СМИ: выявление российского агента в немецкой разведке подорвало доверие союзников к ней

28 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В конце декабря в Германии арестовали и обвинили в шпионаже в пользу России сотрудника службы внешней разведки Германии БНД, месяцем позже был арестован его подозреваемый сообщник. Как пишет немецкая и американская пресса, "крот" занимал довольно высокий пост в БНД, что встревожило разведки союзников Германии.

Дело в Германии последовало за арестами подозреваемых российских шпионов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

Представители американских и европейских спецслужб предупреждают, что Россия сохраняет значительные возможности в области шпионажа. Даже после массовых высылок более 400 подозреваемых сотрудников российской разведки из посольств по всему континенту в течение прошлого года в Европе все еще остаются российские разведчики.

Однако, по мнению специалистов, шпионская сеть Москвы за последний год понесла больший ущерб, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Усилия западных контрразведок, вероятно, ослабили ее способность проводить операции влияния в Европе, поддерживать контакт с информаторами или предоставлять Кремлю информацию по ключевым вопросам, включая степень готовности западных лидеров продолжать наращивать поставки оружия в Украину.

"Сейчас мир для российских служб совершенно иной, - сказал в интервью Washington Post Антти Пелттари, директор службы внешней разведки Финляндии. - Их возможности значительно снизились".

По словам Пелттари, Россия пытается компенсировать свои потери, больше полагаясь на кибершпионаж. Москва также пытается воспользоваться потоками беженцев, чтобы заслать новых шпионов в европейские страны.

Однако у этих новых агентов не будет дипломатической защиты и ресурсов, связанных с работой в российских посольствах, а уровень их подготовки и опыта будет ниже.

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По словам европейских чиновников, разгром российских агентурных сетей привел к курьезным ситуациям: например, Москва попыталась направить высланных из одной европейской столицы разведчиков в другую, полагаясь на слабую координацию между спецслужбами разных стран. Однако европейские разведчики заранее поделились друг с другом сведениями о высланных россиянах.

Тем не менее события в Германии вызвали заметное беспокойство в разведывательных кругах западных стран. Как оказалось, даже в условиях усилившегося давления на российских агентов после начала вторжения в Украину Москва из одной из крупнейших разведывательных служб Европы - германской БНД, - в Москву шел поток секретных сведений.

В результате США, Великобритания и ряд других европейских государств сократили объемы разведданных, которыми они обмениваются с Берлином.

"Каждая служба самостоятельно оценивает нанесенный ущерб, - сказал Washington Post высокопоставленный сотрудник разведки в Северной Европе. - Каждый думает "Какой информацией мы с ними поделились и была ли она доступна российскому агенту?".

Что случилось в БНД

Арест Артура Эллера (в официальных сообщениях, как принято в Германии, он обозначался только инициалами, однако Washington Post и New York Times установили, что полное имя звучит так; то же относится к Карстену Линке, упомянутому далее) 21 января состоялся в основном благодаря усилиям ФБР, собравшего необходимые для этого доказательства.

За месяц до ареста Эллера в Мюнхене немецкие власти также арестовали 52-летнего Карстена Линке. Этот арест особенно примечателен: Линке возглавлял подразделение БНД, отвечавшее за кибербезопасность и слежку за электронными коммуникациями и имевшее доступ к личным делам сотрудников агентства. Этот отдел обеспечивает до половины данных, собираемых ежедневно БНД, пишет New York Times.

До этого Линке работал на объекте в Баварии, где осуществлялся технический сбор информации в глобальных информационных сетях.

Как рассказал New York Times историк БНД Эрих Шмидт-Эенбоом, потенциально Линке мог иметь доступ и к перехватам других данных, в том числе с немецких разведывательных кораблей в Балтийском море и с мобильных устройств прослушивания, находящихся на юге Украины (никаких подробностей этих устройств он не привел).

По сообщению журнала Der Spiegel, ФСБ поручила ему выяснить точное местоположение американских высокоточных ракетных установок Himars и поставленной Берлином системы ПВО Iris-T, хотя источники издания сомневаются, что ему это удалось.

Германия обнаружила "крота" только с помощью союзной западной службы, которую представители БНД назвать отказались.

Немецкие оперативники начали тщательно изучать отношения Линке с Эллером, 31-летним торговцем драгоценными камнями и металлами.

Эллер - натурализованный гражданин Германии. Он родился в России и в 1990-х годах вместе с родителями переехал в Германию, где даже отслужил в армии.

В последнее время Эллер занимался бизнесом, связанным с компаниями в Германии и Африке. В частности, вместе со швейцарским торговцем золотом и нигерийским бизнесменом он управлял зарегистрированной в Нигерии компанией по торговле нефтепродуктами.

По сообщениям, Линке и Эллер познакомились в 2021 году на ежегодном фестивале, проводимом спортивным клубом города Вайльхайм в Баварии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Мюнхене в прошлом году начался судебный процесс над российским исследователем, работавшим в европейском проекте ракеты-носителя "Ариан": его обвинили в шпионаже в пользу России.

Существуют основания полагать, что их познакомил член крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), который когда-то служил в армии вместе с Эллером, что наводит на мысль о том, что Линке мог руководствоваться радикальными политическими взглядами.

По работе Эллер постоянно находился в разъездах: только в прошлом году их было более 100. Помимо других мест, он часто ездил и в Россию. Как правило, поездки в Россию были недолгими, но, по данным Центра "Досье", обычно он останавливался в дорогих отелях Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале ноября Эллер надолго уехал во Флориду вместе с женой и маленькой дочерью - посетить родственников жены в Майами, а в Германию вернулся в декабре по делам.

Эллера "довольно быстро определили как возможного соучастника", рассказал Washington Post высокопоставленный сотрудник германской службы безопасности, участвовавший в расследовании.

По его словам, когда 21 декабря 2022 года немецкие власти арестовали Линке, Эллеру позвонил некий человек из ФСБ с предупреждением, что ему угрожает опасность, и предложил вылететь в Москву. Однако Эллер вернулся во Флориду.

Узнав, что Эллер находится под пристальным вниманием в связи с утечкой информации из БНД, ФБР установило за ним практически круглосуточное наблюдение.

В итоге 12 января, когда он собрался снова лететь в Мюнхен, в аэропорту его взяли агенты ФБР. Эллер согласился пройти допрос и сдать свои электронные приборы - ноутбук и мобильный телефон.

На допросе он рассказал, что работает на БНД и выдал любопытные подробности, например, что перевозил секретные файлы БНД в Россию, а назад привозил конверты, по его мнению, с деньгами для Линке. Эллер также рассказал, что контактировал с сотрудниками ФСБ.

Министерство юстиции раздумывало, стоит ли выдвигать обвинения против Эллера в США, но в итоге предпочло отправить его в Германию, где его ждали более серьезные обвинения.

Эллеру было приказано покинуть страну. Его посадили на самолет до Мюнхена, где его уже ждали немецкие полицейские с ордером на арест.

В свою очередь, Линке обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями в БНД, чтобы помочь Эллеру пересечь немецкую границу с секретными файлами и наличными. В американской прессе появились даже сведения о том, что некий сотрудник БНД, по-видимому, действуя по приказу Линке, помогал Эллеру обходить таможенный досмотр в Мюнхене.

Следователи обнаружили по меньшей мере четыре платежа, которые Эллер доставил Линке, на общую сумму около 100 тысяч долларов.

Пока следователи не считают вероятными финансовые мотивы и теряются в догадках, что могло заставить бывшего военного и офицера разведки предать свою страну. Единственный пока намек на возможный мотив - это его ультраправые симпатии: в доме Линке при обыске обнаружили листовки АДГ, а на работе он открыто говорил коллегам, что чувствует ухудшение ситуации в стране и пренебрежительно отзывался о правительстве страны.

Социальные сети Линке не слишком помогли следствию: журналисты Der Spiegel нашли его аккаунт в Google под псевдонимом "Steen von Ottendorf". Он подписан всего на один канал в YouTube, на котором собраны националистические мелодии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спецназ бундесвера KSK (Kommando Spezialkräfte) в 2020 году был частично расформирован за связи бойцов с праворадикалами. На фото - учения KSK в 2014 году.

Оттендорф, город на востоке Германии, не имеет прямой связи с Линке, но в нем активно действуют "рейхсбюргеры" - разношерстная ультраправая группа, отрицающая легитимность современного германского государства.

Некоторые из "рейхсбюргеров" приняли участие в провалившейся попытке государственного переворота в конце прошлого года.

А что в других странах?

Дело Линке и Эллера - далеко не единственное. Россия продолжает попытки внедрить своих разведчиков в западные страны.

Среди них есть так называемые "нелегалы", которых отправляют за границу не как дипломатов - с сопутствующим иммунитетом, - а под более сложным прикрытием, чтобы скрыть любую связь с Россией.

Например, в прошлом году в аэропорт Схипхол в Амстердаме прилетел бразилец Виктор Мюллер Феррейра- он получил должность стажера в Международном уголовном суде.

В действительности он оказался российским военным по имени Сергей Черкасов, которого более десяти лет назад отправило за границу ГРУ.

Черкасов прожил в Бразилии несколько лет, с помощью поддельных документов конструируя личность "Виктора Мюллера Феррейры".

Он получил образование в Тринити-колледже в Дублине и Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, после чего получил предложение о стажировке в Международном уголовном суде, который сейчас расследует обвинения в российских военных преступлениях в Украине.

Голландские власти не пустили "Феррейру" в страну, он вернулся в Бразилию, где сейчас отбывает тюремный срок за подделку документов и другие преступления.

Российские власти отрицают, что Черкасов - шпион, однако добивается у бразильских властей его выдачи - якобы за преступления, связанные с наркотиками.

В октябре при аналогичных обстоятельствах власти Норвегии арестовали другого предполагаемого российского шпиона, Михаила Микушина.

Он тоже выдавал себя за бразильского исследователя, занимающегося вопросами безопасности в Арктике в университете на севере Норвегии.

Как и Черкасов, Микушин был российским "нелегалом", который провел годы за границей, разрабатывая тщательно продуманное прикрытие для своего задания.

По словам европейских чиновников, отчасти провалы российских спецслужб обусловлены расширением сотрудничества между европейскими службами, а также изменением отношения к России в странах континента, в том числе в Германии, которую в начале украинского конфликта много критиковали за пренебрежение российской угрозой.

"Февраль 2023 года - это не то же самое, что февраль 2021 или 2019 года", - сказал Washington Post один высокопоставленный сотрудник западной разведки. По его словам, после вторжения России в Украину в Европе лопнуло терпение и российским агентам теперь негде развернуться.

В результате такого давления, по словам западных чиновников, появились признаки того того, что российские спецслужбы принимают решения, ранее считавшиеся неприемлемыми, что делает оперативников более уязвимыми.

"Наша работа показала, что российские ведомства более толерантно относятся к риску", - сказал старший сотрудник контрразведки ФБР, хотя конкретных примеров не привел.

Автор фото, Swedish Food Agency Подпись к фото, В ноябре 2022 года шведская прокуратура предъявила обвинение в шпионаже на Россию Пейману Киа, бывшему сотрудником шведских спецслужб, и его брату Паяму

Точно оценить масштаб ущерба, нанесенного российским шпионским сетям в Европе, нелегко.

Россию подозревают в причастности к другим событиям, вызвавшим беспокойство в Европе в прошлом году, хотя прямую связь Москвы с ними доказать не удалось.

Например, норвежские власти арестовали несколько человек за использование беспилотников вблизи объектов инфраструктуры. Однако их всех вскоре освободили - похоже, они оказались невинными любителями.

Почтовые бомбы, разосланные в конце прошлого в Испании, дали почву для опасений, что Россия мобилизует связанные с ней ультраправые группировки и готовится начать кампанию террора.

Но затем Мадрид объявил об аресте 74-летнего испанца, который, похоже, действовал в одиночку.

Но операции российских агентов в Европе, разумеется, не прекратились.

Например, с начала года в Литве прошли несколько киберопераций, направленных против украинских беженцев, пишет Washington Post.

Сначала литовским агентствам, некоммерческим организациям и даже гостиницам рассылали запросы с просьбой указать всех украинцев, с которыми им в последнее время пришлось иметь дело - якобы от имени миграционных властей Литвы.

Затем последовала кампания по рассылке фальшивых сообщений якобы от украинского посольства, в которых утверждалось, что Литва помогает найти мужчин военного возраста, чтобы вернуть их на фронт.