Похоже на НЛО: как военные используют воздушные шары

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

11 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Первый воздушный шар в США назвали китайским аэростатом-разведчиком

Воздушные шары, которые ВВС США сбили над американской территорией, кажется, стали неожиданностью для Пентагона. И до сих пор полного понимания природы этого явления у них нет.

Первый воздушный шар пролетел над всей территорией Соединенных Штатов, прежде чем его сбили над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины 4 февраля. Согласно первым сообщениям, этот шар заметили только когда он появился над территорией США.

Всего за последние дни над Северной Америкой были сбиты четыре шара, причем каждый из них отличался по размеру и конструкции.

Первый сбитый шар американцы объявили китайским, и сказали, что он, скорее всего, был разведывательным.

Китай в свою очередь заявил, что в прошлом году американские шары более 10 раз вторгались в воздушное пространство КНР, а сбитый аэростат был, вероятно, метеорологическим зондом, который сбился с пути.

Однако насчет остальных такой уверенности у американцев нет. Степень растерянности военных демонстрирует публичное признание генерала ВВС Глена Ванхерка, который возглавляет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (фактически это главный офицер ПВО в США). Он признался, что не исключает возможности того, что это были инопланетяне.

"Мы называем их объекты, а не шары, не просто так", - сказал он 13 февраля.

Новости о воздушных шарах поступают не только из США.

12 февраля командование воздушных сил Украины объявило, что Россия запускает в сторону Украины воздушные шары с так называемыми "уголковыми отражателями" - металлическими конструкциями в форме октаэдров, которые предназначены для отражения радиолокоационного сигнала.

Для украинских военных эти объекты не стали неведомым явлением. Как заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат, такие отражатели создают помехи для работы ПВО, поскольку на экранах радаров выглядят как летательные аппараты.

14 февраля из-за объекта, похожего на метеозонд, было временно закрыто воздушное пространство Молдовы.

Воздушные шары стали трендом в мировых новостях, и интерес аудитории к ним вероятно, возникает отчасти из-за того, что в XXI веке кажется странным, что военные разных стран могут заниматься таким необычным занятием, как запуск воздушных шаров. Что им, спутников и беспилотников не хватает?

Старое оружие

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Воздушные шары используются в военных целях еще с середины XIX века. Австрийский генерал Франц фон Ухациус (Franz von Uchatius), который в 1849 предложил во время осады Венеции выпустить в сторону города несколько десятков шаров с зажигательными бомбами. Попытка оказалась не слишком успешной - город практически не пострадал, а часть шаров ветер отнес на позиции австрийцев.

Впоследствии воздушные шары стали использовать в военном деле довольно широко, но в роли бомбардировщика как раз редко.

Настоящий расцвет военного применения аэростатов (как называют воздушные шары) наступил в Первую мировую войну. Помимо дирижаблей (их также называют "цеппелинами" по имени германского конструктора дирижаблей Фердинанда фон Цеппелина), то есть продолговатых воздушных шаров с двигателями, военные разных стран широко использовали и неуправляемые аэростаты.

Тогда привязные или свободнолетающие аэростаты использовали для разведки, наблюдения, корректировки артиллерийского огня, разбрасывания листовок и как средство ПВО.

Аэростаты заграждения, которые применялись во Вторую мировую войну, могли запускаться целыми группами, когда между несколькими из них натягивались сети, мешавшие самолетам летать на небольшой высоте.

И, конечно же, в вечном противостоянии щита и меча, в ответ авиаконструкторы придумали оснащать самолеты "параванами" - специальными тросами, которые натягивались от носа к законцовкам крыла, и которыми самолет мог разрезать трос аэростата.

С окончанием Второй мировой, когда самолеты стали летать еще выше и быстрее, эпоха аэростатов ПВО ушла в прошлое.

Протоспутники Холодной войны

Но началась новая эра - золотой век разведывательных стратостатов. И лидерами в ней стали Соединенные Штаты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После Второй мировой в США много экспериментировали с аэростатами

В послевоенные годы в Америке существовало несколько военных воздухоплавательных проектов. Один из них - Genetrix - был разведывательной программой, разработанной в Пентагоне чтобы собирать информацию о советских военных объектах.

Для этого использовались высотные метеорологические зонды, которые могли подниматься на высоту до 30 километров. Этого было достаточно, чтобы советские истребители и зенитные ракеты не могли перехватить зонды.

Шары стартовали из Западной Германии, Шотландии и Турции, пересекали территорию СССР и завершали свой полет над Японским морем, где капсулу с фотокамерой перехватывал специальный самолет, оснащённый крюком.

Помимо высоты были и другие сложности с перехватов зондов - их пластиковая оболочка не позволяла радарам хорошо их видеть. А если опустившийся на небольшую высоту зонд удавалось перехватить истребителем, то низкая скорость шара затрудняла прицеливание. Пилот просто не успевал за один заход прицелиться и расстрелять аэростат.

Программа стартовала 4 января 1956 года, и до 6 февраля, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр приказал свернуть пуски, чтобы избежать осложнений, были запущены сотни стратостатов.

Из нескольких сотен полетов успешно завершились только 44, однако они дали много информации о советских военных объектах. Впоследствии американцы реализовали еще одну программу шпионских стратостатов, которая завершилась в 1960-х в связи с появлением самолета-разведчика U-2.

У программы зондов-разведчиков было несколько "побочных" эффектов.

Во-первых, она сподвигла СССР на создание специального высотного перехватчика воздушных шаров - М-17. Правда, он появился только в 1980-х годах, и ни разу по прямому назначению не использовался. Тем не менее, этот самолет установил несколько мировых рекордов.

Во-вторых, многочисленные испытания зондов в 1940-х годах вызвали в США волну сообщений об НЛО. Программы были настолько секретными, что о них в США мало кто знал, а вот странные объекты в небе видели многие.

В-третьих, несколько зондов - сбитых, либо севших по другим причинам на территории СССР, оказались в руках ученых, которые изучили их аппаратуру. В результате в Советском Союзе оказалась фотопленка, устойчивая к радиации, которую потом использовали в космических исследованиях.

Советский ответ

В ответ на американскую программу разведки с помощью аэростатов в 1957 году в городе Вольске Саратовской области был создан Воздухоплавательный научно-испытательный исследовательский центр ВВС. Он существует до сих пор в составе 929-го Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Стратостаты запускают и в научных целях. Этот исследовательский зонд НАСА запустила в 2010 году на высоту 40 километров чтобы изучить радиационное излучение

Как пишет газета Министерства обороны России "Красная звезда", в СССР было создано много аэростатов разведывательного и прочего назначения. А с 1975 по 1977 годы были сформированы воздухоплавательные части в четырех военных округах.

Правда, о советских разведывательных программах в открытых источниках информации не найти. Теперь, судя по публикациям в российской прессе, армия применяет аэростаты, например, в Сирии, где ведет наблюдения за окрестностями авиабазы Хмеймим.

В настоящее время в России аэростаты производит Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА), а также коммерческие компании.

Один из проектов ДКБА - высотный аэростат ВАЛ, способный подниматься до 33,5 километров с полезной нагрузкой до 900 килограммов.

Зачем сейчас нужны аэростаты?

Вопрос кажется логичным. В эпоху, когда спутники дистанционного зондирования земли (так их миролюбиво называют ученые, для военных это просто спутники-разведчики) бороздят орбиты Земли, кажется странным придумывать что-то еще, чтобы искать на поверхности земли то, что прекрасно видно из космоса.

Разведку с более близкого расстояния можно вести при помощи беспилотных аппаратов и пилотируемых самолетов. Зачем придумывать еще что-то? Сомнений в целесообразности применения воздушных шаров много.

Спутник, в отличие от аэростата, сложно сбить средствами ПВО. Сейчас это могут делать только четыре страны - США, Китай, Индия и Россия. Но подобная атака на космический аппарат противника вызовет международные политические осложнения.

Беспилотник сбить можно, но дроны тяжелого класса могут "видеть" довольно далеко, не подвергая себя опасности полетами в зоне действия ПВО, а легкие беспилотники, которые летают, например, над линией фронта, уже стали расходным материалом войны.

Космический аппарат летит по определенной траектории, причем настолько высоко, что может изучать поверхность на очень большой плоскости, а воздушный шар движется ниже и по воле ветра, который может дуть в нужную сторону, а может и наоборот. Про беспилотник и говорить не стоит - он может лететь по сложной траектории под управлением оператора.

Однако у воздушных шаров есть свои достоинства, которые перекрывают недостатки.

Высоко, незаметно, долго

Вообще-то аэростат - довольно большой летательный аппарат. Например, объем российского ВАЛа - 180 тысяч кубометров (при этом начальный объем газа, который в него закачивается - всего 1950 кубометров). Для сравнения: объем четырехподъездной пятиэтажной хрущевки составляет около 12 тысяч кубометров.

Такой объект хорошо виден в воздухе издалека. Но только для оптических систем. На радаре такой шар, сделанный из пластика, будет почти незаметен. Мощные наземные радары в конце концов его заметят, но сделать это будет труднее, чем обнаружить, например, самолет. Поэтому аэростат гораздо более живуч, чем кажется на первый взгляд.

Вторая причина живучести аэростата в том, что даже такой большой объект сбить на высоте в 30 километров совсем непросто. Для этого нужны дальние зенитно-ракетные комплексы.

Однако большинство ЗРК даже в таких странах, как США и Россия - среднего радиуса (высота действия ракеты Patriot PAK-2 - 25 километров), и если он не окажется в зоне поражения дальней зенитной ракеты, то сбивать его придется специальным высотным истребителем-перехватчиком.

При перехвате одного из воздушных шаров над США ракета Sidewinder истребителя F-16 не попала по цели и взорвалась неизвестно где.

Этим свойством аэростат отличается от беспилотного самолета-разведчика, который, во-первых, хорошо виден на экране радара, а во-вторых, летит на меньшей высоте.

Неуправляемость воздушного зонда тоже преувеличена. Такие шары летят вместе с течением ветра, но могут менять высоту, попадая в другое воздушное течение. Поэтому воздушный шар может попасть практически в любой район просто выбирая попутный ветер.

Высотный аэростат летит за счет того, что он легче воздуха. Их заполняют гелием или водородом. Соответственно, ему не нужно тратить горючее для того, чтобы продолжать полет. Такие шары способны летать по несколько дней, не опускаясь.

Объем полезной нагрузки аэростата ВАЛ составляет 900 килограммов. Это довольно большой воздушный шар, но даже вместе с различным оборудованием - солнечными панелями, системами управления и связи - для фотоаппаратуры и других датчиков остается довольно большой запас, учитывая, что современная аппаратура весит меньше, чем в прошлом.

В атмосфере зонд может собирать информацию не только при помощи оптических систем, но и анализируя пробы воздуха, проводя, например, радиационную разведку.

Наконец, у аэростата есть еще одно достоинство - он сравнительно недорог. Во всяком случае он точно дороже той ракеты, которой его можно сбить. И это значит, что строить воздушные шары экономически более эффективно, чем их сбивать.

Другие цели

Разведка и наблюдение до последнего времени были основным занятием зондов.

Однако потенциал таких аппаратов велик. Использование уголковых отражателей российскими шарами в Украине - пример того, как можно применять такие воздушные аппараты.

Аэростаты с отражателями можно запускать, например, во время массированных пусков ракет, чтобы перегрузить или запутать систему ПВО, которая будет вынуждена отрабатывать большое количество целей.

В США в 1960-х годах проводились исследования по использованию зондов для сброса разного рода взрывных устройств, и не исключено, что кто-то может захотеть попробовать поэкспериментировать в этом направлении.

В любом случае, аэростаты - довольно недорогое средство. Война России против Украины показала эффективность дешевых и нестандартных решений, а частота упоминаний воздушных шаров в новостях за последнюю неделю - то, что они опять интересуют военных в разных странах.

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