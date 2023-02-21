Победить Россию на поле боя невозможно? Что Путин сказал о войне и какова ситуация на фронте в действительности

Илья Барабанов, Дарья Напеева, Павел Аксенов

Би-би-си

51 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Треть послания Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена войне в Украине. Он не стал говорить ни о целях, ни о задачах так называемой специальной военной операции, зато долго и подробно рассказывал о российском военном потенциале и причинах войны. Русская служба Би-би-си выбрала несколько характерных высказываний Путина и проверила, насколько они соответствуют действительности.

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию впервые за два года - в 2022 году обращения не было. По мнению аналитиков, Путин тогда рассчитывал приурочить выступление к какому-либо значительному успеху на поле боя в Украине, но этого так и не произошло.

В состоявшемся накануне годовщины начала войны обращении Путин говорил, что Россия воюет "не с народом Украины", а российские установки "Град" в это же самое время обстреливали Херсон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Владимир Путин обратится к Федеральному собранию впервые за два года

Путин: "Ещё до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолётов, и другой тяжёлой техники".

Би-би-си: На самом деле это не так. В 2014 году президент США Барак Обама подписал акт "О поддержке свободы Украины", который позволял передачу Киеву вооружений. Но в 2015-2017 годах это были исключительно нелетальные вооружения - беспилотники, бронеавтомобили, радиолокационные станции, полевые госпитали. В декабре 2017 года поставку летальных вооружений одобрила уже администрация Дональда Трампа, но речь тогда шла лишь об оружии, которое могло бы остановить потенциальное российское вторжение. В 2018-2021 годах ВСУ получали противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранатометы, боеприпасы, ПЗРК Stinger. Эти поставки отмечены в базе данных SIPRI.

Еще до начала российского вторжения многие военные эксперты говорили, что иностранная военная помощь может оказаться полезной только в случае партизанской войны. Такие прогнозы появлялись и перед самым вторжением - тогда казалось, что максимум, на который способны украинцы с "Джавелинами" и "Стингерами", это устраивать засады на российскую технику, осложняя жизнь оккупационным войскам. Даже представители самопровозглашенной ДНР, когда заявляли о планах Украины по освобождению Донецкой области, упоминали лишь эти переносные комплексы.

ВСУ, вероятно, смогли бы справиться с вооруженными формированиями ДНР и ЛНР без западных самолетов и, тем более, систем ПВО - у ДНР своей авиации не было. Но атаковать российскую армию с таким оружием не было никакого смысла - такая операция была заранее обречена на провал.

Автор фото, Reuters

Поставки из Канады и Европы не сильно отличались от американских: Канада поставляла бронежилеты, каски и приборы ночного видения, Великобритания - бронеавтомобили, средства связи и GPS-навигаторы, Франция - вертолеты и гранатометы, а Германия и вовсе долгое время отказывала Киеву в поставках летального вооружения.

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Путин: "Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ"

Би-би-си: Этот тезис российские руководители разных уровней повторяют с начала полномасштабной войны. Недавно эту мысль почти дословно повторил министр иностранных дел Сергей Лавров. В реальности же с начала боевых действий Белгородская, Брянская и Курская области России стали подвергаться регулярным обстрелам. Российская армия не смогла захватить Запорожье, которое Путин считает территорией России, покинула Херсон и даже не сумела отодвинуть линию фронта от пригородов Донецка. Кроме того, обстрелам за прошедший год подвергались Калужская, Саратовская и Ростовская области и аннексированный в 2014 году Крым.

Одной из целей своей "спецоперации" Путин называл удаление НАТО от российских границ. В реальности же Путин эти границы лишь приблизил. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - вопрос фактически решенный, а о будущем Украины в НАТО уже начинают говорить.

Путин: "Победить Россию на поле боя невозможно"

Би-би-си: За последние 200 лет в истории Российской империи, СССР, а затем и Российской Федерации хватало неудачных и откровенно провальных военных кампаний: Крымская война, Русско-японская, Первая мировая, Афганистан, первая война в Чечне.

Более того, за год войны в Украине мы видели отступление российской армии от Киева, из Сумской и Черниговской областей, из-под Херсона, Лимана, Харькова, Изюма, Балаклеи и острова Змеиный. Неловкие обоснования этих решений породили мем - российская армия не отступает, она перегруппируется.

Повторяя тезис о том, что Россию невозможно победить на поле боя, российские руководители скорее всего имеют в виду, что у страны есть ядерное оружие. Похоже, из этого, по их логике, должно вытекать, что вражеская армия не сможет оккупировать Россию или взять Москву. Но ни Украина, ни ее союзники такой цели перед собой никогда и не ставили. Да и сам тезис о том, что "ядерные державы войны не проигрывают" опровергается, например, американским опытом во Вьетнаме.

Путин: "Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги"

Би-би-си: Пункт про модернизацию и перевооружение российской армии стал обязательным для президентских посланий и появлялся в каждом таком обращении Владимира Путина.

В выступлении 2021 года деталей программы перевооружения было еще больше. Президент обещал, что "к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%". Но за год боевых действий стало понятно, что доля действительно современного вооружения на фронте лишь сокращается, а на практике Россия вынуждена гнать на передовую старые советские танки и бить по украинской инфраструктуре устаревшими советскими ракетами.

Например, летом прошлого года российское Минобороны рассказывало, что "российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин". В реальности авиационная крылатая ракета Х-22, о применении которой российскими самолетами сообщило командование ВВС Украины, - удачная, но сильно устаревшая разработка советского ВПК.

Противокорабельная версия этой ракеты при стрельбе по наземным целям малоэффективна, потому что навестись на такую цель ей трудно. Ракета попала в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который расположен примерно в 300 метрах от точки, которую упоминало Минобороны РФ. Погибли 20 человек.

Тем не менее, как признает Украина, Россия применяла в нынешнем конфликте гиперзвуковые "Кинжалы", а также оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые украинские системы ПВО не могли сбить старыми советскими зенитно-ракетными комплексами. Россия применяет на фронте и современные танки Т-90М, но их в войсках совсем немного.

Одна из претензий к российскому Министерству обороны со стороны российских же публичных сторонников войны, заключается в том, что многие образцы техники, которую регулярно показывали на парадах в Москве, на фронте замечены так и не были, хотя войска остро в них нуждаются.

В целом российская армия испытывает нехватку в беспилотниках самого разного класса, качественных средствах связи и других высокотехнологичных системах вооружений.

Нехватка качественных средств связи и разведки проявляется, в частности, в том, что российская артиллерия действует менее эффективно, при том, что превосходит украинскую количественно.

Путин: "Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше "охотой на ведьм", не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут - им с этим жить"

Би-би-си: Тем не менее российские власти используют самые разные инструменты для наказания тех, кто выступает против войны. С марта прошлого года действуют две уголовных статьи - о "дискредитации армии" и о "военных фейках" - по которым наиболее часто привлекают за антивоенные высказывания. А в декабре вступил в силу новый закон об "иностранном влиянии", по которому "иноагентом" могут признать, даже если человек не получал иностранное финансирование.

Суровые сроки (от шести до восьми с половиной лет) по статье о "военных фейках" получили политики Алексей Горинов и Илья Яшин (объявлен "иноагентом"), а также журналистка Мария Пономаренко. Не избежали приговоров и те, кто находится за пределами страны - блогер Вероника Белоцерковская (объявлена "иноагентом") заочно получила девять лет, а публицист Александр Невзоров (объявлен "иноагентом") - восемь.

Чиновники продолжают порождать идеи о наказаниях для уехавших из России граждан, критикующих власть и выступающих против войны - от ограничений на дистанционную работу и повышенного налогооблажения до конфискации имущества и лишения гражданства.

Путин: "В наше время из Украины они стали делать "анти-Россию". Проект на самом деле не новый"

Би-би-си: Путин уже не первый рассказывает, что в мире существуют некие силы, которые намеренно противостоят России и сдерживают ее, а Украина - инструмент этих сил. Говоря это, президент России умалчивает, что Украина - суверенное государство, которое имеет право не спрашивать Москву о том, как жить и развиваться.

Мысль о том, что в Украине кто-то пытается построить проект "Анти-Россия", Владимир Путин повторяет вот уже несколько лет. Откуда он это взял этот термин и кто его придумал, Русская служба Би-би-си разбиралась еще в 2021 году. Если коротко, это конспирологическая теория, которую впервые опубликовал в 2012 году на сайте журнала "Однако", издававшегося нынешним пресс-секретарем "Роснефти" Михаилом Леонтьевым, политконсультант и писатель-фантаст Лев Вершинин.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трансляция обращения Владимира Путина на улицах в аннексированном Севастополе

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