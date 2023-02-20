Кыргызские игры престолов: все президенты современного Кыргызстана сели за стол перемирия

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Алматы

час назад

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Все шесть президентов Кыргызстана (пятеро бывших и действующий) встретились на нейтральной территории. Это беспрецедентное событие в новейшей истории страны, которая славится насыщенной и бурной политической жизнью и быстрой сменяемостью власти.

В Кыргызстане три президента были вынуждены покинуть свой пост в результате массовых народных протестов, которые приводили к политическому перевороту. Это существенно отличает Кыргызстан от ближайших соседей по региону, где транзит власти происходит медленно и обычно по одинаковому сценарию: старый президент практически назначает преемника, результаты выборов это решение подкрепляют.

Некоторые из числа кыргызских президентов свергали своих предшественников, а другие - преследовали их. Причина, по которой все они неожиданно решили собраться вместе (судя по фотографиям, в Дубае), не обнародована.

Известно, что инициатором встречи стал нынешний президент страны Садыр Жапаров, также неожиданно пришедший к власти в 2020 году после народного восстания. Жапаров сам написал об этом на своей странице в "Фейсбуке", добавив, что сбылась его мечта.

"Мне давно не давала покоя мысль о том, что если провести совместную встречу с предыдущими президентами, которых в свое время избрал народ и которые печально покинули свой пост, то это поможет сплотить народ и это будет самым большим даром", - объяснил нынешний глава государства.

Милосердие превыше законов?

Жапаров считает, что приход к консенсусу между бывшими правителями Кыргызстана поможет сплотить народ, а не множить распри по региональным признакам или политическим предпочтениям.

"Однако если мы хотим думать о будущем Кыргызстана, то нам следует ликвидировать "акаевщину", "бакиевщину", "атамбаевщину", "отунбаевщину", "жээнбековщину", "доконцавщину" и прочие "щины". И объединиться всем (сторонники не будут объединяться без объединения лидеров), чтобы думать о будущем страны", - призывает Жапаров.

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Однако столь благородные намерения были восприняты в штыки многими политологами, которые ставят под вопрос легитимность подобных действий первого лица страны. Как полагает юрист Толкун Бекбулотова, действия Жапарова нарушают закон страны, в частности статью уголовного кодекса об укрывательстве особо тяжкого преступления.

Дело в том, что на встрече присутствовал второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, заочно осужденный на 24 года лишения свободы за гибель демонстрантов во время "Тюльпановой революции" в 2010 году. Пытаясь подавить народное восстание, он дал приказ стрелять по протестующим, в результате результате чего были убиты 84 человека, еще 1,5 тысячи получили ранения. Бакиев покинул страну после переворота и вместе с семьей укрывается в Беларуси.

Власти Кыргызстана неоднократно призывали Александра Лукашенко депортировать Бакиева на родину, чтобы тот отбыл срок как совершивший особо тяжкое преступление.

Садыр Жапаров начал свою карьеру депутатом во время правления Бакиева и быстро продвигался по карьерной лестнице до 2013 года, когда он был осужден по обвинениям в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве и применение насилия в отношении представителя власти, однако также сумел покинуть страну. Четыре года спустя он вернулся на родину и отсидел часть срока, но в 2020 году его сторонники освободили его во время октябрьских событий. А позже суд снял с него все обвинения.

"Встреча была не для объединения Кыргызстана, не для единства народа. Не раз говорилось, что нынешняя власть связана с бакиевской, и эта встреча подтвердила данное предположение. Мы все знаем, что Отунбаева, Жээнбеков и Атамбаев живут в Кыргызстане, и даже у Акаева есть возможность приезжать в страну. Такой возможности нет только у Курманбека Бакиева. Сейчас многим важно реабилитироваться в глазах кыргызстанцев и легализовать свои финансовые потоки", - отмечает политолог Аида Алымбаева.

Простить друг другу старые обиды

Много вопросов вызывает также присутствие на встрече Алмазбека Атамбаева, освобожденного из заключения несколько дней назад для прохождения лечения в Испании. Он отбыл в тюрьме 3,5 года из 11 лет, по делу о незаконном освобождении уголовного авторитета (которое теперь находится на повторном рассмотрении), но все еще находится под следствием по нескольким другим уголовным делам.

Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков и коррупции по кой-ташским событиям 2019 года и июньским событиям 2010 года.

Кстати, Атамбаев - единственный из участников встречи, кто прокомментировал ее публично: он сообщил, что ему пришлось "уйти по-английски". Причиной этому, судя по посту в "Фейсбуке" Атамбаева, стало обсуждение возможного возвращения Бакиева на родину.

"Установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы. Совмещение даст совсем иной результат. Слишком много крови пролито, слишком многое не может и не должно быть забыто. И, конечно же, виновные должны ответить. Сначала простить их должны родные погибших. Я надеюсь, что президент Садыр Жапаров услышал меня и примет верное решение", - отметил Атамбаев.

Автор фото, IGOR KOVALENKO / TASS Подпись к фото, По мнению президента Жапарова, подобное примирение с предшественниками поможет сплотить народ

Он также сообщил, что попал на встречу, не зная о ее целях и предполагая, что встретится только с Жапаровым и его ближайшим другом и соратником, главой ГКНБ Ташиевым, чтобы простить друг другу старые обиды.

Атамбаева обвиняют в попытке государственного переворота, после того как он был лишен решением парламента неприкосновенности и отказался явиться на суд в 2019 году.

Атамбаев наряду с Розой Отунбаевой (единственной женщиной-президентом в Центральной Азии, бывший у власти в Кыргызстане в переходный период после Тюльпановой революции) - единственные, кто добровольно покинул пост президента в положенный срок. Он передал власть своему сопартийцу Сооронбаю Жээнбекову, с которым окончательно рассорился спустя два года.

У Алмазбека Атамбаева сложные отношения как с Жээнбековым, так и с Отунбаевой, несмотря на то, что все они бывшие сопартийцы (СДПК) и единомышленники. Они стояли во главе Тюльпановой революции, после который был свергнут Курманбек Бакиев.

Жапарова Атамбаев не раз обвинял в мстительности и политических мотивах своего преследования, так как Жапаров был обвинен и осужден во время правления Атамбаева.

У Жапарова тоже непростые отношения с Атамбаевым, при котором он был осужден по обвинению в попытке переворота, а вот с экс-президентом Бакиевым у него напротив хорошие отношения, так как основную часть своей политической карьеры Жапаров сделал при нем. Бакиев же в свою очередь пришел к власти после первой революции в Кыргызстане в 2005 году.

"Кем они себя возомнили?"

Подпись к фото, Картина "Ата-Бейит" кыргызского художника Таалая Усубалиева с выставки "Новый соцреализм" 2021 года, изображающая всех шестерых президентов вместе, оказалась пророческой

Сторонники Жапарова, в отличие от критиков, бурно поддерживают его идею и называют своим президентом. Среди них - политики, общественные деятели и блогеры.

"Такие новости могут положить конец повторяющимся трагичным событиям в новейшей истории Кыргызстана", - считает Назира Айтбекова - телеведущая и блоггер с миллионом подписчиков в "Инстаграме".

В то же время критики встречи пишут, что их поразила циничность нынешней власти, обесценивающая волю народа и жажду справедливости.

"Кем они себя возомнили? Бедный мой кыргызский народ. Из раза в раз платим невероятно высокую цену, чтоб хоть на шажочек приблизиться к демократии. Платим жизнями своих лучших сынов. С кличем "Во имя свободы!" лезем под пули. Голыми руками, да на БТР-ы кидаемся. И ради чего? Чтоб потом эти президенты проводили встречи в духе "Игры престолов" и прощали друг друга? - возмущается политолог Аида Сасыбаева. - В пресс-релизе так и написали: "Президенты простили друг друга". Но причем тут их взаимоотношения? Между собой они могут хоть в десна лобызаться. Но закон есть закон. Кыргызы жизнями заплатили, чтоб в стране главенствовал закон! Что тут непонятного?"

В соцсетях также напоминают, что пока Жапаров встречается с фактическими преступниками, в самом Кыргызстане продолжаются преследования людей по политическим мотивам.

Так, в декабре 2022 года власти арестовали более двух десятков активистов, политиков и блогеров, критикующих решение правительства передать Кемпир-абадское водохранилище Узбекистану.