу, но рассматривать ее отказался.

Наказание Якущенко отбывал в ИК-2 в Энгельсе Саратовской области - следует из его обращения, поступившего в Энгельсский суд за две недели до начала войны с Украиной. Заключенный просил привести прежние приговоры, вынесенные по УК Украины в соответствие с российским УК (это теоретически могло смягчить последствия рецидива). Но копии украинских приговоров суд не получил и не стал рассматривать дело.

Как Якущенко оказался в плену?

Об обстоятельствах вербовки и плена Якущенко известно лишь из видео его допроса, которое в ноябре опубликовал украинский канал Еспресо.TV, ссылаясь на "источники в Вооруженных силах Украины". На записи Якущенко сидит под синим пледом с замотанными скотчем руками. Именно кадры из этого ролика потом вмонтируют в видео "казни".

Представляясь, мужчина назвал ту же дату рождения, которая указана в профиле Дмитрия Якущенко в "Одноклассниках" - 19 мая 1978 года. Якущенко уточнил, что живет в Ленино в Крыму, но в последнее время отбывал долгий срок за убийство в колонии в Энгельсе.

На допросе Якущенко сообщил, что в ИК, где он сидел, в прошлом году прилетел "невысокого роста лысый человек", который предложил заключенным вступить в ЧВК "Вагнер". "Говорили, что судимости подходят 105-е, у кого тяжелые", - рассказывает Якущенко. Он утверждает, что решился поехать в Украину, чтобы "найти лазейку" и сбежать.

Автор фото, ANATOLY MALTSEV/EPA Подпись к фото, Годами Евгений Пригожин отрицал, что как-то связан с ЧВК "Вагнер". Но осенью прошлого года признал, что именно он - создатель группы. Вскоре после этого в Петербурге с помпой открылся "ЧВК Вагнер центр" (на фото)

Подразделение, в которое входил Якущенко, по его словам, участвовало в боях под Бахмутом в Донецкой области. Он утверждал, что бойцов "Вагнера" отправляли под обстрелы фактически без боевой подготовки; обстановка на фронте была хаотичной. На четвертый день "службы" мужчина сбежал с выданным ему автоматом и вскоре попал в плен к украинским военным. В конце ролика он призвал россиян не вступать в ЧВК и заявил, что крымчане жили намного лучше до российской аннексии.

Что происходило с Якущенко после выхода ролика, достоверно неизвестно. Но издание "Агентство" разглядело похожего мужчину на кадрах официального обмена военнопленными, которые российское Министерство обороны опубликовало 1 декабря. В тот день Россия и Украина объявили об обмене по формуле "50 на 50".

Мужчина, очень похожий на Якущенко и голосом, и внешностью, фигурирует и в репортаже RT. Он говорит каналу, что провел в плену чуть меньше месяца: "Обращаются по-разному, кого бьют, кого пытают, кого заставляют говорить то, что он не хочет говорить, а потом выкладывают в интернет".

Почему и как Якущенко вновь попал к ЧВК, неясно. Би-би-си попыталась узнать о судьбе мужчины у нескольких его родственников и знакомых, но большинство из них не ответили на вопросы. Одна из них призналась, что из-за отсидок Дмитрия не видела его ни разу в жизни. Новости о ролике с его возможной "казнью" она прокомментировала словами "за предательство Родины мало ему еще досталось": "Он всю жизнь в тюрьме, явно ничего хорошего нет в этом человеке".

Би-би-си направила просьбу о комментарии в Главное управление разведки Министерства обороны Украины, отвечающее за обмен пленными, и ожидает ответа.

Видео с казнью Нужина до сих пор не расследовано

Если не считать слов омбудсмена Москальковой, российские власти на ролик с "казнью" Якущенко пока не отреагировали. Впрочем, это неудивительно - обстоятельства гибели Евгения Нужина, героя аналогичного видео, расследованы так и не были.

В Кремле видео с заголовком "Молот возмездия" комментировали словами "не наше дело". Несмотря на просьбы членов президентского СПЧ, ни Следственный комитет, ни прокуратура расследовать видео не стали. Пригожин отказывался признать причастность к видео, но комментировал его словами "прекрасная режиссерская работа".

Автор фото, Youtube Рамины Эсхакзай Подпись к фото, На этом фото пленный Евгений Нужин дает интервью украинской журналистке. Видео с расправой над ним ("Молот возмездия") появилось после того, как он вернулся из плена

Несмотря на это, кувалда фактически стала неофициальным символом ЧВК "Вагнер". Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, рассказывала, как юрист бизнесмена передал для отправки в Европарламент скрипичный футляр с "окровавленной" кувалдой внутри - так он отреагировал на намерение признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Под Новый год "Конкорд" опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" фото новогоднего торта, который был украшен кроликами, держащими в руках кувалды. С кувалдой, подарком Пригожина, позировал депутат Госдумы Сергей Миронов.

Правда, в недавнем интервью журналисту Семену Пегову Пригожин в ответ на вопрос об убийстве "предателей" кувалдой заявил, что "не в курсе", о чем идет речь. "Я знаю, что есть кувалда, красивый инструмент. Символ. Молот Тора!" - сказал он.

Родственники забитого кувалдой Евгения Нужина рассказывали Би-би-си, что спустя недели после предполагаемой гибели мужчины с ними никто не вышел на связь. В колонии, где он сидел перед вербовкой, заблокировали номер телефона жены бывшего заключенного. Семья Нужина хотела бы устроить ему похороны, но где находится его тело, неизвестно.

Судя по всему, обстоятельства обмена Нужина отличались от того, в котором участвовал Якущенко. Собеседники Би-би-си рассказывали, что Нужин мог вернуться в Россию напрямую по линии ЧВК "Вагнер", у которой есть свой обменный фонд, а не через министерство обороны. Украинские власти говорили, что Нужин сам согласился вернуться в Россию, несмотря на интервью в плену, в которых он говорил о готовности воевать за Украину.

Вербовку заключенных для поддержки вторжения в Украину российские власти фактически не комментируют, хотя само участие ЧВК "Вагнер" в войне уже не скрывают.

Предположительно, россиян, которые содержатся в ИК, милуют перед отправкой на фронт - такие полномочия есть только у президента России. Видео с помилованными экс-заключенными публиковали ресурсы, близкие к Пригожину. Сам бизнесмен в начале февраля неожиданно объявил, что "полностью прекратил" набор заключенных в ЧВК. Так ли это в действительности, неизвестно.

Если Якущенко действительно был секретно помилован Владимиром Путиным, то вернуть его после освобождения из плена в колонию досиживать огромный срок власти уже не могли - теоретически это может объяснять, как он снова попал к ЧВК.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Би-би-си о том, каким образом российские заключенные участвуют в войне с Украиной, сказал лишь, что "вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".

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