Сотрудник МВД, священник, "дикий десантник". Пять россиян, ставших политзаключенными за год войны в Украине

Наталия Зотова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

К годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину Би-би-си вспоминает, как весь этот год в России преследовали противников войны. Посадить в тюрьму могут за пост, проповедь в видеоблоге и даже за разговор по телефону.

По подсчетам главы СК РФ Бастрыкина, за высказывания о "спецоперации" возбуждено 152 уголовных дела. Проект "Сетевые свободы" насчитал 150 фигурантов дел за распространение "фейков" о российской армии и 49 фигурантов по статье о дискредитации вооруженных сил. Это появившиеся в 2022 году статьи, по которым люди получают тюремные сроки за слова. Мы рассказываем о пяти обвиненных по новым статьям.

Сергей Клоков

(фигурирует в деле также под именем Самиель Ведель, так как менял имя)

Сотрудник МВД, пострадавший за разговоры по телефону

Обвинение: "фейки" о российской армии, точнее - "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (ст. 207.3 УК РФ)

Возраст: 38 лет

Откуда: Ирпень

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Сергей Клоков родился в украинском Ирпене, некоторое время его семья жила в соседней Буче. Спустя годы названия обоих этих небольших городов в Киевской области станут ассоциироваться с убийствами мирных жителей российскими военными.

Мать Клокова - из украинской семьи, а отец - русский, служил в советской армии, воевал в Афганистане и после распада СССР в Украине оставаться не захотел. Поэтому, когда Сергей был подростком, его семья переехала в Россию, но в Украине остались родственники и друзья.

Клоков женат, у него маленькие дети. Много лет он работал водителем "запасного пункта управления" ГУ МВД Москвы в звании капитана внутренней службы.

Все изменилось, когда началась война.

Отца Клокова, Валентина, начало российского вторжения застало в Черниговской области. Он прятался от обстрелов в подвале, отправлял своему сыну фотографии сгоревших бронемашин и танков. 65-летняя мать Сергея Клокова, работающая в государственной больнице в Москве, рассказала Wall Street Journal, что семья получала фотографии и от бывших соседей, живущих в Буче. "Мне было больно это видеть, но я не могу не поверить в это", - призналась Клокова.

В основе уголовного дела против Сергея Клокова лежат три телефонных разговора, пишет издание "Адвокатская улица". В них Клоков рассказывает о том, что видел его отец в начале вторжения, пересказывает видео из интернета, называет данные о потерях российских войск - по подсчетам украинской стороны.

В ходе разговоров он говорил, что в Украине нет нацистов, а российская сторона врет, что они там есть. Рассказывал по телефону, что солдаты РФ совершали взрывы в Ростовской области с целью провокации и оправдания своего вторжения в Украину. Настаивал, что с территории Украины трупы российских солдат везут в Беларусь и сжигают там в крематориях, чтобы скрыть количество погибших солдат и не выплачивать компенсации их родственникам.

Информация о взрывах в Ростовской области и у сожженных в Беларуси трупах солдат не нашла подтверждений. Однако Клоков, судя по всему, искренне в это верил - как и в то, что в Украине нет нацистов. А следствие считает его слова "заведомо ложной" информацией: то есть якобы Клоков знал, что все это фейки, и намеренно вводил собеседников в заблуждение.

Адвокат Даниил Берман настаивает, что частные разговоры никак не могут быть публичным распространением "фейков". Это первое связанное с российским вторжением в Украину дело за звонки по телефону, о котором известно, и завели его в самом начале войны: Клоков оказался первым арестованным по новой статье о фейках в апреле 2022 года.

Сергей Клоков, кажется, собрал все самые "популярные" нарушения прав задержанных, которые распространены в России. При задержании Клокову надели мешок на голову. "Его просто выволокли из машины и попинали возле машины, - рассказывал адвокат Берман изданию "Адвокатская улица". - Потом его повезли в одно учреждение - там немного попинали, потом повезли в другое - немного попинали…" Против полицейского использовали классическую уловку - пригласили адвоката по назначению, который обрадовал клиента, что будет работать бесплатно, и посоветовал признать вину, убеждая, что тогда наказание будет меньше.

Такие советы обычно только вредят обвиняемому: если он признает вину, то следствию и прокурорам уже не надо ничего доказывать. А назначенный адвокат Владимир Макаров позже еще и потребовал себе гонорар в 200 тысяч рублей.

Адвокат Даниил Берман, с которым связалась мать Клокова, смог вступить в дело только через несколько дней: его не сразу пустили к подзащитному.

Экспертизу по делу Клокова писала лингвист Лариса Платонова - она же участвовала и в скандальном деле "Нового величия", в котором экстремистское сообщество фактически выдумали правоохранители. Фигуранты того дела признаны "Мемориалом" политзаключенными.

Адвокат Берман возмущен, что эксперт Платонова оценивала истинность фактов, которые упоминал Клоков в разговорах. Ведь установление истины явно не входит в обязанности лингвиста. Тем более что поиск правды эксперт заменила простым сравнением слов обвиняемого с брифингами российского Минобороны. "Официальная позиция Минобороны тоже может быть недостоверной", - настаивает адвокат.

Отец Иоанн (Курмояров)

Священник, который не хотел молчать

Обвинение: "фейки" о российской армии

Возраст: 55 лет

Откуда: Винница

Отец Иоанн (в миру - Дмитрий Курмояров) родился в Пермском крае, а школу закончил в Виннице. Поступил учиться он в Волгограде, но после учебы - в 90-х - вернулся жить в уже независимую Украину. Он торговал рыбой, был женат, увлекался музыкой и живописью. Но постепенно ушел в религию и в 2011 году постригся в монахи.

Далеко не все православные священники активно ведут соцсети. Но отец Иоанн как минимум с 2014 года активно высказывал в фейсбуке свое мнение. В том числе о политике в Украине: Евромайдан он осуждал, войну в Донбассе называл "гражданской" и сожалел, что "сознание большинства людей отравлено националистической пропагандой".

"Их бог Украина. А высший смысл жизни - это принадлежность к украинской нации, - писал священник об украинских националистах. - Вот только мне непонятно, что они будут делать на том свете? Где нет стран, границ, национальностей?"

Курмояров служил в Московском патриархате и не признавал Киевский. Его позиция была даже более непримиримой, чем у церковных лидеров УПЦ МП. В конце концов Киевский патриархат стал в украинском православии доминирующей силой. А у отца Иоанна начались проблемы уже с украинскими законами. В 2017 году он запостил на 9 мая поздравительную картинку с георгиевской лентой. Через неделю, 16 мая, демонстрацию георгиевской ленты в Украине запретили. На него завели административное дело.

Автор фото, Pravoslavniy virtyalniy prihod/YouTube

А затем его лишили сана: впрочем, епархия настаивала, что эпизод с георгиевской ленточкой здесь ни при чем.

После этого Курмояров уехал из Украины в Новосибирск и устроился преподавать богословие в Новосибирской духовной семинарии.

Но в России его привычка не скрывать свое мнение и публично критиковать, не взирая на чины, разозлила окружающих еще быстрее.

В 2020 году отец Иоанн стал известен тем, что раскритиковал главный храм вооруженных сил РФ, построенный в Кубинке. Как раз тогда храм освятил патриарх Кирилл. На следующий же день Курмояров написал в фейсбуке: "Это еще один пример того, как Православие превращается в банальное язычество, со своими капищами, небесными покровителями, иконами родов войск, храмами по профессиональной принадлежности". Заодно Курмояров прошелся по своим товарищам, священникам, многие из которых, по его мнению, "являются банальными жрецами языческого культа, т.к. забыли о том, что написано в Евангелии".

Церковь тогда его наказала: Курмоярову запретили совершать службу и преподавать, поэтому он потерял работу в семинарии. Новую работу, связанную с РПЦ, отец Иоанн уже найти не смог: его брат говорил ОВД-инфо (проект влючен властями России в реестр "иностранных агентов"), что ему выписали "волчий билет", с которым продолжать церковную карьеру было невозможно.

Тем не менее даже после этого отец Иоанн не перестал высказываться: он регулярно писал в фейсбук и выкладывал видео на своем YouTube-канале. Именно за видео на него и завели дело. В марте 2022 года священник опубликовал видеоролик "Кто будет в аду, а кто в раю?". В нем он критикует российское вторжение в Украину и говорит, что убитые в Украине российские военные попадут в ад: "Тот, кто развязал агрессию, ну, не будет он в раю, как ни упирайся".

Уже много месяцев священник сидит в СИЗО, дожидаясь суда: он один из немногих, кто признал свою вину. Курмояров рассказал "Новой газете. Европа", что в тюрьме он мечтает "получить "Грэмми" за свою песню против диктатуры и чтобы ее исполнили Metallica, Rammstein и Depeche Mode".

Мария Пономаренко

Активистка, мать и жертва домашнего насилия

Обвинение: фейки об армии (ст. 207.3 УК РФ)

Возраст: 44 года

Откуда: Барнаул

Пономаренко - активистка из Барнаула, она боролась за предоставление жилья сиротам, стояла с одиночными пикетами в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. С 2020 года Мария начала сотрудничать с оппозиционным изданием RusNews как журналистка.

У 44-летней Пономаренко две дочери, 17 и 13 лет. С мужем она разошлась, а весной 2022 года уехала из Сибири в Петербург: как выяснило издание "Холод", там она записалась на курсы косметологов, чтобы найти работу, начать отдельную от мужа жизнь и перевезти дочерей. В это время Мария продолжала сотрудничать с RusNews, теперь уже освещая события в Петербурге.

24 апреля Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в "фейках" об армии: а именно - о разбомбленном российскими войсками драмтеатре в Мариуполе, где погибли сотни мирных жителей. Материал, который вменяет ей в вину следствие, появился не в RusNews, а в телеграм-канале "Наши дни" (раньше назывался "Цензуры нет"). Мария признала, что это именно она опубликовала пост про Мариуполь. Но не согласилась, что это преступление.

Российская сторона неоднократно отрицала, что наносила удары по театру. Вывод о том, что драмтеатр, где укрывались сотни мирных жителей, был разрушен из-за российского авиаудара, содержался, в частности, в расследованиях ОБСЕ и Amnesty International.

"Я прекрасно справлялась с лишением свободы, пока не оказалась в камере без окна (оно было, но заклеенное наглухо - даже лучик солнца не попадал внутрь), - рассказала Пономаренко в интервью проекту "Она.Media". - Клаустрофобия доставила проблем. Почти три месяца я медленно и незаметно сходила с ума, пока подсознание не спровоцировало активные действия".

Активными действиями заключенная называет попытку разбить окно. За это ее отправили на неделю в карцер. А в сентябре она совершила попытку самоубийства. В ноябре Марию перевели под домашний арест: он считается более мягкой мерой пресечения.

Однако через два месяца Пономаренко попросилась обратно в СИЗО. Дело в том, что домашний арест она проводила в квартире бывшего мужа и его родителей. По рассказам самой женщины, они верят пропаганде и поддерживают войну, а ее позицию совсем не понимают. Муж оскорблял ее, а во время очередного спора о войне "резко вцепился мне в шею, как будто пытаясь вырвать трахею. Настолько резко и неожиданно, что я пикнуть не успела", - рассказывала Мария в интервью. Пономаренко считает, что муж мог бы убить ее, если бы в тот момент не вошли его родители.

Женщина собрала вещи, пришла в полицию и объяснила изумленным сотрудникам, что хочет обратно в тюрьму. Из полиции ее увезли в суд, где решили, что режим домашнего ареста нарушен: ведь Марии нельзя было покидать квартиру. Так она добилась своего.

"В целом на данный момент я нахожусь в условиях, идеальных для пенитенциарной системы: камера с окном, светло и тепло, - писала Пономаренко из тюрьмы в феврале. - Сложно здесь в первый месяц, пока отвыкаешь от свободы, общения с близкими, благ цивилизации. Потом проявляется изобретательность, и вот ты уже с помощью ложки, тарелки и кипятильника можешь приготовить любое блюдо, не требующее запекания".

15 февраля Пономаренко приговорили к 6 годам тюрьмы. Прокурор просил 9 лет, и Мария прокомментировала это изданию "Верстка": "Величина срока в полном объеме достигла сознания минут через 10 после заседания, когда озвучила другим арестантам. Грабители, воры, закладчики, находившиеся в соседних стаканах, мягко говоря, оказались ошарашены. Им столько не запрашивали. К сегодняшнему утру (8/02) немного поразмышляла и отбросила шок в сторону. Хоть 25 лет пусть присудят, выйдем все политзеки через пару лет, плюс-минус год", - написала Пономаренко из СИЗО.

Олег Белоусов

Кладоискатель, на которого написали донос

Обвинение: "фейки" об армии, призывы к экстремизму

Возраст: 55 лет

Откуда: Санкт-Петербург

55-летний петербуржец Олег Белоусов - коллекционер виниловых пластинок и кладоискатель-любитель. Он искал старинные вещи с металлоискателем, а потом продавал их, а также торговал пластинками. Делился опытом в сообществе "Питерские копатели" во "Вконтакте". Именно в чате этой группы Белоусов в начале войны написал о военных преступлениях российских солдат в Украине.

Петербуржец назвал российских военных "путлеровскими фашистами", обвиняя их в мародерстве, насилии и убийстве мирных жителей. Ругал и президента, называя его военным преступником и "предателем номер один". А украинский полк "Азов" Белоусов назвал "героями" (российские власти признали "Азов" запрещенной террористической организацией, а прокремлевская пропаганда обвиняет в нацизме).

Позже эти сообщения были удалены. Но другой участник чата - тоже кладоискатель, Сергей Чмыхун - сохранил их скриншоты.

Именно на этих скриншотах сейчас строится уголовное дело Белоусова, потому что Чмыхун написал на него заявление в полицию.

28 июня петербуржца задержали. При обыске в квартире, по данным МВД, нашли "геральдические знаки времен фашистской Германии, пять патронов времен ВОВ и нож", пишет Insider (власти России включили издание в реестр "иностранных агентов"). Мужчину отправили в СИЗО "Кресты".

А в октябре на него завели второе уголовное дело - о призывах к экстремизму в интернете. Основание - все те же сообщения в чате.

Написанную в чате во время спора фразу Белоусова "Русскоязычные города Харьков и Мариуполь можно сносить?" эксперты посчитали "возбуждающей ненависть к русским" и побуждающей к "уничтожению городов с русским населением". Они не увидели иронии в словах Белоусова.

А доносчик - Сергей Чмыхун - даже приходил к Белоусову на суд и объяснял журналистам, почему пожаловался в органы: "Потому что это всё неправда. Я считаю, что видео из Бучи - это постановка, фейк. Там "трупы" шевелятся, а Олег говорит, что это какая-то вода на зеркало попала".

Заодно доносчик заявил журналистам, что верит "в биологическое оружие и в зараженных комаров" - популярные страшилки об Украине, которые использовались российской телевизионной пропагандой, чтобы оправдать вторжение. А Белоусова арестовали не потому, что он против войны, а потому что он "против нашей власти", добавил Чмыхун.

И похвастался, что после его доноса все критики войны в группе копателей замолчали и ничего не пишут, потому что знают, что он может и на них пожаловаться в управление по борьбе с экстремизмом.

В письме журналисту "Новой газеты. Европа" Белоусов признался, что в тюрьме больше всего переживает за сына, Даниила, о котором до ареста он заботился в одиночку: "Он инвалид детства. Резидуально-органическое поражение центральной нервной системы. При том, что ему 21 год, он еще ребенок".

Даниил ходит к отцу на суды. "Я считаю, что папа невиновен. Рано или поздно это всё кончится. Добро победит, его освободят", - надеется он.

Асхабали Алибеков

"Дикий десантник" и его борьба

Обвинение: повторная дискредитация вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ)

Возраст: 51 год

Откуда: Дагестан

Асхабали Алибеков - профессиональный военный. Он участвовал в чеченской войне как десантник, потом служил в разных родах войск, а закончил службу во флоте в Новороссийске.

В 2007 году его имя впервые появилось в прессе. На окраине Ставрополя, где тогда жил Алибеков с семьей, завязалась массовая драка: в результате студент Гилани Атаев погиб, а Заурбек Ахматов ранен. Алибекова журналисты тогда называли лидером организации "Братский союз народов Кавказа". Он, по словам СМИ, первым увидел раненого Ахматова и стал созывать земляков на митинги, поскольку "милиция и скинхеды заодно".

Несколько лет и уголовных дел спустя Алибеков станет известен как YouTube-блогер.

Уголовных дел в его жизни было несколько.

Автор фото, Ashabali Alibekov/YouTube Подпись к фото, Асхабали Алибеков на своем канале в YouTube призывал десантников не служить Путину

В 2007 году на мужчину завели дело по статье 335 УК: нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Наказание было мягким: пять месяцев ограничения по службе.

В 2011 году Алибекова судили уже за покушение на мошенничество. По материалам дела, десантник пришел к потерпевшему и рассказал, что его наняли убить мужчину, но он не станет этого делать за 150 тысяч рублей. Потерпевший пожаловался в полицию, Алибекова арестовали, но кончилась история освобождением в зале суда: десантнику дали "по отсиженному".

В 2017 году на него вновь завели уголовное дело - на этот раз по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). Алибеков, будучи заместителем командира взвода, сломал подчиненному кулаком челюсть. Суд назначил условный срок.

Оставшись на свободе, Алибеков продолжал общественную деятельность: завел YouTube-канал, где называл себя "диким десантником" и высказывался о политике. Он призывал других бойцов ВДВ не служить Путину, звал подписчиков на акции за свободу Навального.

В 2018 году "дикий десантник" снова прославился: он записал видеообращение к президенту, в котором обвинил Путина во лжи об отсутствии российских военных в Украине, а еще - в "стравливании российской армии с братским украинским народом". После публикации видео Алибекова уволили из военно-морского флота. Он тогда говорил, что получал угрозы в адрес своей семьи.

В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле 2018 года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

Видимо, решение суда отправить его в тюрьму не уменьшило стремление "дикого десантника" ввязываться в истории. По крайней мере, известно, что в колонии против него возбудили еще одно уголовное дело: о дезорганизации деятельности исправительного учреждения и оскорблении представителя власти. Его приговорили к году и двум месяцам колонии строгого режима.

Вышел на свободу Алибеков только в марте 2022 года, когда война с Украиной уже началась.

"Дикий десантник" тут же стал активно выступать против российского вторжения: он выходил с одиночными пикетами, публиковал антивоенные ролики, за что его дважды штрафовали по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ).

Статья за дискредитацию устроена так, что правоохранители обязаны возбуждать уголовное дело, если вторая "административка" совершена в течение одного года после первой. Так и произошло с Алибековым в сентябре 2022 года.

Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга. С тех пор он находится в СИЗО. На заседании суда по мере пресечения Алибеков пожаловался, что ему не дают общаться с другими арестантами и не оказывают медицинскую помощь.

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