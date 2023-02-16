"Набор случайных людей": что говорят адвокаты и близкие арестованных за взрыв Крымского моста

Нина Назарова

Русская служба Би-би-си

час назад

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По обвинению во взрыве Крымского моста российские силовики арестовали восемь человек - всех их задержали в течение недели после произошедшего. При этом та неделя потребовалась не на розыски и погони - наоборот, адвокаты и родственники арестованных, с которыми поговорила Би-би-си, настаивают, что люди сами приезжали на опросы, в том числе на своих автомобилях, за свой счет жили в гостинице по просьбе спецслужб и в целом максимально старались помогать следствию, настаивая на своей невиновности.

Би-би-си рассказывает, кого именно задержали после взрыва Крымского моста и что сейчас известно об этом процессе.

Днем 8 октября у предпринимателя Александра Былина в Крыму зазвонил телефон. Звонил Олег Антипов, глава логистической фирмы из Петербурга. Бизнесмены были заочно знакомы по работе: Былин занимался оптовой продажей овощей и фруктов и регулярно заказывал в логистической фирме Антипова транспорт для перевозок.

Утром того же дня Антипов увидел новости о взрыве на Крымском мосту. В течение нескольких часов ему стало понятно, что, вероятно, взорвалась машина, на которую он днем ранее оформил документы. Бизнесмен сразу же решил по собственной инициативе пойти в управление ФСБ по Петербургу, чтобы рассказать все ему известное, и перед этим позвонил Былину.

Былин Антипова поддержал: "Если ты пошел [в ФСБ], я тебя всецело поддерживаю. Если нужна будет моя помощь, я всегда помогу, дам показания", - пересказывает их беседу адвокат Былина Сергей Бизюкин. - Антипов пришел, все рассказал. Вызвали, естественно, Былина для проверки и подтверждения. Былин все подтвердил".

Обоих бизнесменов после обстоятельных опросов отпустили, поблагодарив за сознательность и сотрудничество. Мужчины вернулись к своей обычной жизни - пока через несколько дней их не арестовали по обвинению в терроризме.

"Неустановленные"

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября, на следующий день после 70-летия Владимира Путина. По версии ФСБ, неустановленное взрывное устройство могло быть спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой общим весом почти 23 тонны. Эту версию глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин изложил Путину уже на следующий день после взрыва, 9 октября.

Вместе с грузовиком на мосту взорвался легковой автомобиль, однако как основную версию это, судя по всему, не рассматривают.

Автор фото, Getty Images

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При этом что именно взорвалось, точно пока неизвестно. "Мы даже не знаем, этот груз взорвался либо другое что-то, - сказал Би-би-си один из адвокатов. - Сейчас около 30-40 экспертиз назначено, в том числе взрывотехнические экспертизы, которые помогут нам сказать о том, что взорвалось, наконец-то".

Тем не менее почти все арестованные - это люди, имевшие какое-либо отношение к грузу с пленкой. "Они основываются на том, что каждый из этих людей был причастен к этому транспортному средству, и на основании этого выводят причастность их к совершению преступления", - сказал Би-би-си адвокат Сергей Бизюкин.

Еще одного мужчину, Дмитрия Тяжелых из Липецка, не имевшего отношения к грузу, обвинили в том, что он дал "организаторам террористического акта возможность осуществления переговоров": по информации Би-би-си, предприниматель сдавал в аренду виртуальные сим-карты. Адвокат Тяжелых сказал Би-би-си, что его подзащитный невиновен и они надеются на прекращение дела.

В постановлениях о привлечении людей обвиняемыми (копии есть у Би-би-си) слово "неустановленные" встречается больше 20 раз. "В неустановленные время и месте", "неустановленные лица", "неустановленное взрывное устройство" и "неустановленные средства приведения его в действие", "неустановленные соучастники", "одно из неустановленных лиц организованной группы" .

Несмотря на такое количество неустановленного, одновременно в постановлениях утверждается, что восемь арестованных мужчин в преступную группу "вступили сознательно, по собственной воле, знали о целях ее создания", а "группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, тщательностью планирования <...> единого преступного замысла".

Никаких обоснований этим заявлениям, по словам защитников, нет. "Ну какой может быть комментарий по этому обвинению, если оно фактически материалами не подтверждается?" - сказал Би-би-си еще один из адвокатов.

Адвокаты шести из восьми обвиняемых (один сказал, что в принципе не разговаривает с журналистами, еще с одним Би-би-си пока не смогла связаться) говорят, под запись и нет, одни и те же вещи: "набор случайных людей, которые оказались не в то время не в том месте"; "кого поймали, грубо говоря, вот их и привлекли к уголовной ответственности"; "насколько я могу судить, все, кто сейчас задержан, непричастны к данному происшествию".

Кроме того, адвокаты и близкие арестованных обращают внимание на то, что как минимум шестеро фигурантов впервые были опрошены ФСБ сразу после взрыва и отпущены без каких-либо претензий. Никто из них не пытался скрыться, наоборот, все активно сотрудничали со спецслужбами. Никому это не помогло.

"Не уезжайте далеко"

Паллеты со строительной полиэтиленовой пленкой, по утверждению российских спецслужб, изначально отправили из Одессы в Болгарию и оттуда в грузинский порт Поти. Из Поти груз по земле приехал в Армению, где его растаможили (у Армении и России - единое таможенное пространство), и затем кратчайшим путем через Грузию и КПП "Казбеги - Верхний Ларс" - в город Армавир Краснодарского края. Там паллеты разгрузили на одном из складов, а затем загрузили в новую фуру, которая и взорвалась на Крымском мосту.

Из грузинского Поти в Армавир фуру вел 37-летний водитель-дальнобойщик Артур Терчанян, гражданин Армении, живущий с женой и двумя детьми в грузинском городе Ахалкалаки. Заказ грузинская компания, с которой Терчанян постоянно сотрудничал, взяла в одном из вайбер-чатов по грузоперевозкам - по словам адвоката Терчаняна, в Грузии таких множество.

Сейчас водителя обвиняют в том, что он, "действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы", доставил на территорию России замаскированное взрывное устройство.

Адвокат Терчаняна Гиви Бекаури это категорически отрицает. По словам защитника, дальнобойщик просто делал свою обычную работу - вел фуру из точки А в точку Б в соответствии с заказом. "На месте Терчаняна мог бы оказаться любой водитель, который занимается перевозкой грузов. Собственно, ему не повезло, он оказался в ненужное время в ненужном месте. Вот и все. Никаких доказательств в настоящее время его причастности к этому преступлению нет и не будет, если не сфальсифицируют", - заявил Гиви Бекаури Би-би-си.

Сама реалистичность того, что неустановленное взрывное устройство могло проехать незамеченным через три страны, вызывает сомнения не только у адвоката, но и у властей этих стран. И Болгария, и Армения, и Грузия однозначно заявляют, что груз полностью проходил все необходимые проверки и не вызвал никаких подозрений.

В частности, Грузия напомнила, что груз четыре раза пересекал грузинские таможенно-пропускные пункты, которые уже несколько лет оснащены "с помощью США и ЕС сверхчувствительной и высокотехнологичной аппаратурой". Комитет по госдоходам Армении (он контролирует таможню) выпустил подробный пресс-релиз с описанием маршрута грузовика и заключением, что взывчатки там быть не могло. Комитет уточнил, что сохранились все снимки рентген-аппаратов и записи с камер наблюдения.

"[Спецслужбы РФ] говорят, что внутри полиэтиленовой пленки якобы было что-то замотано. Вот это взрывчатое вещество не могли обнаружить даже современные технические средства. Каким образом Терчанян должен был проверить, содержится ли взрывчатое вещество или нет? Ну это абсурд. Водитель даже не имеет права проверять. Он визуально может досмотреть груз", - недоумевает адвокат Гиви Бекаури.

Все 11 суток пути Терчанян ночевал в этой же машине, растерянно говорил адвокату сам водитель на заседании суда по мере пресечения - неужели он бы стал так делать, если бы думал, что внутри взрывчатка?

В Армавир на склад Артур Терчанян приехал утром 6 октября. Там паллеты с пленкой разгрузили; больше с ними водитель дела не имел. После разгрузки Терчанян сначала провел сутки в Пятигорске, пока пустую фуру загружали новым заказом, чтобы не ехать обратно порожняком, и затем встал в электронную очередь на пропускной пункт "Верхний Ларс", в которой готовился простоять пять-шесть дней.

"Неужели разумный человек будет в электронной очереди стоять, если он знает, что он взрывчатое вещество перевез? Он бы давно пустым уже просто покинул территорию Российской Федерации и бросил бы эту машину вообще", - сказал Би-би-си адвокат Гиви Бекаури.

Автор фото, FSB Rossii Подпись к фото, Рентгеновский снимок грузовика с таможенного поста, обнародованный ФСБ

В ожидании, пока подойдет электронная очередь, Терчанян припарковал фуру на обочине и поехал навестить своего родственника в Северной Осетии. В гостях его 9 октября и застал звонок от сотрудников спецслужб. Водитель сразу же добровольно поехал к ним на встречу.

По словам адвоката, около полутора суток Терчанян не понимал, из-за чего его вообще вызывали: "Около 40-50 человек разные вопросы задают, не говорят, почему". После опроса Терчаняна перевезли в Симферополь, однако задерживать не стали, а просто, по словам адвоката, сказали: "Не уезжайте далеко". Так что водитель еще двое суток за свой счет жил в гостинице в Симферополе, пока спецслужбы решали, что с ним делать.

"Он телевизор посмотрел, там сказали, что пять человек задержали, - пересказывает адвокат Терчаняна свою беседу с подзащитным. - Он обрадовался: "Вот, нашли - наконец-то, говорит, меня отпустят". 13 октября оказалось, что один из пяти - сам Терчанян.

"Поделился опытом своим, грубо говоря"

Как и Терчанян, в гостинице в Симферополе сначала оказался фермер из Херсона Роман Соломко - его вызвали по телефону в следственные органы в день взрыва. В гостинице он жил три дня и свободно ходил на следственные действия, пока спецслужбы решали, что делать дальше. "Сам приехал из Херсонской области в Симферополь, сам являлся на опросы, очевидно, это говорит о том, что человек непричастен", - сказал Би-би-си адвокат Соломко Павел Саяпин.

"Самый обычный аграрий, сельхозпроизводитель. Его, кроме его полей, тракторов и сеялок, больше ничего не интересовало, - сквозь слезы рассказывает о муже Романе Соломко его жена Ирина. - Они позакрывали самых обычных людей и пытаются из них сделать преступников. Хочется докричаться, не знаю только, до кого докричаться".

У Соломко едва ли не самый длинный список обвинений: утверждается, что фермер из Херсонской области якобы разработал маршрут и способ доставки взрывного устройства, координировал его передвижение, якобы поручил найти склад для разгрузки и новый грузовик.

Фермерским хозяйством Соломко занимается 25 лет. Его предприятие, "АПК ГринЛайн", находится в части Херсонской области, сейчас контролируемой российскими войсками - Ирина Соломко называет ее в разговоре "освобожденной территорией".

Никогда не был судим, всегда помогал соседям, рассказывает о муже Ирина, "платили налоги, были добропорядочные". Грамоты и официальные благодарности мужу она отдала адвокату для приобщения к делу. Сейчас Ирина передает мужу лекарства в СИЗО - у Соломко сахарный диабет.

Адвокат Павел Саяпин в разговоре с Би-би-си настаивает, что к перевозке груза с полиэтиленовой пленкой его подзащитный отношения не имел. По словам адвоката, ситуация развивалась так: "Он заказал в одной из стран оборудование сельскохозяйственного назначения. С началом специальной военной операции некоторые логистические пути изменились, естественно, и ему пришлось искать новые пути доставки этого груза к себе на предприятие. Этот груз успешно был доставлен. И далее другие люди стали у него интересоваться этим путем. Мой подзащитный только поделился опытом, объяснил весь алгоритм действий. И по его информации некие неизвестные граждане воспользовались этим путем. Но мой подзащитный ни к грузу [с полиэтиленовой пленкой], ни к его перевозке не имеет отношения никакого".

"Передал контакты логистической цепочки тем людям, которые перевозили полиэтиленовую пленку, поделился опытом своим, грубо говоря", - подытоживает адвокат Павел Саяпин.

Информация о том, что сложным маршрутом через несколько стран ранее приехал еще один крупный груз, действительно появлялась в СМИ. Отец еще двоих арестованных - директора склада "Агро-бизнес" в Армавире Георгия Азатьяна и его младшего брата Артема Азатьяна - рассказывал в интервью "Московскому комсомольцу", что в сентябре у них на складе перегружали груз, позднее уехавший в Херсон: "Все документы в норме были, его проверяли на дороге, он благополучно доехал".

Сейчас братьям Азатьянам также предъявлено обвинение по делу о взрыве Крымского моста: один из них якобы попросил брата 6 и 7 октября предоставить место на складе для перегрузки взрывного устройства, а другой предоставил. Адвокаты братьев Азатьянов сказали Би-би-си, что они не видят доказательств вины их подзащитных, но развернутые комментарии давать пока не готовы.

Автор фото, FSB Rossii Подпись к фото, Новую фуру, в которую пленку перегрузили в Армавире, досматривали непосредственно перед въездом на мост

Азатьяны также сами явились на опросы, говорил их отец:

- Позвонили ночью и сказали ехать срочно в Симферополь, в Крымское следственное управление. И [Георгий] взял с собой всех, кто присутствовал при погрузке <...>. Загрузил в свою машину, и они поехали. Где вы встречали таких террористов?..

- И в Симферополе их сразу же задержали?

- Да нет же. Они поселились в гостинице.

Поиском склада для разгрузки паллет с пленкой в Армавире и нового грузовика занимался, по версии следствия, арестованный земляк Соломко, уроженец Херсона Владимир Злоб. Следователи считают, что именно он был посредником между Соломко и Азатьянами.

Прокомментировать утверждения следствия, что Роман Соломко давал поручения касательно груза с пленкой Владимиру Злобу, адвокат Павел Саяпин не смог, объяснив, что на этом этапе защитников еще не знакомят с материалами дела. При этом, по мнению адвоката, среди арестованных виновных нет - все злоумышленники находятся вне России.

Связаться с адвокатом Владимира Злоба Би-би-си пока не удалось, его жена тоже отказалась от комментариев. При этом корреспонденту государственного агентства "РИА Новости" близкие Злоба рассказывали о его пророссийских настроениях и настаивали на его невиновности. Мужчина уехал из Херсона в середине марта 2022 года. "Вывез семью в Россию, в Крым. Он же за Россию, сказал, что наконец-то станет стабильность. Семья дома, он сидит ждет на базе, и тут забрали мужика и предъявляют такие претензии - что ты вообще!" - сказала мать Злоба.

Занимался Злоб и до, и после российской оккупации поставками зерна, овощей и фруктов. "У Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: "Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию", Вова принимает все, мы тут забираем", - объяснял коллега Злоба, перевозчик.

"Человек просто дал номер телефона"

В начале октября, по воспоминаниям Ольги Былиной, Владимир Злоб позвонил ее мужу Александру Былину с вопросом, нельзя ли найти водителя с фурой. Предприниматели были знакомы по рынку в Симферополе - Былин, по словам жены, неоднократно закупал у Злоба оптом картофель и позже рапс.

Оптовыми поставками овощей и фруктов Былин занимался много лет. "Допустим, яблоки нужны или персики, или черешня, в его обязанности входило поехать, найти, все это сфотографировать, узнать цену - там же много нюансов для сетевых магазинов, упаковка, вес. Скидывал фотографии, если все устраивало, ему давали отмашку загружать, после чего он заказывал транспорт", - рассказывает Ольга о профессии мужа. По словам Былиной, муж иногда загружал и по 15 машин в день и "никогда никаких вопросов не возникало ни у кого".

Автор фото, Olga Bylina Подпись к фото, Александр Былин со своими детьми (лица несовершеннолетних скрыты Би-би-си для защиты их частной жизни)

В торговлю Былин пришел не сразу - после школы он закончил Нахимовское училище и два года отслужил на Северном флоте, однако потом получил юридическое образование, пришел работать управляющим на фруктово-овощную базу и так и остался в этой сфере. С будущей женой Ольгой Былин познакомился на той же базе - она отвечала за мелкий опт.

Последние несколько лет Былин занимался оптовыми поставками овощей и фруктов в Крыму. Продолжал он это делать и в 2022 году. "Открылись пропускные [пункты] со стороны Херсонской области, разрешили ввоз овощей, больше стало доступных товаров для жителей Российской Федерации, больше машин стало уходить", - отвечает на вопрос, как повлияли военные действия на работу мужа, Ольга Былина.

Услышав вопрос Злоба о фуре, Былин позвонил главе логистической фирмы "ТЭК-34" Олегу Антипову, с которым регулярно сотрудничал, и спросил, есть ли машина на примете, пересказывает Ольга. "Антипов ответил: "Да, есть, ценовая категория разная", и в дальнейшем Саша дал телефон Владимиру [Злобу]: вот тебе контакт, связывайся, оформляйте все. Какая машина будет, что там будет - это не его дело даже", - объясняет Былина. Жена Антипова Ирина также подтвердила Би-би-си, что Былин просто связал двоих предпринимателей.

При этом следствие обвиняет Былина, что он, якобы "действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы", поручил найти грузовой автомобиль для перевозки взрывного устройства.

"Но чем вот это они подтверждают? А, собственно говоря, ничем", - сказал Би-би-си адвокат Былина Сергей Бизюкин.

Финансируемый государством телеканал RT предполагал, что ООО "Экстра" Былина "могло являться" конечным получателем груза. Однако "Коммерсант" и "Интерфакс" писали со ссылкой на ФСБ, что получателем была указана несуществующая крымская фирма.

"Человек просто дал номер телефона. Это как если вы у меня сейчас спросите номер такси, я скажу: "Да, знаю", и меня за это посадят", - объясняет Ольга Былина.

"Пришло указание из Москвы"

Глава логистической фирмы Олег Антипов в свою очередь удаленно принял заказ на отправку груза из Армавира в Симферополь, разместив заявку на бирже частных грузоперевозок Ati.su. Это было рутинной частью его работы - в сфере логистики он работал уже больше 10 лет. "Вся деятельность абсолютно законна, регулярные проверки это подтверждают, - писал он позже жене из СИЗО (копия есть у Би-би-си). - Все было сделано четко без нарушений, груз находился в РФ на законных основаниях, знать не могли, че там спрятано".

О взрыве Антипов узнал из новостей и поначалу не обратил внимания, так как "там говорилось, что причиной является поезд", - позже рассказывал он.

"По утрам я делаю плановый обзвон водителей, и у водителя с пленкой телефон был недоступен. Далее позвонил грузополучателю - недоступен. Затем позвонил заказчику, он выразил беспокойство и сказал, что поедет на склад выгрузки искать водителя <...> Примерно в 14.00 я еще раз позвонил заказчику, он был на складе выгрузки и сказал, что, вероятно, на мосту взорвалась машина с пленкой, на которую я оформил документы", - детально вспоминал Антипов подробности того дня.

После этого он по собственной инициативе позвонил в ФСБ по Санкт-Петербургу и поехал туда, чтобы предоставить всю информацию. Как объясняла в интервью "Медузе" (издание объявлено российскими властями "иностранным агентом" и нежелательной организацией) жена Антипова, там его еще и не сразу поняли, пришлось убеждать.

Звонок Антипова в день взрыва Былина удивил, пересказывает их диалог адвокат Сергей Бизюкин: "Саша, ты в курсе? Саша - ни сном, ни духом. Но, говорит, если ты пошел [в ФСБ], то я тебя всецело поддерживаю".

Автор фото, Irina Antipova Подпись к фото, У Олега Антипова в 2021 году родился сын. За несколько дней до взрыва семья взяла ипотеку

Самому Былину следователи позвонили с телефона Злоба и также вызвали для дачи объяснений. "Муж ночь там провел, отдал свой телефон, дал показания, ответил на все вопросы, и утром его отпустили, сказали, спасибо большое, постарайтесь быть законопослушными гражданами РФ", - вспоминает его жена Ольга.

У Былиных трое детей. У старшего инвалидность с детства, младшему только пять лет. Из-за проблем со здоровьем первенца Ольга Былина не работала. "Папа у нас был один кормилец", - объясняет женщина. После опроса Былин поехал из Крыма в Старый Оскол, чтобы сопровождать Ольгу в больницу - несколько месяцев назад у Былиной выявили онкологическое заболевание, и в октябре шла подготовка к операции, которую надо было делать по месту прописки.

На выходе из больницы супруги в один из дней и обнаружили черную машину. "Все было предельно культурно, домой попросили проехать, забрали технику, аккуратно дома все посмотрели и забрали его в Москву. После чего утром мне позвонил адвокат и сказал, что Саша задержан", - вспоминает Былина.

"Якобы, со слов местных следователей, пришло указание из Москвы, и они бравенько этапом поехали сюда", - сказал Би-би-си адвокат Сергей Бизюкин.

"У него ведь даже загранпаспорта нет. Мы просили изменить меру пресечения, чтобы он мог хотя бы семью содержать", - говорит Былина.

Олега Антипова в Петербурге после опроса в ФСБ поблагодарили и отпустили. Еще пять дней мужчина спокойно жил повседневной жизнью. Утром 14 октября к Антипову домой пришли оперативники и сказали, что надо поехать в Москву дать показания там. "Предупредили о том, что, возможно, надо будет остаться там на пару дней, хотя это маловероятно", - рассказывал он. Ехали все вместе на "Сапсане". На следующий день Антипова совершенно неожиданно для него отправили в СИЗО по обвинению в терроризме.

"Равносильно чуду будет, если дело развалится"

Организатором взрыва на Крымском мосту ФСБ и СК почти сразу объявили главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. В постановлениях о привлечении людей обвиняемыми утверждается, что целью взрыва было воздействие на российские власти ради "прекращения специальной военной операции на территории Украины".

"Чушь вся деятельность ФСБ и Следственного комитета, - заявила тогда пресс-служба украинской военной разведки. - Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем".

Автор фото, SBU

В декабре 2022 года руководитель СБУ Василий Малюк намекнул, что украинские спецслужбы могли стоять за подрывом моста: "В соответствии с нормами международного права <...> и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу".

"Мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием. Они там работают - задержали уже 22, насколько мне известно, своих сограждан, пытают их, проводят полиграфические исследования, и мне интересно, на что они выйдут", - также заявил глава СБУ (информация о 22 задержанных или о пытках не подтверждается - Би-би-си).

Российские власти и государственные СМИ регулярно упоминают взрыв на Крымском мосту для оправдания ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. В частности, Путин объяснял эти действия российской армии именно местью за подрыв. При этом на деле обстрелы инфраструктуры начались еще за месяц до взрыва: например, уже в сентябре 2022 года Россия обстреливала ТЭЦ в Харьковской, Донецкой и других областях.

Несколько адвокатов сказали Би-би-си, что воспринимают процесс как политический. "Это равносильно чуду будет, если дело развалится до суда. Бастрыкин доложил Путину, что преступление раскрыто и все причастные задержаны. Каким образом Бастрыкин будет отчитываться перед Путиным о том, что, извините, я погорячился?" - рассуждает один из юристов.

"Следствие бездействует, никаких мероприятий со мной не проводят, просто сижу и гнию в тюрьме, - написал Олег Антипов жене из СИЗО в конце января. - Вывод: прос*али теракт, поймать никого не могут, взяли первых попавшихся, чтобы отчитаться верховному и народу".

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