Без России о России, Украине и войне: о чем говорили на Мюнхенской конференции

57 минут назад

Настоящим девизом нынешнего Мюнхенского форума стала фраза "As long as it takes" - "Столько, сколько понадобится", которую использовал в своей речи практически каждый оратор для описания того, какие временные рамки может иметь поддержка Украины его страной или организацией.