Среди героев и предателей. Как война в Украине раскалывает российские семьи

53 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, Актриса Ульяна Лукина на похоронах своего младшего брата Ивана. Он погиб при штурме Мариуполя

Важная вещь, которую сделал год войны с российским обществом, - глубоко расколол его. На сторонников войны, тихих и ярых противников, тех, кто пытается жить, будто ничего не происходит, тех, кто уехал из России, и тех, кто обсуждает происходящее тихо на кухнях. Этот раскол в буквальном смысле проходит по семьям, и это явно не то, что сможет быстро зажить. Актриса Ульяна Лукина - противница войны, ищущая хоть что-то, что ее может оправдать. Ее младший брат Иван погиб на этой войне. Их отец, поэт Борис Лукин уверен в основных тезисах российской пропаганды и пишет стихи в память о погибшем сыне.

Эта история - часть документального фильма "Россия изнутри: Предатели и герои" режиссерки Анастасии Поповой, снятый для BBC Storyville. Этот фильм о самых разных жителях России, чью жизнь поменяла война С территории Великобритании его можно посмотреть здесь. На этой неделе он выйдет и на нашем YouTube-канале.

Самый умный, лучший, добрый и красивый на свете

"Говорили, что он погиб героем, а я подумала, что значит "как герой". Это абсурд. Мне нужен живой брат, а не мертвый герой в качестве брата", - говорила Ульяна Лукина на похоронах Ивана. Они прошли в Подмосковье в марте 2022 года.

"Ваня развивался разнопланово, - вспоминает его отец Борис. - Художественная школа, музыкальная школа, профессиональный спорт".

Он включает в своем телефоне одно из сохранившихся видео со своим сыном. Это что-то вроде короткой творческой самопрезентации. "Меня зовут Иван, я учусь в литературном институте имени Горького, собираю книгу рассказов и играю у Кирилла Серебренникова в двух спектаклях, - говорит он. - Самый умный, лучший, добрый и красивый на свете. У меня было много разных опытов. Самый яркий, наверное, в Большом театре…".

Самопрезентация обрывается. Борис Лукин говорит, что его сын, повзрослев, попал в московскую богемную компанию - "со своими взглядами на жизнь и морально-нравственными критериями". Там легко относились к романтическим отношениям - "с извращенным пониманием этих отношений", по мнению Бориса Лукина.

Подпись к фото, Россиянин Иван Лукин писал стихи, думал стать актером или литератором, но пошел в армию и погиб в Украине

Иван Лукин хотел сделать предложение девушке, в которую влюбился, но та, по словам отца молодого человека, "еще не нагулялась". Отец и сын начали обсуждать его будущую жизнь и карьеру в искусстве или литературе. "Для того, чтобы сделать ее, нужна судьба, жизненный опыт. А где его приобрести? Мы решили пойти туда, куда шли многие молодые писатели - в армию", - говорит Борис Лукин.

Иван Лукин попал в морскую пехоту, в Севастополь. Ему понравилось - и он подписал контракт. До войны оставалось несколько месяцев.

Вскоре после 24 февраля ему дали около часа поговорить с отцом и сестрой по видеосвязи.

"Мы долго разговаривали, больше часа, - говорит Ульяна Лукина. - У него были слезы на глазах. Я говорю: "Ваня, покажи, что у тебя там есть". Показал автомат - он мне так свои игрушки в детстве показывал".

15 марта 2022 года Иван Лукин был убит при штурме российской армией украинского Мариуполя.

Желтый зонт и синие джинсы

До гибели Ивана Лукина отец и дочь не обсуждали войну, как и политику в целом. После они начали говорить об этом много, и выяснилось, что между их убеждениями - пропасть. "Мы просто ужасно ссорились", - говорит Ульяна Лукина.

"Ехала сегодня в институт и сдуру купила желтый зонт. Возвращаюсь назад, а там облава [на участников антивоенных акций]. Ну, думаю, сейчас меня возьмут за синие джинсы и желтый зонт", - рассказывает Ульяна Лукина отцу. - То есть, представляешь, папа, я боюсь, что меня могут задержать за одежду. Сам факт, что я думаю об этом…"

Отец говорит, что никто ее не задержит, но Лукина говорит, что при ней задержали молодого человека только за то, что он был в желтой куртке. "Ну наверняка не за это", - сомневается отец.

Подпись к фото, Семья Лукина стала одной из многих, где у родителей и их детей были принципиально разные взгляды на развязанную Россией войну

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Но в ответ сам ей рассказывает историю, как пришел в небольшой магазин одежды и потребовал от продавца снять со стены украинский флаг - предмет одежды с сочетанием желтого и синего цветов. Продавец, говорит Борис Лукин, сначала даже не понял, о чем речь. "Вы что, за фашистов?" - спросил его тогда Лукин. Продавец испуганно выполнил его просьбу.

- Но это же просто цвета, пап, - говорит Ульяна Лукина.

- Флаг является символом, - настаивает он.

- Это же просто флаг страны.

- Не просто страны, а государства, которое сейчас проповедует фашистские идеалы.

Ульяна долго смотрит на отца молча.

"Это не война с Украиной, это война с западными цивилизациями", - добавляет Борис Лукин. Он горько добавляет, что у его дочери взгляды "того круга", от которого убежал в армию его сын.

Борис Лукин продолжает говорить дочери, что она слишком молода, чтобы помнить то, что он называет "братством" государств Советского Союза. Он утверждает, что падение СССР сломало в бывших республиках "психику многих поколений, им вдалбливали в головы, что русские - их враги".

"В сегодняшнем контексте лозунг "Нет войне" означает только одно. Это означает "смерть русским", - говорит, наконец, Борис Лукин дочери.

Улица имени сына

Июльским утром 2022 года семья Лукиных шла по поселку Архангельское в Московской области, где они и живут.

"Сейчас начнется такая слезодавка. Вроде иду, разговариваю - и все нормально. А начинаешь говорить для других - и все, слов нет", - говорит Борис Лукин.

Тем летом власти района приняли решение назвать одну из улиц Архангельского именем гвардии матроса Ивана Лукина.

На улице, прямо на тротуаре - памятный камень, пришли несколько десятков людей. "Уже пять месяцев Иван и другие наши сыны сражаются на наших рубежах, сражаются за нашу отчизну, за наши свободу и историю", - говорит ведущий церемонии об Иване Лукине в настоящем времени.

Потом он зовет на сцену Бориса Лукина, запнувшись и перепутав местами его имя и отчество.

Лукину действительно сложно говорить. Он хотел бы прочитать свои стихи или стихи своего сына, но это тяжело, и он просто просит поискать их в интернете. Пожилая женщина с букетом цветов вытирает слезу.

Подпись к фото, Жители подмосковного села Архангельское на церемонии переименования улицы в честь Ивана Лукина

"Спасибо огромное России за то, что она помнит своих героев", - произносит Борис Лукин.

За обедом тон Лукина меняется. "Да у нас здесь фашисты в соседних домах живут, - говорит он. - Мол, откажитесь от названия улицы, это такие проблемы всему селу". Сидящие за столом советуют ему реагировать достойно.

"У нас огромное количество тьмы внутри. И это она не дает нам победить. Предатели, пятая колонна, которая кричит "Нет войне", - говорит Борис Лукин.

"Я же не могу объявить войну собственному отцу. Я не могу сказать: "Ненавижу тебя, потому что не согласна с тобой". Все, что я могу сказать, это: папа, я с тобой не согласна", - объясняет потом Ульяна Лукина.

Отпуск в неловком месте

Прошлогодний Тбилиси был полным контрастом с Москвой. В Москве - Z-символика и портреты солдат на рекламных билбордах. В Тбилиси - украинские флаги из окон квартир, злые антипутинские лозунги на стенах и пункты сбора помощи украинцам.

Летом Ульяна Лукина поехала туда в отпуск. Вернувшись, она рассказывает о своих впечатлениях.

Лукина говорит, что первая же увиденная ей надпись велела идти русскому военному кораблю на *** - это один из самых известных лозунгов с первых же дней войны. Она говорит, что в такой обстановке ей проще разговаривать с местными людьми на английском, чтобы не выдавать своего происхождения. "Это даже не стыд, мне неловко", - описывает она свои эмоции.

Подпись к фото, Ульяна Лукина рассказывает об изменившейся после начала войны Москве - даже люди в метро стараются не пересекаться взглядами

Ее лучший друг Василий рассказывает за столом, что сразу же после начала войны он сначала всю ночь проговорил с мамой, думая, "куда валить" - маме из-за проблем с позвоночником еще и нельзя летать на самолетах. Потом он позвонил Ульяне и обсуждал все это с ней, но решения так и не нашлось.

"Нужно существовать в тех реалиях, которые есть на данный момент. Но я все равно не понимаю, как в этом жить", - говорит он.

Люди за столом спорят, кто же первый начал эту войну. "И ты что, веришь, что это мы хотели напасть на Украину? Это же абсурд!" - горячится Борис Лукин. "Я хотела бы, чтобы все было не так, - говорит Ульяна. - Я хочу верить, что мой брат погиб не зря". Хотя она и не обвиняет тех, кто убил Ивана Лукина: "Это был его выбор".

Как будто брата убили опять

А уже осенью она будет ехать вместе со своим другом Василием на такси - провожать его в аэропорт Домодедово.

Василий будет рассказывать ей обычную для тех дней историю: про то, что едет он не один, а еще с двумя друзьями, улетать придется сложным маршрутом. Билеты стоили космических денег.

Он рассказывает ей о боли от того, что приходится оставлять маму одну. Ульяна издевательски цитирует ему что-то из прочитанного в соцсетях: "Мужчины, куда же вы, зачем бросаете жен, сестер, дочерей и матерей".

Ульяна Лукина говорит, что от объявленной мобилизации у нее такое же ощущение, как и в первые дни после начала войны - но только еще безысходнее.

"У меня такое состояние, как будто я опять узнала, что Ваня погиб", - объясняет она своему другу.

В аэропорту они, обнявшись, поднимаются по эскалатору к зоне вылета и прощаются.