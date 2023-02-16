Последняя тайна Долины Царей: 100 лет назад был найден саркофаг фараона Тутанхамона

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

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Автор фото, DEA / A. JEMOLO Подпись к фото, Погребальная маска Тутанхамона, возможно, самое известное изображение в египтологии. Картер был уверен, что в перекопанной Долине Царей остается одна ненайденная гробница

16 февраля 1923 года английский археолог Говард Картер стал первым человеком за 3000 лет, вошедшим в погребальную камеру фараона Тутанхамона в Долине Царей.

За свою недолгую жизнь (а скончался он, не дожив до 19-ти) Тутанхамон не совершил ничего примечательного, однако по иронии судьбы именно ему было суждено стать самым известным правителем Древнего Египта - как раз благодаря своей гробнице.

При этом сам Картер, совершивший одно из величайших археологических открытий в истории человечества, формального образования практически не имел и фактически был самоучкой.

Случайный египтолог

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Говард Картер не был археологом, но его работа по документации и описанию артефактов из гробницы Тутанхамона стала образцом для ученых следующих поколений. Египтологи пользуются его материалами и по сей день

Говард был младшим ребенком в семье не слишком удачливого художника, который зарабатывал тем, что рисовал собак и лошадей для их состоятельных хозяев. Картер-младший и сам неплохо рисовал, так что первый раз отправился в Египет в возрасте 17 лет именно как художник. Египтолог Перси Ньюберри взял его в экспедицию зарисовывать египетские фрески и найденные произведения искусства.

Рисунки Картера, хранящиеся в библиотеке Оксфордского университета, и по сей день поражают тщательностью исполнения и вниманием к деталям. Те же качества отличали работу Картера и после того, как он стал заниматься раскопками самостоятельно.

Больше всего его привлекала Долина Царей - уединенное, выжженное солнцем каменное ущелье, скрытое от любопытных глаз за небольшой грядой известняковых скал, лежащее по другую сторону Нила от расположенного поблизости Луксора. Западные археологи вели раскопки в Долине с начала XIX века.

Археологический клондайк

Автор фото, Reinhard Dirscherl Подпись к фото, Панорама Долины Царей. Сейчас ее, конечно, "почистили" для туристов, но выжженным и бесплодным местом она остается до сих пор

Однако большинство найденных ими гробниц были разграблены еще в древности - самими строителями усыпальниц или участвовавшими в погребениях жрецами. Кары за оскорбление последнего места успокоения фараона были нешуточными, не говоря уже о перспективе потерять право на загробную жизнь, но лежащие там богатства были слишком большим искушением.

И хотя западным археологам перепадали лишь жалкие крохи этого исторического пирога, даже они будоражили воображение и, окрыленные надеждой на славу и богатство, искатели сокровищ слетались туда как мухи на мед.

Одним из самых успешных копателей (археологом его назвать нельзя, поскольку никакого отношения к науке его работа не имела) был американский юрист на пенсии Теодор Дэвис. К большому сожалению для серьезных археологов, у него было очень много денег, но напрочь отсутствовало терпение. Кропотливая и скрупулезная работа, необходимая при проведении раскопок, казалась Дэвису пустой тратой времени.

Автор фото, Werner Forman Подпись к фото, Саркофаг, найденный Дэвисом в гробнице KV55. Мумия была сильно повреждена, поэтому уверенности по поводу того, кто именно лежал в этом саркофаге, у ученых нет до сих пор

Тем не менее на его счету было уже несколько обнаруженных захоронений представителей XVIII династии (около XIV в. до н.э.) - пусть и не самих фараонов, а членов их семей, однако это никак не умаляло исторического значения находок.

В начале XX века Долина Царей напоминала один большой строительный котлован: полузасыпанные ямы, входы в найденные гробницы, из которых было вывезено все ценное, и бесконечные ряды местных рабочих, выносящих корзины с мусором и щебнем.

Картер начал с того, что составил подробную схему Долины Царей, скрупулезно обозначив на ней детали рельефа и все ранее найденные гробницы. А потом разделил план на квадраты - и стал методично прочесывать каждый из них.

Автор фото, AMIR MAKAR Подпись к фото, Спальня Картера в доме, где он жил во время раскопок. Гробница Тутанхамона была найдена в последнем квадрате

Впрочем, чтобы приступить непосредственно к раскопкам, Картеру не хватало двух вещей: разрешения на проведение работ (эксклюзивное право вести раскопки в Долине Царей давно выкупил Дэвис) и источника финансирования.

Денежный вопрос удалось решить, заинтересовав в проекте Джорджа Герберта, 5-го графа Карнарвона, а вот юридические препятствия были устранены лишь перед самым началом Первой мировой войны. Чувствуя скорое приближение смерти, Дэвис наконец-то решился их перепродать, произнеся ставшую знаменитой по своей ошибочности фразу: "Боюсь, Долина Царей уже полностью истощена".

Лорд Карнарвон выкупил права, однако приступить к раскопкам Картер смог лишь в 1917 году, когда война уже заканчивалась.

Поиски Тутанхамона

Автор фото, Hulton Archive Подпись к фото, Лорд Карнарвон в Египте в 1923 году. Это была его последняя поездка, из которой в Англию он уже не вернулся

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Картер начинал работу, преследуя совершенно конкретную цель. Он был убежден, что именно в Долине находится могила малоизвестного тогда фараона по имени Тутанхамон, сменившего на престоле куда более знаменитого правителя Эхнатона, который пытался принудительно поменять египетский политеизм на поклонение единому божеству, солнечному диску.

Учитывая, что сразу после его смерти народ радостно вернулся к прежним верованиям, затея эта успехом не увенчалась.

Убеждение Картера основывалось на том, что Тутанхамон был чуть ли не единственным фараоном XVIII династии, ни гробница, ни мумия которого так и не были найдены. При этом некоторые обнаруженные Дэвисом находки упоминали его имя. В частности на входе в захоронение под кодовым названием KV55, где была найдена мумия, которая, как тогда предполагалось, могла принадлежать еретику Эхнатону, а также на стене был отпечаток картуша Тутанхамона - указание на то, что гробница была закрыта при его правлении.

Автор фото, AMIR MAKAR Подпись к фото, Статуи богинь, охраняющих святыню с канопами, в которые были уложены органы фараона при мумифицировании. Ни один предмет, касавшийся тела покойного фараона, никогда не выкидывался, будь то даже обрывки холста, а тщательно собирались и зарывались рядом с могилой

В то время никто еще не мог с уверенностью сказать, в каком именно родстве состояли древнеегипетские фараоны между собой. Картер решил, что, похоронив своего родственника, юный правитель мог присмотреть рядышком место и для себя.

Проведенный недавно анализ ДНК показал, что Тутанхамон был сыном Эхнатона, но не от царицы Нефертити, а от одной из наложниц. Этой информацией Говард Картер не располагал, но его догадка о родственных связах оказалась верной.

Работы начались в 1917 году. Картер методично прочесывал квадрат за квадратом - но ни 1918-й, ни 1919-й, ни 1920-й, ни 1921 годы успеха не принесли. Казалось, что Дэвис был прав и Долина Царей уже отдала все свои сокровища.

Автор фото, AMIR MAKAR Подпись к фото, Специальные сосуды, канопы, в которых хранились органы покойного фараона

Лорд Карнарвон вызвал Картера к себе и заявил, что не может бесконечно финансировать бесплодные раскопки и что на этом, к сожалению, придется поставить точку. В ответ археолог-самоучка стал умолять патрона профинансировать еще одну, самую последнюю экспедицию. По его словам, у него оставался лишь один квадрат, но он должен закончить работу, чтобы можно было с уверенностью сказать, что Долина Царей действительно опустошена.

Карнарвон согласился.

Открытие века

Автор фото, Universal History Archive Подпись к фото, Говард Картер с мумией Тутанхамона. Смолы, использовавшиеся при мумифицировании, пропитали холсты, которыми была обернута его мумия, и их пришлось скалывать

Запись из дневника Картера от 26 ноября 1922 года: "Мы лихорадочно очищали проход от остатков мусора на полу, пока перед нами не осталось ничего, кроме запечатанного дверного проема... Мы проделали крошечное отверстие в левом верхнем углу, чтобы увидеть, что же находится за его пределами... Как только глаза привыкли к мерцанию света, стал вырисовываться интерьер комнаты с необыкновенными предметами удивительно красоты, нагроможденными друг на друга".

Самое удивительное в этой истории даже не то, что Картеру удалось найти гробницу Тутанхамона. А то, что, расчистив проход в первое помещение гробницы, он не бросился первым делом выносить все находящиеся там предметы, чтобы побыстрее добраться непосредственно до погребальной камеры, а тщательно задокументировал и описал каждый из обнаруженных артефактов - а их было немало.

Автор фото, Kiran Ridley Подпись к фото, Макет одной из комнат гробницы к выставке, посвященной столетию открытия

Более того, предметов в комнате было настолько много, что эта кропотливая работа заняла около трех месяцев.

"Наше ощущения трудно поддаются описанию, потому что нашему взору открылись необыкновенные сокровища: две странных эбеново-черных статуи короля в золоченых сандалиях… В темноте можно было разглядеть очертания позолоченных лож странных форм, украшенных львиными головами... изысканно расписанные и инкрустированные шкатулки, алебастровые вазы… стулья с золотой резьбой, золотой трон… и, наконец, груда сверкающих золотом перевернутых колесниц".

Несмотря на найденные сокровища, несомненно принадлежавшие юному фараону, археологов волновал один вопрос: нашли ли они просто склад ценных вещей, или это все же сама гробница?

Вскоре, однако, эти опасения рассеялись - или, во всяком случае, значительно уменьшились: "Запечатанный дверной проем между двумя статуями-стражами… и многочисленные картуши с именем Тутанхамона почти исключали сомнения в том, что мы находимся именно в гробнице этого фараона".

Автор фото, DEA PICTURE LIBRARY Подпись к фото, Фигуры стражей у замурованной двери, которая вела в погребальную камеру

Восторженное описание находки заканчивается прозаическим замечанием: "Мы закрыли дыру, заперли деревянную решетку, стоявшую на первом дверном проеме, сели на ослов и вернулись домой, обдумывая увиденное".

Итак, после трех месяцев тщательной и довольно скучной для стороннего наблюдателя работы (египтологи всех стран мира до сих пор пользуются сделанным Картером каталогом с описаниями), наконец, настало время открыть последнюю запечатанную дверь гробницы.

"Прежде всего я нашел деревянную перемычку над дверью. Потом очень осторожно сбил штукатурку и тщательно вытащил небольшие камни, которые лежали в верхней части засыпанной двери. Соблазн остановиться и заглянуть в открывшееся отверстие был почти непреодолимым. И когда, примерно через 10 минут работы, мне удалось проделать достаточно большую дыру, чтобы можно было разглядеть хоть что-то, я просунул туда электрический фонарик, который высветил нечто удивительное. Всего в ярде от дверного проема, простираясь докуда хватало взгляда, вход в камеру перегораживала стена из чистого золота".

Автор фото, Print Collector Подпись к фото, Третий, золотой саркофаг Тутанхамона, в котором хранилась его мумия

16 февраля 1923 года Картер наконец-то достиг самого центра гробницы, где во все своем погребальном великолепии покоился юный фараон, имя которого - если бы не это открытие - и по сей день было бы известно лишь горстке египтологов.

Внутри находился саркофаг с тремя вложенными друг в друга гробами. В последнем, сделанным из чистого золото, и находилась мумия Тутанхамона. Ее значение для науки трудно переоценить - ведь это была первая египетская мумия, сохранившаяся до наших дней в совершенно нетронутом виде.

Проклятие фараона?

Автор фото, Peacefoo Подпись к фото, Фрески в храме Абу Симбел. Для европейцев, воспитанных на античной культуре Рима и Греции, Египет был местом странным и непонятным, особенно обычай тщательно сохранять тела умерших. Немудрено, что общественное сознание немедленно стало наделять мумий таинственной - и, как правило, крайне опасной - силой

Рассказ об обнаружении гробницы Тутанхамона был бы неполным без упоминания так называемого "проклятия фараона".

Во всем мире находка стала настоящей сенсацией, которая довольно быстро стала обрастать слухами - якобы, любой человек, нарушивший покой усопшего фараона, понесет страшную кару.

5 апреля 1923 года - менее чем через два месяца, после того как Картер вошел в погребальную камеру Тутанхамона - скоропостижно скончался лорд Карнарвон. Настоящая причина смерти была довольно прозаичной: вместе с дочерью он путешествовал на корабле по Нилу, и как-то вечером его укусил комар. Казалось бы, ничего особенного - но, вместо того чтобы смазать укус йодом, граф его сначала расчесал, а потом еще и случайно порезался в этом месте лезвием бритвы и, видимо, занес в рану инфекцию. В результате чего через несколько дней скоропостижно скончался в Каире - по всей видимости, от сепсиса.

Решайте сами, был ли комар послан покойным фараоном.

Автор фото, AMIR MAKAR Подпись к фото, Статуя бога загробного мира Анубиса из гробницы Тутанхамона в Каирском музее. На пути к загробной жизни предстояло преодолеть огромное количество препятствий, поэтому потенциальных ужасов было не перечесть

Вскоре после этого автор записок о Шерлоке Холмсе (кстати, дипломированный врач, сэр Артур Конан Дойл заявил американским журналистам, что смерть Карнарвона могла быть вызвана стихийным духом, созданным жрецами для защиты мумии.

На самом деле никаких грозных предупреждений в гробнице обнаружено не было, но последующие смерти некоторых членов команды Картера, а также ее посетителей, не давали покоя досужим любителям сверхъестественного.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Мумия Тутанхамона, выставленная в его же гробнице к столетию открытия Картера. Есть немало людей, которые до сих пор считают, что подобная публичная демонстрация останков неэтична

В числе предполагаемых жертв проклятия упоминаются:

египетский принц Али Камель Фахми-бей, застреленный своей женой в 1923 году;

сэр Арчибальд Дуглас Рид, который якобы сделал рентгеновский снимок мумии и загадочно умер в 1924 году;

сэр Ли Стэк, генерал-губернатор Судана, убитый в Каире в 1924 году;

Артур Мейс из группы археологов, работавших с Картером, который, как говорят, умер от отравления мышьяком в 1928 году;

секретарь Картера Ричард Бетелл, который предположительно умер, задохнувшись в своей постели в 1929 году;

отец Бетелла, покончивший жизнь самоубийством в 1930 году.

Большинство людей, работавших в гробнице или посещавших ее, прожили долгую жизнь - что, разумеется, никак не отразилось на мнении тех, кто верил в проклятие.

Автор фото, AMIR MAKAR Подпись к фото, Часть позолоченного трона Тутанхамона, найденная в его гробнице

Сам Картер относился к этой теории крайне негативно. Сам он скончался в 1939 году, в возрасте 64 лет, от болезни Ходжкина, что вызвало очередной всплеск интереса к "проклятию фараона", упоминание которого даже появилось в его некрологах.

Причины болезни Ходжкина до сих пор не известны, хотя чаще всего она поражает именно представителей европеоидной расы. Если считать, что к проклятию приложили руку египетские жрецы, остается только восхищаться их даром предвидения.

Здесь лежит Нефертити?

Автор фото, OLIVER LANG Подпись к фото, Нефентити остается, возможно, последней тайной, которую скрывает Долина Царей

Не исключено, что гробница Тутанхамона еще не раскрыла всех своих секретов. Мы по-прежнему не знаем, где была похоронена мачеха юного фараона, легендарная красавица Нефертити.

Известный британский египтолог Николас Ривз считает, что ее мумия может лежать в потайной комнате, примыкающей к похоронной камере пасынка.

Каждая гробница фараона содержит и имя его преемника. Ривз обнаружил, что под картушами фараона Эйе, хоронящего Тутанхамона, были изображены картуши Тутанхамона, хоронящего Нефертити.

Автор фото, Werner Forman Подпись к фото, Эхнатон и Нефертити. Если удалось найти мумию даже самого главного "еретика" Египта, то, есть надежда, что мумия его жены тоже буде найдена

В интервью британской газете Guardian Ривз сказал, что "внимательный анализ картушей Эйе обнаруживает четкие следы более раннего имени — Тутанхамона. В своей первоначальной версии эта сцена изображала Тутанхамона, совершающего погребальный ритуал для изначальной хозяйки гробницы, его непосредственной предшественницы… Нефертити".

Тутанхамон умер внезапно, и выстроить ему отдельную усыпальницу могло быть просто некогда. В таком случае его могли похоронить в уже готовой гробнице Нефертити - просто добавив к ней одну комнату и слегка подправив фрески на стенах.