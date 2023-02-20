Среди героев и предателей. Как война в Украине раскалывает российские семьи
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Важная вещь, которую сделал год войны с российским обществом, - глубоко расколол его. На сторонников войны, тихих и ярых противников, тех, кто пытается жить, будто ничего не происходит, тех, кто уехал из России, и тех, кто обсуждает происходящее тихо на кухнях. Этот раскол в буквальном смысле проходит по семьям, и это явно не то, что сможет быстро зажить. Актриса Ульяна Лукина - противница войны, ищущая хоть что-то, что ее может оправдать. Ее младший брат Иван погиб на этой войне. Их отец, поэт Борис Лукин уверен в основных тезисах российской пропаганды и пишет стихи в память о погибшем сыне.
Эта история - часть документального фильма "Россия изнутри: Предатели и герои" режиссерки Анастасии Поповой, снятый для BBC Storyville. Этот фильм о самых разных жителях России, чью жизнь поменяла война С территории Великобритании его можно посмотреть здесь. На этой неделе он выйдет и на нашем YouTube-канале.
Самый умный, лучший, добрый и красивый на свете
"Говорили, что он погиб героем, а я подумала, что значит "как герой". Это абсурд. Мне нужен живой брат, а не мертвый герой в качестве брата", - говорила Ульяна Лукина на похоронах Ивана. Они прошли в Подмосковье в марте 2022 года.
"Ваня развивался разнопланово, - вспоминает его отец Борис. - Художественная школа, музыкальная школа, профессиональный спорт".
Он включает в своем телефоне одно из сохранившихся видео со своим сыном. Это что-то вроде короткой творческой самопрезентации. "Меня зовут Иван, я учусь в литературном институте имени Горького, собираю книгу рассказов и играю у Кирилла Серебренникова в двух спектаклях, - говорит он. - Самый умный, лучший, добрый и красивый на свете. У меня было много разных опытов. Самый яркий, наверное, в Большом театре…".
Самопрезентация обрывается. Борис Лукин говорит, что его сын, повзрослев, попал в московскую богемную компанию - "со своими взглядами на жизнь и морально-нравственными критериями". Там легко относились к романтическим отношениям - "с извращенным пониманием этих отношений", по мнению Бориса Лукина.
Иван Лукин хотел сделать предложение девушке, в которую влюбился, но та, по словам отца молодого человека, "еще не нагулялась". Отец и сын начали обсуждать его будущую жизнь и карьеру в искусстве или литературе. "Для того, чтобы сделать ее, нужна судьба, жизненный опыт. А где его приобрести? Мы решили пойти туда, куда шли многие молодые писатели - в армию", - говорит Борис Лукин.
Иван Лукин попал в морскую пехоту, в Севастополь. Ему понравилось - и он подписал контракт. До войны оставалось несколько месяцев.
Вскоре после 24 февраля ему дали около часа поговорить с отцом и сестрой по видеосвязи.
"Мы долго разговаривали, больше часа, - говорит Ульяна Лукина. - У него были слезы на глазах. Я говорю: "Ваня, покажи, что у тебя там есть". Показал автомат - он мне так свои игрушки в детстве показывал".
15 марта 2022 года Иван Лукин был убит при штурме российской армией украинского Мариуполя.
Желтый зонт и синие джинсы
До гибели Ивана Лукина отец и дочь не обсуждали войну, как и политику в целом. После они начали говорить об этом много, и выяснилось, что между их убеждениями - пропасть. "Мы просто ужасно ссорились", - говорит Ульяна Лукина.
"Ехала сегодня в институт и сдуру купила желтый зонт. Возвращаюсь назад, а там облава [на участников антивоенных акций]. Ну, думаю, сейчас меня возьмут за синие джинсы и желтый зонт", - рассказывает Ульяна Лукина отцу. - То есть, представляешь, папа, я боюсь, что меня могут задержать за одежду. Сам факт, что я думаю об этом…"
Отец говорит, что никто ее не задержит, но Лукина говорит, что при ней задержали молодого человека только за то, что он был в желтой куртке. "Ну наверняка не за это", - сомневается отец.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Но в ответ сам ей рассказывает историю, как пришел в небольшой магазин одежды и потребовал от продавца снять со стены украинский флаг - предмет одежды с сочетанием желтого и синего цветов. Продавец, говорит Борис Лукин, сначала даже не понял, о чем речь. "Вы что, за фашистов?" - спросил его тогда Лукин. Продавец испуганно выполнил его просьбу.
- Но это же просто цвета, пап, - говорит Ульяна Лукина.
- Флаг является символом, - настаивает он.
- Это же просто флаг страны.
- Не просто страны, а государства, которое сейчас проповедует фашистские идеалы.
Ульяна долго смотрит на отца молча.
"Это не война с Украиной, это война с западными цивилизациями", - добавляет Борис Лукин. Он горько добавляет, что у его дочери взгляды "того круга", от которого убежал в армию его сын.
Борис Лукин продолжает говорить дочери, что она слишком молода, чтобы помнить то, что он называет "братством" государств Советского Союза. Он утверждает, что падение СССР сломало в бывших республиках "психику многих поколений, им вдалбливали в головы, что русские - их враги".
"В сегодняшнем контексте лозунг "Нет войне" означает только одно. Это означает "смерть русским", - говорит, наконец, Борис Лукин дочери.
Улица имени сына
Июльским утром 2022 года семья Лукиных шла по поселку Архангельское в Московской области, где они и живут.
"Сейчас начнется такая слезодавка. Вроде иду, разговариваю - и все нормально. А начинаешь говорить для других - и все, слов нет", - говорит Борис Лукин.
Тем летом власти района приняли решение назвать одну из улиц Архангельского именем гвардии матроса Ивана Лукина.
На улице, прямо на тротуаре - памятный камень, пришли несколько десятков людей. "Уже пять месяцев Иван и другие наши сыны сражаются на наших рубежах, сражаются за нашу отчизну, за наши свободу и историю", - говорит ведущий церемонии об Иване Лукине в настоящем времени.
Потом он зовет на сцену Бориса Лукина, запнувшись и перепутав местами его имя и отчество.
Лукину действительно сложно говорить. Он хотел бы прочитать свои стихи или стихи своего сына, но это тяжело, и он просто просит поискать их в интернете. Пожилая женщина с букетом цветов вытирает слезу.
"Спасибо огромное России за то, что она помнит своих героев", - произносит Борис Лукин.
За обедом тон Лукина меняется. "Да у нас здесь фашисты в соседних домах живут, - говорит он. - Мол, откажитесь от названия улицы, это такие проблемы всему селу". Сидящие за столом советуют ему реагировать достойно.
"У нас огромное количество тьмы внутри. И это она не дает нам победить. Предатели, пятая колонна, которая кричит "Нет войне", - говорит Борис Лукин.
"Я же не могу объявить войну собственному отцу. Я не могу сказать: "Ненавижу тебя, потому что не согласна с тобой". Все, что я могу сказать, это: папа, я с тобой не согласна", - объясняет потом Ульяна Лукина.
Отпуск в неловком месте
Прошлогодний Тбилиси был полным контрастом с Москвой. В Москве - Z-символика и портреты солдат на рекламных билбордах. В Тбилиси - украинские флаги из окон квартир, злые антипутинские лозунги на стенах и пункты сбора помощи украинцам.
Летом Ульяна Лукина поехала туда в отпуск. Вернувшись, она рассказывает о своих впечатлениях.
Лукина говорит, что первая же увиденная ей надпись велела идти русскому военному кораблю на *** - это один из самых известных лозунгов с первых же дней войны. Она говорит, что в такой обстановке ей проще разговаривать с местными людьми на английском, чтобы не выдавать своего происхождения. "Это даже не стыд, мне неловко", - описывает она свои эмоции.
Ее лучший друг Василий рассказывает за столом, что сразу же после начала войны он сначала всю ночь проговорил с мамой, думая, "куда валить" - маме из-за проблем с позвоночником еще и нельзя летать на самолетах. Потом он позвонил Ульяне и обсуждал все это с ней, но решения так и не нашлось.
"Нужно существовать в тех реалиях, которые есть на данный момент. Но я все равно не понимаю, как в этом жить", - говорит он.
Люди за столом спорят, кто же первый начал эту войну. "И ты что, веришь, что это мы хотели напасть на Украину? Это же абсурд!" - горячится Борис Лукин. "Я хотела бы, чтобы все было не так, - говорит Ульяна. - Я хочу верить, что мой брат погиб не зря". Хотя она и не обвиняет тех, кто убил Ивана Лукина: "Это был его выбор".
Как будто брата убили опять
А уже осенью она будет ехать вместе со своим другом Василием на такси - провожать его в аэропорт Домодедово.
Василий будет рассказывать ей обычную для тех дней историю: про то, что едет он не один, а еще с двумя друзьями, улетать придется сложным маршрутом. Билеты стоили космических денег.
Он рассказывает ей о боли от того, что приходится оставлять маму одну. Ульяна издевательски цитирует ему что-то из прочитанного в соцсетях: "Мужчины, куда же вы, зачем бросаете жен, сестер, дочерей и матерей".
Ульяна Лукина говорит, что от объявленной мобилизации у нее такое же ощущение, как и в первые дни после начала войны - но только еще безысходнее.
"У меня такое состояние, как будто я опять узнала, что Ваня погиб", - объясняет она своему другу.
В аэропорту они, обнявшись, поднимаются по эскалатору к зоне вылета и прощаются.
Осенью Ульяна Лукина тоже уехала из России. Надолго ли, она и сама не знает - как и еще сотни тысяч жителей страны, в чью жизнь вмешалась война.